Xiaomi официально привезла в Россию свои топовые смартфоны Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max. У них камеры Leica, по второму экрану на спинке и ценники, от которых я сначала решил, что смотрю не на ту колонку. Даже со скидкой на старте за обе новинки просят больше, чем за iPhone 18 Pro и Pro Max с тем же объемом памяти. Xiaomi там с ума сошла или эти смартфоны и правда настолько хороши, что за них стоит доплатить?



Даже со скидкой Xiaomi просит денег как за айфон

Российский предзаказ открыли 17 ноября. До 11 января 2027 года у фирменной розницы действует стартовая скидка до 10 000 рублей. Для iPhone я взял цены из нашей статьи о том, как подешевели iPhone 18 Pro и Pro Max. Это минимумы из объявлений московского продавца на Авито на 2 ноября. В обоих случаях речь про версии на 256 ГБ с физической SIM, а сумма в объявлении могла измениться.

Модель Цена за 256 ГБ Экран и процессор Xiaomi 18 Pro 119 990 ₽ по акции, 129 990 ₽ без нее 6,4″, Snapdragon 8 Elite Gen 6 iPhone 18 Pro 98 990 ₽ 6,3″, A20 Pro Xiaomi 18 Pro Max 139 990 ₽ по акции, 149 990 ₽ без нее 6,9″, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 iPhone 18 Pro Max 109 990 ₽ 6,9″, A20 Pro

Младший Xiaomi по акции обойдется на 21 000 рублей дороже своего айфона, а старший — на 30 000 рублей дороже. У фирменной розницы Xiaomi и магазина с Авито могут быть разные условия гарантии. Но даже если взять цены из того же замера на Ozon и прибавить пошлину, iPhone 18 Pro выходил примерно в 112 600 рублей, а Pro Max — в 128 960 рублей с Ozon Картой. В этом замере оба айфона тоже обходились дешевле Xiaomi со скидкой.

На 512 ГБ российские Xiaomi стоят по акции 129 990 и 149 990 рублей соответственно. Если часто снимаете видео и базового накопителя мало, это уже еще один повод посчитать бюджет. Анонсы флагманов и изменения цен мы обсуждаем в каналах AppleInsider.ru в Telegram и в МАКС.

В Китае за Pro Max просят около 86 тысяч рублей

В китайском магазине самой Xiaomi за 18 Pro 12/256 ГБ просят от 5999 юаней, за 18 Pro Max 12/256 ГБ — от 6999 юаней. По курсу Банка России на 19 ноября это примерно 73 800 и 86 100 рублей. Разница с российской акцией составляет около 46 и 54 тысяч рублей соответственно. Это пересчет местной розницы. При заказе из России к сумме могут добавиться доставка, комиссия за оплату и пошлина.

Самое смешное в этой истории даже не разница в цене. У китайского 18 Pro батарея на 7000 мАч, у российского — на 6000 мАч. С Pro Max еще интереснее. В китайской версии 8500 мАч, в глобальной, которую продают у нас, 7050 мАч. В пересчете на рубли покупатель в Китае платит меньше и получает аккумулятор на 1450 мАч больше. В часах работы разница будет зависеть от нагрузки, зато емкость можно сравнить прямо по спецификациям.

Заказывать китайский Pro Max после такой арифметики хочется еще до того, как дочитаешь карточку товара. Но попробуйте мысленно перенести на него свой обычный день. Например, утром у вас рабочий номер на eSIM, в машине вы запускаете навигацию через Android Auto, а вечером помогаете родителям найти нужный пункт в настройках. На китайской прошивке все три пункта способны испортить впечатление от удачной покупки.

Китайская прошивка напомнит о себе уже в машине

Для основного телефона в России я бы китайские Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max пропустил. Китайская версия останется китайской и с чеком российского магазина. В карточках ищите пометку CN или China ROM и смотрите, что конкретно обещает магазин по языку, SIM и обслуживанию. Ограничения у этих двух моделей вполне предметные.

Русского языка в системе в штатной китайской прошивке нет. Помимо китайского и английского в некоторых сборках есть другие языки, но русского меню это не дает.

в штатной китайской прошивке нет. Помимо китайского и английского в некоторых сборках есть другие языки, но русского меню это не дает. Android Auto на China ROM не работает. Для навигации с телефона на экране машины наличие установленного Google Play ничего не меняет.

Штатной eSIM нет. Можно пользоваться физическими SIM, а рабочий или туристический номер в виде QR-кода в систему добавить не получится.

С Google Play все зависит от комплектации у продавца. Импортеры могут поставить магазин заранее, но одна эта иконка не означает, что все интеграции Google, включая подключение часов Wear OS, заработают как на глобальной версии.

Обещание «потом поставим Global ROM» я бы пропустил мимо ушей. Официальная глобальная процедура разблокировки загрузчика рассчитана на устройства, выпущенные за пределами материкового Китая.

На аппараты для материкового Китая не распространяется российская программа международной гарантии Xiaomi для этой серии. Если покупаете CN у местного магазина, отдельно смотрите его условия обслуживания.

Если эти ограничения вам подходят, на AliExpress есть китайская версия Xiaomi 18 Pro. У младшей модели экран на 6,4 дюйма и батарея на 7000 мАч.

Купить Xiaomi 18 Pro (CN)

У китайской версии Xiaomi 18 Pro Max экран на 6,9 дюйма и батарея на 8500 мАч. Перед заказом проверьте цену выбранной комплектации в корзине с учетом доставки и возможной пошлины.

Купить Xiaomi 18 Pro Max (CN)

Кстати, LTE Band 20 у китайских версий есть. Главные вопросы здесь возникают к прошивке и сервису. Если продавец обещает русское меню без уточнения версии системы, скиньте карточку в наш чат в Telegram или чат в МАКС. По одному слову Global в названии объявления тут легко ошибиться.

У Xiaomi два экрана, а iPhone снимает дальше

По основным экранам расклад простой. У младших моделей диагонали почти одинаковые, 6,4 дюйма у Xiaomi и 6,3 у iPhone. У обоих Pro Max по 6,9 дюйма. Все четыре поддерживают частоту до 120 Гц, так что по одному этому числу выбирать бессмысленно. У Xiaomi есть режим, который ухудшает видимость экрана сбоку. Вот это уже заметная разница, если по дороге на работу вы читаете переписку в переполненном вагоне. А если за те же деньги хочется посмотреть другие модели, у нас есть подборка Android-смартфонов вместо iPhone 18 Pro Max.

У камер Xiaomi два модуля по 200 Мп, основной и телевик с эквивалентным фокусным расстоянием 75 мм. Такой телевик удобен для портретов. У iPhone телевик на 48 Мп и 100 мм. С того же места он покажет объект крупнее, что пригодится, когда снимаете сцену из зала. Сверхширик у iPhone тоже захватывает больше по краям (13 мм против 17 мм). В тесной комнате это проще заметить, чем разницу между 48 и 200 Мп на других камерах.

Зато у Xiaomi есть задний экран для съемки. У Pro он на 2,7 дюйма, у Pro Max на 2,9. Поставили телефон на подставку, развернули к себе основную камеру и видите, не обрезали ли себе полголовы. У iPhone свой аргумент для видео. ProRes RAW и Apple Log 2 пригодятся тем, кто потом монтирует и правит цвет.

У глобальных Xiaomi батареи на 6000 и 7050 мАч соответственно. Проводная зарядка у Pro до 90 Вт, у Pro Max до 100 Вт с совместимым адаптером. Apple указывает другой показатель. Обе прошки набирают до 50% примерно за 15 минут с адаптером от 60 Вт с поддержкой AVS. Мощность и время измеряют разные вещи, поэтому из этих цифр нельзя вычислить, кто раньше наберет 100%. Подходящие блоки питания и кабели можно посмотреть в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Еще одна разница внутри линеек. В обоих айфонах стоит A20 Pro, поэтому ради самого чипа переплачивать за большой корпус смысла нет. У Xiaomi старшая модель получила Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а младшая обычный 8 Elite Gen 6. На это я бы смотрел, если покупаю телефон для тяжелых игр. Для мессенджеров и камеры смысла выбирать Max только по названию чипа я не вижу.

При такой разнице я бы взял iPhone 18 Pro или Pro Max, смотря какой размер удобнее. Особенно если дома уже есть Mac или на руке Apple Watch. Глобальный Xiaomi я бы рассматривал, если нужен Android, а задний экран пригодится для съемки каждую неделю. За 30 тысяч сверху у большого Xiaomi я бы сначала захотел взять его в руки и проверить, как часто мне вообще хочется переворачивать телефон.

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