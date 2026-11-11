Три недорогих POCO, которые стоит купить на распродаже 11.11

До распродажи 11.11 осталась пара дней, и недорогие смартфоны POCO уже мелькают во всех подборках скидок. Выбрать из них сложнее, чем кажется. Все три недорогие, но приоритеты у них совсем разные: один бережет бюджет, другой делает ставку на экран и тонкий корпус, третий на батарею. Причем одна цифра в характеристиках самого старшего выглядит почти неправдоподобно для смартфона такого класса. Ниже разберем, чем модели отличаются на деле, где у каждой слабое место и кому какую брать. А если ищете что-то посерьезнее, загляните в нашу подборку топовых смартфонов с распродажи 11.11.



C95 Pro берет экраном и батареей, а не скоростью

Сначала поставлю все три смартфона рядом. По названиям сложно понять, где у POCO заканчивается одна линейка и начинается другая, а разница между ними существенная. C-серия у бренда самая доступная, M держится посередине, X ближе всего к старшим моделям. Главное я свел в таблицу:

Параметр POCO C95 Pro POCO M8 POCO X8 Процессор Helio G91 Ultra Snapdragon 6 Gen 3 Snapdragon 6s Gen 4 Экран 6,9 дюйма, LCD 1600×720, 120 Гц 6,77 дюйма, AMOLED, 120 Гц 6,83 дюйма, 1.5K, 120 Гц Пиковая яркость 825 нит 3200 нит 3500 нит Аккумулятор 7500 мА·ч 5520 мА·ч 8340 мА·ч Зарядка 45 Вт, реверс 22,5 Вт 45 Вт 67 Вт, реверс 22,5 Вт Основная камера 50 Мп 50 Мп, видео 4K 50 Мп, OIS Защита IP64 IP66 IP66, IP68, IP69, IP69K Сеть 4G 5G 5G

Разрыв виден сразу. Яркость у M8 и X8 почти вчетверо выше, они поддерживают 5G, а у X8 еще и защита от воды на уровне смартфонов в разы дороже. При этом C95 Pro вовсе не лишний в этой компании: батарея у него больше, чем у M8, а экран самый крупный из трех.

Теперь о нем подробнее. POCO C95 Pro собран вокруг двух вещей. Первая — аккумулятор на 7500 мА·ч: производитель обещает больше двух дней обычной работы и до 91 часа музыки. Вторая — экран на 6,9 дюйма с частотой 120 Гц, прикрытый Gorilla Glass 7i. Разрешение, правда, всего 1600×720, это обычная LCD-матрица, и на солнце 825 нит хватает впритык.

Зарядка на 45 Вт за 35 минут наливает заряд на целый день, а по проводу смартфон сам может отдать до 22,5 Вт другому гаджету. Есть разъем 3,5 мм для проводных наушников, стереодинамики, сканер отпечатков в кнопке питания и HyperOS 3 на Android 16. Оперативной памяти 6 или 8 ГБ, программно ее можно расширить до 16 ГБ, а накопитель дополняется картой microSD.

Слабое место одно, но заметное. Helio G91 Ultra на 12-нм техпроцессе — чип из 4G-эпохи: мессенджеры, карты и видео тянет, а вот тяжелые игры на нем лучше не запускать. Да и весит смартфон 232 г. Зато для бабушки, ребенка или второго телефона под навигатор в машине это почти идеальный вариант: огромный экран, батарея и минимум трат. Если не уверены, что его производительности вам хватит, спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут по своему опыту.

Смартфон продается на AliExpress и на Ozon. Перед оплатой проверьте купоны в карточке: к 11.11 их становится больше.

Купить POCO C95 Pro на AliExpress

Перед заказом выберите версию на 8/256 ГБ, если планируете держать смартфон несколько лет. Места под фото и приложения будет вдвое больше, и про карту памяти можно будет надолго забыть.

Купить POCO C95 Pro на Ozon

M8 самый тонкий и самый яркий в этой тройке

На прошлых распродажах мы уже выясняли, какой POCO брать со скидкой, а M-серия у бренда традиционно держит середину. POCO M8 эту репутацию поддерживает, но делает ставку не на батарею, а на дизайн и экран. Толщина корпуса всего 7,35 мм, это самый тонкий смартфон в серии, а края экрана и задней панели плавно изогнуты. После 8,8 мм и 232 г у C95 Pro разница видна даже по цифрам.

Экран здесь AMOLED с яркостью 3200 нит: 6,77 дюйма, 120 Гц, широкий цветовой охват DCI-P3 и 12-битная глубина цвета. На солнце LCD младшего брата рядом с ним просто теряется. Высокочастотный ШИМ и сертификаты TÜV Rheinland берегут глаза, а два динамика с Dolby Atmos и Hi-Res Audio можно разогнать до 300% громкости. Для сериалов в дороге без наушников самое то.

Тонкий корпус обычно пугает хрупкостью, и тут POCO подстраховалась. Смартфон прошел сертификацию SGS на ударопрочность, выдерживает падение с 1,7 метра на мрамор и защищен по IP66 (в европейских версиях IP65). Функция Wet Touch 2.0 позволяет управлять экраном мокрыми пальцами. Внутри Snapdragon 6 Gen 3 на 4-нм техпроцессе с результатом больше 850 тысяч баллов в AnTuTu: чуть меньше, чем у X8, и на голову больше, чем у C95 Pro.

Компромисс у M8 в автономности. 5520 мА·ч — самая маленькая батарея из трех, хотя на день активной работы ее хватает, а зарядка на 45 Вт быстро возвращает смартфон в строй. Камера на 50 Мп с сенсором 1/2,88 дюйма снимает видео в 4K при 30 кадрах, фронталка на 20 Мп. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы застать цены на 11.11 в первые часы, пока купоны не разобрали.

Купить смартфон можно на AliExpress, а по ссылке на Ozon лежит глобальная версия 12/512 ГБ с NFC и русским языком.

Купить POCO M8 на AliExpress

Конфигурация 12/512 ГБ здесь самая разумная: памяти хватит на годы. Из коробки M8 поддерживает Gemini и «Обвести для поиска», так что ассистент под рукой с первого дня.

Купить POCO M8 на Ozon

X8 живет без розетки дольше всех

Про обычный X8 мы уже писали подробный обзор, и та самая неправдоподобная цифра из начала здесь. У POCO X8 батарея на 8340 мА·ч, самая большая за всю историю X-серии. Это на 3230 мА·ч, или примерно на 63%, больше, чем у прошлогоднего X7. Аккумулятор кремний-углеродный, и POCO гоняла его на 1600 циклов зарядки, чтобы проверить, как он поведет себя через несколько лет.

Заряжается он на 67 Вт: по официальным замерам за 30 минут набирается 45%. Это не рекорд, но при такой емкости половины батареи хватит на целый день. По проводу X8 тоже умеет отдавать до 22,5 Вт, так что в поездке он сам поработает повербанком для наушников или часов. А вот блок на 67 Вт и толстый кабель USB-C лучше держать под рукой: если родной потеряется, замену удобно поискать в «Сундук Али-Бабы» в МАКС: мощные блоки и кабели USB-C там попадаются нередко.

Экран у X8 плоский, 6,83 дюйма, разрешение 1.5K и 120 Гц. Пиковые 3500 нит он выдает на четверти площади, на всем экране яркость будет ниже, но запас для солнца все равно большой. Работает смартфон на Snapdragon 6s Gen 4 с памятью UFS 4.1, по данным POCO это около 940 тысяч баллов в AnTuTu V11. А корпус защищен по IP66, IP68, IP69 и даже IP69K. Топить его специально все равно не стоит, но дождь, лужа или брызги на кухне ему не страшны.

С камерой ожидания лучше сразу поправить. Основной модуль на 50 Мп со стабилизацией снимает уверенно, но ни сверхширокоугольной камеры, ни телеобъектива у X8 нет. Для документов, людей и еды этого достаточно, для пейзажей и зума нет.

Так кого выбрать на 11.11? C95 Pro — самый экономный вариант для второго телефона или для родителей, если не нужны 5G и игры. M8 — для тех, кто хочет яркий AMOLED и тонкий корпус и готов заряжаться каждый вечер. X8 — для тех, кто устал искать розетку и хочет максимальную защиту от воды. Его можно взять на AliExpress или оформить на Ozon.

Купить POCO X8 на AliExpress

X8 выпускают в трех цветах: черном, белом и оранжевом. Если смартфон нужен к конкретной дате, сравните сроки доставки на обеих площадках, в дни распродажи они могут вырасти.

Купить POCO X8 на Ozon