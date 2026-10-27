Вышла macOS 27.2 Golden Gate. Apple починила то, что бесило владельцев MacBook целый месяц

Месяц после выхода macOS 27 Golden Gate Apple латала систему мелкими заплатками, и вот на Mac прилетел первый крупный апдейт. Список изменений в этот раз длиннее обычного, только самое громкое нововведение снова прошло мимо тех, кто пользуется Mac на русском. Зато одна мелочь, которую вы трогаете по десять раз на дню, внезапно вернулась к старой логике, а в коде системы нашлись намеки на устройство, которое Apple покажет уже в среду. Ниже разберем, что поменялось в macOS 27.2, какие ошибки исправили и какие оставили на потом, и стоит ли ставить обновление прямо сейчас.



Siri AI выучила пять языков, и русского среди них нет

Главная новость macOS 27.2 касается Siri AI. Месяц назад мы показывали, как удалить Siri AI и освободить место на Mac, потому что у нас она толком не работала. После обновления ситуация для российских пользователей не изменилась. Ассистент заговорил на французском, японском, корейском, португальском и испанском. Раньше, с выхода macOS 27, Siri AI понимала только английский. Расширение языков Apple обещала еще на сентябрьской презентации, так что сюрпризом это не стало.

Сама Siri тоже поумнела. По данным Apple, ассистент теперь помнит контекст прошлых разговоров и опирается на более широкий набор ваших личных данных. Проще говоря, ему не нужно заново объяснять, о ком или о чем вы спрашивали вчера. Вот только русского в списке как не было, так и нет, и Apple не говорит, когда он появится.

Если английский вас не пугает, переключите язык Siri в настройках и попробуйте функцию сами. Если же ассистент вам не нужен совсем, держать его на диске смысла нет: вместе с моделями Siri AI занимает до 14 ГБ.

Ползунки громкости снова делятся на шаги

Вторая заметная перемена бросается в глаза в первую же минуту. Apple переделала всплывающие индикаторы громкости и яркости, которые появляются при нажатии клавиш на клавиатуре. Плавную полосу заменила шкала из отдельных делений: одно нажатие — одно деление. Так было в старых версиях macOS, и громкость в наушниках снова можно выставить точно.

Крупный значок теперь стоит слева, а сама шкала появляется прямо под соответствующей иконкой в строке меню, а не посреди экрана. Внешне это смесь Sequoia и Liquid Glass: от первой досталась логика, от второй стекло. Ползунки в Пункте управления при этом не тронули, они выглядят как раньше.

Перемену заметили еще во второй бете в сентябре, и Apple о ней в заметках к выпуску так ни разу и не написала. В финальную сборку дизайн перешел без изменений. Мелочь, а пользоваться приятнее.

Новая иконка Apple Music и жесты для будущего MacBook

Красно-белый значок Apple Music сменился на черно-белый. Мы уже писали, что Apple переделала Apple Music с iOS 27.2, и на Mac приложение получило тот же стиль. В Сообщениях появились подсказки: если в переписке договорились о встрече или попросили что-то не забыть, система предложит одним нажатием создать событие в Календаре или напоминание.

Интереснее то, чего на обычном Mac пока не увидеть. Портал 9to5Mac обратил внимание, что в нескольких стандартных приложениях появились инструменты распознавания жестов. Похожие строчки находили еще в бете, когда macOS 27.2 раскрыла фишку нового MacBook Pro. Все сходится к тому, что систему готовят к сенсорному экрану.

Ждать осталось недолго. Презентация Apple пройдет 28 октября, и там, по слухам, покажут MacBook Pro с OLED-экраном, который понимает касания. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы увидеть, как жесты из macOS 27.2 работают на живом железе, в тот же вечер.

Что починили, а что придется потерпеть

Подробного списка исправлений Apple традиционно не дала, ограничившись общей фразой про исправления ошибок и обновления безопасности. Описание закрытых уязвимостей компания на момент выхода апдейта не опубликовала. Зато по данным 9to5Mac, ушла одна из самых раздражающих проблем macOS 27. В приложениях на Electron (это Slack, Discord, VS Code и многие другие) окна иногда переставали перетаскиваться. Перезагрузка помогала, но ненадолго.

Разработчикам тоже стало легче: Xcode больше не вылетает при автодополнении кода, а в тестовой среде StoreKit поправили несколько ошибок с покупками и подписками. Вместе с апдейтом вышел Xcode 27.2 с новым SDK.

Список известных проблем при этом почти такой же длинный. Вот что Apple сама признает в заметках к выпуску:

при подключенном внешнем мониторе настройки дисплея могут сбиваться, а расположение экранов меняться;

после чистой установки Календарь, Карты, Локатор, Дом и Погода могут не спросить разрешения на уведомления;

функция «Описать быструю команду» может выдавать ошибку «попробуйте позже».

С уведомлениями есть обходной путь: включите их для этих приложений вручную в разделе Системные настройки — Уведомления.

Для монитора и Быстрых команд решения пока нет. Если вы работаете с внешним экраном, запомните расположение дисплеев перед обновлением, чтобы быстро вернуть все как было. А если ноутбук подключается к монитору через старый переходник, свежие хабы и кабели USB-C можно присмотреть в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Пара минут подготовки сэкономит вечер

Обновление уже доступно для всех Mac, которые поддерживают macOS 27, номер финальной сборки — 26B123. Апдейт крупный, поэтому перед установкой стоит сделать две вещи: свежую копию в Time Machine и запас свободного места на диске. Если что-то пойдет не так, из резервной копии Mac вернется в прежнее состояние за один вечер, а без нее придется настраивать все заново.

У меня обновление весит 16,75 ГБ, а сама установка, по оценке системы, занимает около 20 минут после загрузки. Так что места на диске нужно с хорошим запасом.

Порядок действий такой:

Подключите MacBook к зарядке: ноутбук с разряженным аккумулятором установку просто не начнет. Откройте Системные настройки — Основные — Обновление ПО. Дождитесь, пока Mac найдет macOS Golden Gate 27.2, и нажмите «Обновить сейчас». Если Mac нужен прямо сейчас, выберите «Обновить сегодня ночью». Введите пароль администратора и подтвердите установку. Не закрывайте крышку и не выключайте компьютер, пока Mac не перезагрузится и не покажет экран входа.

Сначала обновление скачивается в фоне, и в это время на Mac можно спокойно работать. Компьютер уходит в перезагрузку только на последнем этапе, и в эти минуты его лучше не трогать: экран может несколько раз погаснуть, а полоска прогресса подолгу стоять на месте. Если загрузка застряла на одном проценте или Mac после перезагрузки ведет себя странно, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

Так стоит ли обновляться? Если вас мучили окна в Slack или Discord, ставьте сразу, это исправление само по себе того стоит. Тем, кто весь день работает с внешним монитором, я бы советовал подождать пару недель: Apple наверняка выпустит заплатку, а заново расставлять экраны после каждого подключения удовольствие сомнительное. Остальным спешить некуда, но и бояться нечего, особенно с учетом того, что в среду ради новых MacBook Pro Apple может выпустить еще один апдейт.