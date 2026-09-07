Насколько подорожают iPhone после презентации Apple

До презентации Apple остаются считанные дни, и вопрос у всех один — насколько подорожают новые айфоны. Причем переживать стоит не только тем, кто копит на Pro или на складной Ultra. Ценник поднимется почти по всей линейке, включая модели, которые остаются в продаже с прошлого года. По самым дорогим версиям расчеты уже есть, недавно стало известно, как подорожает iPhone 18 Pro, а сейчас мы собрали полную картину сразу по всем смартфонам. Цена в рублях актуальна на момент написания статьи, курс доллара может меняться как в большую, так и в меньшую сторону.



Что представят 9 сентября и почем

На презентации под названием Surprise and shine нас ждут три новинки — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый в истории компании складной iPhone Ultra. Базовый iPhone 18 в этот раз на сцену не выйдет, его перенесли на весну. Разница между Pro-поколениями обещает быть минимальной, поэтому я недавно и рассказывал, почему взял жене 17 Pro Max вместо ожидания новинки. Но давайте по порядку и с конкретными суммами.

Модель Цена в прошлом году Прогноз на 2026 год iPhone 18 Pro от 1099 долларов (95 162 рубля) от 1249-1299 долларов (108 151 — 112 480 рублей) iPhone 18 Pro Max от 1199 долларов (103 821 рубль) от 1349-1399 долларов (116 810 — 121 139 рублей) iPhone Ultra новинка, аналога нет от 2099-2299 долларов (181 752 — 199 070 рублей)

Итого над прошлогодними моделями надбавка выходит примерно 150-200 долларов. Для Apple это заметный скачок, ведь год назад компания вела себя куда сдержаннее и iPhone 17 Pro Max в цене вообще не трогала. Главный виновник роста это память. По свежим отчетам модули для новой линейки обходятся Apple почти вчетверо дороже, чем годом ранее, и часть этого подорожания честно перекладывают на покупателя. На витрине скачок сгладят более скромной маржой и заработком на подписках, но полностью убрать его не получится. Самое обидное, что сразу после презентации iPhone 18 Pro/Pro Max Apple снимет с продажи iPhone 17 Pro/Pro Max, а значит, и сэкономить на покупке не выйдет.

Отдельная строка это iPhone Ultra. Складной корпус, два крупных экрана и двойной объем памяти делают свое дело, поэтому стартовая цена уходит за две тысячи долларов. А топовая конфигурация с максимальным хранилищем легко перескакивает отметку в три тысячи долларов, это уже около 259 770 рублей по нашему курсу. За такие деньги реально взять неплохой ноутбук, и именно так к складному айфону будут относиться многие. Целится он в узкую аудиторию энтузиастов, а не в массовый рынок, но именно он задает новую верхнюю планку, от которой Apple станет отталкиваться дальше. Хотите первыми узнавать про новинки и реальные ценники Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем такие вещи по горячим следам.

Старая линейка тоже пойдет вверх

Теперь про тех, кого в этих разговорах часто забывают. iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17e никуда не уходят и остаются на витрине как более доступные варианты. Обновят их только весной 2027 года, но это не значит, что до тех пор цена постоит на месте. Кстати, если сомневаетесь в самом семнадцатом, я отдельно смотрел, как iOS 27 на iPhone 17 держит скорость и автономность, и там все в полном порядке.

Прямых цифр от Apple по этим моделям пока нет, но логика курса и растущей себестоимости подсказывает надбавку в районе 100-150 долларов на каждую. Вот как это выглядит в прогнозе.

Модель Базовая цена сейчас Прогноз после подорожания iPhone 17 от 799 долларов (69 185 рублей) от 899-949 долларов (77 844 — 82 174 рубля) iPhone Air от 999 долларов (86 503 рубля) от 1099-1149 долларов (95 162 — 99 492 рубля) iPhone 17e от 599 долларов (51 867 рублей) от 699-749 долларов (60 526 — 64 856 рублей)

И самое неприятное впереди. Когда весной 2027 года выйдут iPhone 18, iPhone Air 2 и iPhone 18e, они встанут на полку уже по тем же повышенным ценам. То есть привычной паузы, когда можно было урвать свежую базовую модель по-божески, в этот раз не будет. Новое поколение стартует с поднятой планки, а не возвращает прайс к прежним значениям. Раньше выход недорогой новинки был поводом спокойно подождать полгода и купить актуальный смартфон по адекватной цене. Теперь такой хитрости не остается, потому что весенние модели наследуют осенний ценник целиком. Если у вас на примете была именно доступная версия, есть смысл присмотреться к ней сейчас, пока действуют старые прайсы. Не согласны с прогнозом или хотите поспорить о будущих суммах? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда рады живому обсуждению.

Менять айфон стоит уже сейчас

Вывод из всей этой арифметики простой. Если вы давно посматривали на апгрейд, тянуть до последнего невыгодно. Я сам недавно поменял 16 Plus на 17 и о своем решении ни разу не пожалел, смартфон вышел быстрым и приятным в повседневных задачах.

Логика тут двойная. Во-первых, прямо сейчас можно взять 17 Pro по старой цене, а он почти не отличается от будущего 18 Pro. Внешность, экран и общая начинка близки настолько, что переплата за новое поколение выглядит спорной. За те же деньги вы получаете практически ту же камеру, тот же дисплей и почти ту же производительность, только без наценки за свежий год выпуска. Во-вторых, курс доллара к рублю продолжает ползти вверх, а после презентации ценники почти наверняка подрастут следом. Получается двойной удар по кошельку, если сидеть и ждать идеального момента, которого не будет.

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Поэтому мой личный сценарий выглядит так. Кому нужен максимум, стоит присмотреться к iPhone 17 Pro или 17 Pro Max, пока их реально застать по прежнему прайсу. А кому хватает базовых возможностей, отличный вариант — это обычный iPhone 17, что я и сделал сам. Экономия выходит ощутимой, а разница в опыте использования по сравнению с более дорогими моделями почти незаметна в быту. Добавьте сюда трейд-ин старого аппарата, и итоговая доплата окажется совсем небольшой.

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И последнее. Если новые айфоны кажутся дорогими, а сэкономить на аксессуарах все равно хочется, загляните в наш канал Сундук Али-Бабы. Там мы собираем годные находки, которые не бьют по кошельку так, как флагманы Apple.