Я не стал покупать iPhone 18 Pro, а выбрал iPhone 17 и дико доволен

Каждую осень происходит одно и то же: Apple показывает новые прошки, и старый айфон внезапно кажется неприличным. В этом году я тоже собирался взять iPhone 18 Pro и даже начал прикидывать, где его брать подешевле. Но чем дольше смотрел на характеристики, тем сильнее возникал неудобный вопрос: а за что именно я собираюсь доплачивать? В итоге я поступил не так, как планировал, и пока ни разу об этом не пожалел. Ниже расскажу, что перевесило, с какими минусами я смирился и кому мой путь точно не подойдет. А если вы пока в раздумьях, загляните в наше подробное сравнение iPhone 18 Pro и iPhone 17.



iPhone 17 и iPhone 18 Pro рядом

Я не стал ждать iPhone 18 Pro и купил обычный iPhone 17. Решение далось не с первого раза, потому что на презентации Apple умеет сделать так, что базовая модель выглядит бедной родственницей. Поэтому перед покупкой я честно сел и выписал, чем смартфоны отличаются на бумаге, а потом вычеркнул все, чем не пользуюсь в жизни.

Вот как выглядит эта разница, если собрать ее в одну таблицу. Цены указаны за версии на 256 ГБ.

Параметр iPhone 17 iPhone 18 Pro Экран 6,3 дюйма, OLED, 120 Гц, Always-On 6,3 дюйма, OLED, 120 Гц, Always-On Процессор A19, 3 нм A20 Pro, 2 нм Оперативная память 8 ГБ 12 ГБ Вес 177 г 211 г Камеры 48 + 48 Мп, без телевика 48 + 48 + 48 Мп, с телевиком Охлаждение Без испарительной камеры Испарительная камера Цена в России Я купил за 75 тысяч рублей От 105 тысяч на Авито, около 147 тысяч на маркетплейсах

Первое, что бросается в глаза: экраны у моделей одинаковые. Те же 6,3 дюйма, та же частота, тот же режим Always-On. То есть самое заметное отличие прошлых лет, из-за которого люди годами переплачивали за Pro, Apple еще в прошлом году отдала базовому айфону. Все остальное в таблице уже вопрос того, как вы пользуетесь смартфоном.

Все, что мне нужно, в iPhone 17 уже есть

Мой список обязательных функций короткий. Мне нужен плавный экран на 120 Гц, потому что после него 60 Гц ощущаются как слайд-шоу. Мне нужен Always On Display: я привык видеть время и уведомления, не трогая телефон. Кстати, если боитесь, что он сажает батарею, я отдельно замерил расход батареи с Always On Display, и результат вышел совсем не таким страшным.

Третий пункт — быстрый процессор с запасом. A19 в iPhone 17 отстает от A20 Pro в тестах, тут спорить не о чем. Но в моих задачах я этой разницы просто не вижу: мессенджеры, банки, браузер, камера, навигатор, пара десятков вкладок. Все открывается мгновенно и не тормозит. А запаса производительности хватит на несколько лет обновлений iOS, Apple поддерживает свои смартфоны долго.

Получается, что все функции из моего списка есть в обоих смартфонах. Остальное в iPhone 18 Pro лежит за пределами того, чем я пользуюсь каждый день. Хотите разобраться в линейке еще глубже? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы пишем про все находки и проблемы новых айфонов по горячим следам.

Дизайн и вес: где обычный айфон выиграл

Тут будет субъективно. Мне iPhone 17 нравится внешне больше, чем 18 Pro. Аккуратный вертикальный блок камер, цветной матовый корпус, никакого массивного плато во всю спину. Прошка смотрится солиднее, это да. Но солидность я ощущаю скорее как лишнюю массу, а не как достоинство.

И вот здесь начинается то, что на бумаге выглядит мелочью. По размеру экрана смартфоны одинаковые, а значит, и в руке они примерно одного габарита. При этом iPhone 17 легче на 34 грамма: 177 против 211. Разница чувствуется в кармане джинсов, когда долго держишь телефон над лицом в кровати и когда лежишь с ним на диване. Брать в руки тяжелый смартфон после такого уже не хочется.

Без охлаждения и телевика: почему мне не жалко

Про минусы скажу честно. У iPhone 17 нет испарительной камеры, которая стоит в iPhone 18 Pro. Именно она позволяет прошке дольше держать высокую производительность без перегрева и сброса частот. Если вы часами играете в тяжелые игры или монтируете видео на телефоне, это серьезный аргумент. Тогда вам, пожалуй, стоит посмотреть, с каких айфонов есть смысл переходить на 18 Pro.

Но я не играю. И аппарат я не нагружаю так, чтобы ему понадобилось серьезное охлаждение. Для моих сценариев испарительная камера — это деталь, о которой я узнал бы только из обзоров. Поэтому для меня это не минус, а строчка в характеристиках.

С телевиком история еще интереснее. Он был у меня и в прошлых айфонах, и в смартфонах на Android. И каждый раз происходило одно и то же: я им почти не пользовался. Основная камера, иногда широкоугольная, и на этом все. Когда нужно приблизить, я просто подхожу ближе или кадрирую снимок с 48 Мп, качества для соцсетей и галереи хватает с головой.

Честно посмотрите на свою галерею. Если там сплошь портреты с расстояния и концерты с последнего ряда, телевик вам нужен. Если нет, то вы платите за камеру, которая будет лежать без дела. Не уверены, как правильно настроить съемку на новом айфоне? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, какие режимы стоит включить сразу.

75 тысяч против 18 Pro: куда ушла разница

Самый весомый аргумент я оставил напоследок. Свой iPhone 17 я купил за 75 тысяч рублей. iPhone 18 Pro на 256 ГБ в конце сентября стоил от 105 тысяч на Авито, а на маркетплейсах около 147 тысяч. То есть даже в самом удачном случае разница минимум 30 тысяч, а чаще ближе к 70. За эти деньги я бы получил телевик, которым не пользуюсь, охлаждение, которое мне не нужно, и лишние 34 грамма в кармане.

Часть сэкономленного логично потратить на то, что пригодится новому айфону прямо сейчас: чехол, стекло, быструю зарядку. Недорогие и проверенные аксессуары для iPhone 17 мы выкладываем в «Сундук Али-Бабы» в МАКС, с ними разница в цене только растет.

Так стоило ли ждать iPhone 18 Pro? Мне нет. Он лучше по камерам, производительности под нагрузкой и автономности, тут никаких вопросов. Но если вы, как и я, не играете, не снимаете на зум и хотите легкий смартфон с плавным экраном, обычный iPhone 17 закрывает все задачи и оставляет в кармане приличную сумму. А вот тем, кто живет в тяжелых играх или снимает много с расстояния, переплата за прошку себя оправдает.