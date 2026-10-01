Какие айфоны пора менять на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а какие еще рано

Новые iPhone 18 Pro и 18 Pro Max уже заметно подешевели, и многие владельцы прошлых прошек начали присматриваться к переезду. Вопрос только в том, с какой модели это оправдано. С одних айфонов разница будет видна с первых минут, а с других вы фактически отдадите деньги за почти тот же смартфон в новой коробке. Ниже я сравнил новинку с Pro-моделями последних лет, разобрал, что меняется в экране, камерах и нагреве, и отдельно рассказал, где новые айфоны сейчас можно взять без лишней переплаты.



Чем новый айфон отличается от старых прошек

Сравнивать новинку просто с «айфоном прошлых лет» неправильно. У обычной Pro-версии и у Pro Max разные экраны, аккумуляторы, а в некоторых поколениях еще и разные телевики. Поэтому я собрал две таблицы: в первой iPhone 18 Pro против младших прошек, во второй iPhone 18 Pro Max против старших. iPhone 17 Pro и 16 Pro в таблицы не попали, про них поговорим отдельно чуть ниже.

Характеристика iPhone 18 Pro iPhone 15 Pro iPhone 14 Pro iPhone 13 Pro iPhone 12 Pro Экран 6,3″, 120 Гц 6,1″, 120 Гц 6,1″, 120 Гц 6,1″, 120 Гц 6,1″, 60 Гц Максимальная яркость 3000 нит 2000 нит 2000 нит 1200 нит 1200 нит Вырез Уменьшенный Dynamic Island Dynamic Island Dynamic Island «Челка» «Челка» Процессор A20 Pro A17 Pro A16 Bionic A15 Bionic A14 Bionic Оперативная память 12 ГБ 8 ГБ 6 ГБ 6 ГБ 6 ГБ Основная камера 48 Мп, переменная диафрагма f/1.5-4.0 48 Мп, f/1.78 48 Мп, f/1.78 12 Мп, f/1.5 12 Мп, f/1.6 Сверхширокоугольная камера 48 Мп 12 Мп 12 Мп 12 Мп 12 Мп Телевик 48 Мп, 4x (8x без потери качества) 12 Мп, 3x 12 Мп, 3x 12 Мп, 3x 12 Мп, 2x Охлаждение Испарительная камера Без испарительной камеры Без испарительной камеры Без испарительной камеры Без испарительной камеры Разъем USB-C, 10 Гбит/с USB-C, 10 Гбит/с Lightning Lightning Lightning Память от 256 ГБ от 128 ГБ от 128 ГБ от 128 ГБ от 128 ГБ Аккумулятор 4056 мАч (с SIM) / 4288 мАч (eSIM) 3274 мАч 3200 мАч 3095 мАч 2815 мАч Вес 211 г 187 г 206 г 204 г 187 г

Со старшими моделями картина похожая, но есть нюанс с камерами. Раньше Apple ставила в Pro Max телевик получше, чем в обычную прошку. У 12 Pro Max он был 2,5-кратным против 2x у 12 Pro, а у 15 Pro Max сразу пятикратным против 3x у 15 Pro. В 18-й серии камеры у Pro и Pro Max полностью одинаковые, поэтому сравнивать зум со старыми Max нужно внимательнее. Еще один момент касается веса: новый Pro Max стал самым тяжелым в этом сравнении.

Характеристика iPhone 18 Pro Max iPhone 15 Pro Max iPhone 14 Pro Max iPhone 13 Pro Max iPhone 12 Pro Max Экран 6,9″, 120 Гц 6,7″, 120 Гц 6,7″, 120 Гц 6,7″, 120 Гц 6,7″, 60 Гц Максимальная яркость 3000 нит 2000 нит 2000 нит 1200 нит 1200 нит Вырез Уменьшенный Dynamic Island Dynamic Island Dynamic Island «Челка» «Челка» Процессор A20 Pro A17 Pro A16 Bionic A15 Bionic A14 Bionic Оперативная память 12 ГБ 8 ГБ 6 ГБ 6 ГБ 6 ГБ Основная камера 48 Мп, переменная диафрагма f/1.5-4.0 48 Мп, f/1.78 48 Мп, f/1.78 12 Мп, f/1.5 12 Мп, f/1.6 Сверхширокоугольная камера 48 Мп 12 Мп 12 Мп 12 Мп 12 Мп Телевик 48 Мп, 4x (8x без потери качества) 12 Мп, 5x 12 Мп, 3x 12 Мп, 3x 12 Мп, 2,5x Охлаждение Испарительная камера Без испарительной камеры Без испарительной камеры Без испарительной камеры Без испарительной камеры Разъем USB-C, 10 Гбит/с USB-C, 10 Гбит/с Lightning Lightning Lightning Память от 256 ГБ от 256 ГБ от 128 ГБ от 128 ГБ от 128 ГБ Аккумулятор 5391 мАч (с SIM) / 5567 мАч (eSIM) 4441 мАч 4323 мАч 4352 мАч 3687 мАч Вес 249 г 221 г 240 г 240 г 226 г

Все цифры в таблицах взяты из официальных характеристик, то есть для новых смартфонов. У iPhone 18 Pro и 18 Pro Max емкость зависит от версии: модели только с eSIM получили батарею побольше, а версии с лотком под физическую SIM чуть поменьше. Учтите и то, что у вашего старого айфона аккумулятор уже изношен. Реальная автономность 13 Pro или 12 Pro сейчас наверняка заметно ниже той, что указана в таблице.

Главное, что видно из сравнения: разрыв растет постепенно. С 15 Pro новинка выигрывает в экране, охлаждении, телевике и памяти. А чем старше модель, тем больше к этому добавляется. Lightning вместо USB-C, 12-мегапиксельные камеры, «челка» и 60 Гц у iPhone 12 Pro.

Менять iPhone 17 Pro и 16 Pro нет никакого смысла

Начну с тех, кто купил прошку в последние два года. Если у вас iPhone 17 Pro или 17 Pro Max, обновляться на 18 Pro попросту не на что. У вас те же экраны на 6,3 и 6,9 дюйма с яркостью до 3000 нит, тот же 48-мегапиксельный телевик с восьмикратным зумом без потерь, те же 12 ГБ оперативки и испарительная камера для охлаждения. Внешне смартфоны тоже почти не отличить.

По сути новинка добавляет переменную диафрагму основной камеры, более быстрый A20 Pro и уменьшенный Dynamic Island. Все это приятно, но это почти тот же смартфон. Платить за такую разницу полную стоимость нового айфона с учетом того, сколько вы потеряете на продаже старого, я бы не стал.

С iPhone 16 Pro и 16 Pro Max история похожая. Apple увеличила экраны до 6,3 и 6,9 дюйма еще в 16-й серии, поэтому по размеру вы ничего не выиграете. Сверхширокоугольная камера на 48 Мп и пятикратный телевик у вас тоже есть. Разница проявится разве что в тяжелых играх: без испарительной камеры 16 Pro греется сильнее и раньше сбрасывает частоты. Но в повседневных задачах вроде мессенджеров, соцсетей, навигации и съемки производительности хватит еще на несколько лет.

Не можете решить, стоит ли все-таки обновляться? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно подскажут.

С iPhone 15 Pro переход уже ощутим

А вот с iPhone 15 Pro и 15 Pro Max разница уже чувствуется. Первое, что бросится в глаза, это экран. У iPhone 18 Pro он 6,3 дюйма против 6,1 дюйма у 15 Pro, а у 18 Pro Max 6,9 дюйма против 6,7. Корпус при этом вырос совсем немного, потому что рамки вокруг дисплея стали тоньше. Плюс яркость на улице: 3000 нит против 2000 нит. Летом на солнце это заметно.

Второй важный момент связан с нагревом. iPhone 15 Pro многие помнят как один из самых горячих айфонов, особенно в первые месяцы продаж. В iPhone 18 Pro стоит испарительная камера, которой у 15 Pro нет вообще. На практике это значит, что смартфон дольше держит производительность в играх, при съемке длинных видео в 4K и во время зарядки в машине с включенным навигатором.

Третье, и для меня самое интересное, это камеры. Все три модуля у iPhone 18 Pro получили разрешение 48 Мп. У 15 Pro таким был только основной, а телевик и ультраширик остались на 12 Мп. Телевик у новинки дает 4x оптики, а за счет высокого разрешения матрицы можно снимать с восьмикратным приближением без потери качества. По сравнению с трехкратным зумом 15 Pro это совсем другой уровень. У 15 Pro Max телевик пятикратный, и по цифре он даже выигрывает у четырехкратного. Но на 12-мегапиксельной матрице кадры с зумом заметно проще по детализации, особенно в пасмурную погоду. Плюс основная камера 18 Pro получила переменную диафрагму. Ее можно прикрыть, чтобы в кадре с людьми или предметами все было резким, а не только передний план.

Есть и мелочи, которые в сумме тоже чувствуются. Оперативки стало 12 ГБ вместо 8 ГБ, поэтому приложения реже перезагружаются в фоне. Базовая версия теперь начинается с 256 ГБ, а не со 128 ГБ, так что вопрос места для видео в 4K отпадает. Аккумулятор тоже больше, особенно у Pro Max. Хотите узнать про камеры iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы регулярно разбираем новые режимы съемки.

iPhone 14 Pro, 13 Pro и 12 Pro пора менять

Все эти смартфоны обновились до iOS 27, но это не значит, что они получили все ее возможности. Многие новые фишки работают только на свежих моделях, и мы уже подробно рассказывали, какие функции получили старые iPhone. С каждым следующим обновлением этот список будет только сокращаться.

Владельцам iPhone 14 Pro переход даст все то же, что и владельцам 15 Pro, и еще сверху. Самое заметное из этого — разъем USB-C вместо Lightning. Один кабель для айфона, MacBook, iPad и наушников сильно упрощает жизнь, особенно в поездках. Плюс скорость передачи данных: 10 Гбит/с против скорости USB 2.0 у Lightning. Если вы снимаете видео в ProRes и скидываете его на компьютер, разница огромная. Оперативки у 14 Pro всего 6 ГБ, то есть в два раза меньше, чем у новинки.

С iPhone 13 Pro и 12 Pro все еще проще. У них 12-мегапиксельные камеры, «челка» вместо Dynamic Island и экраны с яркостью в 1200 нит. У iPhone 12 Pro к тому же нет ProMotion, экран работает только на 60 Гц. После 120 Гц и уменьшенного Dynamic Island на iPhone 18 Pro вернуться к такому экрану будет сложно. К тому же аккумуляторам этих смартфонов уже четыре-пять лет, и если вы не меняли батарею, до вечера айфон, скорее всего, доживает с трудом.

При переезде с Lightning не забудьте о кабелях и зарядках. Недорогие USB-C кабели, адаптеры и чехлы для новых айфонов удобно искать в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, туда попадают только проверенные товары.

Стоит ли обновляться: коротко по моделям

Чтобы не собирать выводы по разделам, свел все в одну табличку.

Ваш iPhone Стоит ли переходить на 18 Pro iPhone 17 Pro / 17 Pro Max Нет. Экран, телевик, память и охлаждение те же iPhone 16 Pro / 16 Pro Max Нет. Разница заметна только в тяжелых играх iPhone 15 Pro / 15 Pro Max Можно. Экран больше, нагрев меньше, камеры лучше iPhone 14 Pro / 14 Pro Max Да. Плюс USB-C и в два раза больше оперативки iPhone 13 Pro / 13 Pro Max Да. Разница во всем, от камер до автономности iPhone 12 Pro / 12 Pro Max Однозначно да. Это другое поколение смартфонов

Перед покупкой проверьте состояние аккумулятора в своем старом айфоне: Настройки — Аккумулятор — Состояние аккумулятора. Если емкость еще выше 85% и айфон вас полностью устраивает, с обновлением с 15 Pro можно подождать. А вот если батарея уже просела, а замена обойдется недешево, переход на новинку выглядит куда логичнее.

Между 18 Pro и 18 Pro Max выбор простой. Камеры у них полностью одинаковые, поэтому решает размер. Pro удобнее держать одной рукой и носить в кармане. Pro Max тяжелее почти на 40 граммов, зато дает огромный экран для видео и игр и самую большую батарею среди всех айфонов. Если вы часто в дороге и не хотите думать о зарядке до вечера, берите Max.

Где купить iPhone 18 Pro и 18 Pro Max дешевле

Хорошая новость в том, что сейчас для покупки удачный момент. Недавно мы рассказывали, что цены на iPhone 18 Pro рухнули, и на Авито новинка теперь стоит почти как в США. Если не доверяете Авито и не хотите разбираться с частными продавцами, посмотрите iPhone 18 Pro на Яндекс Маркете. Там можно спокойно сравнить предложения разных магазинов, почитать отзывы о продавце и оформить доставку до пункта выдачи. Если что-то пойдет не так, вопрос можно решить через поддержку маркетплейса, а не уговаривать продавца в личных сообщениях.

Купить iPhone 18 Pro

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2qyt8mZiw

Если же вам нужен максимальный экран и автономность, выбирайте iPhone 18 Pro Max на Маркете. Это самый выносливый айфон на сегодняшний день: большая батарея и испарительная камера позволяют весь день снимать, играть и пользоваться навигацией без оглядки на процент заряда. Особенно выгодно смотрится переход на него с 12 Pro Max или 13 Pro Max, где разница будет видна буквально во всем.

Купить iPhone 18 Pro Max

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2qyt8mZix