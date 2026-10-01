Apple впервые показала, что скрывают iPhone 18 Pro и другие устройства бренда

Если вы выбираете чехол для нового айфона или просто любите разглядывать, как устроена техника, у Apple для вас приятный сюрприз. Компания держит в открытом доступе точные чертежи почти сотни своих устройств, и там уже появились свежие iPhone 18 Pro. Документы рассчитаны на производителей аксессуаров, но обычному пользователю в них тоже есть что поискать: по пометкам на полях видно, какие места корпуса Apple бережет сильнее всего и что за ними скрывается. Ниже разберу, что именно там нашлось, чем это полезно при выборе чехла и какого устройства в списке пока не хватает.



Где Apple хранит чертежи своих устройств

Раздел называется Dimensional Drawings и находится на сайте Apple для разработчиков, в части про аксессуары. Он существует не первый год, просто за пределами индустрии о нем мало кто знает. Сейчас в библиотеке лежат чертежи 96 устройств Apple, и каждый файл открывается как обычный PDF без регистрации.

Кроме iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max там есть Apple Watch Ultra 4 и Series 12, AirPods 5, MacBook Neo и пульт Siri Remote. Отдельными файлами идут даже аксессуары: AirTag, зарядные футляры AirPods и оптические вставки ZEISS для Apple Vision Pro. А вот складного iPhone Duo в списке пока нет. Так что заглянуть в его корпус не получится, придется подождать, пока Apple добавит и его.

Файл по iPhone 18 Pro датирован 9 сентября 2026 года, то есть днем презентации. Это логично. К моменту анонса крупные бренды аксессуаров уже должны держать точные размеры на руках, иначе чехлы просто не успели бы на полки. Такие находки мы регулярно разбираем в нашем Telegram-канале и канале в МАКС, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Что чертежи рассказывают о начинке iPhone 18 Pro

Сразу оговорюсь: разборки в документах нет. Apple не показывает плату, аккумулятор или чипы. Зато компания подробно отмечает зоны, которые нельзя ничем перекрывать, и по ним вполне читается, где внутри корпуса стоят важные компоненты. Для производителя чехлов это инструкция, а для нас с вами почти рентген.

Самое интересное собрано на последней странице. Внизу корпуса обозначена зона нижней антенны. Ее нельзя закрывать металлом и любыми проводящими материалами, причем по всему объему, включая боковые грани. Отдельно отмечено место под компас. Рядом с ним Apple запрещает не только металл, но и магнитные материалы. Логика простая: лишний магнит рядом с датчиком собьет показания в Картах и в приложении Компас.

Центр задней панели отдан под MagSafe. Здесь правило хитрее. Магнитные и проницаемые материалы ставить нельзя, за исключением самих магнитов MagSafe. Поэтому у чехла с кривым или смещенным кольцом зарядка и магнитный кошелек могут держаться хуже: магниты стоят не там, где их ждет смартфон.

Получается, что по одной странице чертежа можно понять, почему чехол с металлической пластиной для автодержателя может мешать связи или компасу. Если после покупки нового чехла компас начал врать, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

Почему Apple так бережет кнопку Camera Control

Больше всего места в документе занимает кнопка Camera Control. Это главный физический вход в камеру, а камера в этом году стала основным козырем Pro-моделей. Что еще получили новые айфоны, мы собрали в материале про функции, которых нет у iPhone Duo, там и о камере, и о других отличиях.

Для кнопки описаны сразу два варианта зон: обычная и отдельная для тонких чехлов. Размеры расписаны до сотых долей миллиметра, а скосы вокруг кнопки показаны на нескольких разрезах. Есть и пометка, которая мне особенно понравилась. Apple просит избегать узких кромок и острых углов вокруг кнопки, чтобы сохранить тактильное ощущение. То есть компания думает не только о том, чтобы кнопку можно было нажать, но и о том, чтобы палец сам ее находил.

Отсюда простой практический вывод. Если в чехле вокруг Camera Control вырез с острой кромкой или слишком глубокая ниша, это не мелочь дизайна. Это прямое отступление от рекомендаций Apple, и пользоваться кнопкой будет заметно неудобнее. Особенно если вы привыкли запускать камеру вслепую, не глядя на экран.

Сколько места нужно камерам и вспышке

Вторая большая страница посвящена оптике. Для каждой из трех задних камер Apple рисует конус обзора, который чехол не должен перекрывать ни краем, ни бортиком. У одной из камер угол такого конуса больше 120 градусов. Это хорошо объясняет, почему у некоторых толстых защитных чехлов в углу кадра на сверхширике иногда появляется темное пятно.

Со вспышкой все еще строже. У нее две зоны: внутренний конус на 123 градуса и внешний на 157 градусов. Если бортик вокруг блока камер слишком высокий или глянцевый, свет вспышки может отражаться от него прямо в объектив. На ночных снимках это выглядит как мутная засветка, и винить в ней камеру бессмысленно.

Не забыли и про лицевую панель. На чертеже отмечены зоны фронтальной камеры, датчиков Face ID, датчика освещенности и разговорного динамика. Это важно уже для защитных стекол. Если рамка стекла заходит на эти участки, Face ID может срабатывать хуже, а автояркость начнет вести себя странно.

Как чертежи помогут выбрать чехол для iPhone 18 Pro

Самый частый вопрос после покупки нового айфона: подойдет ли старый чехол. Мы уже разбирались, подойдут ли чехлы от iPhone 17 Pro к новинке, и там есть важный нюанс. Габариты корпусов почти совпадают, но официально Apple такую совместимость не обещает. Чертежи как раз помогают понять, где могут вылезти проблемы, даже если чехол сел плотно.

Простой проверки «налез или нет» тут мало. Чехол может идеально облегать корпус и при этом мешать вспышке, компасу или кнопке камеры. Поэтому ниже я собрал зоны из документа Apple, на которые стоит смотреть в первую очередь, и то, что нужно проверить в самом чехле.

Зона на чертеже Что проверить в чехле Camera Control Вырез без острых кромок, кнопка нажимается без усилия Блок камер Бортик не попадает в кадр на сверхшироком угле Вспышка Бортик вокруг вспышки невысокий и матовый MagSafe Кольцо стоит по центру, зарядка держится ровно Компас и антенна Нет металлических пластин и лишних магнитов Фронтальные датчики Рамка защитного стекла не заходит на вырез

Проверить все это можно за пару минут. Сделайте снимок на сверхширокую камеру со вспышкой в темной комнате, прилепите MagSafe-зарядку и откройте Компас. Если кадр чистый, зарядка встала ровно, а стрелка не скачет, значит производитель работал по документации Apple, а не на глаз. Если хотя бы один пункт не прошел, лучше вернуть чехол, пока не поздно.

Хорошие чехлы с нормальными вырезами не обязательно стоят как фирменные. Недорогие варианты под новые айфоны мы собирали в подборке чехлов для iPhone на любой вкус, а свежие находки с AliExpress выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Проверяйте их по этой табличке, и неприятных сюрпризов с новым iPhone 18 Pro точно станет меньше.