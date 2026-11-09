Из iPhone скоро исчезнет моя любимая кнопка. Apple уже придумала ей замену

Кирилл Пироженко

Если у вас iPhone 15 Pro или новее, на кнопку действия вы наверняка повесили что-то свое: фонарик, беззвучный режим или быструю команду. Привыкаешь к ней за пару дней, и потом палец ищет ее даже на чужом айфоне. Только в Apple, похоже, решили, что кнопок на боку смартфона стало многовато, и одна из них может пойти под нож уже в следующем году. При этом ваши сценарии компания выбрасывать не собирается, у нее на них свои планы. Ниже разберем, что задумала Apple, каких моделей это коснется и насколько слуху можно верить. А как будут выглядеть юбилейные айфоны, мы уже показывали по первым утечкам дизайна Айфона 20.

Палец нажимает кнопку действия на титановом iPhone, ниже видны кнопки громкости

Палец нажимает кнопку действия на титановом iPhone, ниже видны кнопки громкости

Одна кнопка будет делать работу двух

Утечка пришла от китайского инсайдера, который регулярно делится подробностями о будущих айфонах. По его словам, Apple объединит кнопку действия с Camera Control, той самой кнопкой управления камерой, которая появилась на iPhone 16. Отдельная кнопка действия исчезнет. Camera Control останется и заберет ее работу на себя.

Схема простая. Обычное нажатие на Camera Control, как и сейчас, открывает камеру. А долгое нажатие запустит то, что вы раньше назначали на кнопку действия: беззвучный режим, фокусирование, фонарик или быструю команду. То есть привычные жесты сохраняются, просто живут теперь в одном месте.

Левая грань iPhone в руке: сверху кнопка действия, под ней две кнопки громкости

Левая грань iPhone в руке: сверху кнопка действия, под ней две кнопки громкости

Начнется все с айфонов, которые выйдут во второй половине 2027 года. Это как раз поколение к 20-летию iPhone, и речь в первую очередь о Pro-версиях. Как Apple их назовет, пока не знает никто: в слухах мелькают и iPhone 19 Pro, и iPhone 20 Pro, а может, компания придумает что-то третье. Для нынешних владельцев ничего не меняется, и iPhone 18 Pro, купленный этой осенью, сохранит обе кнопки.

Сама идея выглядит логичнее, чем кажется на первый взгляд. Кнопка действия любит долгое нажатие, а Camera Control живет коротким. Жесты почти не пересекаются, поэтому одна кнопка вполне способна выполнять обе роли.

У складного айфона кнопки действия уже нет

Самое показательное, что Apple уже выпустила айфон без кнопки действия. Это iPhone Duo: Camera Control у него на месте, а кнопки действия нет вовсе. Мы подробно разбирали складной смартфон в обзоре iPhone Duo, и набор кнопок у него действительно отличается от обычных моделей.

Сложенный iPhone Duo в руке, вид на боковую грань с кнопками

Сложенный iPhone Duo в руке, вид на боковую грань с кнопками

Часть владельцев Duo пропажей кнопки осталась недовольна. Слишком уж она была гибкой, а к своим сценариям люди прикипают крепко. Но для Apple это, по сути, живой эксперимент на покупателях: компания видит, как люди обходятся без отдельной клавиши, и может перенести этот опыт на обычные айфоны.

Пользуетесь iPhone Duo и уже живете без кнопки действия? Поделитесь в нашем чате в Telegram или МАКС, чего на деле не хватает сильнее всего.

У слияния есть и чисто инженерные плюсы. Чем меньше кнопок, тем проще корпус и сборка, а значит, ниже затраты на производство. Заодно пропадает путаница: кнопка действия сидит прямо над клавишей громкости, и на ощупь их легко перепутать, особенно в чехле.

Долгое нажатие на Camera Control скоро освободится

Сейчас удержание Camera Control занято Визуальным интеллектом. Но в iOS 27 Apple встроила его прямо в Камеру в виде режима Siri, об этом мы рассказывали в разборе новых функций Камеры в iOS 27. Выходит, жест удержания вот-вот останется без дела, и отдать его сценариям кнопки действия выглядит самым очевидным ходом.

Вторая часть утечки касается самой Camera Control. Инсайдер уверяет, что Apple уберет из нее емкостный сенсорный слой и оставит только датчик давления. Цель понятная, это экономия, а функции кнопки якобы останутся прежними. Здесь у меня вопросы. Сейчас именно сенсор отвечает за свайпы по кнопке, которыми меняют зум и экспозицию. Как Apple сохранит их без него, пока неясно.

Палец на Camera Control, на экране камеры открыто меню кнопки с ползунком зума

Палец на Camera Control, на экране камеры открыто меню кнопки с ползунком зума

Относиться к слуху стоит спокойно. Упрощенную Camera Control без сенсора уже обещали iPhone 18, и в итоге кнопка у нынешних прошек осталась прежней. Связаны ли эти две истории между собой, тоже непонятно. Так что до осени 2027 года планы Apple могут поменяться еще не раз.

Утечки о юбилейном айфоне будут сыпаться весь следующий год, и кнопки в них явно всплывут снова. Чтобы не пропустить, подтвердится ли слух, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Кнопку действия жалко, но многие ждали другого

Кнопка действия появилась на iPhone 15 Pro в 2023 году и заменила переключатель беззвучного режима, который жил на боку айфона с самой первой модели 2007 года. Прошло всего несколько лет, а к ней успели привыкнуть настолько, что новость о ее уходе многих расстроила. На нее можно повесить беззвучный режим, фокусирование, фонарик, диктофон, перевод или любую быструю команду, и у каждого там что-то свое.

Самое забавное, что спорят люди совсем не о том, о чем Apple. Самый популярный комментарий под этой новостью на одном из зарубежных сайтов звучит ровно наоборот: убрать надо Camera Control, потому что ее постоянно нажимают случайно. Другие хотят сохранить кнопку действия любой ценой, а кто-то предлагает избавиться сразу от обеих. Я понимаю первых. Если Camera Control начнет еще и включать фонарик по удержанию, случайных срабатываний в кармане может стать только больше.

С другой стороны, для большинства мало что изменится. Короткое нажатие так и откроет камеру, длинное запустит ваш сценарий, а сами настройки, скорее всего, переедут в тот же раздел Настройки — Кнопка действия. Привыкать придется разве что к новому месту на корпусе.

Пока Apple решает, сколько кнопок оставить юбилейному айфону, нынешний смартфон стоит хотя бы защитить. Чехлы с аккуратным вырезом под Camera Control, которые не мешают нажимать кнопку, часто попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Если вы уже сейчас выбираете айфон и боитесь остаться без любимой кнопки, выдыхайте. iPhone 18 Pro и все нынешние модели сохранят ее еще на годы обновлений. А вот тем, кто собирается ждать юбилейную модель, стоит заранее прикинуть, готовы ли они делить одну кнопку между камерой и фонариком.

iPhone 18 ProiPhone DuoСмартфоны Apple
Новости по теме: iPhone Duo
Apple сделала Safari на iPad и Mac удобнее одним обновлением. Фото.
Apple сделала Safari на iPad и Mac удобнее одним обновлением
Нашёл 15 шикарных обоев для iPhone, от которых невозможно оторвать взгляд. Забирайте бесплатно. Фото.
Нашёл 15 шикарных обоев для iPhone, от которых невозможно оторвать взгляд. Забирайте бесплатно
Две недели с iPhone Duo, и я нашел 4 полезные функции, которых нет у обычных айфонов. Фото.
Две недели с iPhone Duo, и я нашел 4 полезные функции, которых нет у обычных айфонов