Сравнили iOS 27.2.1 с iOS 26.7.3 и iOS 27.3 и выбрали лучшую прошивку для Айфона

Apple снова запутала владельцев iPhone. Не успели мы разобраться, какую прошивку лучше выбрать, как вышла новая iOS 27.2.1, а вместе с ней и iOS 26.7.3 для тех, кто остался на старой системе. При этом уже доступна тестовая iOS 27.3 с новыми функциями. Теперь приходится выбирать сразу из трех вариантов, причем каждый по-своему интересен. Я разобрался, чем отличаются эти обновления, какие проблемы они решают и почему самая свежая версия далеко не всегда оказывается лучшим выбором.

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iOS 27.2.1 исправляет то, чего никто не замечал

Apple выпустила iOS 27.2.1 9 ноября, всего через две недели после предыдущего обновления. Новых функций здесь нет, зато компания закрыла девять опасных уязвимостей, причем некоторые затрагивали самые обычные действия владельцев iPhone. Например, подключение по Bluetooth или переписку в iMessage. Самая неприятная проблема позволяла постороннему человеку при определенных условиях попасть в групповой чат и читать сообщения. Другая ошибка открывала доступ к переписке, которая велась еще до добавления нового участника. Мы подробно разобрали, какие уязвимости закрыла Apple и чем они опасны.

Поэтому обновление важнее, чем кажется. Даже если iPhone работает идеально, это не означает, что он защищен от подобных атак. При этом iOS 27.2.1 сохраняет все возможности предыдущей версии и не меняет привычный интерфейс. Для тех, кто уже пользуется iOS 27, это самый предсказуемый вариант обновления. Не нужно экспериментировать с тестовыми функциями или заново привыкать к системе. Достаточно установить заплатку и продолжить пользоваться телефоном.

В iOS 27.3 beta появилось кое-что интересное

Первая бета iOS 27.3 вышла 3 ноября, и в отличие от предыдущей прошивки здесь действительно есть на что посмотреть. Apple переработала приложение «Здоровье», добавила новые возможности Siri, изменила режим StandBy и расширила настройки Safari. Всего энтузиасты обнаружили больше двадцати новых функций, которые мы подробно разобрали в отдельном материале про все изменения iOS 27.3 beta 1.

Есть и особенно интересное нововведение. На китайских iPhone с двумя физическими SIM-картами заработал инструмент «Очистить» в приложении «Фото». Раньше владельцам таких моделей многие возможности Apple Intelligence были недоступны. Теперь ситуация постепенно меняется. Получается, что повод попробовать бету есть, но не стоит забывать о ее тестовом статусе. Возможны повышенный расход аккумулятора, проблемы с уведомлениями и несовместимость приложений. Кроме того, часть нововведений недоступна в России или требует дополнительных условий. Поэтому ради новых функций обновиться действительно можно, но лучше делать это на запасном iPhone.

iOS 26.7.3 получила те же важные исправления

Одновременно с iOS 27.2.1 Apple выпустила iOS 26.7.3 для тех, кто не захотел переходить на новое поколение системы. И это уже не просто очередная заплатка для старой прошивки. Компания закрыла восемь уязвимостей, включая проблемы, которые исправили и в iOS 27.2.1. Например, посторонний человек мог при определенных условиях присоединиться к групповому чату iMessage или прочитать сообщения, отправленные до его добавления. Кроме того, Apple устранила ошибки Bluetooth и AirPlay, связанные с подключением устройств и подбором кодов сопряжения. Получается, что по главным исправлениям безопасности старая система теперь не уступает новой.

При этом интерфейс остался полностью прежним. Никаких новых функций Siri, переработанных приложений или изменений оформления здесь нет. Зато владельцы iPhone могут пользоваться привычной системой и одновременно получать актуальные исправления. Это особенно удобно, если телефон нужен для работы, а менять устоявшиеся настройки не хочется. Правда, есть один важный нюанс: iOS 26.7.3 не получит новые возможности, которые Apple готовит для iOS 27.3, а поддержка предыдущего поколения не будет продолжаться бесконечно. Поэтому оставаться на ней сейчас вполне разумно, особенно если вас устраивает работа смартфона. Но в дальнейшем переход на iOS 27 все равно стоит рассмотреть.

Три прошивки, но какую выбрать для себя

Еще недавно мы разбирались, что лучше установить на iPhone — iOS 27.2 или iOS 26.7.2. Теперь вариантов стало больше, и ситуация немного изменилась. Apple одновременно обновила обе стабильные ветки системы, поэтому выбирать нужно по задачам, а не только по наличию исправлений безопасности. Я бы разделил пользователей на три категории:

iOS 27.2.1 — для тех, кто уже перешел на iOS 27. Это самая свежая стабильная версия системы, поэтому оставаться на предыдущих сборках смысла нет.

— для тех, кто уже перешел на iOS 27. Это самая свежая стабильная версия системы, поэтому оставаться на предыдущих сборках смысла нет. iOS 26.7.3 — для тех, кто по-прежнему пользуется iOS 26 и пока не хочет менять привычную систему. Обновление закрывает важные уязвимости, но переход на iOS 27 откладывать надолго уже не стоит.

— для тех, кто по-прежнему пользуется iOS 26 и пока не хочет менять привычную систему. Обновление закрывает важные уязвимости, но переход на iOS 27 откладывать надолго уже не стоит. iOS 27.3 beta — для тех, кому интересны новые функции и хочется попробовать их раньше остальных. Особенно если есть запасной iPhone, на котором можно экспериментировать без риска для основного устройства.

При этом сейчас идеальный момент для перехода с iOS 26 на iOS 27. Система уже получила несколько крупных обновлений, Apple исправила множество ошибок и продолжает закрывать уязвимости. Поэтому я бы рекомендовал iOS 27.2.1 не только тем, кто давно пользуется новым поколением, но и тем, кто до сих пор откладывал обновление. Главное — не перепутать стабильную версию с тестовой iOS 27.3, которую лучше оставить для экспериментов.

Почему откладывать обновления больше не стоит

Какую бы версию iOS вы ни выбрали, оставлять iPhone без обновлений на несколько месяцев — плохая идея. Причем дело не только в новых функциях, которые Apple добавляет с каждым крупным релизом. В свежих прошивках компания регулярно закрывает уязвимости, о существовании которых обычные пользователи даже не подозревают. История с iOS 27.2.1 и 26.7.3 отлично это показывает: разные поколения системы получили исправления одних и тех же опасных ошибок. И отсутствие видимых проблем вовсе не означает, что смартфон защищен.

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Поэтому обновляться нужно регулярно, но это не значит, что следует устанавливать каждую бету. Если вы уже на iOS 27, устанавливайте 27.2.1. Если остались на iOS 26, можно скачать 26.7.3, хотя сейчас самое время задуматься о переходе на новое поколение. Кстати, мы уже проверили iOS 27.2.1 на iPhone 17. Банковские приложения, удаленные из App Store, продолжают работать, проблем со скоростью и автономностью тоже не обнаружилось. Так что переходить на iOS 27 можно без лишних опасений. А iOS 27.3 beta оставьте для знакомства с новыми функциями, желательно на запасном iPhone.