Сколько я трачу в месяц, чтобы пользоваться iPhone в России в 2026

Кирилл Пироженко

Когда покупаешь iPhone в России, кажется, что самое дорогое уже позади. Отдал деньги за смартфон, взял чехол и стекло, дальше остается только пользоваться. Но у айфона в нашей стране есть своя абонентская плата, о которой продавец в магазине не расскажет. Причем платить ее приходится не за подписки Apple, а за то, чтобы на смартфоне просто работали привычные российские приложения. В конце августа я сам переезжал на новый iPhone и честно посчитал все траты. Ниже расскажу, во что обходится установка софта, чем можно заменить мастера и сколько в итоге уходит в месяц, если делать все самому и если нет.

iPhone 17 на столе рядом со стопкой купюр и чеком

iPhone 17 на столе рядом со стопкой купюр и чеком

Почему на айфоне приходится платить за обычные приложения

На Android все просто. Нужного приложения нет в Google Play, значит, его можно скачать в RuStore, магазине производителя или вообще поставить файлом с сайта разработчика. На iPhone такой свободы нет. Если программу удалили из App Store, официального способа установить ее заново не существует. Мы уже подробно рассказывали, почему в России переходят на Samsung, и эта история с приложениями там далеко не последний аргумент.

RuStore на Android. Изображение: recomixtech.com

RuStore на Android. Изображение: recomixtech.com

При этом список удаленного софта за последние годы только растет. Это ВКонтакте, мессенджер МАКС, Авито, а у многих в этот список попадает и Яндекс Пэй. Без них айфон в России превращается в красивый, но довольно бесполезный смартфон. Нельзя нормально продать старый велосипед, расплатиться телефоном в магазине или переписываться с родителями, которые давно сидят в МАКС.

С банками ситуация чуть проще. Сбер, Т-Банк и Альфа-Банк можно установить бесплатно: либо в отделении, где сотрудник поставит приложение за пару минут, либо через поддержку банка, которая пришлет ссылку или инструкцию. Поэтому в расчет банки я включать не буду. Они есть почти у всех, и денег за них никто не берет. А вот с остальными приложениями бесплатного пути, как у банков, нет. Придется либо переносить их самому, либо платить.

Как я перенес приложения с iPhone 16 Plus на iPhone 17 бесплатно

В конце августа я переходил с iPhone 16 Plus на iPhone 17. Главный страх при таком переезде понятен: смартфон новый, а МАКС, ВКонтакте и Авито из App Store уже не скачать. Если что-то потеряется по дороге, вернуть это будет непросто.

Мне повезло. Через программу iMazing на компьютере я перенес все приложения со старого айфона на новый, и они спокойно запустились. Ушло на это около часа с учетом резервной копии, а денег я не потратил вообще. Если хотите попробовать сами, у нас есть материал, где мы подробно рассказываем, как перекинуть приложения с одного айфона на другой.

Установка приложений через iMazing на iPhone

Установка приложений через iMazing на iPhone

Только честно скажу, что такой трюк срабатывает далеко не всегда. Иногда iMazing просто выдает ошибку и ничего не делает, а иногда работает только на Mac. Так что нюансов здесь тоже много. Если с переносом что-то пошло не так, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться. Если же ничего не помогло, остается идти к мастерам.

Сколько берут мастера за установку приложений

Достаточно зайти на Авито и вбить в поиск что-нибудь вроде «установка приложений на iPhone». Объявлений будет много, причем в любом крупном городе. Кто-то предлагает приехать к нему с компьютером, кто-то готов поставить все удаленно. Цены примерно такие:

Цена за установку приложений на iPhone

Цена за установку приложений на iPhone

  • одно приложение — 250-350 рублей, у части мастеров от 500 рублей;
  • пакет из пяти приложений — 1200-1500 рублей;
  • полная настройка нового айфона с установкой софта, переносом данных и привязкой оплаты — до 15 000 рублей.

Возьмем мой набор: МАКС, ВКонтакте, Яндекс Пэй и Авито. Это четыре приложения, и за них придется отдать примерно 1000-2000 рублей в зависимости от мастера и города. Сумма не космическая, но платить ее придется при каждой смене смартфона, а иногда и после сброса или восстановления айфона. Есть и нюанс. Иногда за эти деньги вам просто присылают инструкцию, по которой все нужно делать самостоятельно. Поэтому перед оплатой лучше уточнить, что именно входит в услугу.

Сертификат разработчика или сторонний магазин: что выбрать

Перенести приложения один раз мало. Их еще нужно обновлять, а время от времени ставить что-то новое. Поэтому для беспроблемной установки софта я сделал себе сертификат разработчика на год. Обошелся он в 700 рублей, плюс к нему шла гарантия на 60 дней: если сертификат отзовут в этот срок, его заменят бесплатно. Что это такое и как работает, мы подробно объясняли в материале про сертификат разработчика Apple.

Вот только никто не гарантирует, что сертификат проживет весь год. Apple может отозвать его в любой момент, и после окончания гарантии придется покупать новый. Так что 700 рублей в год — это оптимистичный сценарий. Пока у меня все работает, поэтому в расчете беру именно год.

Сторонний магазин приложений Diyorde Store на iPhone

Сторонний магазин приложений Diyorde Store на iPhone

Альтернатива — подписка на сторонний магазин Diyorde Store. Полгода в нем стоят 29,90 доллара, по курсу ЦБ на 1 октября это примерно 2500 рублей. За год выходит около 5000 рублей. Дороже сертификата в семь раз, зато проблем с установкой и отзывами точно не будет: этот вопрос магазин берет на себя. Чтобы не пропускать новости о том, что пропало из App Store и как это вернуть, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Сколько стоит пользоваться iPhone в России в месяц

Сразу оговорюсь, что VPN и прокси для Telegram я в расчет не включаю. Ими я пользовался бы и на Android, так что это не налог именно на айфон. Остаются только траты, которые появляются из-за того, что у вас смартфон Apple.

Считаю на год, ведь я как раз меняю айфон примерно раз в год, и делю на 12 месяцев. Цены округлены вверх до 10 рублей.

Сценарий В год В месяц
Перенес сам + сертификат 700 рублей 60 рублей
Перенес сам + Diyorde Store 5000 рублей 420 рублей
Мастер + сертификат 1700-2700 рублей 150-230 рублей
Мастер + Diyorde Store 6000-7000 рублей 500-590 рублей

К этой сумме может добавиться еще одна строчка. Если вы планируете оплачивать подписки в российском App Store без комиссии, понадобится SIM-карта МТС хотя бы с минимальным тарифом и подписка МТС Премиум. Без нее платежи в App Store через оператора просто не пройдут.

Я подключил Премиум по акции: первые три месяца обошлись в 99 рублей, а дальше подписка списывается по обычной цене 349 рублей в месяц. За первый год это 3240 рублей, или около 270 рублей в месяц. Стоимость самой связи я не считаю: она зависит от региона, а у многих номер МТС и так уже есть.

Успешное пополнение Apple ID с номера МТС

Успешное пополнение Apple ID с номера МТС

В моем случае приложения я перенес сам, сертификат стоил 700 рублей, и на софт уходит около 60 рублей в месяц. Меньше, чем чашка кофе в любой кофейне. Вместе с МТС Премиум выходит примерно 330 рублей в месяц. Если подписки в App Store вы не оформляете, эта строчка вам не нужна.

Если бы iMazing меня подвел, пришлось бы добавить к этому 1000-2000 рублей за мастера, и месячная плата выросла бы до 150-230 рублей. С магазином Diyorde Store вместо сертификата цифры другие: от 420 рублей в месяц, если переносили сами, и до 590 рублей, если платили мастеру. Хотя в этом случае мастер может и не понадобиться, ведь те же приложения обычно можно поставить через сам магазин. Отдельно учитывайте риск отзыва. Если сертификат слетит через три месяца, а гарантия к тому моменту закончится, придется купить новый, и годовая сумма удвоится. Даже так она останется ниже, чем у подписки на магазин.

Кому какой вариант подойдет

Так сколько стоит пользоваться iPhone в России? Если вы готовы потратить вечер на iMazing и не боитесь иногда переустанавливать сертификат, айфон обходится всего в несколько десятков рублей в месяц. Платите за подписки в App Store — добавьте к этому еще 349 рублей за МТС Премиум. Для меня это вполне приемлемая цена за смартфон, к которому я привык.

Если разбираться с компьютером не хочется, проще один раз заплатить мастеру и взять подписку на сторонний магазин. Это около 500-600 рублей в месяц, зато голова болеть не будет. А вот комплексная настройка за 15 000 рублей, на мой взгляд, перебор: почти все, что в нее входит, можно сделать самому или через поддержку банков. И раз уж вы потратились на переезд, не забудьте про защиту нового айфона. Недорогие чехлы, стекла и кабели мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

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