Как показать права и СТС через МАКС инспектору ГИБДД

Кирилл Пироженко

Мессенджер МАКС понемногу обрастает функциями, которые раньше жили только в Госуслугах. Через него уже можно записаться на прием к врачу, а теперь еще и показать инспектору ДПС водительское удостоверение со СТС. Звучит удобно, но у функции хватает условий. Документы появляются не у всех, в одной из версий мессенджера их просто нет, а в некоторых ситуациях пластиковая карточка по-прежнему выручит лучше смартфона. Разберемся, где искать права в МАКС, что нужно сделать заранее и почему бумажник пока рано оставлять дома.

Предъявление водительского удостоверения и СТС сотруднику ГАИ

Предъявление водительского удостоверения и СТС сотруднику ГАИ

Без цифрового ID документы не появятся

Права и СТС в МАКС хранятся не в отдельном меню, а внутри цифрового ID. Поэтому первым делом его нужно создать, если вы еще этого не сделали. Процесс занимает пару минут: подтверждаете вход через Госуслуги, делаете селфи и придумываете ПИН-код. Все шаги мы подробно разбирали в инструкции по созданию цифрового ID, там же есть ответ на вопрос, можно ли от него отказаться.

Юридическая база под функцию уже есть. Правительство внесло поправки в ПДД, постановление опубликовали 31 августа, а заработало оно 8 сентября. Теперь электронные права и СТС из мессенджера действуют наравне с бумажными документами. Пользоваться им или нет, решает сам водитель. Обязательным новый способ никто не делал.

Цифровой ID в мессенджере МАКС. Изображение: ria.ru

Цифровой ID в мессенджере МАКС. Изображение: ria.ru

Дальше важный момент. Вручную в МАКС ничего вводить не нужно. Документы подтягиваются из вашего профиля на Госуслугах, и мессенджер показывает ровно то, что там есть. Если в личном кабинете указаны данные водительского удостоверения и сведения об автомобиле, в цифровом ID автоматически появится раздел «Авто». Если их нет, раздела вы не увидите, сколько бы ни перезаходили в приложение. Поэтому, прежде чем искать ошибку в МАКС, загляните в Госуслуги и проверьте оба пункта: и права, и транспортное средство.

Еще одна мелочь, которая может сбить с толку. Раздел «Авто» появился в свежих сборках приложения. Если меню выглядит не так, как описано ниже, сначала обновите МАКС и только потом делайте выводы. Новые функции в мессенджере сейчас появляются чуть ли не каждый месяц, и мы стараемся рассказывать о них сразу. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Где в МАКС найти права и СТС

Когда цифровой ID создан, а данные на Госуслугах в порядке, само предъявление занимает меньше минуты. Никаких отдельных ботов и мини-приложений искать не нужно. Порядок такой:

Запуск водительских прав и СТС в мессенджере МАКС

Запуск водительских прав и СТС в мессенджере МАКС

  1. Откройте МАКС и перейдите в настройки, на вкладку с вашим профилем;
  2. Нажмите на поле «Цифровой ID» и введите ПИН-код, который придумали при создании;
  3. Откройте раздел «Авто»;
  4. Выберите нужный документ: водительское удостоверение или СТС;
  5. Покажите документ инспектору прямо с экрана смартфона.

Важно понимать, как это выглядит сейчас. По задумке инспектор должен сканировать QR-код своим планшетом и получать сведения о документе напрямую из государственной системы. Но пока QR-код в МАКС не реализован. Права и СТС загружаются в том же виде, что и оригиналы, то есть сотрудник ДПС видит на экране копию привычного документа. В Минцифры пообещали добавить QR-коды в ближайшее время, так что способ проверки еще поменяется. Скриншот документа при этом все равно не лучшая идея.

Если вы когда-нибудь пользовались приложением «Госуслуги Авто», логика покажется знакомой. Электронные права там появились еще несколько лет назад, и к похожей схеме с кодом для сотрудника ДПС со временем придет и МАКС. Разница в том, что здесь не нужно держать на телефоне отдельное приложение. Все собрано в мессенджере, который у многих и так установлен.

Небольшой совет из практики. Не лезьте в телефон, пока машина едет, но и не ждите, пока инспектор подойдет к окну. Остановились, заглушили двигатель, и пока сотрудник идет к машине, откройте раздел заранее. Пара секунд на ввод ПИН-кода и выбор документа под пристальным взглядом ощущаются гораздо длиннее, чем есть на самом деле. Бывает, что раздел «Авто» так и не появился или документ отказывается открываться. Если не получается разобраться самостоятельно, пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Веб-версия МАКС здесь не поможет

Есть ограничение, о котором говорят реже. Показать права через веб-версию МАКС не выйдет, цифрового ID там попросту нет. Для этой функции нужна либо оригинальная версия приложения, либо сторонний клиент Komet. Про второй вариант у нас есть отдельный материал о том, как установить клиент Komet на iPhone и заодно получить истории и другие возможности, которые раньше были только у владельцев Android.

Сравнение веб-версии и приложения МАКС

Сравнение веб-версии и приложения МАКС

Почему это вообще важно. Многие пользуются МАКС с компьютера или открывают его в браузере на телефоне, чтобы не ставить лишнее приложение. Для переписки такой вариант работает нормально. Но документы на дороге предъявляют со смартфона, и в браузере нужного раздела вы не найдете. Узнать об этом в момент остановки не самый приятный сценарий.

Отсюда простое правило. Перед первой поездкой проверьте цифровой ID дома. Откройте приложение, зайдите в раздел «Авто» и убедитесь, что права и СТС на месте и открываются без ошибок. Если что-то пошло не так, у вас будет время спокойно разобраться: обновить приложение, проверить данные на Госуслугах или перейти с веб-версии на полноценный клиент. Разбираться с этим на обочине, пока инспектор ждет, удовольствие сомнительное.

Почему права и СТС все равно лучше возить с собой

Главная слабость цифровых прав в том, что без интернета они не откроются. Документ не хранится в телефоне в готовом виде, цифровой ID подгружает его с сервера в момент проверки. А связь есть далеко не везде. На трассе между городами, в лесу, на даче или в подземном паркинге сигнал может пропасть в самый неподходящий момент. Плюс в некоторых регионах мобильный интернет периодически ограничивают. Если документ открыть не удалось, инспектор, скорее всего, попросит бумажные оригиналы.

Обычное водительское удостоверение

Обычное водительское удостоверение

Вторая сторона вопроса касается самой проверки. Пока QR-кода нет, инспектор видит на экране только изображение документа и проверить его подлинность на месте может разве что по базе. А когда коды появятся, на рабочих планшетах сотрудников должно стоять специальное программное обеспечение для их считывания. Постановление действует, но на местах к новинке пока относятся осторожно. Например, в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области прямо посоветовали водителям по-прежнему держать при себе оригиналы документов. Спорить с инспектором о трактовке ПДД на обочине вряд ли кому-то хочется.

Добавьте сюда банальный разряженный телефон. Смартфон, который сел к вечеру после навигатора и музыки, превращает цифровые права в бесполезную функцию. Чтобы такого не происходило, в машине пригодятся нормальный держатель и быстрая зарядка от прикуривателя. Такие вещи с AliExpress регулярно попадаются в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, причем мы отбираем варианты, которые не развалятся через месяц.

Поэтому к правам и СТС в МАКС я бы относился как к запасному варианту, а не к полноценной замене пластика. Забыли кошелек дома или переложили документы в другую куртку — функция выручит и сэкономит нервы. Но возить оригиналы в бардачке или в кармане все еще разумнее. Так вы не будете зависеть ни от покрытия, ни от заряда батареи, ни от того, есть ли у конкретного инспектора нужное приложение на планшете.

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