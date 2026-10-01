Сколько я трачу в месяц, чтобы пользоваться iPhone в России в 2026

Когда покупаешь iPhone в России, кажется, что самое дорогое уже позади. Отдал деньги за смартфон, взял чехол и стекло, дальше остается только пользоваться. Но у айфона в нашей стране есть своя абонентская плата, о которой продавец в магазине не расскажет. Причем платить ее приходится не за подписки Apple, а за то, чтобы на смартфоне просто работали привычные российские приложения. В конце августа я сам переезжал на новый iPhone и честно посчитал все траты. Ниже расскажу, во что обходится установка софта, чем можно заменить мастера и сколько в итоге уходит в месяц, если делать все самому и если нет.



Почему на айфоне приходится платить за обычные приложения

На Android все просто. Нужного приложения нет в Google Play, значит, его можно скачать в RuStore, магазине производителя или вообще поставить файлом с сайта разработчика. На iPhone такой свободы нет. Если программу удалили из App Store, официального способа установить ее заново не существует. Мы уже подробно рассказывали, почему в России переходят на Samsung, и эта история с приложениями там далеко не последний аргумент.

При этом список удаленного софта за последние годы только растет. Это ВКонтакте, мессенджер МАКС, Авито, а у многих в этот список попадает и Яндекс Пэй. Без них айфон в России превращается в красивый, но довольно бесполезный смартфон. Нельзя нормально продать старый велосипед, расплатиться телефоном в магазине или переписываться с родителями, которые давно сидят в МАКС.

С банками ситуация чуть проще. Сбер, Т-Банк и Альфа-Банк можно установить бесплатно: либо в отделении, где сотрудник поставит приложение за пару минут, либо через поддержку банка, которая пришлет ссылку или инструкцию. Поэтому в расчет банки я включать не буду. Они есть почти у всех, и денег за них никто не берет. А вот с остальными приложениями бесплатного пути, как у банков, нет. Придется либо переносить их самому, либо платить.

Как я перенес приложения с iPhone 16 Plus на iPhone 17 бесплатно

В конце августа я переходил с iPhone 16 Plus на iPhone 17. Главный страх при таком переезде понятен: смартфон новый, а МАКС, ВКонтакте и Авито из App Store уже не скачать. Если что-то потеряется по дороге, вернуть это будет непросто.

Мне повезло. Через программу iMazing на компьютере я перенес все приложения со старого айфона на новый, и они спокойно запустились. Ушло на это около часа с учетом резервной копии, а денег я не потратил вообще. Если хотите попробовать сами, у нас есть материал, где мы подробно рассказываем, как перекинуть приложения с одного айфона на другой.

Только честно скажу, что такой трюк срабатывает далеко не всегда. Иногда iMazing просто выдает ошибку и ничего не делает, а иногда работает только на Mac. Так что нюансов здесь тоже много. Если с переносом что-то пошло не так, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться. Если же ничего не помогло, остается идти к мастерам.

Сколько берут мастера за установку приложений

Достаточно зайти на Авито и вбить в поиск что-нибудь вроде «установка приложений на iPhone». Объявлений будет много, причем в любом крупном городе. Кто-то предлагает приехать к нему с компьютером, кто-то готов поставить все удаленно. Цены примерно такие:

одно приложение — 250-350 рублей, у части мастеров от 500 рублей;

пакет из пяти приложений — 1200-1500 рублей;

полная настройка нового айфона с установкой софта, переносом данных и привязкой оплаты — до 15 000 рублей.

Возьмем мой набор: МАКС, ВКонтакте, Яндекс Пэй и Авито. Это четыре приложения, и за них придется отдать примерно 1000-2000 рублей в зависимости от мастера и города. Сумма не космическая, но платить ее придется при каждой смене смартфона, а иногда и после сброса или восстановления айфона. Есть и нюанс. Иногда за эти деньги вам просто присылают инструкцию, по которой все нужно делать самостоятельно. Поэтому перед оплатой лучше уточнить, что именно входит в услугу.

Сертификат разработчика или сторонний магазин: что выбрать

Перенести приложения один раз мало. Их еще нужно обновлять, а время от времени ставить что-то новое. Поэтому для беспроблемной установки софта я сделал себе сертификат разработчика на год. Обошелся он в 700 рублей, плюс к нему шла гарантия на 60 дней: если сертификат отзовут в этот срок, его заменят бесплатно. Что это такое и как работает, мы подробно объясняли в материале про сертификат разработчика Apple.

Вот только никто не гарантирует, что сертификат проживет весь год. Apple может отозвать его в любой момент, и после окончания гарантии придется покупать новый. Так что 700 рублей в год — это оптимистичный сценарий. Пока у меня все работает, поэтому в расчете беру именно год.

Альтернатива — подписка на сторонний магазин Diyorde Store. Полгода в нем стоят 29,90 доллара, по курсу ЦБ на 1 октября это примерно 2500 рублей. За год выходит около 5000 рублей. Дороже сертификата в семь раз, зато проблем с установкой и отзывами точно не будет: этот вопрос магазин берет на себя. Чтобы не пропускать новости о том, что пропало из App Store и как это вернуть, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Сколько стоит пользоваться iPhone в России в месяц

Сразу оговорюсь, что VPN и прокси для Telegram я в расчет не включаю. Ими я пользовался бы и на Android, так что это не налог именно на айфон. Остаются только траты, которые появляются из-за того, что у вас смартфон Apple.

Считаю на год, ведь я как раз меняю айфон примерно раз в год, и делю на 12 месяцев. Цены округлены вверх до 10 рублей.

Сценарий В год В месяц Перенес сам + сертификат 700 рублей 60 рублей Перенес сам + Diyorde Store 5000 рублей 420 рублей Мастер + сертификат 1700-2700 рублей 150-230 рублей Мастер + Diyorde Store 6000-7000 рублей 500-590 рублей

К этой сумме может добавиться еще одна строчка. Если вы планируете оплачивать подписки в российском App Store без комиссии, понадобится SIM-карта МТС хотя бы с минимальным тарифом и подписка МТС Премиум. Без нее платежи в App Store через оператора просто не пройдут.

Я подключил Премиум по акции: первые три месяца обошлись в 99 рублей, а дальше подписка списывается по обычной цене 349 рублей в месяц. За первый год это 3240 рублей, или около 270 рублей в месяц. Стоимость самой связи я не считаю: она зависит от региона, а у многих номер МТС и так уже есть.

В моем случае приложения я перенес сам, сертификат стоил 700 рублей, и на софт уходит около 60 рублей в месяц. Меньше, чем чашка кофе в любой кофейне. Вместе с МТС Премиум выходит примерно 330 рублей в месяц. Если подписки в App Store вы не оформляете, эта строчка вам не нужна.

Если бы iMazing меня подвел, пришлось бы добавить к этому 1000-2000 рублей за мастера, и месячная плата выросла бы до 150-230 рублей. С магазином Diyorde Store вместо сертификата цифры другие: от 420 рублей в месяц, если переносили сами, и до 590 рублей, если платили мастеру. Хотя в этом случае мастер может и не понадобиться, ведь те же приложения обычно можно поставить через сам магазин. Отдельно учитывайте риск отзыва. Если сертификат слетит через три месяца, а гарантия к тому моменту закончится, придется купить новый, и годовая сумма удвоится. Даже так она останется ниже, чем у подписки на магазин.

Кому какой вариант подойдет

Так сколько стоит пользоваться iPhone в России? Если вы готовы потратить вечер на iMazing и не боитесь иногда переустанавливать сертификат, айфон обходится всего в несколько десятков рублей в месяц. Платите за подписки в App Store — добавьте к этому еще 349 рублей за МТС Премиум. Для меня это вполне приемлемая цена за смартфон, к которому я привык.

Если разбираться с компьютером не хочется, проще один раз заплатить мастеру и взять подписку на сторонний магазин. Это около 500-600 рублей в месяц, зато голова болеть не будет. А вот комплексная настройка за 15 000 рублей, на мой взгляд, перебор: почти все, что в нее входит, можно сделать самому или через поддержку банков. И раз уж вы потратились на переезд, не забудьте про защиту нового айфона. Недорогие чехлы, стекла и кабели мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.