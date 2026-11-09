Из iPhone скоро исчезнет моя любимая кнопка. Apple уже придумала ей замену

Если у вас iPhone 15 Pro или новее, на кнопку действия вы наверняка повесили что-то свое: фонарик, беззвучный режим или быструю команду. Привыкаешь к ней за пару дней, и потом палец ищет ее даже на чужом айфоне. Только в Apple, похоже, решили, что кнопок на боку смартфона стало многовато, и одна из них может пойти под нож уже в следующем году. При этом ваши сценарии компания выбрасывать не собирается, у нее на них свои планы. Ниже разберем, что задумала Apple, каких моделей это коснется и насколько слуху можно верить. А как будут выглядеть юбилейные айфоны, мы уже показывали по первым утечкам дизайна Айфона 20.



Одна кнопка будет делать работу двух

Утечка пришла от китайского инсайдера, который регулярно делится подробностями о будущих айфонах. По его словам, Apple объединит кнопку действия с Camera Control, той самой кнопкой управления камерой, которая появилась на iPhone 16. Отдельная кнопка действия исчезнет. Camera Control останется и заберет ее работу на себя.

Схема простая. Обычное нажатие на Camera Control, как и сейчас, открывает камеру. А долгое нажатие запустит то, что вы раньше назначали на кнопку действия: беззвучный режим, фокусирование, фонарик или быструю команду. То есть привычные жесты сохраняются, просто живут теперь в одном месте.

Начнется все с айфонов, которые выйдут во второй половине 2027 года. Это как раз поколение к 20-летию iPhone, и речь в первую очередь о Pro-версиях. Как Apple их назовет, пока не знает никто: в слухах мелькают и iPhone 19 Pro, и iPhone 20 Pro, а может, компания придумает что-то третье. Для нынешних владельцев ничего не меняется, и iPhone 18 Pro, купленный этой осенью, сохранит обе кнопки.

Сама идея выглядит логичнее, чем кажется на первый взгляд. Кнопка действия любит долгое нажатие, а Camera Control живет коротким. Жесты почти не пересекаются, поэтому одна кнопка вполне способна выполнять обе роли.

У складного айфона кнопки действия уже нет

Самое показательное, что Apple уже выпустила айфон без кнопки действия. Это iPhone Duo: Camera Control у него на месте, а кнопки действия нет вовсе. Мы подробно разбирали складной смартфон в обзоре iPhone Duo, и набор кнопок у него действительно отличается от обычных моделей.

Часть владельцев Duo пропажей кнопки осталась недовольна. Слишком уж она была гибкой, а к своим сценариям люди прикипают крепко. Но для Apple это, по сути, живой эксперимент на покупателях: компания видит, как люди обходятся без отдельной клавиши, и может перенести этот опыт на обычные айфоны.

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У слияния есть и чисто инженерные плюсы. Чем меньше кнопок, тем проще корпус и сборка, а значит, ниже затраты на производство. Заодно пропадает путаница: кнопка действия сидит прямо над клавишей громкости, и на ощупь их легко перепутать, особенно в чехле.

Долгое нажатие на Camera Control скоро освободится

Сейчас удержание Camera Control занято Визуальным интеллектом. Но в iOS 27 Apple встроила его прямо в Камеру в виде режима Siri, об этом мы рассказывали в разборе новых функций Камеры в iOS 27. Выходит, жест удержания вот-вот останется без дела, и отдать его сценариям кнопки действия выглядит самым очевидным ходом.

Вторая часть утечки касается самой Camera Control. Инсайдер уверяет, что Apple уберет из нее емкостный сенсорный слой и оставит только датчик давления. Цель понятная, это экономия, а функции кнопки якобы останутся прежними. Здесь у меня вопросы. Сейчас именно сенсор отвечает за свайпы по кнопке, которыми меняют зум и экспозицию. Как Apple сохранит их без него, пока неясно.

Относиться к слуху стоит спокойно. Упрощенную Camera Control без сенсора уже обещали iPhone 18, и в итоге кнопка у нынешних прошек осталась прежней. Связаны ли эти две истории между собой, тоже непонятно. Так что до осени 2027 года планы Apple могут поменяться еще не раз.

Утечки о юбилейном айфоне будут сыпаться весь следующий год, и кнопки в них явно всплывут снова. Чтобы не пропустить, подтвердится ли слух, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Кнопку действия жалко, но многие ждали другого

Кнопка действия появилась на iPhone 15 Pro в 2023 году и заменила переключатель беззвучного режима, который жил на боку айфона с самой первой модели 2007 года. Прошло всего несколько лет, а к ней успели привыкнуть настолько, что новость о ее уходе многих расстроила. На нее можно повесить беззвучный режим, фокусирование, фонарик, диктофон, перевод или любую быструю команду, и у каждого там что-то свое.

Самое забавное, что спорят люди совсем не о том, о чем Apple. Самый популярный комментарий под этой новостью на одном из зарубежных сайтов звучит ровно наоборот: убрать надо Camera Control, потому что ее постоянно нажимают случайно. Другие хотят сохранить кнопку действия любой ценой, а кто-то предлагает избавиться сразу от обеих. Я понимаю первых. Если Camera Control начнет еще и включать фонарик по удержанию, случайных срабатываний в кармане может стать только больше.

С другой стороны, для большинства мало что изменится. Короткое нажатие так и откроет камеру, длинное запустит ваш сценарий, а сами настройки, скорее всего, переедут в тот же раздел Настройки — Кнопка действия. Привыкать придется разве что к новому месту на корпусе.

Пока Apple решает, сколько кнопок оставить юбилейному айфону, нынешний смартфон стоит хотя бы защитить. Чехлы с аккуратным вырезом под Camera Control, которые не мешают нажимать кнопку, часто попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Если вы уже сейчас выбираете айфон и боитесь остаться без любимой кнопки, выдыхайте. iPhone 18 Pro и все нынешние модели сохранят ее еще на годы обновлений. А вот тем, кто собирается ждать юбилейную модель, стоит заранее прикинуть, готовы ли они делить одну кнопку между камерой и фонариком.