5 привычных вещей, которые портят фотографии на iPhone. Apple советует держать их подальше
Если фото на айфоне вдруг стали выходить смазанными, первым делом хочется винить дрожащие руки, плохой свет или свежую прошивку. Только Apple в своей справке называет еще одного виновника, и он вполне может прямо сейчас сидеть на вашем смартфоне. Обиднее всего, что такие вещи часто покупают вместе с новым iPhone 18 Pro, чтобы пользоваться им было удобнее. При этом история касается не только свежих прошек, а целого списка моделей, и в одном случае камера может пострадать уже насовсем. Ниже разберем, что именно под подозрением, почему оно мешает объективу и как проверить свой айфон.
Что Apple написала про магниты и камеру
Предупреждение лежит в справочном разделе поддержки Apple, и свежим его не назовешь: документ уже отправлен в архив и не обновляется. Снова о нем вспомнили после старта продаж iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, к которым сейчас массово докупают чехлы и держатели. Магнитов хватает и внутри самого смартфона — недавно Apple показала, где в iPhone 18 Pro спрятаны магниты, антенны и компас. Но тут речь о том, что мы цепляем снаружи.
Формулировка у Apple короткая. Для лучшей работы камеры компания советует избегать аксессуаров с магнитами или магнитным металлом рядом с задней камерой. Обратите внимание на последние слова. Apple не запрещает магниты в принципе, ее беспокоит конкретное место на корпусе.
В том же документе перечислено, зачем такие магниты вообще ставят: защелкнуть обложку чехла-книжки, соединить разборный чехол или закрепить айфон на жестком креплении вроде автомобильного держателя. То есть ровно те вещи, которые многие покупают первыми после айфона и не задумываются о камере.
Почему магнит сбивает стабилизацию и автофокус
За резкость в камере айфона отвечают две технологии. Первая — оптическая стабилизация: гироскоп замечает, что камера дернулась, и объектив смещается на нужный угол, чтобы погасить это движение. Вторая — автофокус с обратной связью. Он сопротивляется гравитации и вибрациям, чтобы фото, видео и панорамы оставались резкими, а положение линзы отслеживают магнитные датчики. Они и считают, насколько линзу нужно сдвинуть.
Проблема в том, что эти датчики очень чувствительны к постороннему полю. Сильный магнит рядом с объективом мешает им правильно определять движение, и ход линзы может ограничиться. Стабилизация недорабатывает, фокус промахивается. На выходе получается мутный кадр, хотя вы держали телефон ровно.
Под это подпадает куда больше моделей, чем кажется:
- оптическая стабилизация есть в iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 и всех более новых, включая iPhone SE второго и третьего поколений;
- автофокус с обратной связью работает в iPhone XS и новее, включая те же iPhone SE.
Так что iPhone 18 Pro с 48-мегапиксельной камерой Fusion и переменной диафрагмой тут скорее самый свежий пример, чем исключение. Есть мелкая оговорка: у сверхширокоугольной камеры iPhone 11 и новее оптической стабилизации нет, как не было ее и у телевика iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus. Про камеру новых прошек мы еще напишем не раз, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы разбираться в ее настройках вместе с нами.
Чехлы, лампы и держатели под подозрением
Если у вас уже набралась коллекция магнитных аксессуаров для iPhone, проверьте, что из нее оказывается возле камер. В зоне риска называются вот такие вещи:
- чехлы-книжки с магнитной застежкой;
- автомобильные держатели;
- съемные магнитные ручки;
- пауэрбанки;
- кольцевые лампы на магнитах.
Тут важно не паниковать раньше времени. Магниты MagSafe собраны кольцом в центре задней панели, а блок камер находится в углу, и отдельно про MagSafe Apple в этом документе ничего не пишет. Куда подозрительнее вещи, у которых магнит или кусок металла заходит на угол с объективами: кольцевые лампы, магнитные насадки-объективы и металлические пластины для старых автодержателей, которые клеят под чехол. Застежка книжки при съемке тоже нередко оказывается прямо за спиной у айфона.
Мотоцикл опаснее любого магнита
С магнитами Apple говорит о помехах, которые мешают камере, пока аксессуар на месте. С вибрацией все серьезнее. Еще в 2021 году компания предупредила, что долгая работа рядом с вибрациями высокой амплитуды в определенном диапазоне частот может необратимо ухудшить стабилизацию и автофокус. Главный пример таких вибраций — двигатели мощных мотоциклов.
Поэтому крепить айфон на руль мощного байка Apple не советует вообще, и никакой держатель эту рекомендацию не отменяет. У мопедов и скутеров с небольшим или электрическим мотором вибрации слабее. Но и для них компания рекомендует держатель с гашением вибраций и советует не ездить так подолгу каждый день. Если вы курьер на электроскутере и айфон весь день висит перед вами с навигатором, это как раз ваш случай.
Демпферы для таких креплений делают несколько производителей, чаще всего их ставят между держателем и рулем. Держатели с гашением вибраций и чехлы без лишнего металла иногда попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, если присматриваете замену своему креплению.
Фото стали мутными: что проверить до сервиса
Перед тем как нести айфон в ремонт, проверьте самое простое. Если смаз появился внезапно и не проходит, сверьтесь заодно с нашим списком признаков, что айфон скоро сломается. А в инструкции по неполадкам камеры Apple первым делом советует снять конвертер объектива, металлический чехол или магнитное крепление, если снимки при слабом освещении выходят смазанными. Именно в темноте камере сложнее всего, и помехи там заметнее.
Порядок действий такой:
- Снимите чехол, кольцо, держатель и все, что крепится к айфону на магните.
- Сделайте несколько кадров в комнате с приглушенным светом, держа смартфон неподвижно.
- Наденьте аксессуары обратно и повторите съемку в тех же условиях.
- Сравните снимки. Если без аксессуаров кадры резкие, виноват аксессуар. Если смаз остался и там, и там, айфону пора в сервис.
Сняли все лишнее, а кадры все равно мутные? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе прикинем, похоже это на брак или на что-то еще.
Выбрасывать магнитный держатель после этой новости точно не нужно. Если фото с ним выходят четкими, все в порядке. А вот если вы часто снимаете вечером, проще привыкнуть отцеплять лампу или ручку перед съемкой, чем потом гадать, почему ночной кадр с концерта превратился в акварель.