Apple выпустила macOS 27.0.1. Что нового и как обновить Mac

Если у вас Mac на macOS 27 Golden Gate или вы пока сидите на одной из прошлых версий системы, самое время заглянуть в раздел обновлений. Apple выпустила первое исправление для новой macOS и параллельно подтянула сразу две старые системы. Список изменений у компании традиционно короткий, но в одном из обновлений закрыта проблема, которую лучше не откладывать. Ниже разберем, что поменялось в macOS 27.0.1, почему владельцам старых Mac тоже есть смысл нажать кнопку обновления и как поставить апдейт без неприятных сюрпризов.



Что поменялось в macOS 27.0.1

Обновление вышло ровно через две недели после релиза macOS 27 Golden Gate, который состоялся 14 сентября. Это первая точечная версия новой системы. За это время ее успели поставить миллионы пользователей, и Apple собрала достаточно отчетов об ошибках, чтобы выкатить первую порцию правок.

Официальное описание уместилось в одну строчку: macOS 27.0.1 исправляет ошибки. Какие именно, Apple не уточняет. Номер сборки 26A434, после установки Mac нужно будет перезагрузить. Никаких новых функций в обновлении нет, поэтому ждать от него чего-то заметного на глаз не стоит.

Одну конкретную правку все-таки удалось найти. В macOS 27.0.1 исправили ошибку, из-за которой Platform SSO не показывал поля для логина и пароля на экране блокировки после выхода Mac из сна. Для домашнего компьютера это ничего не значит. А вот те, кто работает на рабочем Mac с входом через корпоративную учетную запись, наверняка успели понервничать: компьютер просыпался, а ввести данные было просто некуда.

Еще одна деталь. Для macOS 27.0.1 Apple не опубликовала ни одной записи CVE, то есть официально это не обновление безопасности. Задача у него другая: стабильность и мелкие баги, которые всплывают только после того, как система попадает на огромное количество разных Mac. Обычно именно такие первые апдейты делают новую macOS по-настоящему комфортной для ежедневной работы.

Почему обновились macOS Tahoe и Sequoia

Вместе с macOS 27.0.1 Apple выпустила macOS Tahoe 26.7.1 со сборкой 25G241 и macOS Sequoia 15.8.1 со сборкой 24H32. Обе версии прошли через два раунда релиз-кандидатов, второй из них вышел ровно неделю назад. Эти обновления нужны тем, кто по каким-то причинам остался на прошлых версиях системы. В первую очередь это владельцы Mac на Intel, до которых macOS 27 уже не добралась.

Самое интересное спрятано как раз здесь. В Tahoe 26.7.1 и Sequoia 15.8.1 закрыли уязвимость, при которой обработка специально подготовленного файла могла привести к выполнению произвольного кода. Apple прямо пишет, что знает о сообщениях: эта дыра могла использоваться в атаках против конкретных людей, причем очень продуманных. Такие формулировки компания использует нечасто, так что игнорировать обновление я бы не стал.

Почему такой записи нет у macOS 27.0.1, Apple не объясняет. Скорее всего, проблему закрыли еще в самой macOS 27. Напомню, при выходе Golden Gate компания опубликовала список из более чем 200 исправленных уязвимостей, общих для новой системы и прошлых версий. Заодно в тот же день вышли iOS 27.0.1, iPadOS 27.0.1 и visionOS 27.0.1, а для тех, кто не спешит переходить на новые системы, есть iOS 26.7.1 и iPadOS 26.7.1. Apple явно предпочитает выпускать исправления пачкой для всех устройств сразу.

Такая частота обновлений теперь, похоже, станет нормой. Еще в июне Apple признала, что нейросети заметно ускоряют создание вредоносных инструментов. Поэтому часть исправлений, запланированных на macOS 26.6, компания выпустила раньше срока. А в благодарностях к macOS 27 среди исследователей безопасности значатся OpenAI Codex Security, NVIDIA AI Red Team и Anthropic Research. Искусственный интеллект теперь ищет дыры с обеих сторон, и времени между обнаружением уязвимости и ее исправлением становится все меньше. Чтобы не пропустить следующее важное обновление, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. Рассказываем о таких выпусках сразу, как только они выходят.

Кому обновляться прямо сейчас

Если вы уже перешли на macOS 27, думать особо не о чем. Версия 27.0.1 ничего не отбирает, а только чинит. Заодно это хороший повод разобраться с новыми функциями, до которых в первые дни не дошли руки. Например, удобный поиск по картинкам на Mac появился вместе с Visual Intelligence, и многие о нем до сих пор не знают.

С теми, кто еще на Tahoe или Sequoia, чуть сложнее. Обновиться до 26.7.1 или 15.8.1 стоит в любом случае, ведь именно в этих версиях закрыта уязвимость, о которой мы говорили выше. А вот переход на Golden Gate уже вопрос выбора. Новая система работает только на Apple silicon, компьютеры на Intel она больше не поддерживает. Кроме того, это последняя версия macOS с полноценной поддержкой Rosetta 2. Если вы до сих пор пользуетесь старыми программами для Intel, имейте это в виду.

Отдельная история с неофициальными установками. OpenCore Legacy Patcher с Golden Gate и Tahoe не совместим. Если вы запускаете свежую macOS на неподдерживаемом Mac с помощью этой утилиты, лучше заранее отключить автоматическую загрузку и установку обновлений. Иначе есть риск однажды утром обнаружить компьютер, который не хочет загружаться.

И совет, который звучит банально, но спасает регулярно. Перед любым обновлением системы сделайте резервную копию через Time Machine. Для нее нужен внешний накопитель, и если его до сих пор нет, недорогие SSD и корпуса для дисков часто появляются в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Точечные обновления редко что-то ломают, но копия данных пригодится не только на этот случай.

Как установить macOS 27.0.1 на Mac

Сама установка простая и занимает немного времени. Перед началом подключите MacBook к зарядке, проверьте, что на диске есть свободное место и интернет работает стабильно. Прерванная на середине установка системы до добра не доводит.

Откройте меню Apple в левом верхнем углу экрана и выберите «Системные настройки». Перейдите в раздел «Основные» — «Обновление ПО». Подождите, пока Mac проверит наличие новых версий. Нажмите «Обновить сейчас» рядом с macOS 27.0.1 и введите пароль администратора. Дождитесь загрузки. Mac перезагрузится сам и закончит установку.

Если вы на Tahoe или Sequoia, в том же разделе появятся сразу два варианта: минорное обновление вашей системы и переход на macOS 27. Внимательно смотрите, на какую кнопку нажимаете. Переход на новую версию обычно вынесен отдельной строкой, и перепутать их проще, чем кажется. Вернуться обратно после такого обновления без резервной копии будет непросто.

Бывает, что обновление не появляется сразу. Apple раздает апдейты постепенно, поэтому иногда достаточно подождать пару часов или перезагрузить Mac и проверить еще раз. Если хотите, чтобы следующие исправления ставились без вашего участия, нажмите на значок «i» рядом с пунктом «Автоматические обновления» и включите установку обновлений macOS и файлов безопасности. Обновление зависло на загрузке или Mac упорно не видит новую версию? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно подскажут, что делать.