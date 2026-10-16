От iPhone 18 Pro у некоторых могут болеть глаза и голова

Каждый новый iPhone Pro обычно стоит дороже прошлого, и мы привыкли, что за доплату получаем хоть что-то лучше. С iPhone 18 Pro так вышло не везде. Notebookcheck замерил его экран и нашел параметр, в котором новинка уступает не только прошлогоднему iPhone 17 Pro, но и модели двухлетней давности. В характеристиках на сайте Apple его нет, а чувствительные люди замечают его по усталости глаз, особенно вечером. Ниже простыми словами объясню, что это за параметр, кому стоит насторожиться и что включить в настройках. А если экран у вас моргает заметно, есть отдельная инструкция, почему мерцает экран айфона и как это убрать.



Почему экран айфона мигает, хотя вы этого не видите

Сначала разберемся, что вообще сравниваем, иначе цифры ниже ничего не скажут. Экран айфона на самом деле не светит ровно: он очень быстро включается и выключается, сотни раз в секунду. Глаз этого не замечает и видит просто картинку нужной яркости. Чем дольше экран остается погашенным в каждом таком мигании, тем темнее он кажется, а чем меньше, тем ярче. Так OLED-экран и меняет яркость, когда вы двигаете ползунок. У этого способа есть научное название — ШИМ, или широтно-импульсная модуляция, но запоминать его не обязательно.

Когда вы убавляете яркость, экран дольше остается погашенным, а у айфонов вдобавок начинает мигать реже. Поэтому заметнее всего мигание в темноте, когда вы читаете в кровати и выкрутили яркость почти в ноль. На высокой яркости экран мигает чаще, и днем мерцание обычно беспокоит меньше.

Лаборатории описывают мигание двумя числами:

Герцы (Гц) — сколько раз в секунду экран мигает. 60 Гц значит 60 миганий за одну секунду. Только не путайте их с герцами, которыми меряют плавность экрана: эта частота у iPhone 18 Pro по-прежнему 120 Гц, прокрутка и анимации такие же плавные. Здесь речь только о мерцании.

Глубина мигания (в обзорах ее называют амплитудой) — насколько сильно экран гаснет в промежутках. На деле он не всегда выключается до конца: 100% значит гаснет полностью, а 12% значит лишь чуть-чуть тускнеет.

Хорошо, когда экран мигает часто и неглубоко. Плохо, когда мигает редко и гаснет почти до черного. Вот эти два числа мы и сравним у трех последних прошек.

iPhone 18 Pro против iPhone 17 Pro и iPhone 16 Pro

Весной мы писали про улучшения экрана iPhone 18 Pro, которых ждали от новинки. На деле экран получился во многом тем же самым: те же 6,3 дюйма, 120 Гц и пиковая яркость около 3000 нит. По данным Notebookcheck, ярче, чем у прошлой модели, он не стал. А вот цена самого смартфона выросла: в США iPhone 18 Pro стартует с 1199 долларов, это на 100 долларов больше, чем просили за iPhone 17 Pro, и на 200 больше, чем за iPhone 16 Pro.

Цифры мерцания ниже — замеры Notebookcheck, а не официальные данные Apple: компания такие вещи не публикует. На обычной яркости экран мигает часто, а когда вы ее убавляете, частота падает. Поэтому в первую очередь смотрите на вторую строку таблицы: на минимальной яркости вы читаете в темноте перед сном. Полный замер Notebookcheck можно посмотреть в оригинале.

Параметр iPhone 16 Pro iPhone 17 Pro iPhone 18 Pro Цена на старте в США 999 долларов 1099 долларов 1199 долларов Мигание на обычной яркости нет данных 480 раз в секунду 480 раз в секунду Мигание на минимальной яркости 239 раз в секунду 240 раз в секунду 60 раз в секунду Насколько гаснет экран между вспышками на 15% примерно на 15% на 12% Переключатель против мерцания нет да да

Получается, самый дорогой из трех айфонов на минимальной яркости мигает в четыре раза реже, чем iPhone 17 Pro и даже iPhone 16 Pro. В других местах iPhone 18 Pro заметно подтянули: новый 2-нм чип A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, камера с переменной диафрагмой. А с мерцанием вышел шаг назад: частота на низкой яркости упала с 240 до 60 Гц. Почему так, Apple не объясняет.

Справедливости ради, есть и смягчающая деталь. По данным Notebookcheck, на минимальной яркости у iPhone 18 Pro работает сглаживание вспышек, и гаснет экран между ними совсем неглубоко: на 12% против 15% у прошлых моделей. Проще говоря, мигает он реже, но почти не темнеет.

Чем 60 миганий в секунду хуже, чем 240

Мигание глаз не видит, но некоторых людей оно все равно утомляет. В обзоре Notebookcheck прямо сказано, что 60 Гц — очень низкая частота: от нее бывает заметное мерцание, жжение в глазах и головная боль. Это не медицинская норма, а оценка лаборатории, которая годами меряет экраны.

У iPhone 17 Pro и iPhone 16 Pro частота тоже была невысокой, около 240 Гц. iPhone 18 Pro ушел еще ниже: вспышки теперь идут реже, и чувствительному глазу заметить их проще. Меня эта цифра, честно говоря, удивила.

Но частота — только половина картины. Раз экран iPhone 18 Pro между вспышками почти не гаснет, на деле все может быть мягче, чем кажется по одной цифре. Насколько мягче, зависит от человека: один ничего не заметит, а другой к вечеру почувствует, что глаза устали. Поэтому Notebookcheck и советует чувствительным людям проверить экран вживую до покупки.

Для сравнения, Pixel 10 Pro и Galaxy S26 Ultra в том же замере мигают 240 раз в секунду, а у некоторых китайских флагманов частота доходит до нескольких тысяч герц. Но это уже другая история, нам важнее понять, что изменилось внутри линейки айфонов. Новые замеры экранов и других скрытых характеристик айфонов мы выкладываем в наших каналах в Telegram и МАКС.

У кого от iPhone 18 Pro могут уставать глаза

Большинство людей не заметит никакой разницы между iPhone 17 Pro и iPhone 18 Pro. Чувствительных к мерцанию немного, но они обычно хорошо знают о такой особенности своего организма. У таких людей после OLED-экранов бывают:

головная боль к вечеру, особенно над бровями или в висках;

резь, сухость и ощущение песка в глазах;

желание тереть глаза, хотя вы не так уж долго смотрели в экран.

Если у вас все это было с прошлыми айфонами, к iPhone 18 Pro стоит присмотреться внимательнее. А вот если вы спокойно жили с iPhone 16 Pro или 17 Pro и ни разу не задумывались о глазах, скорее всего, и новинка вам не помешает.

Проверить свой айфон можно за минуту. Опустите яркость почти в ноль, возьмите второй телефон и снимите экран в режиме замедленной съемки. Если по картинке поползли темные полосы, значит, экран мигает, и вы их видите только благодаря камере. Сами по себе полосы не повод для паники: важно ваше самочувствие, а не то, что видит камера.

Что сделать, чтобы глаза меньше уставали

Год назад мы проверяли, как отключение ШИМ в iPhone 17 работает на практике, и вывод тогда получился сдержанный. Переключатель Сглаживание изображения на дисплее (ШИМ) лежит в разделе Настройки — Универсальный доступ — Дисплей и размер текста. Учтите, что по замерам Notebookcheck он срабатывает только на низкой яркости, примерно до 25%. Правда, некоторые пользователи даже после его активации все равно жалуются на мерцание.

Поэтому я бы попробовал еще один простой прием, который есть на любом айфоне. Держите яркость повыше, а картинку делайте темнее через понижение точки белого. Включается в том же разделе: Настройки — Универсальный доступ — Дисплей и размер текста — Понижение точки белого. Экран станет темнее на вид, но сам продолжит работать на более высокой яркости, где мигает чаще. Помогает не всем, но проверить можно бесплатно и за минуту. Не нашли пункт или он ведет себя странно? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем.

Еще пара советов без всяких настроек:

не читайте в полной темноте, включите хоть небольшой свет, тогда яркость экрана не придется опускать в ноль;

включите автояркость, чтобы айфон сам не загонял экран в самый темный режим без нужды;

делайте паузы: раз в 20 минут посмотрите на что-то далекое секунд двадцать.

Для чтения перед сном удобно держать у кровати маленький ночник с теплым светом. Недорогие лампы и подставки под телефон мы часто находим для канала «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так стоит ли менять iPhone 17 Pro на iPhone 18 Pro из-за экрана? Если вы не чувствительны к мерцанию, экран вообще не должен влиять на решение. Если же глаза у вас устают от OLED, не берите новинку вслепую: попросите в магазине включить минимальную яркость и посидите с ней в тени минут десять. А владельцам iPhone 17 Pro, у которых с глазами все в порядке, торопиться с обменом ради экрана точно незачем.