Этот Honor — почти как айфон, но стоит в 2 раза дешевле и работает дольше

Если смотреть на новые прошки Apple и на ценник в районе 117 тысяч рублей, рано или поздно начинаешь искать что-то похожее, но подешевле. Летом я уже присматривался к младшему Honor 600, и его тогда многие принимали за айфон. Теперь у меня на столе оказалась старшая версия, и это уже не середняк, который просто похоже выглядит. Внутри стоит флагманское железо, а по паре параметров смартфон даже обходит iPhone 18 Pro Max. Но и компромиссы есть, причем один всплывает только на кассе. Ниже разберу, чем Honor 600 Pro отличается от айфона на бумаге, как он ведет себя в деле и кому его стоит брать.



Honor 600 Pro против iPhone 18 Pro Max: характеристики

Сравнивать смартфон за 54 тысячи с айфоном за 117 тысяч на первый взгляд странно. Но по внешности их путают постоянно, а по ряду цифр они ближе, чем кажется. Поэтому я свел в одну таблицу то, что реально влияет на ежедневное использование: экран, железо, камеры, батарею и вес.

Параметр Honor 600 Pro iPhone 18 Pro Max Экран 6,57 дюйма, AMOLED, 2728 x 1264, 120 Гц 6,9 дюйма, OLED, 2868 x 1320, 120 Гц Пиковая яркость до 8000 нит (заявлено) 3000 нит на улице Процессор Snapdragon 8 Elite, 3 нм A20 Pro Оперативная память 12 ГБ 12 ГБ Geekbench 6 (одно / все ядра) около 2860 / 8670 около 4700 / 12 700 Основная камера 200 Мп, 1/1,4 дюйма, OIS 48 Мп Телевик 50 Мп, перископ, 3,5x 12 Мп, 8x Фронтальная камера 50 Мп 18 Мп Видео до 4K 60 кадров до 4K 120 кадров, Dolby Vision Аккумулятор 7000 мАч 5567 мАч Зарядка 80 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 27 Вт быстрая по проводу, MagSafe до 25 Вт Защита IP68, IP69, IP69K IP68 SIM nano-SIM + nano-SIM или eSIM только eSIM (версия для США) Толщина и вес 7,8 мм, 195 г 8,75 мм, 249 г Цена 54 370 рублей (AliExpress, с купоном) от 117 000 рублей (Авито, 256 ГБ, eSIM)

Картина простая. В чистой мощности и видео айфон впереди, и спорить с этим бессмысленно. Зато Honor заметно легче, держит воду под напором, работает с двумя физическими симками и оснащен батареей, о которой владельцу Pro Max остается только мечтать. Цены указаны на момент публикации: у айфона это минимальные объявления, у Honor глобальная версия на 12/256 ГБ.

Почему его все принимают за айфон

Про младшую модель я уже рассказывал, когда все вокруг путали Honor 600 с айфоном. С Pro история повторяется, только еще убедительнее. Тот же плоский алюминиевый корпус с прямыми гранями. На выбор есть и оранжевый цвет, который в голове у большинства уже намертво связан с прошками Apple. А главное отличие от базовой версии видно сразу: на спине появился третий глазок перископа, и камерный блок теперь выглядит как у настоящего Pro.

Можно смело говорить, что дизайн «сильно вдохновлен» iPhone 17 Pro, вплоть до треугольной раскладки объективов. Обман раскрывается, только когда видишь логотип Honor и включаешь экран с MagicOS. Зато в руке разница приятная, причем в пользу Android: 195 граммов против 249 у Pro Max. После айфона он ощущается почти невесомым.

Экран тут тоже не для галочки. AMOLED на 6,57 дюйма с частотой 120 Гц, а ШИМ работает на 3840 Гц, так что глаза к вечеру устают меньше, если вы чувствительны к мерцанию. Заявленные 8000 нит — это пик на крошечном участке, и в жизни столько вы не увидите. Expert Reviews в HDR намерил около 1560 кд/м², этого хватает, чтобы читать переписку на летнем солнце без прищура.

Snapdragon 8 Elite в деле: мощность и нагрев

Главное отличие от младшего Honor 600 спрятано внутри. Вместо Snapdragon 7 Gen 4 стоит флагманский Snapdragon 8 Elite, тот самый, на котором в прошлом году выходили топовые Android. В AnTuTu 11 смартфон набирает в среднем около 3,1 миллиона баллов, это примерно вдвое больше, чем у базовой модели.

С айфоном все честнее. A20 Pro в Geekbench 6 выдает около 4700 баллов на одно ядро, Honor около 2860. Разница огромная на бумаге, но в мессенджерах, картах и браузере ее не увидеть. Приложения открываются мгновенно, интерфейс держит 120 Гц без рывков. Genshin Impact и Asphalt Legends, по отзывам, идут на стандартных настройках без проблем.

Слабое место — долгие игровые сессии. После получаса в тяжелой игре корпус заметно теплеет и производительность может проседать. Если вы запускаете такие игры урывками, это не мешает. Если же вы играете по паре часов подряд, лучше заранее присмотреться к моделям с активным охлаждением. Отдельный плюс — обновления. Honor обещает шесть лет апдейтов Android и патчей безопасности, для смартфона этого класса это много. Купленный сейчас аппарат будет получать новые версии системы примерно до 2032 года.

Батарея на 7000 мАч и зарядка за полчаса

Вот где айфон проигрывает без вариантов. Российская и глобальная версии Honor 600 Pro получили аккумулятор на 7000 мАч. В Европе продают вариант на 6400 мАч, и даже он в тесте Expert Reviews продержался 39 часов 31 минуту при непрерывном воспроизведении видео. В нашей версии батарея еще больше.

Два дня без розетки при умеренной нагрузке тут реальны. День с навигатором, камерой и мессенджерами смартфон закрывает с хорошим запасом. Pro Max тоже держит неплохо, но с навигатором и камерой к вечеру уже косишься на розетку, а тут об этом можно не думать.

Зарядка тоже быстрая, хотя по сравнению с прошлым поколением ее урезали: было 100 Вт, стало 80 Вт. В реальности можно получить 36% за 15 минут и 66% за полчаса. Есть беспроводная зарядка на 50 Вт и реверсивная на 27 Вт, так что от Honor можно подзарядить наушники или даже чужой айфон. Если вам интересно, как быстро умеют заряжаться новые айфоны и какие гаджеты стоят внимания, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там такие вещи разбираем по горячим следам.

Как снимают 200 Мп и перископ

Основная камера на 200 Мп с крупным сенсором 1/1,4 дюйма и оптической стабилизацией. По умолчанию она сжимает кадр до 12,6 Мп, а полное разрешение включается отдельно. Tech Advisor пишет, что уровень детализации для своей цены впечатляет. Динамический диапазон обозреватели тоже хвалят.

Главная фишка Pro — перископ на 50 Мп с оптическим зумом 3,5x. Цифровое приближение заявлено до 120x, но рабочим потолком я бы считал примерно 20x, дальше картинка уже рисуется нейросетью. У iPhone 18 Pro Max телевик дальнобойнее, 8x, зато у Honor 3,5x удобнее для портретов и снимков на улице.

Слабое звено — сверхширик на 12 Мп. В тенях и по краям кадра детализации не хватает, и это отмечают почти все обзоры. С видео тоже расклад понятный: Honor пишет 4K в 60 кадрах, айфон — до 120 кадров с Dolby Vision. Если вы снимаете ролики для работы, айфон по-прежнему сильнее. Для сторис и семейного архива Honor хватает с головой.

Из ИИ-функций есть режим «Фото в видео 2.0»: из одного снимка смартфон собирает короткий ролик с движением. Пара забавных вечеров обеспечена, но жить ради этого я бы не стал.

Сколько стоит и кому подойдет вместо айфона

Официально в России Honor 600 Pro стартовал с ценой 70 990 рублей за 12/256 ГБ. На AliExpress в фирменном магазине Honor глобальная версия с той же памятью сейчас стоит 54 370 рублей с купоном. Для сравнения, iPhone 18 Pro Max даже на Авито начинается от 117 тысяч, мы недавно разбирали, почем iPhone 18 Pro в России сейчас. Разница выходит больше чем в два раза.

Теперь о подвохе. На странице товара AliExpress сразу предупреждает о таможенной пошлине примерно в 6110 рублей. С ней итоговая сумма выходит около 60 тысяч. Это все равно заметно дешевле официальной розницы, но закладывать пошлину в бюджет нужно сразу. Второй момент — MagicOS: из коробки там хватает предустановленного мусора, и первые полчаса уйдут на чистку.

Цена: 54 370 рублей (с купоном)

Купить Honor 600 Pro

Кому я бы советовал Honor 600 Pro. Тем, кого бесит ежевечерняя зарядка, кто хочет флагманскую начинку без шестизначного чека и кому важны две физические симки. Тем, у кого Android вместо iPhone 18 Pro Max давно на уме, а прыгать в Galaxy за те же деньги не хочется. И тем, кто ищет второй смартфон под рабочую симку, но не готов ходить с медленным середнячком. К новому телефону сразу понадобятся чехол и защитное стекло, недорогие варианты часто попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Кому не подойдет. Если вы живете в экосистеме Apple с часами, Mac и AirDrop, ради внешности менять ее бессмысленно. А если снимаете много видео, айфон по-прежнему вне конкуренции. Сомневаетесь, тянет ли Honor ваши задачи, или боитесь не разобраться с глобальной версией? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут владельцы.

Так стоит ли Honor 600 Pro своих денег? Если ловить его около 54 тысяч, да. За половину цены Pro Max вы получаете флагманский процессор, батарею на два дня и внешность, из-за которой вас все равно будут спрашивать, как вам новый айфон.

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