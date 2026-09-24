iPhone 18 Pro или iPhone 17: чем отличаются и какой выбрать в 2026 году

Выбирать между новым iPhone 18 Pro и прошлогодним iPhone 17 сейчас приходится многим, и на первый взгляд все решает бюджет. Но цена тут только половина истории. Apple снова кое-что улучшила в Pro-версии, кое-что оставила как было, а часть отличий вы почувствуете разве что в бенчмарках. Ниже сравним оба смартфона по пунктам, посмотрим, за что в российских магазинах просят такую доплату, и я расскажу, на каком айфоне остановился сам. А если выбор у вас пока шире, чем эти две модели, загляните в наш разбор о том, какой айфон выгоднее купить осенью.



iPhone 18 Pro против iPhone 17 в цифрах

Я сам недавно поменял 16 Plus на семнадцатый, так что базовую модель знаю не по пресс-релизам. Новый Pro принято сравнивать с прошлогодним Pro, но в жизни выбор часто другой: флагман почти за полторы сотни или обычный айфон в два с лишним раза дешевле. Ответа «Pro лучше» тут мало. Он действительно лучше почти по всем строкам, вопрос в том, насколько и что из этого вы заметите.

Я собрал основные параметры в одну таблицу. Цены указаны за версии на 256 ГБ по минимальным предложениям российских площадок на конец сентября 2026 года. Автономность дана по данным Apple при воспроизведении видео.

Параметр iPhone 18 Pro iPhone 17 Цена в России, 256 ГБ от 147 000 рублей примерно 85 000 рублей Экран 6,3″, OLED, 120 Гц, Always-On 6,3″, OLED, 120 Гц, Always-On Вырез в экране уменьшенный Dynamic Island, до 3 Live Activity обычный Dynamic Island Процессор A20 Pro, 2 нм, 6 ядер CPU, 7 ядер GPU A19, 3 нм, 6 ядер CPU, 5 ядер GPU Оперативная память 12 ГБ 8 ГБ Охлаждение испарительная камера нового поколения без испарительной камеры Основная камера 48 Мп, переменная диафрагма f/1.48-f/4 48 Мп, f/1.6 Сверхширокоугольная камера 48 Мп 48 Мп Телевик 48 Мп нет Фронтальная камера 18 Мп 18 Мп Видео без подзарядки до 36 часов (версия только с eSIM) до 30 часов Быстрая зарядка до 50% около 15 минут, блок от 60 Вт около 20 минут, блок от 40 Вт Разъем USB-C, скорость USB 3 USB-C, скорость USB 2 Вес 211 г 177 г Объем памяти 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ 256 ГБ, 512 ГБ

Строк много, но по-настоящему ощутимых отличий в быту наберется четыре: телевик, производительность под долгой нагрузкой, автономность и вес. Остальное либо совпадает, либо видно только в тестах. Перед покупкой проверьте версию смартфона. В Россию обычно везут модели с физической SIM, а у них батарея чуть меньше. Apple сама пишет, что версии только с eSIM дают примерно на два часа видео больше.

Третья камера и диафрагма, которой можно управлять

Камера у Pro традиционно главный аргумент, и спорить тут бессмысленно. Ради телевика многие даже не стали ждать 18 Pro Max и взяли прошлогодний флагман. Дальнобойный зум у Pro-моделей есть не первый год, и за ним не обязательно гнаться в новинке.

В iPhone 18 Pro все три камеры по 48 Мп. Главное изменение спрятано в основном модуле: там появилась переменная диафрагма из шести лепестков. В темноте она раскрывается до f/1.48 и пропускает больше света. На групповом фото закрывается до f/4, чтобы в фокус попали и те, кто стоит сзади. Вручную можно выбрать одно из четырех значений.

Вместе с этим в приложение Камера добавили Pro-настройки: выдержку, баланс белого, диафрагму и гистограмму. Для тех, кто снимает всерьез, это полноценный ручной режим без сторонних приложений. Раньше за таким приходилось лезть в App Store.

У iPhone 17 две камеры, обе по 48 Мп. Двукратное приближение он делает кропом с основного модуля, и при хорошем свете снимки выходят отличными. Дети, еда, документы, пейзажи в отпуске, для всего этого его хватает с запасом. Сложности начинаются, когда нужно приблизить сцену на концерте или снять кого-то издалека. Здесь цифровой зум сдается, а телевик Pro спокойно вытягивает детали.

Так что спросите себя, как часто вы снимаете то, до чего не дотянуться. Если раз в год на выпускном у ребенка, переплачивать за телевик смысла мало. Хотите узнать про камеру iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы регулярно разбираем фишки съемки на айфон.

Экран тот же, а островок стал меньше

С экранами все интереснее, чем кажется. Годами базовые айфоны отставали от Pro из-за 60 Гц, но в iPhone 17 наконец поставили ProMotion на 120 Гц и режим Always-On. Теперь у обоих смартфонов 6,3-дюймовая OLED-матрица с одинаковой плавностью и сопоставимой яркостью. Листать ленту, смотреть видео и читать на солнце одинаково комфортно на обоих.

Новинку выдает только Dynamic Island. По данным разборщиков из REWA, его ширина сократилась примерно с 20,8 до 13,5 мм. Для этого Apple перенесла инфракрасную камеру Face ID под экран, в левый верхний угол. Заодно островок научился показывать три Live Activity вместо двух, например таймер, такси и счет матча.

Первые дни уменьшенный вырез бросается в глаза, потом к нему привыкаешь, и он становится просто частью экрана. Отдавать почти 150 тысяч ради нескольких миллиметров на верхней кромке я бы не стал.

Куда заметнее разница в весе. iPhone 18 Pro весит 211 г, iPhone 17 всего 177 г. В кармане джинсов и при чтении лежа эти 34 грамма чувствуются сильнее, чем любой вырез. Если вы подолгу держите телефон одной рукой, это стоит учесть.

Кому действительно нужен A20 Pro

В Pro-модели стоит A20 Pro, первый айфоновский чип на 2-нанометровом техпроцессе. Графика у него до 40% быстрее, чем у A19 Pro, нейромодуль вдвое мощнее, а пропускная способность памяти выросла на 50%. Оперативки 12 ГБ против 8 ГБ у iPhone 17.

Вторая половина истории касается охлаждения. Apple разместила процессор рядом с памятью, как в чипах M-серии, и прижала его к новой испарительной камере. Площадь у нее втрое больше, чем в iPhone 17 Pro. По словам компании, стабильная производительность под нагрузкой выросла до 40%. Первые обзорщики подтверждают, что в играх новинка греется заметно меньше прошлогоднего Pro.

У iPhone 17 испарительной камеры нет вовсе. За час в тяжелой игре он ощутимо нагреется и сбросит частоты. Но в мессенджерах, банковских приложениях, браузере и соцсетях A19 не дает поводов для претензий. Я пользуюсь семнадцатым каждый день и в обычных задачах тормозов не замечал.

Отдельно про искусственный интеллект. Мощный нейромодуль нужен в первую очередь для Siri AI и Apple Intelligence. Только Siri AI пока работает на английском, а в октябре Apple обещает добавить французский, испанский, японский, корейский и португальский. Русского в этом списке нет. Так что для нас запас под нейросети пока остается теоретическим.

По автономности Pro тоже впереди: до 36 часов видео у eSIM-версии против 30 у iPhone 17. До 50% новинка заряжается примерно за 15 минут от блока на 60 Вт, iPhone 17 делает то же за 20 минут от 40-ваттного. Еще у Pro быстрый USB 3, он пригодится тем, кто перекидывает тяжелое видео на компьютер. Сомневаетесь, хватит ли iPhone 17 именно под ваши задачи? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там подскажут те, кто уже пользуется обоими смартфонами.

Почему я выбрал iPhone 17 и советую его вам

Теперь о деньгах. iPhone 18 Pro на 256 ГБ на маркетплейсах стоит от 147 тысяч рублей, а в МТС, Билайне и М.Видео от 175 тысяч. iPhone 17 с тем же объемом памяти летом опускался до 55 тысяч, сейчас ориентир примерно 85 тысяч, но цену лучше проверять в день покупки. Даже по самым выгодным ценникам разница больше 60 тысяч рублей. На эти деньги можно взять Apple Watch и AirPods, и еще останется.

Купить iPhone 17

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2qVLYJamW

При этом по возможностям смартфоны отличаются куда меньше, чем по цене. Экран одинаковый, основная камера у обоих на 48 Мп, iOS 27 стоит на обоих, и обновлениями Apple будет поддерживать их еще много лет. Третья камера, меньший вырез, лучшее охлаждение и мощный чип приятны. Но не на 60 тысяч приятны.

Я выбрал iPhone 17 еще до сентябрьской презентации. Ждал, что 18 Pro заставит пожалеть, но после анонса решение только окрепло. Базовый iPhone 18 Apple вообще перенесла на весну 2027 года, так что семнадцатый остается актуальной моделью как минимум еще полгода.

iPhone 18 Pro имеет смысл брать, если:

вы часто снимаете издалека: концерты, спорт, детей на утренниках;

играете в тяжелые игры по часу и больше;

снимаете и монтируете видео прямо на телефоне;

собираетесь ходить с одним смартфоном пять лет и дольше.

Всем остальным я советую iPhone 17. И затягивать с покупкой не стоит: Apple уже подняла цены на прошлые модели на 100 долларов, а российские продавцы допускают подорожание в октябре. Часть сэкономленных денег лучше сразу пустить на аксессуары. Для быстрой зарядки iPhone 17 нужен блок хотя бы на 40 Вт, и переплачивать за фирменный необязательно. Годные зарядки, кабели и чехлы мы регулярно выкладываем в канале Сундук Али-Бабы в МАКС.

Купить iPhone 17

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2qVLYJamV