POCO X8 Pro Max и F9 Ultra подешевели к 11.11. Я сравнил их и выбрал лучший
Если вы присматриваете большой Android-смартфон вместо айфона или в пару к нему, у POCO сейчас сразу два кандидата с громкими приставками в названии. Оба обещают пару дней без розетки, зарядку на 100 Вт и игры без просадок, поэтому по карточкам разницу почти не видно. Но устроены они под совсем разных людей. Одна строчка в характеристиках младшей модели для кого-то легко перевесит все фишки старшей. Ниже разберем, чем смартфоны отличаются на деле, за что в каждом вы платите и кому какой брать. А если вы еще сомневаетесь, стоит ли вообще уходить с iPhone, загляните в нашу подборку Android-смартфонов вместо iPhone 18 Pro Max.
Цифры похожи, пока не дойдешь до экрана и камер
Обе модели вышли этой осенью и стоят на верхних полках каталога POCO. X8 Pro Max венчает линейку X, которая всегда жила на идее «максимум железа за разумные деньги». F9 Ultra — главный флагман серии F, и ее компания затачивает прежде всего под игры. Поэтому базовые вещи у них совпадают: огромные кремний-углеродные аккумуляторы, 100 Вт по проводу, оперативка LPDDR5X на 9600 Мбит/с и накопитель UFS 4.1.
Различия прячутся в деталях. Я свел главные параметры в одну таблицу, чтобы их было видно за один взгляд:
|Параметр
|POCO X8 Pro Max
|POCO F9 Ultra
|Процессор
|MediaTek Dimensity 9500s, 3 нм
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Экран
|6,83 дюйма, AMOLED 1.5K, 120 Гц
|6,9 дюйма, AMOLED 2608×1200, 185 Гц
|Пиковая яркость
|3500 нит
|4500 нит, локально до 10 000 нит
|Аккумулятор
|8500 мА·ч
|8050 мА·ч
|Зарядка
|100 Вт, реверс 27 Вт
|100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверс 27 и 22,5 Вт
|Основная камера
|50 Мп, OIS
|200 Мп, OIS
|Телеобъектив
|нет
|50 Мп, перископ 5x, OIS
|Сверхширокоугольная
|8 Мп
|50 Мп
|Фронтальная
|20 Мп
|32 Мп
|Память
|до 12/512 ГБ
|до 16 ГБ/1 ТБ
|Звук
|два динамика 1115F, Dolby Atmos
|Sound by Bose 2.1, отдельный сабвуфер
Главное бросается в глаза сразу: 185 Гц против 120 и полноценный набор из трех камер против одной хорошей и одной дежурной. При этом батарея больше у X8 Pro Max, пусть и всего на 450 мА·ч. Если совсем коротко, младший смартфон собран вокруг выносливости, а старший вокруг впечатлений: экран, звук и зум. Беспроводной зарядки у X8 Pro Max в спецификациях нет, и для кого-то этот пункт решит все без остальных строчек.
Таблица, правда, не скажет, как каждый из них поведет себя именно в ваших руках. Если никак не получается выбрать под свой сценарий, напишите в наш чат в Telegram или МАКС: там помогут прикинуть, какой вам ближе.
X8 Pro Max берут ради батареи и брони
Обычный POCO X8 мы уже разбирали в отдельном обзоре, и его главным козырем тоже была батарея. POCO X8 Pro Max доводит эту идею до предела: внутри аккумулятор на 8500 мА·ч, самый большой за всю историю бренда. Производитель обещает два дня работы, а после 1600 циклов зарядки у батареи должно остаться не меньше 80% емкости.
Заряжается этот кирпич тоже бодро. 100 Вт HyperCharge наливают половину за 24 минуты, а поддержка протокола PPS позволяет не таскать с собой родной блок: подойдет любая зарядка с PPS. Если своей нет, такие блоки и кабели USB-C на 100 Вт мы часто выкладываем в «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Есть и реверс: по проводу смартфон отдает до 27 Вт, так что подзарядить от него наушники или айфон друга в поезде не проблема.
Вторая причина смотреть на эту модель — корпус. Задняя панель здесь из стеклопластика, а не из стекла, рамка металлическая. Стеклопластик лучше переживает удары и весит меньше. А защита от воды и пыли собрана по полной: IP66, IP68, IP69 и защита по IP69K. Последний стандарт означает, что смартфон выдерживает струю горячей воды под высоким давлением. Для телефона это почти перебор, но на стройке, в походе или на даче с такой броней спокойнее.
С производительностью все тоже в порядке. Dimensity 9500s на 3-нм техпроцессе набирает в AnTuTu больше 3 млн баллов, поддерживает аппаратную трассировку лучей и держит до 120 FPS в Honkai: Star Rail и Genshin Impact. Перегрев сдерживает система жидкостного охлаждения площадью 5800 мм², она снижает температуру чипа на 3 градуса. Экран на 6,83 дюйма разгоняется до 3500 нит, мерцает с частотой 3840 Гц (глазам так легче), а под ним ультразвуковой сканер отпечатков. Из приятных мелочей есть eSIM и HyperOS 3 из коробки.
Слабое место у X8 Pro Max одно, и оно предсказуемое. Камера тут для повседневки: 50 Мп со стабилизацией снимают достойно, но сверхширокоугольный модуль на 8 Мп заметно проще, а телеобъектива нет вовсе. Если вы фотографируете в основном людей, документы и еду, этого хватит. Если любите приближать и снимать издалека, смотрите на соседа. Заказать смартфон можно на AliExpress, а можно и на Ozon.
Купить POCO X8 Pro Max на AliExpress
Ozon удобнее, если хочется забрать покупку в ближайшем пункте выдачи и без долгой переписки с продавцом. Перед оплатой в любом магазине проверьте конфигурацию памяти: максимум у X8 Pro Max — 12/512 ГБ.
Купить POCO X8 Pro Max на Ozon
У F9 Ultra козыри в экране, звуке и зуме
Если вы выбираете внутри серии F, мы отдельно сравнивали F9 Ultra с F9 Pro. Здесь же главное отличие от X8 Pro Max видно в первую минуту. POCO F9 Ultra работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и получил экран с частотой 185 Гц. В 24 играх картинка идет в нативных 185 FPS, а Mobile Legends: Bang Bang и Call of Duty: Mobile выдают 165 FPS. Технология VisionBoost D8 помогает дотягивать кадры в остальных поддерживаемых играх.
Под игры здесь подогнано и управление. Касания экран считывает с частотой до 480 Гц по десяти точкам, мгновенный отклик доходит до 4800 Гц, а гироскоп работает на 200 Гц в PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile и Delta Force. Режим гироскопа приехал обновлением с сентября, и на этом POCO вряд ли остановится. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы знать, когда очередная прошивка добавит что-то полезное.
Сам дисплей на 6,9 дюйма собран на матрице M11, и это ее мировой дебют. Пиковая яркость достигает 4500 нит на четверти экрана, а локально, на совсем маленьком участке, панель выдает до 10 000 нит. Цифра громкая, но она про блики и HDR-ролики, а не про чтение почты на солнце. Для вечера есть обратная крайность: яркость опускается до 1 нита, и экран не режет глаза в темной спальне.
Звук — еще одна причина доплатить. Помимо двух динамиков 1115D внутри стоит отдельный сабвуфер размером 1620, а настраивали систему вместе с Bose. Получается схема 2.1, редкая для смартфона: бас глубже, сцена шире, а в PUBG Mobile шаги противника слышно заметно точнее.
С камерами разрыв самый большой. Основной модуль на 200 Мп со стабилизацией, сверхширокоугольный на 50 Мп и перископ с 5-кратным зумом. Телевик тоже на 50 Мп, со своей стабилизацией, дает 10x без потерь, снимает портреты, телемакро и видео 4K 60 кадров в секунду. Для концертов, путешествий и городской архитектуры это совсем другой уровень по сравнению с X8 Pro Max.
Батарея чуть меньше, 8050 мА·ч, но тоже рассчитана на два дня. Зато к проводным 100 Вт добавилась беспроводная зарядка на 50 Вт, а реверс работает и проводом на 27 Вт, и без провода на 22,5 Вт. Блок питания в коробке есть не во всех регионах, это стоит проверить в карточке товара. Память собирается до 16 ГБ/1 ТБ, в продаже версии 12/256, 16/512 и 16 ГБ/1 ТБ.
Так кому что? X8 Pro Max берите, если важнее всего автономность, прочный корпус и eSIM, а камера нужна для обычных снимков. F9 Ultra для тех, кто много играет, снимает с зумом, слушает музыку без наушников и привык к беспроводной зарядке. Найти его можно на AliExpress и на Ozon.
Купить POCO F9 Ultra на AliExpress
На Ozon проще с возвратом и сроками доставки. На AliExpress перед оплатой загляните в карточку: к распродаже 11.11 там могут появиться купоны. Перед заказом сверьте объем памяти и комплектацию, особенно наличие блока питания.