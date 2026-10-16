5 причин, почему я перешел на iPhone 18 Pro Max, когда все вокруг покупают Android

Если почитать ленты последних месяцев, кажется, что с айфонов сейчас уходят все подряд. Даже у нас в редакции коллеги один за другим берут Android-флагманы и рассказывают, какие гаджеты работают с обеими системами. А я сделал ровно наоборот. Три недели назад я убрал свой Android в ящик и стал ходить только с iPhone 18 Pro Max. Решение было скорее рабочим, но за это время айфон несколько раз удивил меня в местах, где я подвоха не ждал. Ниже расскажу, что именно меня переубедило, в чем Android до сих пор сильнее и стоит ли повторять мой путь.



Камера наконец дает себя настроить

Главное нововведение камеры все обсуждали еще с презентации. У основного модуля на 48 Мп появилась переменная диафрагма: ее можно вручную двигать от f/1.48 до f/4.0. На открытой диафрагме айфон собирает больше света вечером, на закрытой получает резкость по всему кадру, когда снимаешь компанию или пейзаж. Первую неделю я честно крутил ее при каждом снимке. Потом поставил режим «Авто» и больше не трогал: автоматика справляется.

Куда больше мне понравилось другое. В стандартной камере iOS 27 наконец появились ручные настройки выдержки, экспозиции и баланса белого, за которыми раньше приходилось идти в сторонние приложения. А фотографические стили теперь меняются уже после съемки. На Pixel 11 Pro XL похожая штука есть, но там стиль зашивается в снимок сразу, и передумать потом нельзя.

Про качество скажу честно: по сравнению с прошлым годом прирост небольшой, и по фото айфон идет вровень с Galaxy S26 Ultra и Pixel 11 Pro XL. Китайские флагманы вроде OPPO Find X9 Ultra и vivo X300 Ultra с их огромными сенсорами снимают фото лучше, тут спорить бессмысленно. Зато видео у Apple по-прежнему сильнее. Даже рядом с vivo, который технически снимает отлично, мне удобнее работать с фокусным расстоянием 24 мм у айфона, чем с 35 мм у конкурента.

A20 Pro больше не превращает айфон в грелку

Новый чип A20 Pro делают по 2-нм техпроцессу, и это не косметика. В Geekbench он выдает примерно на 19% больше в одноядерном тесте и на 22% больше в многоядерном, чем A19 Pro. Сейчас это самый быстрый мобильный процессор на рынке. Правда, Qualcomm и MediaTek тоже переходят на 2 нм, так что лидерство Apple может оказаться недолгим.

Но цифры в бенчмарках меня волнуют меньше всего. Apple перестроила упаковку чипа: память теперь стоит рядом с кристаллом, а не на нем, и испарительная камера прилегает прямо к процессору. В жизни это значит, что айфон держит высокую производительность долго и не греется. На Android последние полтора года с этим было грустно: флагманы на Snapdragon 8 Elite Gen 5 под нагрузкой ощутимо нагревались, и я к этому успел привыкнуть.

Разница чувствуется в мелочах. Длинная запись видео, навигатор на солнце, игра на полчаса — корпус остается теплым, а не горячим, и смартфон не начинает тормозить на ровном месте.

Заряжаю раз в день и не думаю о батарее

Тут нужно сразу оговориться: кремний-углеродных аккумуляторов, как у Android-флагманов, в iPhone 18 Pro Max нет. Емкость батареи выросла примерно на 10% по сравнению с iPhone 17 Pro Max, остальное добирает экономичный 2-нм чип.

На деле я ни разу не искал розетку до вечера, даже в дни, когда много снимал видео. Обычно айфона хватало на полтора дня при средней нагрузке. Полностью он заряжается меньше чем за час от блока на 100 Вт с USB PD 3.2. Без проводов он берет 25 Вт по стандарту Qi 2.2, поэтому работает с любой совместимой зарядкой или повербанком, а не только с фирменным MagSafe.

До монстров с кремний-углеродными батареями вроде Find X9 Ultra айфон все же не дотягивает. А вот с Galaxy S26 Ultra и Pixel 11 Pro XL держится на равных. Под беспроводную зарядку на столе стоит подобрать нормальную подставку с Qi 2.2, и такие регулярно появляются в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Liquid Glass оказался настолько хорош, что его уже копируют

Стеклянный дизайн Liquid Glass Apple показала еще в прошлом году, а в iOS 27 его заметно доработали. Главное для меня — ползунок, которым можно убавить прозрачность, если интерфейс кажется слишком «мыльным». Мне Liquid Glass нравится, хотя он и напоминает старую добрую Windows Vista.

Забавно, что этот дизайн уже не нужно ехать смотреть на айфон. OPPO, vivo и Xiaomi в своих оболочках на Android 17 явно подсмотрели идею у Apple: в ColorOS 17, OriginOS 7 и HyperOS 4 есть похожие прозрачные эффекты. Пока копия ограничена шторкой уведомлений и фирменными приложениями, и смотрится это неплохо. Но меня немного раздражает, что в 2026 году китайские бренды все еще не могут без чужих идей.

Получается странная картина. Если хочется именно этого стекла, оригинал по-прежнему у Apple, а на Android вы получите вариацию на тему. Хотите знать, что еще поменяли в iOS 27 и что из этого перекочует к конкурентам? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, новости по прошивкам выходят там в первую очередь.

Дизайн не поменялся, и мне это даже нравится

Внешне iPhone 18 Pro Max почти не отличить от прошлого. Размеры те же, поэтому подходят чехлы от iPhone 17 Pro Max. Вес вырос на 16 граммов из-за батареи, но в руке я этого не почувствовал. Apple, Google и Samsung давно нашли свой облик и меняют его по миллиметру.

Китайцы в этом смысле интереснее. Xiaomi 17 Ultra совсем не похож на предшественника, у Find X9 Ultra задняя крышка из экокожи, у vivo X300 Ultra двухцветное матовое стекло. Если вам важно выделяться, Android здесь предложит больше.

Единственное заметное изменение у айфона — Dynamic Island стал короче. ИК-датчик спрятали под экран, и вырез теперь аккуратнее. Он все еще больше дырочки под камеру на Android, но отвлекает уже не так сильно. Через пару дней я его вообще перестал замечать. Хотя после Android с маленьким отверстием под селфи-камеру первые часы он мозолил глаза.

Минусы у айфона есть, но меня они не останавливают

Делать вид, что в России с айфоном все гладко, я не буду. Часть привычных приложений давно пропала из App Store, и после переезда их не найти поиском. Старые программы я вернул через IPA Downloader, мы подробно показывали, как скачать приложения через IPA Downloader. А где он не справился, выручил Signum: вот инструкция, как установить удаленные приложения через Signum.

С удаленными приложениями есть беда похуже: вместе с ними пропадают уведомления. Тут помогли веб-версии. Почту Mail.ru я добавил на экран «Домой» из Safari и включил уведомления Почты Mail.ru, теперь письма приходят как от обычного приложения. С МАКС сделал то же самое, и пуши из веб-версии приходят без задержек.

Оплата телефоном в магазине тоже решается. Я плачу по Bluetooth, и за три недели на кассе не было ни одной проблемы. Непривычно только первые пару раз, потом действуешь на автомате. Но тут стоит оговориться, что у меня возле дома магазины оборудованы совместимыми терминалами. Попади я в магазин, где терминала с Bluetooth нет, пришлось бы пользоваться QR-кодом.

Да, пришлось немного повозиться, и на Android ничего из этого делать не нужно. Но настраивается все один раз, а удобство айфона я чувствую каждый день. Для меня оно перевешивает все эти недостатки. Кому мой путь подойдет? Тем, кто много снимает видео, устал от перегрева и хочет смартфон, который спокойно доживает до вечера. А если для вас главное фото и батарея на два дня, честнее присмотреться к китайским ультрам. Переходили с Android на iPhone или наоборот? Расскажите, что было больнее всего, в нашем чате в Telegram или МАКС, разберемся вместе.