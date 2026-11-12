iPhone 17 Pro на распродаже 11.11 отдают за 85 тысяч. Ещё недавно он стоил 165к

Иван Кузнецов

В сентябре прошлого года iPhone 17 Pro в России продавали от 165 тысяч рублей. С тех пор он, конечно, подешевел, но новый и с гарантией магазина на Маркете до сих пор стоит больше сотни. Поэтому, когда на распродаже 11.11 мне попался новый 17 Pro за 85 тысяч, я сначала решил, что это восстановленный аппарат. Но нет. Подвоха не было. Так что перед нами, пожалуй, самый выгодный способ взять новый 17 Pro прямо сейчас.

Серебристый айфон над пакетом AliExpress

Серебристый айфон над пакетом AliExpress

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Это новый айфон, а не восстановленный

В карточке новый iPhone 17 Pro на 256 ГБ в глобальной версии, в трёх цветах: серебристом, тёмно-синем и оранжевом. Без купона он стоит 85 533 рубля, а с купоном продавца на 250 рублей — 85 283 рубля.

Карточка айфона с купоном и пошлиной

Карточка айфона с купоном и пошлиной

Внутри это тот же айфон, который у нас продавали за 165 тысяч: чип A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, три камеры по 48 Мп и испарительная камера для охлаждения. Новинкой его уже не назовёшь, ведь в сентябре вышел iPhone 18 Pro. Но в банках, мессенджерах, съёмке и играх разницу вы вряд ли почувствуете. Выходит, что за год телефон подешевел почти на 80 тысяч, а устареть толком не успел.

Есть, правда, одна строчка под ценой, которую стоит учесть сразу.

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С пошлиной выходит 96 тысяч, и это всё равно дешевле Маркета

Айфон едет из-за границы, поэтому к цене добавится пошлина. Гадать о ней не придётся: АлиЭкспресс показывает сумму прямо под ценой, и для этой версии это около 10 918 рублей. Вместе с ней iPhone 17 Pro обойдётся в 96 201 рубль. Для сравнения, новый iPhone 18 Pro там же с пошлиной выходит в 120 тысяч, так что разница в 24 тысячи остаётся у вас в кармане.

Цены нового айфона за год

Цены нового айфона за год

Много это или мало, проще всего понять по Маркету. Самый дешёвый новый 17 Pro на 256 ГБ я нашёл там за 102 750 рублей, а версии только с eSIM стоят 103–106 тысяч. Так что даже с пошлиной АлиЭкспресс получается дешевле примерно на 6,5 тысячи.

Дешевле бывает разве что на Авито. Когда в начале октября мы смотрели, где сейчас дешевле всего купить iPhone 17 Pro, новые экземпляры там обычно отдавали за 81–91 тысячу, а самый дешёвый нашёлся в Уфе за 69 990. Но это частные объявления, и цены в них сильно скачут от города к городу. Да и на АлиЭкспресс 96 тысяч стоит не та версия, которую обычно продают у нас.

Версия без SIM-лотка дешевле и дольше держит заряд

По умолчанию в карточке выбран вариант Pro-2eSIM. У такого айфона нет лотка под обычную SIM-карту, и работает он только с eSIM, как модели для США. Версия с лотком называется Pro-1SIM 1eSIM и стоит 88 364 рубля с купоном. Пошлина у неё тоже чуть выше, около 11 393 рублей, так что в сумме выходит 99 757 рублей, на 3,5 тысячи дороже.

Цена и батарея двух версий

Цена и батарея двух версий

Переплачивать за лоток я бы не стал. Место, которое он занимает, Apple в версии только с eSIM отдала под аккумулятор, и батарея там на 4252 мА·ч против 3988 у модели с SIM-картой. В России такой айфон работает без ограничений, нужно только заранее перевести номер на eSIM у своего оператора. Если сомневаетесь, что вам удобнее, мы разбирали, чем eSIM отличается от обычной SIM-карты.

Купить iPhone 17 Pro

Есть у того же продавца и Pro Max, но с ним арифметика уже другая.

Pro Max здесь выгоды уже не даёт

iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ в версии с SIM-картой стоит 96 763 рубля с купоном на 1 350 рублей. На старте в России за него просили около 180 тысяч, так что подешевел он даже сильнее, чем Pro. Только и пошлина у него больше, около 12 855 рублей, и в сумме выходит 109 618 рублей.

На Маркете 17 Pro Max только с eSIM можно найти от 106 990 рублей. Версии немного разные, но выгоды у АлиЭкспресс тут нет, а у самого товара в карточке оценка 4,0 при четырёх отзывах. Поэтому Pro Max я бы брал в России, тем более что посылку тогда не придётся ждать две недели.

С 17 Pro выгода есть, и вполне ощутимая. Но прежде чем нажимать «Купить», стоит посмотреть, у кого вы берёте телефон почти за сто тысяч.

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Главный риск — продавец с двумя отзывами

Оба айфона продаёт магазин IPhone Store. Название громкое, но это обычный сторонний продавец. Его рейтинг — 88% положительных оценок, а у самого iPhone 17 Pro всего два отзыва, оба на пять звёзд, и 24 покупки. Для телефона за такие деньги истории у магазина маловато.

Блок цены, доставки и продавца IPhone Store на АлиЭкспресс

Блок цены, доставки и продавца IPhone Store на АлиЭкспресс

Подстраховка у такой покупки всё же есть: если посылка не придёт в течение 75 дней после отправки, деньги вернут. Доставку в пункт выдачи сейчас обещают на 20–24 ноября. А когда коробка окажется у вас:

  • снимайте распаковку на видео с первой секунды, чтобы было что показать в споре;
  • проверьте серийный номер на сайте Apple: там видно, новый ли айфон и не активировал ли его кто-то до вас;
  • сверьте серийный номер и IMEI в настройках с наклейкой на коробке.

Если что-то не сходится, не подтверждайте получение и сразу открывайте спор. И раз уж речь зашла об IMEI, есть ещё одна деталь. Минцифры обсуждает, чтобы ввезённые смартфоны регистрировали через Госуслуги, а аппараты, которые заработали в российских сетях до апреля 2027 года, по проекту трогать не будут. Детали ещё могут поменяться, но айфон, купленный сейчас, в это окно попадает с запасом.

Цена: 85 283 ₽ с купоном

Купить iPhone 17 Pro

За год iPhone 17 Pro подешевел со 165 тысяч до 96 с пошлиной, и среди магазинов с доставкой дешевле нового я его не нашёл. Брать я бы стал версию без лотка: она и дешевле, и дольше держит заряд. А вот Pro Max у этого продавца пропустил бы. Риск в этой покупке один, и это сам магазин, у которого пока почти нет отзывов. Поэтому распаковку на видео снимайте обязательно. Вы бы взяли айфон за 96 тысяч у продавца с двумя отзывами или доплатили бы за Маркет? Расскажите в нашем Telegram-чате.

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