iPhone 17 Pro на распродаже 11.11 отдают за 85 тысяч. Ещё недавно он стоил 165к

В сентябре прошлого года iPhone 17 Pro в России продавали от 165 тысяч рублей. С тех пор он, конечно, подешевел, но новый и с гарантией магазина на Маркете до сих пор стоит больше сотни. Поэтому, когда на распродаже 11.11 мне попался новый 17 Pro за 85 тысяч, я сначала решил, что это восстановленный аппарат. Но нет. Подвоха не было. Так что перед нами, пожалуй, самый выгодный способ взять новый 17 Pro прямо сейчас.



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Это новый айфон, а не восстановленный

В карточке новый iPhone 17 Pro на 256 ГБ в глобальной версии, в трёх цветах: серебристом, тёмно-синем и оранжевом. Без купона он стоит 85 533 рубля, а с купоном продавца на 250 рублей — 85 283 рубля.

Внутри это тот же айфон, который у нас продавали за 165 тысяч: чип A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, три камеры по 48 Мп и испарительная камера для охлаждения. Новинкой его уже не назовёшь, ведь в сентябре вышел iPhone 18 Pro. Но в банках, мессенджерах, съёмке и играх разницу вы вряд ли почувствуете. Выходит, что за год телефон подешевел почти на 80 тысяч, а устареть толком не успел.

Есть, правда, одна строчка под ценой, которую стоит учесть сразу.

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С пошлиной выходит 96 тысяч, и это всё равно дешевле Маркета

Айфон едет из-за границы, поэтому к цене добавится пошлина. Гадать о ней не придётся: АлиЭкспресс показывает сумму прямо под ценой, и для этой версии это около 10 918 рублей. Вместе с ней iPhone 17 Pro обойдётся в 96 201 рубль. Для сравнения, новый iPhone 18 Pro там же с пошлиной выходит в 120 тысяч, так что разница в 24 тысячи остаётся у вас в кармане.

Много это или мало, проще всего понять по Маркету. Самый дешёвый новый 17 Pro на 256 ГБ я нашёл там за 102 750 рублей, а версии только с eSIM стоят 103–106 тысяч. Так что даже с пошлиной АлиЭкспресс получается дешевле примерно на 6,5 тысячи.

Дешевле бывает разве что на Авито. Когда в начале октября мы смотрели, где сейчас дешевле всего купить iPhone 17 Pro, новые экземпляры там обычно отдавали за 81–91 тысячу, а самый дешёвый нашёлся в Уфе за 69 990. Но это частные объявления, и цены в них сильно скачут от города к городу. Да и на АлиЭкспресс 96 тысяч стоит не та версия, которую обычно продают у нас.

Версия без SIM-лотка дешевле и дольше держит заряд

По умолчанию в карточке выбран вариант Pro-2eSIM. У такого айфона нет лотка под обычную SIM-карту, и работает он только с eSIM, как модели для США. Версия с лотком называется Pro-1SIM 1eSIM и стоит 88 364 рубля с купоном. Пошлина у неё тоже чуть выше, около 11 393 рублей, так что в сумме выходит 99 757 рублей, на 3,5 тысячи дороже.

Переплачивать за лоток я бы не стал. Место, которое он занимает, Apple в версии только с eSIM отдала под аккумулятор, и батарея там на 4252 мА·ч против 3988 у модели с SIM-картой. В России такой айфон работает без ограничений, нужно только заранее перевести номер на eSIM у своего оператора. Если сомневаетесь, что вам удобнее, мы разбирали, чем eSIM отличается от обычной SIM-карты.

Купить iPhone 17 Pro

Есть у того же продавца и Pro Max, но с ним арифметика уже другая.

Pro Max здесь выгоды уже не даёт

iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ в версии с SIM-картой стоит 96 763 рубля с купоном на 1 350 рублей. На старте в России за него просили около 180 тысяч, так что подешевел он даже сильнее, чем Pro. Только и пошлина у него больше, около 12 855 рублей, и в сумме выходит 109 618 рублей.

На Маркете 17 Pro Max только с eSIM можно найти от 106 990 рублей. Версии немного разные, но выгоды у АлиЭкспресс тут нет, а у самого товара в карточке оценка 4,0 при четырёх отзывах. Поэтому Pro Max я бы брал в России, тем более что посылку тогда не придётся ждать две недели.

С 17 Pro выгода есть, и вполне ощутимая. Но прежде чем нажимать «Купить», стоит посмотреть, у кого вы берёте телефон почти за сто тысяч.

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Главный риск — продавец с двумя отзывами

Оба айфона продаёт магазин IPhone Store. Название громкое, но это обычный сторонний продавец. Его рейтинг — 88% положительных оценок, а у самого iPhone 17 Pro всего два отзыва, оба на пять звёзд, и 24 покупки. Для телефона за такие деньги истории у магазина маловато.

Подстраховка у такой покупки всё же есть: если посылка не придёт в течение 75 дней после отправки, деньги вернут. Доставку в пункт выдачи сейчас обещают на 20–24 ноября. А когда коробка окажется у вас:

снимайте распаковку на видео с первой секунды, чтобы было что показать в споре;

проверьте серийный номер на сайте Apple: там видно, новый ли айфон и не активировал ли его кто-то до вас;

сверьте серийный номер и IMEI в настройках с наклейкой на коробке.

Если что-то не сходится, не подтверждайте получение и сразу открывайте спор. И раз уж речь зашла об IMEI, есть ещё одна деталь. Минцифры обсуждает, чтобы ввезённые смартфоны регистрировали через Госуслуги, а аппараты, которые заработали в российских сетях до апреля 2027 года, по проекту трогать не будут. Детали ещё могут поменяться, но айфон, купленный сейчас, в это окно попадает с запасом.

Цена: 85 283 ₽ с купоном

Купить iPhone 17 Pro

За год iPhone 17 Pro подешевел со 165 тысяч до 96 с пошлиной, и среди магазинов с доставкой дешевле нового я его не нашёл. Брать я бы стал версию без лотка: она и дешевле, и дольше держит заряд. А вот Pro Max у этого продавца пропустил бы. Риск в этой покупке один, и это сам магазин, у которого пока почти нет отзывов. Поэтому распаковку на видео снимайте обязательно. Вы бы взяли айфон за 96 тысяч у продавца с двумя отзывами или доплатили бы за Маркет? Расскажите в нашем Telegram-чате.

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