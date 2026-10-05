iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max подешевели в России. Где купить их по лучшей цене

Если вы прошлой осенью смотрели на iPhone 17 Pro и закрывали вкладку с ценой, сейчас самое время открыть ее снова. Мы уже рассказывали, что цены на iPhone 18 Pro рухнули всего через пару недель после старта продаж. Только у этой истории есть продолжение, о котором говорят гораздо реже. Прошлогодние прошки тоже не стояли на месте, и картина по разным площадкам и городам получилась совсем не такой, как многие привыкли думать. Я пролистал объявления и сверил их с маркетплейсами. Ниже разберем, насколько подешевели смартфоны, где их искать и что проверить перед тем, как отдать деньги.



Сколько стоили прошки на старте и сколько просят сейчас

Начну с цифр, которые хорошо отрезвляют. В сентябре 2025 года iPhone 17 Pro на 256 ГБ продавали в России от 165 тысяч рублей, а iPhone 17 Pro Max в той же памяти стоил около 180 тысяч. Это были цены первых дней, когда смартфоны везли кто как мог и наценку закладывали с запасом.

Год спустя все выглядит иначе. Я смотрел только новые запечатанные айфоны на 256 ГБ от магазинов с отзывами, без б/у и без восстановленных. И даже с таким фильтром цена упала примерно вдвое.

Модель (256 ГБ, новая) Старт продаж, сентябрь 2025 Авито, минимум сейчас Авито, типичная цена iPhone 17 Pro от 165 000 рублей 69 990 рублей 81 000-91 000 рублей iPhone 17 Pro Max около 180 000 рублей 87 390 рублей 94 000-97 000 рублей

Цены актуальны на 5 октября 2026 года. Это стоимость в объявлениях, и при оплате наличными многие продавцы готовы уступить еще немного. Почему именно сейчас? Тут все просто. Вышел iPhone 18 Pro, магазины распродают остатки прошлого поколения, и конкуренция за покупателя давит на цену сильнее обычного. При этом сам iPhone 17 Pro нисколько не устарел: A19 Pro, 12 ГБ оперативки, тройная камера на 48 Мп и испарительная камера для охлаждения. Для большинства задач разницу с новинкой вы просто не заметите.

Где лучшие предложения и почему так важен регион

Как обычно, самые интересные цены нашлись на Авито, и как обычно с оговоркой про наличные. Но первое, что бросается в глаза, это разброс по городам. Один и тот же iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ в Уфе стоит 87 390 рублей, в Калининграде 94 490-96 900 рублей, в Екатеринбурге 96 990 рублей, в Самаре уже 105 690 рублей, а в Нижневартовске 102 990 рублей.

С iPhone 17 Pro та же история:

Уфа: 69 990 и 73 990 рублей.

Тюмень: 81 490 рублей.

Калининград: 88 900-90 900 рублей, причем таких предложений там больше всего.

Пермь: 94 490 рублей.

Выходит, что разница между городами доходит до 18-25 тысяч рублей за одну и ту же модель. На эти деньги можно взять AirPods Pro 3 и еще останется на чехол. Поэтому не ограничивайтесь своим городом в фильтре: иногда выгоднее заказать доставку или попросить знакомых забрать смартфон в другом регионе.

Отдельный момент касается версий. В объявлениях встречаются модели только с eSIM и модели с SIM + eSIM. Для России удобнее второй вариант: физическую карту можно вставить без визита к оператору. Модели только с eSIM обычно дешевле на пару тысяч, но перед покупкой убедитесь, что ваш оператор без проблем выпустит eSIM. Хотите следить за ценами на айфоны и не пропускать такие просадки? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы регулярно разбираем, где и сколько стоит техника Apple.

Почему маркетплейсы проигрывают Авито вчистую

Логично предположить, что на большом маркетплейсе с доставкой и защитой покупателя цена будет хотя бы сопоставимой. К сожалению, нет. Чтобы понять масштаб, стоит помнить и о том, что мы уже разбирали, насколько подорожает техника Apple из-за нового сбора с 1 декабря. Маркетплейсы заложат его в цену одними из первых.

Я отсортировал iPhone 17 Pro на Яндекс Маркете по цене. Самый дешевый вариант на 256 ГБ стоит 99 310 рублей, и это японская версия с доставкой из-за рубежа. Сверху к ней прибавляется пошлина 13 720 рублей, так что в сумме выходит больше 113 тысяч. Следующее предложение, Cosmic Orange от продавца внутри страны, стоит 105 890 рублей.

Теперь сравните с Авито. Минимальная цена iPhone 17 Pro там 69 990 рублей, а типичная около 85-90 тысяч. Разница с маркетплейсом получается от 15 до 40 с лишним тысяч рублей. Честно, тут даже спорить не о чем.

У японской версии есть и еще один нюанс. Звук затвора камеры на ней отключить нельзя: смартфон щелкает при каждом снимке и скриншоте, даже в беззвучном режиме. Кого-то это совсем не смущает, а кого-то раздражает уже на второй день. Плюсы у маркетплейсов, конечно, есть: оплата картой, рассрочка, возврат через площадку. Но если платить готовы наличными и при встрече, переплачивать такие деньги за удобство мне кажется странным.

Что проверить перед покупкой за наличные

Наличные дают лучшую цену, но и вся ответственность в этом случае на вас. Деньги через площадку не замораживаются, и вернуть их, если что-то пошло не так, будет сложно. Поэтому несколько простых правил:

Выбирайте магазин с отзывами и пометкой о проверенных реквизитах или документах. Частник с новым аккаунтом и ценой сильно ниже рынка — повод насторожиться. Встречайтесь в магазине или в людном месте, а не у подъезда. Проверьте коробку: заводская пленка, совпадение серийного номера и IMEI на коробке и в смартфоне. Пробейте IMEI на сайте Apple и убедитесь, что устройство не активировано и не привязано к чужому Apple ID. Включите айфон при продавце, проверьте экран, камеры, Face ID и связь с вашей SIM-картой. Возьмите чек или гарантийный талон магазина. Гарантия от продавца не заменит официальную, но хотя бы даст адрес, куда идти.

Отдельно обратите внимание на тексты объявлений. Многие магазины обещают подарки вроде AirPods или «гарантии на 5 лет» по промокоду. Это маркетинг, и цену из объявления нужно сверять с итоговой суммой на месте. Бывает и наоборот: продавец пишет, что у конкурентов «цены-ловушки», а приехав, вы видите другую стоимость. Позвоните заранее и уточните цену именно за наличные. Если сомневаетесь в конкретном объявлении или продавце, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться и подскажут, на что смотреть.

iPhone 17 Pro или Pro Max: что брать за эти деньги

Если вы сейчас ходите со старым айфоном и думаете, не пора ли обновиться, загляните в наш разбор, какие айфоны пора менять и с каких моделей переход ощущается сильнее всего. Логика там та же, просто прошлогодняя прошка обойдется намного дешевле новинки.

Внутри у iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max почти все одинаковое: процессор, камеры, память. Разница в размере и батарее. Pro с экраном 6,3 дюйма удобно держать одной рукой, и он спокойно помещается в карман джинсов. Pro Max на 6,9 дюйма заметно крупнее, зато у него самая большая батарея среди айфонов прошлого поколения, и до вечера он доживает даже при активной съемке и навигации.

По деньгам разница между моделями на Авито сейчас около 10-15 тысяч рублей. Если вы много снимаете, смотрите видео и часто бываете в дороге без розетки, доплата за Max себя оправдает. Если айфон нужен для мессенджеров, банков и фото по выходным, берите Pro и оставьте разницу себе.

А на сэкономленное сразу возьмите чехол и защитное стекло, без них царапины на алюминиевом корпусе появятся быстро. Недорогие проверенные варианты мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Итог простой. Если iPhone 18 Pro вам не нужен ради пары новых фишек, лучшего момента для покупки прошлогодней прошки, пожалуй, не будет: цены уже упали вдвое, а впереди новый сбор и привычное подорожание к праздникам. Ищите на Авито, смотрите соседние регионы и не стесняйтесь торговаться за наличные.