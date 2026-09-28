Apple готовит большой апгрейд дешевого iPad. Вот каким будет iPad 12

Выбираете недорогой iPad для учебы, фильмов или заметок и присматриваетесь к нынешней модели? Прежде чем нести деньги в магазин, посмотрите, что Apple готовит ей на смену. В коде компании нашли характеристики iPad 12, и для самого доступного планшета перемен там непривычно много: одна из них закрывает главный недостаток текущей версии, а другие меняют то, как планшет выходит в интернет. Ниже разберу, что именно подтвердилось, что это даст в обычной жизни и кому есть смысл подождать. А если выбираете технику на несколько лет вперед, держите в голове и планы Apple до 2029 года, они многое объясняют.



Начинку iPad 12 выдал код Apple

Характеристики нашел Аарон Перрис, который регулярно копается в коде Apple для MacRumors. Сенсации тут нет, почти все эти детали уже звучали в слухах. Но одно дело инсайдеры, и совсем другое, когда модель упоминается в файлах самой Apple. Теперь начинку iPad 12 можно считать практически подтвержденной.

По данным из кода, в планшете будет:

процессор A19, как в iPhone 17;

8 ГБ оперативной памяти;

модем Apple C1X в версиях с сотовой связью;

чип N1, который отвечает за Wi-Fi, Bluetooth и Thread.

Получается, внутри окажется сразу три собственных чипа Apple. Раньше своим в базовом iPad был только процессор, а за связь отвечали сторонние компоненты.

Чтобы было понятно, насколько большой выходит скачок, я свел нынешний iPad 11 и будущий iPad 12 в одну табличку. Одной строчки «процессор новее» тут мало, разница видна как раз в сумме параметров.

Параметр iPad 11 iPad 12 Процессор A16 A19 Оперативная память 6 ГБ 8 ГБ Apple Intelligence нет есть Модем (версия с SIM) Qualcomm Apple C1X Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 6 Thread нет есть Стартовая цена в США $449 ожидается $449

Цену я указал американскую, потому что официально Apple в России технику не продает, а у продавцов стоимость зависит от партии и курса. Главное здесь другое: при заметно более свежей начинке Apple, по ожиданиям, не станет поднимать стартовый ценник. Про дизайн в коде ничего нет. Корпус, скорее всего, останется прежним, а вот новые цвета вполне возможны.

Осенью Apple прячет в коде много интересного, и мы стараемся не пропускать такие находки. Если хотите узнавать о них сразу, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Зачем базовому iPad 8 ГБ памяти

Главная новость для владельцев базового iPad связана с Apple Intelligence. Нынешний iPad 11 ее не поддерживает, и это самая заметная разница между ним и iPad Air. В iPad 12 появятся инструменты для работы с текстом, генерация картинок и Genmoji, удаление лишних объектов с фото и Волшебная палочка в Заметках, которая превращает набросок стилусом в полноценную иллюстрацию. Если рисуете или конспектируете от руки, стилус будет в деле постоянно, и тогда пригодится разбор о том, что будет, если постоянно держать Apple Pencil примагниченным к планшету.

Дело тут не столько в процессоре. Для Apple Intelligence нужно не меньше 8 ГБ оперативной памяти, это обязательный минимум, а у iPad 11 ее всего 6 ГБ. Поэтому нынешняя модель и осталась без нейросетевых функций и новых возможностей Siri, хотя по остальным задачам A16 справляется нормально.

Есть и ложка дегтя для нас. Русский язык Apple Intelligence на момент публикации не поддерживает, так что пользоваться функциями придется с английским языком системы. Многих это не остановит, но лучше знать об этом заранее, а не после покупки.

При этом 8 ГБ полезны и без нейросетей. Safari реже перезагружает вкладки, приложения не выгружаются из памяти при переключении, а тяжелые игры и монтаж работают плавнее. A19 и сам по себе заметно быстрее A16, между ними три поколения процессоров. Для базового планшета, который обычно берут лет на пять, это важно. Чем мощнее железо на старте, тем дольше iPad будет получать обновления и не начнет тормозить на новых версиях iPadOS.

Модем и Wi-Fi теперь от Apple

Вторая половина обновления касается связи. Чип N1 добавит Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. С Wi-Fi 7 файлы по воздуху будут передаваться быстрее, хотя большие видео и архивы многие по-прежнему носят на внешнем диске через USB-C. Если вы из их числа, почитайте, что будет, если выдернуть флешку из iPad без безопасного извлечения.

Скажу честно, прирост скорости от Wi-Fi 7 вы увидите только с подходящим роутером. У большинства дома стоят модели с Wi-Fi 5 или Wi-Fi 6, и там разницы почти не будет. Thread пригодится тем, у кого есть умный дом: на этом протоколе работают многие устройства с поддержкой Matter. Bluetooth 6 станет полезнее позже, когда аксессуаров с ним будет больше.

Модем C1X Apple уже ставит в свои смартфоны. Он работает с сетями 5G в диапазоне до 6 ГГц и расходует меньше энергии, чем модем Qualcomm в нынешнем iPad. Касается это только версии с SIM-картой, в обычном Wi-Fi iPad модема нет вовсе.

Для России поддержка 5G пока скорее формальность, полноценных сетей у операторов почти нет. А вот экономичность модема пригодится везде. Если держать планшет на LTE в поездке, заряда должно хватать дольше.

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Брать iPad сейчас или ждать весны

Точной даты выхода пока нет. По текущим данным, iPad 12 появится не раньше весны 2027 года, так что в этом году нового базового iPad не будет. После повышения цен в июне 2026 года нынешняя модель стоит от $449, и преемник, скорее всего, сохранит тот же ценник.

Ждать я бы советовал тем, кому нужна Apple Intelligence или кто планирует пользоваться планшетом много лет. Лишние 2 ГБ памяти и новый процессор продлят ему жизнь, а доплачивать, судя по прогнозам, не придется. Если же iPad нужен ребенку для мультфильмов и уроков или вы просто смотрите на нем YouTube перед сном, iPad 11 с этим справится без проблем. К тому же после выхода новинки старую модель нередко отдают дешевле.

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