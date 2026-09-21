Скачать СберИнвестиции на iPhone: приложение Сияние в App Store

Владельцы iPhone, которые пользуются СберИнвестициями, снова столкнулись со знакомой историей: привычное приложение то пропадает из App Store, то возвращается под новым именем. И на этот раз брокер выложил свежую версию, которую уже можно поставить на телефон. Правда, называется она теперь иначе, живет в магазине недолго и появилась там не просто так, а по вполне конкретной причине. Ниже разберемся, под каким названием искать приложение, что в нем переделали внутри и почему Сбер в очередной раз идет обходным путем.



«Сияние» вернуло инвесторам доступ с iPhone

Новое приложение СберИнвестиций называется «Сияние», и это официальная информация — выход подтвердил фирменный телеграм-канал брокера. Там же лежит рабочая ссылка на установку: скачать «Сияние» по прямой ссылке можно с официального канала Сбера, пока приложение доступно в магазине. В банке сразу предупреждают, что ставить его лучше не откладывая, потому что доступность в App Store может оборваться в любой момент.

Скачать СберИнвестиции

Механика тут максимально простая. Приложение снова доступно в App Store, только под другим названием, а иконка и вся начинка остались сберовскими. Тем, кто пользовался прошлыми версиями, ничего заново настраивать не придется: вход в аккаунт и портфель остаются на месте, данные подтянутся сами. По ощущениям это то же самое приложение, которое просто переоделось в новую вывеску, чтобы проскочить мимо магазина.

Единственное, к чему придется привыкнуть, — это к самой логике поиска. В App Store не получится вбить «СберИнвестиции» и сразу найти нужное. Работает только прямая ссылка, поэтому имеет смысл открывать ее с того устройства, на которое ставите приложение, и не искать программу вслепую по названию. Так меньше шансов случайно скачать что-то чужое.

Что поменялось внутри обновленного приложения

Главное обновление в «Сиянии» — это переработанный портфель. Раньше информация о вложениях была разбросана по разным экранам, и чтобы собрать общую картину, приходилось прыгать между вкладками. Теперь данные свели в четыре раздела: «Активы», «Движения», «Отрасли» и «Счета». Идея в том, чтобы за пару касаний видеть, из чего состоит портфель и что с ним происходит прямо сейчас.

Разбивка получилась логичной. В «Активах» показывают состав портфеля и доли каждого инструмента, так что сразу понятно, куда перекошены вложения. «Движения» отвечают за операции, «Отрасли» показывают распределение по секторам экономики, а «Счета» собирают все счета в одном окне. Плюс к этому добавили инструменты для анализа рынка и упростили часть операций, а документы и круглосуточная поддержка никуда не делись и остаются под рукой.

Для обычного инвестора это значит одно: меньше лишних движений. Если вы держите бумаги из разных отраслей, новый экран сразу покажет перекос в одну сторону, и не нужно считать доли в уме. Такие обновления выходят внезапно, и приложение потом так же внезапно исчезает. Чтобы держать руку на пульсе и вовремя ставить новые версии, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждую такую историю по горячим следам.

Санкции, модерация и игра в названия

История с переименованиями тянется уже давно, и «Сияние» тут совсем не первопроходец. Из-за санкций Apple убирает российские банковские приложения из App Store: те, что уже стоят на телефоне, продолжают работать, но скачать заново или обновить их штатно не выйдет. Банки отвечают на это тем, что раз за разом публикуют новые сборки под посторонними названиями. Кого-то такая ситуация раздражает настолько, что человек всерьез думает сменить платформу, но лично я не перейду с iPhone на Android даже в таком раскладе.

У самих СберИнвестиций уже набралась целая линейка подобных имен. Весной приложение жило в магазине как «Состояние», летом всплыло под вывеской «Актив», и вот теперь его место заняло «Сияние». Держатся такие версии в App Store порой всего пару часов, а иногда несколько дней, после чего модерация Apple их снимает. Именно поэтому Сбер и просит скачивать без промедления — окно бывает очень узким.

Понимаю, что во всей этой чехарде легко запутаться, какое приложение настоящее, а какое подсунули мошенники под шумок. Если сомневаетесь в источнике или что-то упорно не ставится, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, что качать и откуда, чтобы не нарваться на подделку.

Что стоит сделать инвестору прямо сейчас

Пока «Сияние» лежит в App Store, разумнее всего поставить его сразу и не тянуть до вечера. А на случай, если официальная ссылка в следующий раз снова пропадет, держите про запас обходной путь: через AppBox можно устанавливать любые приложения без App Store, включая банковские сборки. Так у вас всегда будет второй канал на случай, когда штатный перестанет работать, и без доступа к деньгам вы не останетесь.

Чтобы потом не остаться без приложения, стоит соблюсти несколько простых правил:

ставьте «Сияние» в первый же день, не откладывая установку на потом;

не удаляйте приложение, если оно исчезнет из магазина — установленная версия продолжит работать;

сохраните ссылку на официальный канал Сбера, чтобы поймать следующее обновление;

не качайте программу по случайным ссылкам из поиска и берите только проверенные источники.

По сути, ничего сложного тут нет: главное не тянуть с установкой и не паниковать, если однажды иконка пропадет с экрана. Приложение к тому моменту уже будет стоять и спокойно работать, а новую версию вы поймаете по нашим каналам. А если помимо инвестиций вам интересны гаджеты и выгодные покупки, заглядывайте в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС, там мы собираем удачные находки и скидки.