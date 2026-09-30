Взял идеальный повербанк на все случаи жизни. Заряжает даже MacBook и можно брать в самолет

Большой повербанк в дорогу это всегда компромисс. Хочется и приличный запас энергии на пару дней, и чтобы устройство без вопросов пустили в самолет, и чтобы оно быстро наливало заряд не только смартфону, но и ноутбуку. UGREEN на 25 000 мА·ч и 200 Вт как раз из тех аккумуляторов, которые пытаются закрыть все три пункта разом. Я погонял его с iPhone 17 и MacBook Air, замерил скорость зарядки самого банка и разобрался, почему одна маленькая деталь на корпусе решает, возьмете вы его с собой или нет. Если вы уже видели нашу подборку аксессуаров UGREEN, то в целом представляете уровень бренда, но этот экземпляр стоит особняком.



Знакомство с тяжеловесом на 25 000 мА·ч

Если вам нужен маленький банк в карман на каждый день, то это точно не относится к батарее UGREEN Nexode Pro. У нас есть отдельный текст про компактный повербанк на каждый день, там как раз про легкую магнитную модель, которую забываешь в кармане. А здесь речь про совсем другого зверя: большой, емкий и заметно увесистый. В руке он ощущается как небольшой аккуратный кирпич, и это первое, что понимаешь, доставая его из коробки.

25 000 мА·ч это цифра, которую производитель вынес на корпус. По паспорту внутри пять ячеек формата 21700, суммарно 90 Вт·ч энергии, и это число нам еще пригодится ближе к финалу. Заявленная мощность до 200 Вт делится между несколькими выходами, поэтому банк спокойно тянет не только телефон, но и ноутбук, причем одновременно. Реального запаса тут столько, что хватает на несколько дней обычного пользования смартфоном без единой розетки.

Носить такую штуку в кармане джинсов не выйдет, врать не буду. Это устройство для рюкзака или сумки. Пока просто держите в голове: мы имеем дело с большим запасом энергии, за который придется расплачиваться габаритами и весом.

Дизайн, экран и два встроенных кабеля

Выглядит банк стильно, и этого у него не отнять. Матовый серо-стальной корпус, глянцевая вставка сверху с круглым дисплеем, аккуратные скругленные грани. На фоне безликих черных брусков от ноунейм-брендов он смотрится как продуманный гаджет, а не как безымянная запаска из бардачка. Приятно, когда о внешности аксессуара, который постоянно достаешь, кто-то подумал.

Главная фишка это два встроенных кабеля. Один прячется прямо в корпус и вытягивается, когда нужен, так что провод всегда с собой и не болтается отдельно. Второй сделан плоским и плетеным, он же служит ремешком для переноски: перекинул через палец или повесил на сумку и понес. Оба кабеля с разъемом USB-C, и по скорости они абсолютно одинаковые, никакой разницы между ними нет. Через любой можно и заряжать сам банк, и питать от него другие устройства.

Экран здесь не для красоты. Он показывает, на какой мощности заряжается конкретный девайс, сколько процентов осталось в самом аккумуляторе и сколько времени до полной зарядки. Причем оценка времени выводится и для подключенного устройства, и для самого банка. Казалось бы мелочь, а следить за процессом реально удобно, не надо гадать, сколько еще ждать у розетки.

Такие детали и отличают нормальный аксессуар от проходного. Если любите, когда про технику рассказывают с живыми тестами, а не пересказывают пресс-релиз, загляните в наши каналы в Telegram и МАКС, там подобные разборы выходят регулярно.

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Как он заряжает iPhone 17 и MacBook Air

Теперь к цифрам, ради которых все и затевалось. iPhone 17 банк заряжал максимум на 37 Вт. Когда телефон сидел на 32 процентах, iOS обещала догнать заряд до 80 процентов за 38 минут. При этом сам аккумулятор на своем экране рисовал 25 минут до той же отметки. Небольшое расхождение в оценках это нормальная история: телефон и банк считают по своим формулам, а по факту итог обычно оказывается где-то посередине.

С MacBook Air история пободрее. Тут зарядка разгонялась до 42 Вт, и это уже уровень, на котором ноутбук ощутимо набирает процент за процентом, а не еле ползет. По данным приложения WhatCable встроенный кабель держит до 100 Вт, так что упор идет вовсе не в провод, а в то, сколько готовы принять сами устройства. Запас по мощности у банка есть с солидным перекрытием, и это радует.

Если у вас на такой связке получаются другие скорости или зарядка ведет себя странно, не спешите ругать банк. Чаще всего дело в стороннем кабеле, блоке питания или настройках самого устройства. Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, вместе разберемся, что тормозит зарядку в вашем случае.

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Сертификат CCC и почему его пустят в самолет

А вот теперь про ту самую деталь, которую я обещал в самом начале. На корпусе банка стоит значок сертификации CCC и прямая пометка Airline Friendly. Помните про 90 Вт·ч из паспорта? Именно это число решает судьбу повербанка на предполетном досмотре, а не красивые мА·ч на коробке.

Авиакомпании ориентируются на энергию в ватт-часах, а не на миллиампер-часах. Порог для провоза в ручной клади без отдельного согласования это 100 Вт·ч. Наш банк с его 90 Вт·ч аккуратно укладывается в лимит, а значок CCC подтверждает, что устройство прошло обязательную проверку безопасности. Момент важный: правила на многих направлениях в последнее время ужесточают, и аккумуляторы без внятной маркировки все чаще заворачивают прямо на входе в самолет. Получается редкое сочетание: серьезная емкость и при этом честный билет на борт, а не выброшенные на стойке деньги.

Такие удачные находки я стараюсь не упускать из виду. Если вы тоже любите выцеплять годную технику по адекватной цене, обратите внимание на канал Сундук Али-Бабы в МАКС, туда я скидываю самое интересное с распродаж, что стоит внимания.

Кому советую брать и что стоит учесть

Повербанк UGREEN Nexode Pro получился классным, и я спокойно советую его всем, кому нужен большой запас заряда всегда под рукой. Стильный корпус, два кабеля на все случаи жизни, понятный экран и приятные скорости для телефона и ноутбука. За 200 Вт суммарной мощности и емкость на несколько дней придраться тут почти не к чему.

Отдельно отмечу скорость зарядки самого банка. С 20 до 100 процентов он набрался на мощности 57-60 Вт всего за 1 час 43 минуты. Для такой емкости это отличный показатель, обычно подобные гиганты заряжаются до полного мучительно долго. Но есть и обратная сторона медали: устройство реально тяжелое и немаленькое. Таскать его лучше в рюкзаке, а не в кармане куртки. Если готовы мириться с весом ради серьезной автономности, это один из самых удобных вариантов в своем классе прямо сейчас. Если решились на покупку обязательно возьмите промокод UGF168. До 18 октября он даст вам дополнительную скидку в $12.

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