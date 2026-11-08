Нашёл 15 шикарных обоев для iPhone, от которых невозможно оторвать взгляд. Забирайте бесплатно

Стандартные обои на iPhone Duo приедаются быстрее, чем кажется. Раскрываешь смартфон десятки раз за день, а там все то же ночное небо. Поставить любимую картинку тоже выходит не всегда: у складного айфона два экрана с разными пропорциями, и снимок, который отлично смотрелся на старом iPhone, на большом дисплее легко теряет самое красивое. Мне попалась подборка, которую собирали как раз с оглядкой на Duo, и заодно настроил автоматическую смену обоев. Ниже покажу, что вошло в набор, почему он не разваливается на внутреннем экране и как заставить айфон самому листать картинки. А если горы вам близки, загляните и в нашу прошлогоднюю подборку горных пейзажей.



Пятнадцать вершин вместо одного ночного неба

Набор включает в себя 15 фотографий, и все они взяты с Unsplash, так что за каждым кадром стоит живой фотограф, а не нейросеть. Автор намеренно уходил от стандартных обоев Duo с ночным небом: горы на заднем плане и темные тона, чтобы иконки и часы читались без напряжения.

Первые три кадра хорошо показывают, насколько разная получилась подборка. Снежный пик на фоне сине-фиолетового неба выглядит почти как официальные обои Apple. Закат над рекой самый яркий в наборе, и выглядит он реально топово. А хребет в бирюзовых тонах похож на кадр из старого журнала о путешествиях.

Дальше идут дневные сцены. Луна над скалами посреди ясного дня, хвойный лес у подножия хребта, одинокая вершина, выхваченная светом из полной темноты. На последней часы экрана блокировки ложатся прямо на черное небо, и ничего не теряется.

Черно-белые кадры спокойнее любых цветных

Отдельно стоит сказать про монохром. В наборе несколько черно-белых снимков, и на экране они ведут себя иначе, чем цветные. Виджеты и уведомления на них не спорят с картинкой, а темный режим iOS смотрится так, будто его рисовали под эти обои.

Луна над хребтом на почти черном небе просится на экран блокировки. Пустой верх оставляет много места под часы, а горы внизу не мешают уведомлениям. Острый пик на светлом фоне, наоборот, лучше не ставить на рабочий стол — иконки на белом небе теряются.

Если монохром кажется слишком строгим, есть и мягкие варианты. Конус вулкана над озером и розовый закат с зеркальным отражением гор в воде подойдут тем, кто любит пастель. Они светлые, поэтому текст на них лучше читается.

На iPhone Duo вершина не уедет за край

Теперь главное, ради чего эту подборку стоит качать именно владельцам складного айфона. Мы уже показывали, как приложения выглядят на iPhone Duo: внутренний экран у него почти как у iPad и поворачивается вместе со смартфоном. С обоями та же история. По данным iDownloadBlog, внутренний дисплей Duo имеет разрешение 1878 на 2670 точек, а внешний 1398 на 2034. Пропорции разные, поэтому обычная вертикальная картинка на одном из экранов обязательно обрежется.

Грешэм решил это просто. Он подбирал только квадратные снимки размером не меньше 2670 на 2670 точек. Квадрат вращается вокруг центра, как обои на iPad, и гора остается в кадре в любой ориентации. Внешний экран при этом работает как окошко в большое изображение: вы видите центральную часть той же картинки. Поэтому одни и те же обои спокойно встают и на сложенный, и на раскрытый Duo.

Есть одно ограничение, которое удивило и самого автора. Он рассчитывал задать отдельные обои для каждого экрана, но настроек всего две: экран блокировки и рабочий стол. Так что выбирайте картинку, которая хорошо смотрится и целиком, и в центральном вырезе. Полнолуние над скалами и долина Йосемити справляются с этим лучше остальных. И да, на обычных айфонах набор тоже работает: квадрат просто обрежется по бокам.

Вся подборка лежит в одной папке

Качать 15 файлов по одному не придется. Мы собрали все обои в общую папку, ее можно сохранить целиком. В Safari откройте папку и нажмите на три точки — «Скачать»: Google Диск упакует картинки в zip-архив. Если пункта нет, включите полную версию сайта через значок «аА» в адресной строке.

Вот папка с горными обоями для iPhone, в ней лежит вся подборка целиком.

Скачать обои с горами

Архив окажется в приложении «Файлы», в папке «Загрузки». Нажмите на него, и iOS сама его распакует. Дальше выделите картинки, нажмите «Поделиться» и выберите «Сохранить изображения»: обои попадут в «Фото», откуда их возьмет экран блокировки. Свежие подборки обоев и полезные мелочи для айфона мы выкладываем в наших каналах в Telegram и МАКС, подписывайтесь, чтобы следующий набор не прошел мимо.

Пусть айфон сам листает горы

Если одна картинка надоедает через неделю, поставьте сразу все. Для этого в iOS есть режим «Перемешивание фото»: экран блокировки сам меняет снимки по касанию или по расписанию. Кстати, на этом же экране можно сделать маленькие часы в iOS 27, чтобы они не закрывали вершины.

Пятнадцать картинок в наборе как раз укладываются в лимит: iOS берет в перемешивание до 50 фото. Порядок действий такой:

Разблокируйте айфон и задержите палец на экране блокировки. Пролистайте карточки влево до конца и нажмите «+». В верхнем ряду выберите «Перемешивание фото». В строке «Частота перемешивания» выберите «При касании», чтобы листать обои пальцем, или «При блокировке», «Ежечасно», «Ежедневно» для автоматической смены. Нажмите «Выбрать фото вручную» и отметьте сохраненные горы. Нажмите «Добавить», а затем «Установить как пару обоев», чтобы горы появились и на рабочем столе.

Мне больше всего нравится вариант «При касании». Тапнул по экрану блокировки, и вместо черно-белой луны уже розовый закат над озером. На Duo смена идет на обоих экранах сразу, ведь настройка у них общая. Удобно и другое: если сложить обои в отдельный альбом в «Фото», в том же меню можно выбрать «Использовать альбом», и новые картинки не придется отмечать заново.

Не нашли «Перемешивание фото» или обои не сохраняются в галерею? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе. А если хочется, чтобы раскрытый Duo стоял на столе как маленькая фоторамка с горами, складные подставки и чехлы с ножкой под него ищите в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. С такой подставкой рабочий стол превращается в окно в Йосемити, пока смартфон заряжается.