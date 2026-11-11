Три недорогих POCO, которые стоит купить на распродаже 11.11
До распродажи 11.11 осталась пара дней, и недорогие смартфоны POCO уже мелькают во всех подборках скидок. Выбрать из них сложнее, чем кажется. Все три недорогие, но приоритеты у них совсем разные: один бережет бюджет, другой делает ставку на экран и тонкий корпус, третий на батарею. Причем одна цифра в характеристиках самого старшего выглядит почти неправдоподобно для смартфона такого класса. Ниже разберем, чем модели отличаются на деле, где у каждой слабое место и кому какую брать. А если ищете что-то посерьезнее, загляните в нашу подборку топовых смартфонов с распродажи 11.11.
C95 Pro берет экраном и батареей, а не скоростью
Сначала поставлю все три смартфона рядом. По названиям сложно понять, где у POCO заканчивается одна линейка и начинается другая, а разница между ними существенная. C-серия у бренда самая доступная, M держится посередине, X ближе всего к старшим моделям. Главное я свел в таблицу:
|Параметр
|POCO C95 Pro
|POCO M8
|POCO X8
|Процессор
|Helio G91 Ultra
|Snapdragon 6 Gen 3
|Snapdragon 6s Gen 4
|Экран
|6,9 дюйма, LCD 1600×720, 120 Гц
|6,77 дюйма, AMOLED, 120 Гц
|6,83 дюйма, 1.5K, 120 Гц
|Пиковая яркость
|825 нит
|3200 нит
|3500 нит
|Аккумулятор
|7500 мА·ч
|5520 мА·ч
|8340 мА·ч
|Зарядка
|45 Вт, реверс 22,5 Вт
|45 Вт
|67 Вт, реверс 22,5 Вт
|Основная камера
|50 Мп
|50 Мп, видео 4K
|50 Мп, OIS
|Защита
|IP64
|IP66
|IP66, IP68, IP69, IP69K
|Сеть
|4G
|5G
|5G
Разрыв виден сразу. Яркость у M8 и X8 почти вчетверо выше, они поддерживают 5G, а у X8 еще и защита от воды на уровне смартфонов в разы дороже. При этом C95 Pro вовсе не лишний в этой компании: батарея у него больше, чем у M8, а экран самый крупный из трех.
Теперь о нем подробнее. POCO C95 Pro собран вокруг двух вещей. Первая — аккумулятор на 7500 мА·ч: производитель обещает больше двух дней обычной работы и до 91 часа музыки. Вторая — экран на 6,9 дюйма с частотой 120 Гц, прикрытый Gorilla Glass 7i. Разрешение, правда, всего 1600×720, это обычная LCD-матрица, и на солнце 825 нит хватает впритык.
Зарядка на 45 Вт за 35 минут наливает заряд на целый день, а по проводу смартфон сам может отдать до 22,5 Вт другому гаджету. Есть разъем 3,5 мм для проводных наушников, стереодинамики, сканер отпечатков в кнопке питания и HyperOS 3 на Android 16. Оперативной памяти 6 или 8 ГБ, программно ее можно расширить до 16 ГБ, а накопитель дополняется картой microSD.
Слабое место одно, но заметное. Helio G91 Ultra на 12-нм техпроцессе — чип из 4G-эпохи: мессенджеры, карты и видео тянет, а вот тяжелые игры на нем лучше не запускать. Да и весит смартфон 232 г. Зато для бабушки, ребенка или второго телефона под навигатор в машине это почти идеальный вариант: огромный экран, батарея и минимум трат. Если не уверены, что его производительности вам хватит, спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут по своему опыту.
Смартфон продается на AliExpress и на Ozon. Перед оплатой проверьте купоны в карточке: к 11.11 их становится больше.
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Перед заказом выберите версию на 8/256 ГБ, если планируете держать смартфон несколько лет. Места под фото и приложения будет вдвое больше, и про карту памяти можно будет надолго забыть.
M8 самый тонкий и самый яркий в этой тройке
На прошлых распродажах мы уже выясняли, какой POCO брать со скидкой, а M-серия у бренда традиционно держит середину. POCO M8 эту репутацию поддерживает, но делает ставку не на батарею, а на дизайн и экран. Толщина корпуса всего 7,35 мм, это самый тонкий смартфон в серии, а края экрана и задней панели плавно изогнуты. После 8,8 мм и 232 г у C95 Pro разница видна даже по цифрам.
Экран здесь AMOLED с яркостью 3200 нит: 6,77 дюйма, 120 Гц, широкий цветовой охват DCI-P3 и 12-битная глубина цвета. На солнце LCD младшего брата рядом с ним просто теряется. Высокочастотный ШИМ и сертификаты TÜV Rheinland берегут глаза, а два динамика с Dolby Atmos и Hi-Res Audio можно разогнать до 300% громкости. Для сериалов в дороге без наушников самое то.
Тонкий корпус обычно пугает хрупкостью, и тут POCO подстраховалась. Смартфон прошел сертификацию SGS на ударопрочность, выдерживает падение с 1,7 метра на мрамор и защищен по IP66 (в европейских версиях IP65). Функция Wet Touch 2.0 позволяет управлять экраном мокрыми пальцами. Внутри Snapdragon 6 Gen 3 на 4-нм техпроцессе с результатом больше 850 тысяч баллов в AnTuTu: чуть меньше, чем у X8, и на голову больше, чем у C95 Pro.
Компромисс у M8 в автономности. 5520 мА·ч — самая маленькая батарея из трех, хотя на день активной работы ее хватает, а зарядка на 45 Вт быстро возвращает смартфон в строй. Камера на 50 Мп с сенсором 1/2,88 дюйма снимает видео в 4K при 30 кадрах, фронталка на 20 Мп. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы застать цены на 11.11 в первые часы, пока купоны не разобрали.
Купить смартфон можно на AliExpress, а по ссылке на Ozon лежит глобальная версия 12/512 ГБ с NFC и русским языком.
Конфигурация 12/512 ГБ здесь самая разумная: памяти хватит на годы. Из коробки M8 поддерживает Gemini и «Обвести для поиска», так что ассистент под рукой с первого дня.
X8 живет без розетки дольше всех
Про обычный X8 мы уже писали подробный обзор, и та самая неправдоподобная цифра из начала здесь. У POCO X8 батарея на 8340 мА·ч, самая большая за всю историю X-серии. Это на 3230 мА·ч, или примерно на 63%, больше, чем у прошлогоднего X7. Аккумулятор кремний-углеродный, и POCO гоняла его на 1600 циклов зарядки, чтобы проверить, как он поведет себя через несколько лет.
Заряжается он на 67 Вт: по официальным замерам за 30 минут набирается 45%. Это не рекорд, но при такой емкости половины батареи хватит на целый день. По проводу X8 тоже умеет отдавать до 22,5 Вт, так что в поездке он сам поработает повербанком для наушников или часов. А вот блок на 67 Вт и толстый кабель USB-C лучше держать под рукой: если родной потеряется, замену удобно поискать в «Сундук Али-Бабы» в МАКС: мощные блоки и кабели USB-C там попадаются нередко.
Экран у X8 плоский, 6,83 дюйма, разрешение 1.5K и 120 Гц. Пиковые 3500 нит он выдает на четверти площади, на всем экране яркость будет ниже, но запас для солнца все равно большой. Работает смартфон на Snapdragon 6s Gen 4 с памятью UFS 4.1, по данным POCO это около 940 тысяч баллов в AnTuTu V11. А корпус защищен по IP66, IP68, IP69 и даже IP69K. Топить его специально все равно не стоит, но дождь, лужа или брызги на кухне ему не страшны.
С камерой ожидания лучше сразу поправить. Основной модуль на 50 Мп со стабилизацией снимает уверенно, но ни сверхширокоугольной камеры, ни телеобъектива у X8 нет. Для документов, людей и еды этого достаточно, для пейзажей и зума нет.
Так кого выбрать на 11.11? C95 Pro — самый экономный вариант для второго телефона или для родителей, если не нужны 5G и игры. M8 — для тех, кто хочет яркий AMOLED и тонкий корпус и готов заряжаться каждый вечер. X8 — для тех, кто устал искать розетку и хочет максимальную защиту от воды. Его можно взять на AliExpress или оформить на Ozon.
X8 выпускают в трех цветах: черном, белом и оранжевом. Если смартфон нужен к конкретной дате, сравните сроки доставки на обеих площадках, в дни распродажи они могут вырасти.