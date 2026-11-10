Как Apple изменит дизайн большого айфона и сделает его еще лучше

Если вы пересели на большой айфон и до сих пор перехватываете его, чтобы дотянуться до верхнего угла экрана, эта история про вас. Смартфоны Apple растут почти каждый год, а ладонь у владельца остается прежней. При этом отказываться от больших экранов компания явно не собирается, и вокруг будущих моделей все чаще спорят, как совместить одно с другим. Известный инсайдер предположил, каким может быть следующий айфон, и в его версии ширина корпуса не меняется вообще. Зато из смартфона уходит кое-что другое, и после этого им становится заметно удобнее пользоваться одной рукой.

Тот же экран, только без полоски сверху

Китайский инсайдер уже не раз рассказывал о деталях будущих айфонов, но этот прогноз строит не на сливах с завода, а на простой логике. Когда в экране останется одно маленькое отверстие под камеру или фронталка вовсе спрячется под дисплей, Apple сможет срезать высоту статус-бара целиком. Ширина корпуса при этом не меняется, а сам айфон становится ниже.

Сейчас у айфонов соотношение сторон экрана около 19,5:9. Оно пришло вместе с iPhone X в 2017 году, когда Apple убрала кнопку Домой и почти все рамки. Если отрезать сверху примерно одну строку состояния, пропорции приблизятся к 18:9. На словах мелочь. В цифрах это почти 8% высоты экрана при той же ширине, а значит, и заметно более короткий корпус.

Ощутить разницу можно прямо сейчас. Возьмите айфон одной рукой и попробуйте дотянуться большим пальцем до противоположного верхнего угла, не перехватывая смартфон. На моделях с диагональю 6,9 дюйма это получается разве что у баскетболистов.

Пропорции 18:9 рынок, кстати, уже видел. В 2017-м с ними вышли LG G6 и Google Pixel 2 XL, и тогда такие экраны казались вытянутыми. На фоне нынешних айфонов они выглядят почти квадратными, так что возврат к 18:9 был бы шагом к компактности, а не назад.

Время и значки съедут в одну строку с кнопками

Сразу возникает вопрос: если статус-бар срезать, куда деть часы, батарею и значок сети? Похожую задачу Apple уже решала. Среди неочевидных деталей iPhone Duo есть как раз эта: на внешнем экране складного айфона компактная строка состояния ужата в угол, а Dynamic Island развернута вертикально вдоль боковой грани.

Для обычного айфона инсайдер описывает другой ход. Элементы управления, которые сейчас висят под статус-баром (например, кнопки навигации внутри приложений), переедут в одну строку со временем и системными индикаторами. Экран станет ниже, но информации на нем меньше не станет: просто исчезнет пустая полоса, которая сейчас занята часами и парой значков.

Подготовка к этому, похоже, идет уже сейчас. В iPhone 18 Pro Dynamic Island стала заметно меньше, а показывать умеет больше: до трех Live Activities одновременно вместо двух на прошлых моделях. Компания постепенно ужимает все, что занимает верх экрана, и логичный следующий шаг тут напрашивается сам.

Слухи о юбилейных айфонах теперь появляются чуть ли не каждую неделю, и многие из них противоречат друг другу. Чтобы не путаться, что подтвердилось, а что нет, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Камера пока держится за центр экрана

Все упирается в фронтальную камеру. Про экраны юбилейной линейки iPhone 20 известно уже довольно много, но даже там камера никуда не исчезает. Другой известный инсайдер утверждает, что Apple тестирует подэкранную камеру, однако в качестве промежуточного варианта рассматривает дизайн с видимым отверстием, как у iPhone Duo.

С датами все совсем туманно. Один из собеседников инсайдера уверен, что вырез и пропорции 19,5:9 никуда не денутся ни в 2027, ни в 2028 году. Сам инсайдер ответил, что, по некоторым данным, вырез может исчезнуть как раз в 2028-м. Бывший аналитик дисплейного рынка, чьи прогнозы по экранам Apple обычно сбываются, смотрит скептичнее: по его оценке, у Pro-моделей 2028 года отверстие под камеру останется по центру экрана, а под дисплей может уйти только Face ID.

Честно говоря, сам инсайдер просил не воспринимать свое предположение всерьез. Это скорее рассуждение вслух о том, каким Apple могла бы сделать айфон, когда технология дозреет. Но рассуждение довольно стройное: пока посередине экрана есть отверстие, полоска сверху нужна, а как только оно пропадет, держать ее станет незачем.

Готовы пожертвовать парой миллиметров экрана ради айфона, которым удобно пользоваться одной рукой? Или вам, наоборот, чем больше, тем лучше? Заходите поспорить в наш чат в Telegram или МАКС.

Вслед за корпусом может поменяться и iOS

Самое любопытное инсайдер написал отдельным постом. У него крепнет ощущение, что после выхода юбилейного айфона в 2027 году iOS серьезно изменится: и внешне, и в том, как мы с ней взаимодействуем. Ближайший апдейт тоже обещает перемены, и мы уже объясняли, почему стоит ждать iOS 28, но здесь речь о куда более крупной встряске.

Для Apple это была бы не первая подобная история. Когда в 2017 году iPhone X лишился кнопки Домой, вместе с ним вышла iOS 11 с новым жестом смахивания вверх. Железо поменялось, и системе пришлось переучивать миллионы людей. С новым экраном без строки состояния произойдет примерно то же самое: разработчикам придется перерисовать верх каждого приложения.

Про сам юбилейный айфон ранее уже сообщали, что он получит изогнутое по краям стекло и более тонкие рамки, а Pro-модели ждет самая серьезная переделка со времен iPhone X. При этом для самой большой версии Apple, по слухам, тестировала экран около 7 дюймов с теми же пропорциями, что у iPhone 17 Pro Max. Обратите внимание: это все те же 19,5:9. Укорачивать айфон в 2027 году, судя по всему, никто не планирует.

Пока юбилейная модель существует только в утечках, а нынешний айфон так и норовит выскользнуть из ладони, проще пойти обходным путем. Кольца и держатели с MagSafe, с которыми большой смартфон спокойно держится одной рукой, стоят копейки, и такие мелочи часто попадают в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так что короткий айфон остается красивой теорией, а не планом Apple. Но если фронталка когда-нибудь действительно спрячется под экран, срезать пустую полоску сверху будет самым очевидным ходом. И тогда компании наконец удастся сделать смартфон меньше, не уменьшая экран.