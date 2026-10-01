Какие айфоны пора менять на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а какие еще рано
Новые iPhone 18 Pro и 18 Pro Max уже заметно подешевели, и многие владельцы прошлых прошек начали присматриваться к переезду. Вопрос только в том, с какой модели это оправдано. С одних айфонов разница будет видна с первых минут, а с других вы фактически отдадите деньги за почти тот же смартфон в новой коробке. Ниже я сравнил новинку с Pro-моделями последних лет, разобрал, что меняется в экране, камерах и нагреве, и отдельно рассказал, где новые айфоны сейчас можно взять без лишней переплаты.
Чем новый айфон отличается от старых прошек
Сравнивать новинку просто с «айфоном прошлых лет» неправильно. У обычной Pro-версии и у Pro Max разные экраны, аккумуляторы, а в некоторых поколениях еще и разные телевики. Поэтому я собрал две таблицы: в первой iPhone 18 Pro против младших прошек, во второй iPhone 18 Pro Max против старших. iPhone 17 Pro и 16 Pro в таблицы не попали, про них поговорим отдельно чуть ниже.
|Характеристика
|iPhone 18 Pro
|iPhone 15 Pro
|iPhone 14 Pro
|iPhone 13 Pro
|iPhone 12 Pro
|Экран
|6,3″, 120 Гц
|6,1″, 120 Гц
|6,1″, 120 Гц
|6,1″, 120 Гц
|6,1″, 60 Гц
|Максимальная яркость
|3000 нит
|2000 нит
|2000 нит
|1200 нит
|1200 нит
|Вырез
|Уменьшенный Dynamic Island
|Dynamic Island
|Dynamic Island
|«Челка»
|«Челка»
|Процессор
|A20 Pro
|A17 Pro
|A16 Bionic
|A15 Bionic
|A14 Bionic
|Оперативная память
|12 ГБ
|8 ГБ
|6 ГБ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Основная камера
|48 Мп, переменная диафрагма f/1.5-4.0
|48 Мп, f/1.78
|48 Мп, f/1.78
|12 Мп, f/1.5
|12 Мп, f/1.6
|Сверхширокоугольная камера
|48 Мп
|12 Мп
|12 Мп
|12 Мп
|12 Мп
|Телевик
|48 Мп, 4x (8x без потери качества)
|12 Мп, 3x
|12 Мп, 3x
|12 Мп, 3x
|12 Мп, 2x
|Охлаждение
|Испарительная камера
|Без испарительной камеры
|Без испарительной камеры
|Без испарительной камеры
|Без испарительной камеры
|Разъем
|USB-C, 10 Гбит/с
|USB-C, 10 Гбит/с
|Lightning
|Lightning
|Lightning
|Память
|от 256 ГБ
|от 128 ГБ
|от 128 ГБ
|от 128 ГБ
|от 128 ГБ
|Аккумулятор
|4056 мАч (с SIM) / 4288 мАч (eSIM)
|3274 мАч
|3200 мАч
|3095 мАч
|2815 мАч
|Вес
|211 г
|187 г
|206 г
|204 г
|187 г
Со старшими моделями картина похожая, но есть нюанс с камерами. Раньше Apple ставила в Pro Max телевик получше, чем в обычную прошку. У 12 Pro Max он был 2,5-кратным против 2x у 12 Pro, а у 15 Pro Max сразу пятикратным против 3x у 15 Pro. В 18-й серии камеры у Pro и Pro Max полностью одинаковые, поэтому сравнивать зум со старыми Max нужно внимательнее. Еще один момент касается веса: новый Pro Max стал самым тяжелым в этом сравнении.
|Характеристика
|iPhone 18 Pro Max
|iPhone 15 Pro Max
|iPhone 14 Pro Max
|iPhone 13 Pro Max
|iPhone 12 Pro Max
|Экран
|6,9″, 120 Гц
|6,7″, 120 Гц
|6,7″, 120 Гц
|6,7″, 120 Гц
|6,7″, 60 Гц
|Максимальная яркость
|3000 нит
|2000 нит
|2000 нит
|1200 нит
|1200 нит
|Вырез
|Уменьшенный Dynamic Island
|Dynamic Island
|Dynamic Island
|«Челка»
|«Челка»
|Процессор
|A20 Pro
|A17 Pro
|A16 Bionic
|A15 Bionic
|A14 Bionic
|Оперативная память
|12 ГБ
|8 ГБ
|6 ГБ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Основная камера
|48 Мп, переменная диафрагма f/1.5-4.0
|48 Мп, f/1.78
|48 Мп, f/1.78
|12 Мп, f/1.5
|12 Мп, f/1.6
|Сверхширокоугольная камера
|48 Мп
|12 Мп
|12 Мп
|12 Мп
|12 Мп
|Телевик
|48 Мп, 4x (8x без потери качества)
|12 Мп, 5x
|12 Мп, 3x
|12 Мп, 3x
|12 Мп, 2,5x
|Охлаждение
|Испарительная камера
|Без испарительной камеры
|Без испарительной камеры
|Без испарительной камеры
|Без испарительной камеры
|Разъем
|USB-C, 10 Гбит/с
|USB-C, 10 Гбит/с
|Lightning
|Lightning
|Lightning
|Память
|от 256 ГБ
|от 256 ГБ
|от 128 ГБ
|от 128 ГБ
|от 128 ГБ
|Аккумулятор
|5391 мАч (с SIM) / 5567 мАч (eSIM)
|4441 мАч
|4323 мАч
|4352 мАч
|3687 мАч
|Вес
|249 г
|221 г
|240 г
|240 г
|226 г
Все цифры в таблицах взяты из официальных характеристик, то есть для новых смартфонов. У iPhone 18 Pro и 18 Pro Max емкость зависит от версии: модели только с eSIM получили батарею побольше, а версии с лотком под физическую SIM чуть поменьше. Учтите и то, что у вашего старого айфона аккумулятор уже изношен. Реальная автономность 13 Pro или 12 Pro сейчас наверняка заметно ниже той, что указана в таблице.
Главное, что видно из сравнения: разрыв растет постепенно. С 15 Pro новинка выигрывает в экране, охлаждении, телевике и памяти. А чем старше модель, тем больше к этому добавляется. Lightning вместо USB-C, 12-мегапиксельные камеры, «челка» и 60 Гц у iPhone 12 Pro.
Менять iPhone 17 Pro и 16 Pro нет никакого смысла
Начну с тех, кто купил прошку в последние два года. Если у вас iPhone 17 Pro или 17 Pro Max, обновляться на 18 Pro попросту не на что. У вас те же экраны на 6,3 и 6,9 дюйма с яркостью до 3000 нит, тот же 48-мегапиксельный телевик с восьмикратным зумом без потерь, те же 12 ГБ оперативки и испарительная камера для охлаждения. Внешне смартфоны тоже почти не отличить.
По сути новинка добавляет переменную диафрагму основной камеры, более быстрый A20 Pro и уменьшенный Dynamic Island. Все это приятно, но это почти тот же смартфон. Платить за такую разницу полную стоимость нового айфона с учетом того, сколько вы потеряете на продаже старого, я бы не стал.
С iPhone 16 Pro и 16 Pro Max история похожая. Apple увеличила экраны до 6,3 и 6,9 дюйма еще в 16-й серии, поэтому по размеру вы ничего не выиграете. Сверхширокоугольная камера на 48 Мп и пятикратный телевик у вас тоже есть. Разница проявится разве что в тяжелых играх: без испарительной камеры 16 Pro греется сильнее и раньше сбрасывает частоты. Но в повседневных задачах вроде мессенджеров, соцсетей, навигации и съемки производительности хватит еще на несколько лет.
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С iPhone 15 Pro переход уже ощутим
А вот с iPhone 15 Pro и 15 Pro Max разница уже чувствуется. Первое, что бросится в глаза, это экран. У iPhone 18 Pro он 6,3 дюйма против 6,1 дюйма у 15 Pro, а у 18 Pro Max 6,9 дюйма против 6,7. Корпус при этом вырос совсем немного, потому что рамки вокруг дисплея стали тоньше. Плюс яркость на улице: 3000 нит против 2000 нит. Летом на солнце это заметно.
Второй важный момент связан с нагревом. iPhone 15 Pro многие помнят как один из самых горячих айфонов, особенно в первые месяцы продаж. В iPhone 18 Pro стоит испарительная камера, которой у 15 Pro нет вообще. На практике это значит, что смартфон дольше держит производительность в играх, при съемке длинных видео в 4K и во время зарядки в машине с включенным навигатором.
Третье, и для меня самое интересное, это камеры. Все три модуля у iPhone 18 Pro получили разрешение 48 Мп. У 15 Pro таким был только основной, а телевик и ультраширик остались на 12 Мп. Телевик у новинки дает 4x оптики, а за счет высокого разрешения матрицы можно снимать с восьмикратным приближением без потери качества. По сравнению с трехкратным зумом 15 Pro это совсем другой уровень. У 15 Pro Max телевик пятикратный, и по цифре он даже выигрывает у четырехкратного. Но на 12-мегапиксельной матрице кадры с зумом заметно проще по детализации, особенно в пасмурную погоду. Плюс основная камера 18 Pro получила переменную диафрагму. Ее можно прикрыть, чтобы в кадре с людьми или предметами все было резким, а не только передний план.
Есть и мелочи, которые в сумме тоже чувствуются. Оперативки стало 12 ГБ вместо 8 ГБ, поэтому приложения реже перезагружаются в фоне. Базовая версия теперь начинается с 256 ГБ, а не со 128 ГБ, так что вопрос места для видео в 4K отпадает. Аккумулятор тоже больше, особенно у Pro Max. Хотите узнать про камеры iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы регулярно разбираем новые режимы съемки.
iPhone 14 Pro, 13 Pro и 12 Pro пора менять
Все эти смартфоны обновились до iOS 27, но это не значит, что они получили все ее возможности. Многие новые фишки работают только на свежих моделях, и мы уже подробно рассказывали, какие функции получили старые iPhone. С каждым следующим обновлением этот список будет только сокращаться.
Владельцам iPhone 14 Pro переход даст все то же, что и владельцам 15 Pro, и еще сверху. Самое заметное из этого — разъем USB-C вместо Lightning. Один кабель для айфона, MacBook, iPad и наушников сильно упрощает жизнь, особенно в поездках. Плюс скорость передачи данных: 10 Гбит/с против скорости USB 2.0 у Lightning. Если вы снимаете видео в ProRes и скидываете его на компьютер, разница огромная. Оперативки у 14 Pro всего 6 ГБ, то есть в два раза меньше, чем у новинки.
С iPhone 13 Pro и 12 Pro все еще проще. У них 12-мегапиксельные камеры, «челка» вместо Dynamic Island и экраны с яркостью в 1200 нит. У iPhone 12 Pro к тому же нет ProMotion, экран работает только на 60 Гц. После 120 Гц и уменьшенного Dynamic Island на iPhone 18 Pro вернуться к такому экрану будет сложно. К тому же аккумуляторам этих смартфонов уже четыре-пять лет, и если вы не меняли батарею, до вечера айфон, скорее всего, доживает с трудом.
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Стоит ли обновляться: коротко по моделям
Чтобы не собирать выводы по разделам, свел все в одну табличку.
|Ваш iPhone
|Стоит ли переходить на 18 Pro
|iPhone 17 Pro / 17 Pro Max
|Нет. Экран, телевик, память и охлаждение те же
|iPhone 16 Pro / 16 Pro Max
|Нет. Разница заметна только в тяжелых играх
|iPhone 15 Pro / 15 Pro Max
|Можно. Экран больше, нагрев меньше, камеры лучше
|iPhone 14 Pro / 14 Pro Max
|Да. Плюс USB-C и в два раза больше оперативки
|iPhone 13 Pro / 13 Pro Max
|Да. Разница во всем, от камер до автономности
|iPhone 12 Pro / 12 Pro Max
|Однозначно да. Это другое поколение смартфонов
Перед покупкой проверьте состояние аккумулятора в своем старом айфоне: Настройки — Аккумулятор — Состояние аккумулятора. Если емкость еще выше 85% и айфон вас полностью устраивает, с обновлением с 15 Pro можно подождать. А вот если батарея уже просела, а замена обойдется недешево, переход на новинку выглядит куда логичнее.
Между 18 Pro и 18 Pro Max выбор простой. Камеры у них полностью одинаковые, поэтому решает размер. Pro удобнее держать одной рукой и носить в кармане. Pro Max тяжелее почти на 40 граммов, зато дает огромный экран для видео и игр и самую большую батарею среди всех айфонов. Если вы часто в дороге и не хотите думать о зарядке до вечера, берите Max.
Где купить iPhone 18 Pro и 18 Pro Max дешевле
Хорошая новость в том, что сейчас для покупки удачный момент. Недавно мы рассказывали, что цены на iPhone 18 Pro рухнули, и на Авито новинка теперь стоит почти как в США. Если не доверяете Авито и не хотите разбираться с частными продавцами, посмотрите iPhone 18 Pro на Яндекс Маркете. Там можно спокойно сравнить предложения разных магазинов, почитать отзывы о продавце и оформить доставку до пункта выдачи. Если что-то пойдет не так, вопрос можно решить через поддержку маркетплейса, а не уговаривать продавца в личных сообщениях.
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