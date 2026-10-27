Вышла macOS 27.2 Golden Gate. Apple починила то, что бесило владельцев MacBook целый месяц

Кирилл Пироженко

Месяц после выхода macOS 27 Golden Gate Apple латала систему мелкими заплатками, и вот на Mac прилетел первый крупный апдейт. Список изменений в этот раз длиннее обычного, только самое громкое нововведение снова прошло мимо тех, кто пользуется Mac на русском. Зато одна мелочь, которую вы трогаете по десять раз на дню, внезапно вернулась к старой логике, а в коде системы нашлись намеки на устройство, которое Apple покажет уже в среду. Ниже разберем, что поменялось в macOS 27.2, какие ошибки исправили и какие оставили на потом, и стоит ли ставить обновление прямо сейчас.

MacBook Pro на деревянном столе: в Системных настройках открыт раздел «Обновление ПО» с macOS Golden Gate 27.2 и кнопкой «Обновить сейчас»

MacBook Pro на деревянном столе: в Системных настройках открыт раздел «Обновление ПО» с macOS Golden Gate 27.2 и кнопкой «Обновить сейчас»

Siri AI выучила пять языков, и русского среди них нет

Главная новость macOS 27.2 касается Siri AI. Месяц назад мы показывали, как удалить Siri AI и освободить место на Mac, потому что у нас она толком не работала. После обновления ситуация для российских пользователей не изменилась. Ассистент заговорил на французском, японском, корейском, португальском и испанском. Раньше, с выхода macOS 27, Siri AI понимала только английский. Расширение языков Apple обещала еще на сентябрьской презентации, так что сюрпризом это не стало.

MacBook Air на столе: посреди рабочего стола открыта строка Siri AI с подсказкой Search or Ask

MacBook Air на столе: посреди рабочего стола открыта строка Siri AI с подсказкой Search or Ask

Сама Siri тоже поумнела. По данным Apple, ассистент теперь помнит контекст прошлых разговоров и опирается на более широкий набор ваших личных данных. Проще говоря, ему не нужно заново объяснять, о ком или о чем вы спрашивали вчера. Вот только русского в списке как не было, так и нет, и Apple не говорит, когда он появится.

Если английский вас не пугает, переключите язык Siri в настройках и попробуйте функцию сами. Если же ассистент вам не нужен совсем, держать его на диске смысла нет: вместе с моделями Siri AI занимает до 14 ГБ.

Ползунки громкости снова делятся на шаги

Вторая заметная перемена бросается в глаза в первую же минуту. Apple переделала всплывающие индикаторы громкости и яркости, которые появляются при нажатии клавиш на клавиатуре. Плавную полосу заменила шкала из отдельных делений: одно нажатие — одно деление. Так было в старых версиях macOS, и громкость в наушниках снова можно выставить точно.

MacBook Pro с открытым окном Siri AI на фоне обоев macOS 27 и крупной надписи macOS 27.2

MacBook Pro с открытым окном Siri AI на фоне обоев macOS 27 и крупной надписи macOS 27.2

Крупный значок теперь стоит слева, а сама шкала появляется прямо под соответствующей иконкой в строке меню, а не посреди экрана. Внешне это смесь Sequoia и Liquid Glass: от первой досталась логика, от второй стекло. Ползунки в Пункте управления при этом не тронули, они выглядят как раньше.

Перемену заметили еще во второй бете в сентябре, и Apple о ней в заметках к выпуску так ни разу и не написала. В финальную сборку дизайн перешел без изменений. Мелочь, а пользоваться приятнее.

Новая иконка Apple Music и жесты для будущего MacBook

Красно-белый значок Apple Music сменился на черно-белый. Мы уже писали, что Apple переделала Apple Music с iOS 27.2, и на Mac приложение получило тот же стиль. В Сообщениях появились подсказки: если в переписке договорились о встрече или попросили что-то не забыть, система предложит одним нажатием создать событие в Календаре или напоминание.

Старая красная иконка Apple Music слева и новая черно-белая справа

Старая красная иконка Apple Music слева и новая черно-белая справа

Интереснее то, чего на обычном Mac пока не увидеть. Портал 9to5Mac обратил внимание, что в нескольких стандартных приложениях появились инструменты распознавания жестов. Похожие строчки находили еще в бете, когда macOS 27.2 раскрыла фишку нового MacBook Pro. Все сходится к тому, что систему готовят к сенсорному экрану.

Ждать осталось недолго. Презентация Apple пройдет 28 октября, и там, по слухам, покажут MacBook Pro с OLED-экраном, который понимает касания. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы увидеть, как жесты из macOS 27.2 работают на живом железе, в тот же вечер.

Что починили, а что придется потерпеть

Подробного списка исправлений Apple традиционно не дала, ограничившись общей фразой про исправления ошибок и обновления безопасности. Описание закрытых уязвимостей компания на момент выхода апдейта не опубликовала. Зато по данным 9to5Mac, ушла одна из самых раздражающих проблем macOS 27. В приложениях на Electron (это Slack, Discord, VS Code и многие другие) окна иногда переставали перетаскиваться. Перезагрузка помогала, но ненадолго.

Разработчикам тоже стало легче: Xcode больше не вылетает при автодополнении кода, а в тестовой среде StoreKit поправили несколько ошибок с покупками и подписками. Вместе с апдейтом вышел Xcode 27.2 с новым SDK.

Список известных проблем при этом почти такой же длинный. Вот что Apple сама признает в заметках к выпуску:

  • при подключенном внешнем мониторе настройки дисплея могут сбиваться, а расположение экранов меняться;
  • после чистой установки Календарь, Карты, Локатор, Дом и Погода могут не спросить разрешения на уведомления;
  • функция «Описать быструю команду» может выдавать ошибку «попробуйте позже».

С уведомлениями есть обходной путь: включите их для этих приложений вручную в разделе Системные настройки — Уведомления.

Раздел Уведомления в Системных настройках Mac: у Дома, Календаря и других приложений уведомления выключены

Раздел Уведомления в Системных настройках Mac: у Дома, Календаря и других приложений уведомления выключены

Для монитора и Быстрых команд решения пока нет. Если вы работаете с внешним экраном, запомните расположение дисплеев перед обновлением, чтобы быстро вернуть все как было. А если ноутбук подключается к монитору через старый переходник, свежие хабы и кабели USB-C можно присмотреть в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Пара минут подготовки сэкономит вечер

Обновление уже доступно для всех Mac, которые поддерживают macOS 27, номер финальной сборки — 26B123. Апдейт крупный, поэтому перед установкой стоит сделать две вещи: свежую копию в Time Machine и запас свободного места на диске. Если что-то пойдет не так, из резервной копии Mac вернется в прежнее состояние за один вечер, а без нее придется настраивать все заново.

Окно «Обновление ПО» на Mac: macOS 27.2 весом 16,75 ГБ, кнопки «Обновить сегодня ночью» и «Обновить сейчас», ниже обновление macOS Tahoe 26.7.2

Окно «Обновление ПО» на Mac: macOS 27.2 весом 16,75 ГБ, кнопки «Обновить сегодня ночью» и «Обновить сейчас», ниже обновление macOS Tahoe 26.7.2

У меня обновление весит 16,75 ГБ, а сама установка, по оценке системы, занимает около 20 минут после загрузки. Так что места на диске нужно с хорошим запасом.

Порядок действий такой:

  1. Подключите MacBook к зарядке: ноутбук с разряженным аккумулятором установку просто не начнет.
  2. Откройте Системные настройки — Основные — Обновление ПО.
  3. Дождитесь, пока Mac найдет macOS Golden Gate 27.2, и нажмите «Обновить сейчас». Если Mac нужен прямо сейчас, выберите «Обновить сегодня ночью».
  4. Введите пароль администратора и подтвердите установку.
  5. Не закрывайте крышку и не выключайте компьютер, пока Mac не перезагрузится и не покажет экран входа.

Сначала обновление скачивается в фоне, и в это время на Mac можно спокойно работать. Компьютер уходит в перезагрузку только на последнем этапе, и в эти минуты его лучше не трогать: экран может несколько раз погаснуть, а полоска прогресса подолгу стоять на месте. Если загрузка застряла на одном проценте или Mac после перезагрузки ведет себя странно, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

Так стоит ли обновляться? Если вас мучили окна в Slack или Discord, ставьте сразу, это исправление само по себе того стоит. Тем, кто весь день работает с внешним монитором, я бы советовал подождать пару недель: Apple наверняка выпустит заплатку, а заново расставлять экраны после каждого подключения удовольствие сомнительное. Остальным спешить некуда, но и бояться нечего, особенно с учетом того, что в среду ради новых MacBook Pro Apple может выпустить еще один апдейт.

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