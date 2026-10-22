Сколько на самом деле держит заряд iPhone Duo: сравнение с Galaxy Fold 8 и iPhone 18 Pro Max

Когда Apple раскрыла емкость батареи iPhone Duo, многие сразу махнули рукой: складной айфон за 1999 долларов получил аккумулятор меньше, чем у iPhone 18 Pro Max. Только миллиампер-часы мало что говорят о том, сколько смартфон проживет в руках. До старта продаж остаются считанные часы, и первые обозреватели наконец прогнали Duo через нормальные замеры. Цифры по батарее получились неоднозначными, а вот с температурой корпуса мнения разошлись так, что одни ничего не заметили, а другие бросали звонок на полуслове. Ниже разберем, кого Duo обгоняет по автономности, как быстро он заряжается и стоит ли переживать из-за нагрева.



Duo обошел Fold 8, но до Pro Max ему далеко

Мы уже писали, что емкость батареи iPhone Duo оказалась где-то посередине между iPhone 18 Pro и Pro Max: 4883 мА·ч, причем собрана она из двух ячеек на 2962 и 1921 мА·ч. Теперь можно посмотреть, во что эта цифра превращается на практике. Первые обозреватели уже прогнали Duo через тест автономности и сравнили его со всеми заметными складными смартфонами этого года.

Сразу оговорка про методику. Тест имитирует обычное пользование: смартфон без перерыва листает сайты через 5G, яркость зафиксирована на 150 нитах. У складных телефонов замер всегда идет на большом внутреннем экране, а сам тест для Duo пришлось переделать, чтобы страница занимала весь дисплей.

Смартфон Время работы Батарея iPhone Duo 13 ч 20 мин 4883 мА·ч Galaxy Z Fold 8 10 ч 06 мин 4800 мА·ч Galaxy Z Fold 8 Ultra 14 ч 33 мин 5000 мА·ч Motorola Razr Fold 14 ч 44 мин 6000 мА·ч Pixel 11 Pro Fold 12 ч 31 мин 4806 мА·ч iPhone 18 Pro Max 17 ч 31 мин 5567 мА·ч

Duo, iPhone 18 Pro Max и Galaxy Z Fold 8 тестировали одновременно, в одной комнате, рядом друг с другом. Так что эту тройку можно сравнивать напрямую. Остальные результаты взяты из прошлых обзоров, и к ним стоит относиться как к ориентиру. На первый взгляд 13 часов 20 минут выглядят прилично, но минус четыре часа к Pro Max никуда не денешь. Разница в емкости у них 684 мА·ч, плюс большой внутренний экран, который съедает заметно больше энергии.

Почему 83 мА·ч превратились в три часа

Самое любопытное в таблице — пара Duo и Galaxy Z Fold 8. Батареи у них почти одинаковые, разница всего 83 мА·ч. А продержался айфон дольше более чем на три часа. Это как раз тот случай, когда энергоэффективность чипа и системы решает больше, чем размер аккумулятора.

Правда, к результату Samsung есть вопрос. В исходном обзоре Fold 8 проработал 12 часов 19 минут, а в новом замере на два с лишним часа меньше. Авторы теста объясняют это тем, что их образцу уже несколько месяцев, да и условия в комнате могли повлиять. Но даже старый результат на час хуже, чем у Duo, так что победа над Samsung остается в силе.

С остальными картина такая:

Galaxy Z Fold 8 Ultra с батареей на 5000 мА·ч прожил на 1 час 13 минут дольше айфона (цифра из старого теста);

Motorola Razr Fold вытянул 14 часов 44 минуты, но у него и батарея на 6000 мА·ч;

Pixel 11 Pro Fold сел на 49 минут раньше Duo при почти такой же емкости.

Выходит, Duo где-то в середине списка. Два Android-конкурента держат больше часа сверху, и это стоит учитывать, если автономность для вас важнее всего остального. Зато до конца обычного дня с утренней зарядки айфон должен дотянуть без повербанка в сумке. Для сравнения Pixel тут показателен. У Google похожая батарея, и складной Pixel уступил почти час, так что айфон этот раунд выиграл без натяжки.

60 Вт на коробке, 66% через полчаса

Apple заявляет для Duo быструю зарядку на 60 Вт, ровно как у iPhone 18 Pro Max. Только одинаковая мощность не значит одинаковую скорость. Заряд замеряли через 15 и 30 минут на проводе, и тут складной айфон уступил своему брату.

Смартфон 15 минут 30 минут Мощность iPhone Duo 42% 66% 60 Вт Galaxy Z Fold 8 43% 70% 45 Вт Galaxy Z Fold 8 Ultra 49% 76% 45 Вт Motorola Razr Fold 42% 75% 80 Вт Pixel 11 Pro Fold 29% 56% 30 Вт iPhone 18 Pro Max 44% 77% 60 Вт

Первые 15 минут Duo держится наравне со всеми, кроме Fold 8 Ultra. А вот дальше начинается провал: за полчаса Pro Max набирает 77%, а Duo только 66%, хотя батарея у прошки больше. Даже оба Samsung с более медленной зарядкой на 45 Вт оказались впереди. Отстал только Pixel со своими 30 Вт.

Если вы привыкли воткнуть айфон в розетку на 20 минут перед выходом из дома, разница почти не почувствуется: 42% за четверть часа — нормальный результат. Ну а чтобы получить хотя бы эти цифры, понадобится блок на 60 Вт и кабель, который такую мощность выдерживает. Подходящие зарядки и кабели USB-C мы время от времени находим для канала «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там они обходятся заметно дешевле фирменных.

Одни обозреватели нагрева не заметили, другие бросали звонок

С температурой все сложнее, чем с батареей. Отзывы из первых обзоров расходятся почти полностью. У одного из американских журналистов задняя панель нагревалась во время FaceTime и съемки фото. Видеозвонок и вовсе пришлось закончить раньше времени, потому что держать смартфон стало неприятно.

В Apple на это ответили, что так работает система охлаждения: тепло уводится от чипа, чтобы тот не сбрасывал производительность. Автор обзора этим объяснением не удовлетворился. The Verge описывает похожее: корпус заметно греется при долгой работе с камерой, особенно когда включены оба экрана для предпросмотра Duo Preview. Сторонние приложения, прежде всего видео и сервисы Google, тоже разогревают Duo, и через какое-то время появляются заметные подтормаживания.

В PetaPixel нагрев почувствовали в играх и при обработке фото, причем теплее всего становилась правая половина раскрытого смартфона. А вот в Gizmodo никаких проблем не нашли, а 9to5Mac пишет, что Duo греется чуть сильнее iPhone 18 Pro, но на скорости это не сказывается.

Почему такой разброс? Судя по всему, все зависит от сценария. Переписка и сайты Duo не напрягают, а вот видеозвонок, камера с двумя экранами или игра нагружают его куда сильнее. Если вы уже успели подержать складной айфон в руках, расскажите, как он вел себя у вас, в нашем чате в Telegram или МАКС.

В играх складной айфон сдается раньше прошек

Внутри у Duo тот же A20 Pro, что и в iPhone 18 Pro. Мы уже разбирались, что в бенчмарках складной iPhone почти не уступает прошке, но длинная нагрузка — совсем другое дело. Испарительная камера здесь той же конструкции, что у 18 Pro, только тоньше. Чтобы как-то компенсировать это, Apple проложила в шарнире гибкую графитовую трубку: она перекидывает тепло между половинками и увеличивает площадь, с которой оно уходит.

Самый жесткий замер провели HTX Studio. После 30 минут игры корпус Duo разогрелся до 46,5 градуса, у iPhone 18 Pro было 43,8, у Pro Max 43,2. Частота кадров у складного айфона оказалась на 20% ниже, чем у прошек. Мало того, Duo не удержал яркость в 300 нит и сбросил ее до 185, чтобы хоть немного остыть.

В другом 20-минутном стресс-тесте Duo сравнили с Pro Max. В сложенном виде складной айфон хуже отводит тепло и отстает по производительности, а в раскрытом его тормозит уже большой экран с высоким разрешением. При этом в обычной жизни, по словам автора замера, разница почти не заметна.

Еще один замер в бенчмарках показал, что тепло расходится по корпусу равномерно, но Duo все равно на пару градусов горячее Galaxy Z Fold 8. По стабильности в 3DMark у айфона 75,9%, у Pro Max 79%, у Fold 8 72%. Так что Samsung троттлит даже сильнее, просто держит корпус холоднее.

Кому такая автономность и нагрев не помешают

Если вы берете Duo ради большого экрана для чтения, почты, документов и видео, батареи хватит на день, а нагрев вы, скорее всего, даже не заметите. Сайты и мессенджеры складной айфон тянет спокойно, и 13 часов работы на внутреннем экране для складного телефона — хороший результат.

Другое дело, если вы много играете или часами сидите в видеозвонках. Тут Duo уступит обычным прошкам и по температуре, и по кадрам, и по яркости. А тем, кому автономность важнее всего, лучше остаться на iPhone 18 Pro Max: четыре лишних часа работы складной формат пока компенсировать не может.

Впрочем, решать прямо сейчас все равно не получится. Первые партии по предзаказу раскупили за минуты, и новые заказы уходят на конец января. Мы уже проверили на себе, что заказать iPhone Duo в России пока почти невозможно. Как только появятся отзывы от первых владельцев и, возможно, обновление iOS с правками по нагреву, мы расскажем об этом в наших каналах в Telegram и МАКС.