Apple выпустила первый сенсорный MacBook Pro, и он дороже iPhone Duo. Трогать можно, покупать страшно

Если вы откладывали покупку MacBook Pro до конца октября, ждать больше нечего. Вчера Apple без всякого шума обновила базовую прошку на M6, но это была только разминка. Сегодня компания сделала то, от чего отказывалась со времен Стива Джобса: разрешила трогать экран Mac. Заодно поменялись матрица, вырез под камеру и вес. А вот ценник вырос так, что многие крепко задумаются. Разбираем, что умеет новый MacBook Pro, как macOS подстроилась под пальцы и почему Apple просит за него столько денег.



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Apple наконец разрешила трогать экран Mac

Мы уже вспоминали, как Apple 16 лет доказывала, что сенсорный Mac не нужен. В 2010 году Джобс говорил, что сенсорная поверхность не должна стоять вертикально: рука быстро устает. Компания держалась этой позиции дольше, чем кто-либо ожидал. Даже Touch Bar в 2016-м придумали, лишь бы не трогать сам экран.

Сегодня, 28 октября, Apple представила MacBook Pro на 14 и 16 дюймов с экраном PROLED XDR. Он построен на тандемном OLED и впервые в истории Mac понимает касания. Честно говоря, я до последнего не верил, что Apple решится. Слухи о сенсорном Mac ходили столько лет, что превратились в местный фольклор. А теперь он просто есть.

Обошлось без трансляции: пресс-релиз появился в разделе Newsroom, а журналисты и блогеры пощупали ноутбуки на закрытом показе Pro and Tell в Лос-Анджелесе. Название осталось прежним. Летом всерьез обсуждали отдельную линейку MacBook Ultra, но Apple оставила новинку в семействе Pro, как и предсказывал Марк Гурман из Bloomberg.

Неделя у компании выдалась насыщенной: в понедельник iPad mini, во вторник iMac и MacBook Pro на M6, сегодня главный герой. Если потеряли нить, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: все анонсы этой недели там разложены по дням.

PROLED XDR — это лучший экран в ноутбуках Apple

Главное в новинке, конечно, экран. Apple без ложной скромности называет его лучшим дисплеем среди всех ноутбуков. В основе тандемный OLED с двумя светящимися слоями, как в iPad Pro. Такая конструкция дольше держит высокую яркость и медленнее выгорает. Для ноутбука это важно, ведь строка меню и Dock висят на одном месте часами.

Что Apple пообещала:

до 2000 нит пиковой яркости, причем и в HDR, и в обычном режиме;

контрастность 10 000 000:1;

частота обновления от 10 до 120 Гц, ноутбук сам снижает ее ради экономии заряда;

цветовой охват P3 и Adobe RGB, больше 80% Rec. 2020;

антибликовое покрытие, а за доплату матовое стекло nano-texture, которое теперь вытравлено прямо в покровном стекле;

заводская калибровка каждой панели.

Для сравнения: mini-LED в прошлых прошках выдавал до 1600 нит в HDR и до 1000 нит в обычном режиме. Контраст Apple заявляла в 1 000 000:1. По бумагам разница десятикратная, а обычный режим стал вдвое ярче. Последнее, по-моему, важнее любых HDR-рекордов. Работать с ноутбуком на солнечной веранде теперь можно без прищура.

На деле это значит вот что. У OLED каждый пиксель светится сам, и черный цвет тут просто выключенные пиксели. Темные сцены в кино выглядят без серой дымки. А вокруг белого текста на черном фоне пропадают ореолы, которые на mini-LED видно в темной комнате.

Рамки стали тоньше, поэтому экраны подросли: 14.2 дюйма у младшей модели и 16.3 дюйма у старшей. Отдельно Apple похвасталась режимами для профи: калибровкой экрана под свои цели, эталонными пресетами для кино и печати и даже режимом для просмотра медицинских снимков.

Вместо челки Dynamic Island

Челку, которая с 2021 года мозолит глаза владельцам прошек, убрали. Вместо нее небольшой вырез под камеру, а вокруг него живет Dynamic Island, как на iPhone. Apple сделала его центром системы:

сюда переехал поиск Spotlight;

здесь показываются живые активности: музыка, таймеры, доставка;

отсюда вызывается новая Siri AI;

тапом по острову можно принять файл по AirDrop, ответить на звонок или поставить песню на паузу.

Мне эта идея нравится даже больше, чем сенсорный экран. Челка на Mac всегда была просто дырой, которая съедала пункты меню у программ с длинной строкой. Теперь у выреза появилась работа. Правда, Spotlight переедет в остров, только если включена Siri AI, а она пока доступна не на всех языках.

Face ID в ноутбук так и не добавили, разблокировка осталась на Touch ID. Камера прежняя, на 12 Мп с функцией Center Stage. Но появилась приятная мелочь: если тыкать в экран во время видеозвонка, картинка с камеры автоматически стабилизируется и не трясется вместе с крышкой.

Палец не заменит трекпад, и Apple на этом настаивает

Первые следы касаний нашлись еще в бетах. Мы писали, как бета macOS 27.2 раскрыла главную фишку нового MacBook Pro. Тогда жесты для экрана можно было списать на Sidecar. Теперь понятно, для чего они были нужны.

Клавиатура и трекпад остаются главными, касание тут дополнительный способ управления. Гурман описывал его очень точно: Mac стал удобным для пальцев, но не превратился в устройство для пальцев. Вот что можно делать касаниями:

листать страницы свайпом и увеличивать фото щипком;

перетаскивать слайды из одной презентации в другую;

развернуть окно на весь экран двойным тапом или смахнуть его в сторону, чтобы разложить окна рядом;

рисовать прямо на экране в Pixelmator Pro, не упираясь в размер трекпада;

играть на мультитач-клавиатуре в Logic Pro и резать клипы пальцем в Final Cut Pro.

Сенсор встроен прямо в матрицу, а не наклеен сверху. Поэтому задержка меньше, и по задумке Apple ощущение такое, будто трогаешь сам контент. Под касания переделали и шарнир: он стал жестче, чтобы крышка не качалась от каждого тапа. Это главная беда сенсорных ноутбуков на Windows: ткнешь в угол дисплея, и экран еще секунду пружинит.

Но сомнения у меня остались. Я пробовал управлять Mac пальцем через Sidecar на своем iPad Air, и хватило меня минут на десять. Мелкие кнопки, крестики окон, ползунки в настройках: под палец это не рассчитано. На Windows-ноутбуках та же история, к экрану там тянешься разве что пролистать страницу.

Со сторонними программами Apple подстраховалась. Старые приложения работают с касаниями сразу, потому что macOS превращает тап в обычный клик. А поддержку жестов до конца года обещали добавить Notion, Canva, Zoom, Word, Excel, PowerPoint, Lightroom, DaVinci Resolve, Blender и Cinema 4D. Apple Pencil в пресс-релизе не упоминается. Если вы тоже пробовали управлять Mac касаниями через Sidecar, загляните в наш чат в Telegram или МАКС: интересно, кто на самом деле будет тянуться к экрану.

Корпус похудел, а светящееся яблочко не вернулось

А вот это, по-моему, недооцененная новость. 14-дюймовая версия весит 1.36 кг, это примерно на 230 граммов меньше прошлой модели. 16-дюймовая похудела еще сильнее, на 320 граммов, до 1.81 кг. Обе стали тоньше: младшая на полмиллиметра, старшая почти на миллиметр. Помог OLED, который сам по себе тоньше mini-LED, и новая система охлаждения: горячий воздух теперь отводится в сторону от экрана. Кто носит прошку в рюкзаке каждый день, оценит. Разница в 300 граммов на плече ощущается сильнее, чем любой прирост в бенчмарках.

Теперь о светящемся яблочке. За несколько часов до анонса глава Apple Джон Тернус выложил пятисекундный тизер: луч в форме логотипа падает на стену и обрисовывает контур ноутбука. Фанаты тут же решили, что вернется светящийся логотип на крышке, который пропал с прошек в 2016 году. Увы, в пресс-релизе об этом ни слова.

Технически это объяснимо. Старое яблоко светилось не само: через вырез в крышке пробивалась подсветка экрана. У OLED подсветки нет вообще, каждый пиксель горит сам по себе. Так что для светящегося логотипа пришлось бы ставить отдельный источник света. Жаль, ностальгию нам не завезли.

Звук тоже подтянули. Шесть динамиков получили новые вуферы с басом на 50% глубже. А еще впервые появилась отдельная настройка звука для работы с закрытой крышкой, когда прошка подключена к монитору. Батарея держит до 24 часов, а быстрая зарядка набирает 50% за полчаса.

Процессоры остались мартовскими

Внутри без сюрпризов. Ноутбуки получили те же процессоры M5 Pro и M5 Max, что вышли в марте:

M5 Pro: до 18 ядер CPU, до 20 ядер GPU, до 64 ГБ памяти;

M5 Max: 18 ядер CPU, до 40 ядер GPU, до 128 ГБ памяти;

накопитель теперь можно взять объемом до 16 ТБ.

Получилась странная картина. Базовая прошка, показанная вчера, работает на M6, то есть на процессоре новее, чем флагман за гораздо большие деньги. По слухам, версии M6 Pro и M6 Max Apple пропустит и сразу возьмется за M7.

По скорости для большинства это ничего не меняет. M5 Max и так с запасом тянет монтаж 8K и тяжелые проекты в Xcode. Но если покупаете ноутбук на пять лет вперед, помните: чипу уже больше полугода.

Сколько стоит MacBook Pro с OLED и почему так дорого

А теперь о самом больном. Модели с mini-LED Apple из продажи не убрала. Выбор теперь такой: ноутбуки на одних и тех же процессорах, с привычным экраном подешевле и с OLED подороже. Вот цены в США:

Модель Mini-LED PROLED XDR MacBook Pro 14 на M5 Pro от 2499 долларов от 2899 долларов MacBook Pro 16 на M5 Pro от 2999 долларов от 3399 долларов MacBook Pro 14 на M5 Max нет данных от 4499 долларов MacBook Pro 16 на M5 Max нет данных от 4799 долларов

Что тут происходит. Наценка за новый экран составляет 400 долларов на обоих размерах. За эти деньги вы получаете OLED, касания, Dynamic Island и более легкий корпус. Это еще можно понять. Но посмотрите на версии с M5 Max: 14-дюймовая прошка стоит 4499 долларов. Это на 1600 долларов дороже такой же модели на M5 Pro, и почти пять тысяч за ноутбук с чипом, который вышел в марте.

Получается, Apple фактически берет деньги за экран и новое ощущение, а не за скорость. Компания это понимает и подстилает соломку. В США студентам дают скидку: 2749 долларов за младшую модель вместо 2899. А в лизинг прошку можно взять от 56 долларов в месяц на три года.

Предзаказ открывается сегодня в 30 странах, в продажу ноутбуки поступят 6 ноября. Официально в России Apple их не продает. У серых продавцов новинки обычно появляются через одну-две недели после старта продаж. Первые ценники традиционно заметно выше американских, так что за версию на M5 Max готовьтесь отдать сумму, сравнимую с хорошим подержанным автомобилем.

Характеристики MacBook Pro с PROLED XDR

Характеристика MacBook Pro 14 MacBook Pro 16 Экран 14.2 дюйма, PROLED XDR, тандемный OLED, сенсорный 16.3 дюйма, PROLED XDR, тандемный OLED, сенсорный Яркость до 2000 нит в HDR и SDR Контрастность 10 000 000:1 Частота обновления ProMotion, от 10 до 120 Гц Цветовой охват P3, Adobe RGB Процессор M5 Pro (до 18 CPU, до 20 GPU) или M5 Max (18 CPU, до 40 GPU) Оперативная память до 64 ГБ с M5 Pro, до 128 ГБ с M5 Max Накопитель от 1 ТБ с M5 Pro, от 2 ТБ с M5 Max, до 16 ТБ Вес около 1.36 кг около 1.81 кг Автономность до 24 часов Быстрая зарядка до 50% за 30 минут Порты 3 × Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, MagSafe, 3.5 мм Внешние мониторы до 3 с M5 Pro, до 4 с M5 Max Беспроводная связь Wi-Fi 7, Bluetooth 6 Камера 12 Мп, Center Stage Звук 6 динамиков, Dolby Atmos Разблокировка Touch ID Цена в США от 2899 долларов от 3399 долларов

Остается понять главное: привыкнет ли рука тянуться к экрану Mac, если больше 40 лет ее этому никто не учил. Первые владельцы проверят это уже 6 ноября.