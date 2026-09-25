Как показать права и СТС через МАКС инспектору ГИБДД

Мессенджер МАКС понемногу обрастает функциями, которые раньше жили только в Госуслугах. Через него уже можно записаться на прием к врачу, а теперь еще и показать инспектору ДПС водительское удостоверение со СТС. Звучит удобно, но у функции хватает условий. Документы появляются не у всех, в одной из версий мессенджера их просто нет, а в некоторых ситуациях пластиковая карточка по-прежнему выручит лучше смартфона. Разберемся, где искать права в МАКС, что нужно сделать заранее и почему бумажник пока рано оставлять дома.



Без цифрового ID документы не появятся

Права и СТС в МАКС хранятся не в отдельном меню, а внутри цифрового ID. Поэтому первым делом его нужно создать, если вы еще этого не сделали. Процесс занимает пару минут: подтверждаете вход через Госуслуги, делаете селфи и придумываете ПИН-код. Все шаги мы подробно разбирали в инструкции по созданию цифрового ID, там же есть ответ на вопрос, можно ли от него отказаться.

Юридическая база под функцию уже есть. Правительство внесло поправки в ПДД, постановление опубликовали 31 августа, а заработало оно 8 сентября. Теперь электронные права и СТС из мессенджера действуют наравне с бумажными документами. Пользоваться им или нет, решает сам водитель. Обязательным новый способ никто не делал.

Дальше важный момент. Вручную в МАКС ничего вводить не нужно. Документы подтягиваются из вашего профиля на Госуслугах, и мессенджер показывает ровно то, что там есть. Если в личном кабинете указаны данные водительского удостоверения и сведения об автомобиле, в цифровом ID автоматически появится раздел «Авто». Если их нет, раздела вы не увидите, сколько бы ни перезаходили в приложение. Поэтому, прежде чем искать ошибку в МАКС, загляните в Госуслуги и проверьте оба пункта: и права, и транспортное средство.

Еще одна мелочь, которая может сбить с толку. Раздел «Авто» появился в свежих сборках приложения. Если меню выглядит не так, как описано ниже, сначала обновите МАКС и только потом делайте выводы. Новые функции в мессенджере сейчас появляются чуть ли не каждый месяц, и мы стараемся рассказывать о них сразу. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Где в МАКС найти права и СТС

Когда цифровой ID создан, а данные на Госуслугах в порядке, само предъявление занимает меньше минуты. Никаких отдельных ботов и мини-приложений искать не нужно. Порядок такой:

Откройте МАКС и перейдите в настройки, на вкладку с вашим профилем; Нажмите на поле «Цифровой ID» и введите ПИН-код, который придумали при создании; Откройте раздел «Авто»; Выберите нужный документ: водительское удостоверение или СТС; Покажите документ инспектору прямо с экрана смартфона.

Важно понимать, как это выглядит сейчас. По задумке инспектор должен сканировать QR-код своим планшетом и получать сведения о документе напрямую из государственной системы. Но пока QR-код в МАКС не реализован. Права и СТС загружаются в том же виде, что и оригиналы, то есть сотрудник ДПС видит на экране копию привычного документа. В Минцифры пообещали добавить QR-коды в ближайшее время, так что способ проверки еще поменяется. Скриншот документа при этом все равно не лучшая идея.

Если вы когда-нибудь пользовались приложением «Госуслуги Авто», логика покажется знакомой. Электронные права там появились еще несколько лет назад, и к похожей схеме с кодом для сотрудника ДПС со временем придет и МАКС. Разница в том, что здесь не нужно держать на телефоне отдельное приложение. Все собрано в мессенджере, который у многих и так установлен.

Небольшой совет из практики. Не лезьте в телефон, пока машина едет, но и не ждите, пока инспектор подойдет к окну. Остановились, заглушили двигатель, и пока сотрудник идет к машине, откройте раздел заранее. Пара секунд на ввод ПИН-кода и выбор документа под пристальным взглядом ощущаются гораздо длиннее, чем есть на самом деле. Бывает, что раздел «Авто» так и не появился или документ отказывается открываться. Если не получается разобраться самостоятельно, пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Веб-версия МАКС здесь не поможет

Есть ограничение, о котором говорят реже. Показать права через веб-версию МАКС не выйдет, цифрового ID там попросту нет. Для этой функции нужна либо оригинальная версия приложения, либо сторонний клиент Komet. Про второй вариант у нас есть отдельный материал о том, как установить клиент Komet на iPhone и заодно получить истории и другие возможности, которые раньше были только у владельцев Android.

Почему это вообще важно. Многие пользуются МАКС с компьютера или открывают его в браузере на телефоне, чтобы не ставить лишнее приложение. Для переписки такой вариант работает нормально. Но документы на дороге предъявляют со смартфона, и в браузере нужного раздела вы не найдете. Узнать об этом в момент остановки не самый приятный сценарий.

Отсюда простое правило. Перед первой поездкой проверьте цифровой ID дома. Откройте приложение, зайдите в раздел «Авто» и убедитесь, что права и СТС на месте и открываются без ошибок. Если что-то пошло не так, у вас будет время спокойно разобраться: обновить приложение, проверить данные на Госуслугах или перейти с веб-версии на полноценный клиент. Разбираться с этим на обочине, пока инспектор ждет, удовольствие сомнительное.

Почему права и СТС все равно лучше возить с собой

Главная слабость цифровых прав в том, что без интернета они не откроются. Документ не хранится в телефоне в готовом виде, цифровой ID подгружает его с сервера в момент проверки. А связь есть далеко не везде. На трассе между городами, в лесу, на даче или в подземном паркинге сигнал может пропасть в самый неподходящий момент. Плюс в некоторых регионах мобильный интернет периодически ограничивают. Если документ открыть не удалось, инспектор, скорее всего, попросит бумажные оригиналы.

Вторая сторона вопроса касается самой проверки. Пока QR-кода нет, инспектор видит на экране только изображение документа и проверить его подлинность на месте может разве что по базе. А когда коды появятся, на рабочих планшетах сотрудников должно стоять специальное программное обеспечение для их считывания. Постановление действует, но на местах к новинке пока относятся осторожно. Например, в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области прямо посоветовали водителям по-прежнему держать при себе оригиналы документов. Спорить с инспектором о трактовке ПДД на обочине вряд ли кому-то хочется.

Добавьте сюда банальный разряженный телефон. Смартфон, который сел к вечеру после навигатора и музыки, превращает цифровые права в бесполезную функцию. Чтобы такого не происходило, в машине пригодятся нормальный держатель и быстрая зарядка от прикуривателя. Такие вещи с AliExpress регулярно попадаются в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, причем мы отбираем варианты, которые не развалятся через месяц.

Поэтому к правам и СТС в МАКС я бы относился как к запасному варианту, а не к полноценной замене пластика. Забыли кошелек дома или переложили документы в другую куртку — функция выручит и сэкономит нервы. Но возить оригиналы в бардачке или в кармане все еще разумнее. Так вы не будете зависеть ни от покрытия, ни от заряда батареи, ни от того, есть ли у конкретного инспектора нужное приложение на планшете.