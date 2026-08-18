С 1 декабря в России вводят новый сбор на смартфоны и ноутбуки. Что будет с ценами на технику Apple

С первого декабря 2026 года в России заработает технологический сбор на смартфоны и ноутбуки, и напрямую это касается всех, кто покупает iPhone и MacBook. Вносить его будут импортеры и производители еще до того, как устройство доедет до прилавка, а значит, дополнительные расходы почти наверняка растворятся в итоговом ценнике. Ниже разбираем, кого новый механизм заденет сильнее всего, насколько подорожает техника и есть ли смысл бежать за покупкой прямо сейчас.



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Сбор заплатят все, кто ввозит технику официально

Технологический сбор — это фиксированный платеж за каждую единицу техники, который вносят до момента, когда товар попадет в оборот. Под него подпадают смартфоны, ноутбуки, компьютеры, электронные компоненты и прочая радиоэлектроника. Отдать деньги обязаны и крупные импортеры, и российские производители, причем перечислить их нужно еще до продажи, а не постфактум с оборота.

По оценке Минпромторга, за шесть лет отрасль отдаст около 136 млрд рублей — это примерно 22,7 млрд в год. Контроль завязывают на «Честный знак», ГИС промышленности и систему ФНС. Схема жесткая: если на едином налоговом счете компании не хватит нужной суммы, партию просто не пустят в оборот. Нет денег на сбор — нет коробок на витрине.

Деньги от сбора власти обещают направить на поддержку российской электроники и радиоэлектронной промышленности. Заодно механизм должен подтолкнуть компании локализовать производство внутри страны — логика в том, чтобы собирать здесь стало выгоднее, чем возить готовое из-за рубежа. Насколько это сработает на практике, покажет время, а вот платить по новым правилам начнут вполне конкретно и скоро.

Точный размер платежа зависит от типа устройства и его характеристик, единой ставки для всего рынка не будет. Мы отдельно прикидывали, сколько придется доплатить за технику, но пока это ориентир: финальные цифры власти еще не утвердили. Хотите первыми узнавать о таких изменениях и не переплачивать за гаджеты? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Серовозы останутся в стороне, но цены все равно подтянут

Вот здесь и кроется главный нюанс для рынка iPhone. Сбор ляжет на всю технику, которую завозят по параллельному импорту вбелую — с растаможкой, документами и прогоном через все госсистемы. А серые продавцы, те самые серовозы, платить вряд ли станут: их поставки идут мимо учета, и единый налоговый счет там просто не фигурирует.

На первый взгляд кажется, будто серый рынок получает фору. На деле выигрывают в основном сами продавцы. Как только официальные ценники поедут вверх, серовозы поднимут свои под общий фон — формально сбор их не трогает, но упустить момент и не заработать на волне подорожания мало кто захочет. Так что реально дешевле у серых поставщиков станет далеко не факт, скорее прежний разрыв в цене просто сохранится.

Для официальной розницы это лишняя головная боль: сбор придется закладывать в цену открыто, конкурируя с серым сегментом, который формально ничего не доплачивает. В теории белые поставки становятся менее выгодными, хотя на гарантию, нормальную поддержку и легальность серовозы по-прежнему ответить нечем.

И это не единственная новость, которая бьет по кошельку покупателя. С 2027 года переписывают правила и для зарубежных заказов: новая пошлина на покупки из интернета заденет посылки с AliExpress и Ozon, так что сэкономить, заказывая напрямую из-за границы, тоже выйдет не всегда.

На сколько подорожают гаджеты и почему точных цифр нет

Конкретных ставок для iPhone и MacBook пока не назвал никто. В ранних обсуждениях мелькали довольно скромные суммы — около 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук. Но это были предварительные прикидки, и в актуальной редакции правил они не закреплены, так что ориентироваться на них рано.

Куда больше настораживает другое. В прошлых версиях документа власти собирались ограничить максимальный платеж — не выше 5000 рублей за штуку. В новом варианте этот потолок в 5000 рублей из текста исчез. Формально это открывает дорогу к более крупным суммам для дорогих устройств вроде старших iPhone и MacBook Pro, где процент от цены уже не так пугает, зато абсолютная величина сбора может ощутимо подрасти.

Добавьте к этому запланированное повышение НДС, которое накладывается на ту же технику. Мы подробно разбирали, что случится с ценами на iPhone при таком двойном давлении, и вывод там невеселый: дешевле точно не будет. Остались вопросы по срокам и суммам? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся.

Что делать покупателю прямо сейчас

Если новый iPhone или MacBook и так был в планах, тянуть до декабря особого смысла нет. Переходного периода нет — правила вступают в силу разом, поэтому импортеры перестроят цены прямо к дате запуска, а не будут раскачиваться месяцами и держать старые ценники из вежливости.

На старте реформы ждут и других шероховатостей: возможны задержки поставок и урезанный ассортимент, особенно по недорогим и нишевым моделям. Именно по бюджетной технике фиксированный сбор бьет сильнее всего, ведь в процентах от цены он весит куда заметнее, чем в стоимости флагмана. Так что часть доступных позиций может на время просто пропасть с полок.

Держите в голове еще один момент: ажиотаж перед подорожанием обычно сам по себе толкает цены вверх. Чем ближе декабрь, тем выше шанс, что продавцы начнут переписывать ценники заранее, ссылаясь на будущий сбор. Окно с относительно спокойными ценами может закрыться даже раньше официальной даты.

Новая редакция правил сейчас проходит публичное обсуждение, которое завершается 25 августа. До этого момента формулировки еще могут поменяться, но сам факт запуска сбора с 1 декабря под вопрос уже не ставится — спорят скорее о деталях и ставках, а не о том, быть ему или нет. Вывод простой: если покупка назрела, закрывать вопрос логичнее сейчас. Мы собрали подсказку, какой айфон взять прямо сейчас, пока ценники не переписали — там разложены варианты под разный бюджет и сценарии использования.