У меня iPhone, Mac и AirPods, и почти всё к ним я годами покупал у самой Apple, потому что так спокойнее. Но есть вещи, которых в её магазине нет вообще, и ждать их, похоже, бесполезно. Зарядку AirPower показали и отменили, AirTag в кошелёк не лезет, автомобильной зарядки у Apple не было никогда, а беспроводной CarPlay есть только там, где его поставил производитель машины. Так что я перестал ждать и заказал на AliExpress десять таких вещей, а теперь показываю их вам.



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CMF Buds Pro 2: наушники, у которых громкость крутится прямо на кейсе

AirPods я люблю, но кейс у них просто коробочка: открыл, достал, закрыл. У CMF Buds Pro 2 от Nothing на кейсе есть колёсико, и это, на мой взгляд, самая полезная мелочь в наушниках за последние годы. Крутишь его, и громкость меняется, жмёшь, и трек переключается, а телефон всё это время лежит в кармане. В метро это особенно удобно: зашёл в вагон, подкрутил и поехал дальше, не доставая iPhone. Причём колёсико приятно щёлкает при прокрутке, так что крутить его хочется даже без повода.

Правда, из коробки оно у меня не работало вообще, ни на вращение, ни на нажатие. Оказалось, ему сначала надо назначить действия в приложении Nothing X, которое есть и для iPhone, а после этого всё заработало как положено. А вот надпись LDAC на коробке для владельца iPhone ничего не значит, потому что iPhone этот кодек не поддерживает и играть всё будет через AAC.

Звучат они при этом хорошо, внутри у каждого наушника по два динамика, 11-мм басовый и 6-мм твитер. Шумоподавление до 50 дБ гул метро глушит честно, а если надо кого-то услышать, есть режим прозрачности. Музыки хватает до 11 часов, наушники держат подключение сразу к двум устройствам и не боятся дождя (защита IP55). Кабеля в коробке, кстати, нет, но USB-C дома найдётся у любого.

Цена: 3 014 ₽

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KUXIU X40 Turbo: та самая зарядка на три устройства, только складная

Зарядку на три устройства Apple когда-то анонсировала под именем AirPower, а потом отменила, и с тех пор я заряжал iPhone, часы и наушники от трёх разных шнурков. KUXIU X40 Turbo закрыла этот вопрос. В сложенном виде это плоская алюминиевая пластина, которую можно бросить в сумку, а раскладывается она в подставку: телефон стоит на магнитной площадке, а для часов и наушников есть свои места.

Заряжает она по Qi2.2 на 25 Вт, но полную скорость получат только iPhone 16 и 17, модели постарше будут заряжаться медленнее. Я поставил всё сразу, iPhone, часы и наушники, и все трое заряжались одновременно. Грелось умеренно, сильнее всех кейс AirPods. Шестнадцать магнитов держат телефон даже в чехле MagSafe, и снимается он одной рукой.

Вещь при этом увесистая, шарниры ходят туго и без люфтов, так что дешёвой она не ощущается. В коробке у меня лежали чехол, кабель и блок питания, докупать ничего не пришлось. Это самая дорогая вещь в подборке, но три зарядки она заменяет вполне себе честно.

Цена: 5 791 ₽

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Корпус Hagibis для SSD в виде синей папки из Finder

Сколько Apple берёт за лишнюю память в Mac, знают все, кто хоть раз собирал конфигурацию на сайте. Поэтому я давно храню видео и архивы снаружи, а теперь храню их в корпусе Hagibis, сделанном в виде иконки папки. Синий вариант называется «под Mac», жёлтый «под Windows». Корпус целиком алюминиевый, толщиной 8 мм и весом 59 граммов, а внутрь вставляется любой SSD формата M.2 NVMe. Сам диск в комплект не входит, это только оболочка, так что накопитель покупайте отдельно.

По USB 3.2 Gen 2 он обещает до 10 Гбит/с, а у меня вышло около 8, что для внешнего диска очень прилично. Подключал я его и к Mac, и к iPhone с USB-C, и с телефоном он тоже работает, так что копию фото теперь можно снять прямо с iPhone.

Собирать его, правда, было то ещё удовольствие. Мой SSD с термопрокладкой влез только после того, как я раскрыл «папку» как пружину, а корпус к тому же не герметичный, и через щель со временем набьётся пыль. Но собирается он один раз, а на столе рядом с Mac синяя папка смотрится так, будто сбежала прямо с рабочего стола (чем, собственно, и является).

Цена: 1 252 ₽

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Флешка ORICO, которая вставляется и в iPhone, и в старый ноутбук

Флешек у Apple нет, а память в iPhone она продаёт так, что проще носить её отдельно. Флешка ORICO сделана в металлическом корпусе и имеет два разъёма: с одной стороны USB-C, который подходит к iPhone 15 и новее, iPad и Mac, а с другой обычный USB-A для старых компьютеров и телевизоров. Разъём закрывает поворотная крышка, которую нельзя потерять, а на конце есть петля для ключей.

Брал я её ради резервных копий фото с телефона, и тут она меня приятно удивила. Скорость в тестах совпала с заявленной (до 150 МБ/с на чтение и до 70 МБ/с на запись). При долгом копировании, правда, запись проседает, а корпус нагревается примерно до 50 градусов, зато металл это тепло отводит. Пару раз флешка не определилась с первого раза, и её пришлось переподключить.

Объёмы есть разные, вплоть до 1 ТБ, и цена зависит от того, какой выберете. Учтите только, что система покажет чуть меньше: из 256 ГБ на деле будет около 239. Это обычный пересчёт гигабайтов, а не обман.

Цена: 1 655 ₽

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Лампа Baseus на монитор, которая светит на стол, а не в экран

Вечером я работаю при выключенном верхнем свете, и клавиатуру в темноте видно плохо, а настольная лампа бликует в экране. Baseus i-wok3 решает это так: тонкая планка вешается на верх монитора на магнитной площадке и светит вниз, на стол и клавиатуру. В экран она не попадает, так что бликов нет. У мониторов Apple ничего подобного нет, хотя, на мой взгляд, напрашивается.

Сверху у лампы сенсорная полоса, где отдельно регулируются яркость и теплота света, от холодного белого до тёплого. Цветопередача у неё Ra 95, так что цвета на столе остаются нормальными, а сама планка поворачивается на 270°. Её можно развернуть вверх и подсветить комнату рассеянным светом. В кадре она не мерцает, я специально проверял камерой.

Держится она крепко, и при касании сенсора монитор не болтается. Но площадку клейте внимательно, потому что после приклейки сдвинуть лампу по горизонтали уже нельзя. Кабель у неё всего метр, а яркость ниже 10% не убавляется, хотя иногда хочется совсем чуть-чуть. Питается она от USB, так что отдельная розетка не нужна.

Цена: 2 990 ₽

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UGREEN SmartTrack Card: AirTag в форме банковской карты

AirTag у меня висит на ключах, и там он на своём месте. А вот в кошелёк эта таблетка не помещается, так что кошелёк и паспорт годами жили без присмотра. UGREEN SmartTrack Card — это трекер толщиной меньше 1,7 мм в форме обычной карты, который работает с сетью «Локатор». Добавляется он во вкладку «Вещи», точно так же, как AirTag, и к моему iPhone подключился моментально.

Дальше всё привычно: кошелёк видно на карте, по команде карточка громко пищит, даже если лежит в закрытом отделении, а если я ушёл без кошелька, iPhone напомнит. Доступ можно дать пяти близким, защита IP68, а заряда хватает до года, после чего карту не выбрасывают, а заряжают. Работает она только с техникой Apple, так что владельцам Android она не подойдёт.

В кошелёк она влезла, но туго, и кошелёк с ней ощутимо потяжелел. А однажды трекер у меня завис и несколько суток показывал кошелёк лежащим на улице, хотя тот всё время был со мной, а AirTag на ключах в это же время был онлайн. Само это так и не исправилось, пока я его не «пнул». С тех пор вроде без сюрпризов, но оригиналу по стабильности он пока уступает.

Цена: 1 999 ₽

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CarlinKit Mini Ultra 3: беспроводной CarPlay за полторы тысячи

Беспроводной CarPlay есть только там, где его поставил производитель машины, а своего адаптера Apple так и не сделала. CarlinKit Mini Ultra 3 — кругляш около 2 см в диаметре, который вставляется в USB машины. После первой настройки iPhone подключается к нему сам, пока я сажусь за руль, и на экране уже CarPlay, а телефон остаётся в кармане.

Заработал он у меня сразу, и запускается, по-моему, даже быстрее, чем по проводу. Карта и музыка показываются на разделённом экране, руль, тачскрин и Siri работают как раньше. В комплекте есть переходник, так что подойдёт и USB-A, и USB-C. С Android Auto он тоже дружит, если в семье кто-то не с iPhone.

Важно только одно: адаптер делает беспроводным уже существующий проводной CarPlay. Если в машине CarPlay с завода нет вообще, он не поможет. И греется он заметно, но это, видимо, плата за то, что вся эта начинка уместилась в монетку.

Цена: 1 469 ₽

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MOVESPEED S10: магнитный аккумулятор на смену фирменному

Свой магнитный аккумулятор для обычных iPhone Apple из продажи убрала, так что пришлось искать замену. MOVESPEED S10 — блок на 10 000 мА*ч толщиной 1,5 см и размером 102 на 67 мм. Он прилипает к спинке iPhone и заряжает его без провода, пока я листаю ленту или снимаю. Корпус выглядит как металл и в руке смотрится дороже своей цены.

По воздуху iPhone получает 7,5 Вт, и при этом аккумулятор заметно греется. Если надо быстрее, есть кабель USB-C на 20 Вт, и по проводу он уже не греется вовсе. Честная отдача у него около 5500 мА*ч, а 10 000 написаны по ёмкости самих банок. Кабель USB-C лежит в комплекте.

С весом у продавца небольшая путаница: в описании 195 г, а на картинке почему-то 115. Я бы ориентировался на первую цифру, но для запаса на целый день это нормально.

Цена: 1 041 ₽

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AOHI The Youth: один блок на MacBook, iPhone и часы

У фирменных зарядок Apple портов максимум два, а у меня по вечерам на зарядке минимум три устройства. AOHI The Youth — маленький блок 71,5 на 43 на 35 мм с двумя USB-C и одним USB-A, так что MacBook, iPhone и часы заряжаются от одной розетки. На одном порту она отдаёт 65 Вт, производитель обещает MacBook Air с нуля до 51% за полчаса.

Мощность между портами делится сама, а индикатор на корпусе показывает, в каком режиме идёт зарядка. Почти не греется, а качество видно уже по упаковке. В поездки я теперь беру её одну вместо трёх зарядок.

Собрана она крепко, хотя щели в корпусе у моего экземпляра есть. Складная вилка, кстати, бывает только у американской версии. А если у вас мощный игровой ноутбук, 65 Вт ему будет мало, но для MacBook Air это ровно то, что нужно.

Цена: 1 520 ₽

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Toocki TQ-CC42: автомобильная зарядка, у которой кабели уже внутри

Автомобильной зарядки у Apple не было никогда, и, судя по всему, не будет. Поэтому в прикуривателе у меня теперь Toocki TQ-CC42. Из неё выдвигаются два встроенных кабеля USB-C длиной до 75 см: вытянул, подключил iPhone в держателе, а потом кабель сам сматывается обратно. Длины хватает и до заднего сиденья, так что зарядить телефон можно и пассажирам.

Правда, чтобы кабель смотался, его сначала надо вытянуть до конца, и к этому приходится привыкать. Кроме встроенных кабелей, там есть свободные разъёмы USB-C и USB-A. Они пригодятся владельцам iPhone с Lightning, потому что встроенные кабели подходят только к iPhone 15 и новее. Всего зарядка выдаёт 105 Вт, максимум 45 Вт на один кабель, и iPhone от неё заряжается быстро.

Корпус алюминиевый, поворачивается на 180°, а на маленьком экране видно напряжение бортовой сети, так что заодно понятно, как себя чувствует аккумулятор машины. Работает она от 12 до 24 вольт, хоть в легковушке, хоть в грузовике.

На этом мой список того, чего так и не сделала Apple, пока закончился. Остальные находки, в том числе для iPhone и Mac, я регулярно выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. А в комментариях напишите, чего от Apple не дождались вы, вдруг это тоже давно лежит на AliExpress.

Цена: 1 201 ₽

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