POCO X8 Pro Max и F9 Ultra подешевели к 11.11. Я сравнил их и выбрал лучший

Если вы присматриваете большой Android-смартфон вместо айфона или в пару к нему, у POCO сейчас сразу два кандидата с громкими приставками в названии. Оба обещают пару дней без розетки, зарядку на 100 Вт и игры без просадок, поэтому по карточкам разницу почти не видно. Но устроены они под совсем разных людей. Одна строчка в характеристиках младшей модели для кого-то легко перевесит все фишки старшей. Ниже разберем, чем смартфоны отличаются на деле, за что в каждом вы платите и кому какой брать. А если вы еще сомневаетесь, стоит ли вообще уходить с iPhone, загляните в нашу подборку Android-смартфонов вместо iPhone 18 Pro Max.



Цифры похожи, пока не дойдешь до экрана и камер

Обе модели вышли этой осенью и стоят на верхних полках каталога POCO. X8 Pro Max венчает линейку X, которая всегда жила на идее «максимум железа за разумные деньги». F9 Ultra — главный флагман серии F, и ее компания затачивает прежде всего под игры. Поэтому базовые вещи у них совпадают: огромные кремний-углеродные аккумуляторы, 100 Вт по проводу, оперативка LPDDR5X на 9600 Мбит/с и накопитель UFS 4.1.

Различия прячутся в деталях. Я свел главные параметры в одну таблицу, чтобы их было видно за один взгляд:

Параметр POCO X8 Pro Max POCO F9 Ultra Процессор MediaTek Dimensity 9500s, 3 нм Snapdragon 8 Elite Gen 5 Экран 6,83 дюйма, AMOLED 1.5K, 120 Гц 6,9 дюйма, AMOLED 2608×1200, 185 Гц Пиковая яркость 3500 нит 4500 нит, локально до 10 000 нит Аккумулятор 8500 мА·ч 8050 мА·ч Зарядка 100 Вт, реверс 27 Вт 100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверс 27 и 22,5 Вт Основная камера 50 Мп, OIS 200 Мп, OIS Телеобъектив нет 50 Мп, перископ 5x, OIS Сверхширокоугольная 8 Мп 50 Мп Фронтальная 20 Мп 32 Мп Память до 12/512 ГБ до 16 ГБ/1 ТБ Звук два динамика 1115F, Dolby Atmos Sound by Bose 2.1, отдельный сабвуфер

Главное бросается в глаза сразу: 185 Гц против 120 и полноценный набор из трех камер против одной хорошей и одной дежурной. При этом батарея больше у X8 Pro Max, пусть и всего на 450 мА·ч. Если совсем коротко, младший смартфон собран вокруг выносливости, а старший вокруг впечатлений: экран, звук и зум. Беспроводной зарядки у X8 Pro Max в спецификациях нет, и для кого-то этот пункт решит все без остальных строчек.

Таблица, правда, не скажет, как каждый из них поведет себя именно в ваших руках. Если никак не получается выбрать под свой сценарий, напишите в наш чат в Telegram или МАКС: там помогут прикинуть, какой вам ближе.

X8 Pro Max берут ради батареи и брони

Обычный POCO X8 мы уже разбирали в отдельном обзоре, и его главным козырем тоже была батарея. POCO X8 Pro Max доводит эту идею до предела: внутри аккумулятор на 8500 мА·ч, самый большой за всю историю бренда. Производитель обещает два дня работы, а после 1600 циклов зарядки у батареи должно остаться не меньше 80% емкости.

Заряжается этот кирпич тоже бодро. 100 Вт HyperCharge наливают половину за 24 минуты, а поддержка протокола PPS позволяет не таскать с собой родной блок: подойдет любая зарядка с PPS. Если своей нет, такие блоки и кабели USB-C на 100 Вт мы часто выкладываем в «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Есть и реверс: по проводу смартфон отдает до 27 Вт, так что подзарядить от него наушники или айфон друга в поезде не проблема.

Вторая причина смотреть на эту модель — корпус. Задняя панель здесь из стеклопластика, а не из стекла, рамка металлическая. Стеклопластик лучше переживает удары и весит меньше. А защита от воды и пыли собрана по полной: IP66, IP68, IP69 и защита по IP69K. Последний стандарт означает, что смартфон выдерживает струю горячей воды под высоким давлением. Для телефона это почти перебор, но на стройке, в походе или на даче с такой броней спокойнее.

С производительностью все тоже в порядке. Dimensity 9500s на 3-нм техпроцессе набирает в AnTuTu больше 3 млн баллов, поддерживает аппаратную трассировку лучей и держит до 120 FPS в Honkai: Star Rail и Genshin Impact. Перегрев сдерживает система жидкостного охлаждения площадью 5800 мм², она снижает температуру чипа на 3 градуса. Экран на 6,83 дюйма разгоняется до 3500 нит, мерцает с частотой 3840 Гц (глазам так легче), а под ним ультразвуковой сканер отпечатков. Из приятных мелочей есть eSIM и HyperOS 3 из коробки.

Слабое место у X8 Pro Max одно, и оно предсказуемое. Камера тут для повседневки: 50 Мп со стабилизацией снимают достойно, но сверхширокоугольный модуль на 8 Мп заметно проще, а телеобъектива нет вовсе. Если вы фотографируете в основном людей, документы и еду, этого хватит. Если любите приближать и снимать издалека, смотрите на соседа. Заказать смартфон можно на AliExpress, а можно и на Ozon.

Купить POCO X8 Pro Max на AliExpress

Ozon удобнее, если хочется забрать покупку в ближайшем пункте выдачи и без долгой переписки с продавцом. Перед оплатой в любом магазине проверьте конфигурацию памяти: максимум у X8 Pro Max — 12/512 ГБ.

Купить POCO X8 Pro Max на Ozon

У F9 Ultra козыри в экране, звуке и зуме

Если вы выбираете внутри серии F, мы отдельно сравнивали F9 Ultra с F9 Pro. Здесь же главное отличие от X8 Pro Max видно в первую минуту. POCO F9 Ultra работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и получил экран с частотой 185 Гц. В 24 играх картинка идет в нативных 185 FPS, а Mobile Legends: Bang Bang и Call of Duty: Mobile выдают 165 FPS. Технология VisionBoost D8 помогает дотягивать кадры в остальных поддерживаемых играх.

Под игры здесь подогнано и управление. Касания экран считывает с частотой до 480 Гц по десяти точкам, мгновенный отклик доходит до 4800 Гц, а гироскоп работает на 200 Гц в PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile и Delta Force. Режим гироскопа приехал обновлением с сентября, и на этом POCO вряд ли остановится. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы знать, когда очередная прошивка добавит что-то полезное.

Сам дисплей на 6,9 дюйма собран на матрице M11, и это ее мировой дебют. Пиковая яркость достигает 4500 нит на четверти экрана, а локально, на совсем маленьком участке, панель выдает до 10 000 нит. Цифра громкая, но она про блики и HDR-ролики, а не про чтение почты на солнце. Для вечера есть обратная крайность: яркость опускается до 1 нита, и экран не режет глаза в темной спальне.

Звук — еще одна причина доплатить. Помимо двух динамиков 1115D внутри стоит отдельный сабвуфер размером 1620, а настраивали систему вместе с Bose. Получается схема 2.1, редкая для смартфона: бас глубже, сцена шире, а в PUBG Mobile шаги противника слышно заметно точнее.

С камерами разрыв самый большой. Основной модуль на 200 Мп со стабилизацией, сверхширокоугольный на 50 Мп и перископ с 5-кратным зумом. Телевик тоже на 50 Мп, со своей стабилизацией, дает 10x без потерь, снимает портреты, телемакро и видео 4K 60 кадров в секунду. Для концертов, путешествий и городской архитектуры это совсем другой уровень по сравнению с X8 Pro Max.

Батарея чуть меньше, 8050 мА·ч, но тоже рассчитана на два дня. Зато к проводным 100 Вт добавилась беспроводная зарядка на 50 Вт, а реверс работает и проводом на 27 Вт, и без провода на 22,5 Вт. Блок питания в коробке есть не во всех регионах, это стоит проверить в карточке товара. Память собирается до 16 ГБ/1 ТБ, в продаже версии 12/256, 16/512 и 16 ГБ/1 ТБ.

Так кому что? X8 Pro Max берите, если важнее всего автономность, прочный корпус и eSIM, а камера нужна для обычных снимков. F9 Ultra для тех, кто много играет, снимает с зумом, слушает музыку без наушников и привык к беспроводной зарядке. Найти его можно на AliExpress и на Ozon.

Купить POCO F9 Ultra на AliExpress

На Ozon проще с возвратом и сроками доставки. На AliExpress перед оплатой загляните в карточку: к распродаже 11.11 там могут появиться купоны. Перед заказом сверьте объем памяти и комплектацию, особенно наличие блока питания.

Купить POCO F9 Ultra на Ozon