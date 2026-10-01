Что я заказал для своего Айпада: 10 аксессуаров в разы дешевле, чем у Apple

У меня iPad Air 4, и я его постоянно прокачиваю мелочёвкой с АлиЭкспресс. Планшет умеет быть и ноутбуком, и блокнотом для рисования, и вторым монитором, но из коробки это просто дорогая стекляшка, которую страшно поцарапать. Фирменные аксессуары стоят почти как сам планшет, поэтому я давно беру аналоги и показываю, что реально прижилось. Собрал десять вещей, которые заказывал сам и которыми пользуюсь, чтобы раскрыть Айпад полностью. Есть тут и то, о чём вы даже не думали. Одну из позиций сам теперь таскаю везде.



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Подставка, которая держит планшет под любым углом

Начну с самого скучного на вид, но самого нужного. Заказал алюминиевую подставку от UGREEN, когда надоело подпирать планшет книжками и кружкой. Раскладывается на столе и держит Айпад ровно там, где удобно глазам. Угол наклона под что угодно: ставлю почти вертикально под сериалы и пологим под заметки карандашом. Подходит под любую диагональ от 4 до 12.9 дюйма, так что на неё встаёт и мой Айфон, и читалка. Складывается плоско и уезжает в рюкзак, места не ест. За пару месяцев с ней я заметил, что шея и руки перестали затекать к вечеру. Копеечная вещь, а пересел на неё намертво.

Цена: 1750 ₽

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Держатель для планшета в машину на подголовник

Этот держатель я заказал перед долгой поездкой, когда надоело, что на заднем сиденье планшет держать некому. Крепится он между штырями подголовника и вытягивается телескопической штангой на нужную длину. Руки у пассажиров свободны, Айпад висит перед задним рядом и крутится по вертикали и горизонтали. Крепление зажимает рамку намертво, так что на наших ямах ещё ничего ни разу не вылетело. Ставится за минуту, снимается так же быстро, если машина нужна без него. Проверил на двух поездках подряд: дорога с ним проходит без проблем и в тишине. Для тех, кто возит детей или гостей, вещь почти обязательная.

Цена: 730 ₽

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Зарядка на 35 Вт размером с половину обычной

Дальше про питание, тут я менял фирменный блок осознанно. Взял зарядку UGREEN на нитриде галлия на 35 Вт, и она размером с половину обычного кирпича из комплекта. Технология GaN позволяет упихать всю мощность в крошечный корпус, который не греется и не занимает пол-удлинителя. Мой iPad Air 4 от неё наполняется быстро, Айфон и наушники тоже тянет без вопросов. Складные вилки прячутся внутрь, в сумке ни за что не цепляется. А если розетки рядом нет вовсе, беру внешний аккумулятор. В итоге дома и в поездке у меня одна зарядка на всё, остальные лежат в ящике.

Цена: 1830 ₽

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USB-хаб, чтобы подключить к планшету флешку и монитор

Айпад с одним портом быстро упирается в потолок: ни флешку воткнуть, ни монитор подключить. Я взял хаб с USB-C от Vention, и он снял это ограничение разом. Втыкаю в разъём планшета и получаю сразу несколько выходов: обычный USB под флешки и мышку, HDMI на внешний экран, картридер под фото с камеры и сквозную зарядку, чтобы питание не прерывалось. Корпус компактный, таскаю в том же кармане рюкзака, что и зарядку. Чаще всего скидываю через него отснятое с карты и цепляю Айпад к монитору, когда работаю не из дома. Для большинства задач это уже планшет вместо ноутбука.

Цена: от 1350 ₽

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Чехол с клавиатурой, чтобы печатать как на ноутбуке

Вот вещь, которая поменяла для меня саму суть планшета. Поставил чехол-клавиатуру, и Айпад превратился в маленький ноутбук: обложка закрывает экран, а снизу полноценные клавиши с нормальным ходом. Печатаю на ней часами, тексты и письма больше не набираю по стеклу вслепую. Версия мне попалась с тачпадом, так что курсор веду пальцем, не тыкая в дисплей. Стоила в разы дешевле фирменной Magic Keyboard, а задачу закрывает ту же самую. С ней я спокойно беру один Айпад вместо ноутбука на встречу или в поездку. По сути планшет стал моим вторым рабочим местом под тексты.

Цена: 2790 ₽

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Стилус для планшета вместо Apple Pencil

Тем, кто рисует или конспектирует, фирменный Apple Pencil знаком по ценнику, от которого дёргается глаз. Я взял копию карандаша, и она делает то же самое, но дешевле в несколько раз. Есть отклонение ладони, так что рука спокойно лежит на экране и не рисует лишнего. Наклон для теней ловит, кончик чувствительный, магнитная подзарядка на боку планшета работает как у родного. Кстати, если не снимаете карандаш с магнита, загляните, что будет, если держать его примагниченным постоянно. Пользуюсь для пометок в PDF и рукописных заметок, разницы с оригиналом почти не чувствую. Только проверьте совместимость с моделью, копии дружат не со всеми Айпадами.

Цена: 2890 ₽

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Защитное стекло, которое бережёт экран от царапин

Дальше про защиту, без неё всё предыдущее не имеет смысла. Наклеил защитное стекло ESR в первый же день, и теперь оно принимает все удары на себя: ключи в сумке, монеты, падения экраном вниз. Закалённое, с олеофобным слоем, поэтому пальцы не оставляют жирных разводов и скользят легко. В комплекте шла рамка для ровной поклейки, так что пузырей не было даже у меня, хоть руки под это обычно не заточены. Прозрачность полная, чувствительность экрана не просела ни капли. По факту я отдал копейки за то, чтобы не платить потом за ремонт дисплея, который стоит как половина планшета.

Цена: 2345 ₽

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Чехол-книжка вместо фирменного Smart Folio

Логичный вопрос, который я себе задал: зачем платить за фирменный Smart Folio, когда есть добротная копия. Отличий от оригинала почти нет ни внешне, ни в работе. Магнитная обложка сама будит планшет при открытии и усыпляет при закрытии, заряд на этом экономится заметно. Складывается в двух положениях, под набор текста и под просмотр, задняя часть плотно облегает корпус. Материал приятный, магниты держат крепко, крышка сама не отваливается. Расцветок вагон, я взял под настроение сразу пару. По ощущениям на руках это тот же фирменный чехол, а стоит впятеро дешевле оригинала.

Цена: от 1100 ₽

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Чехол с подставкой и кармашком для стилуса

Этот чехол на Айпад я взял, когда понял, что обычной книжки мне мало. Крышка тут гибкая и складывается в устойчивую подставку, а не в хлипкий треугольник, который вечно разъезжается. На ней есть выемка-паз, куда встаёт Айфон, если хочу держать рядом два экрана. Сбоку кармашек под стилус, и карандаш наконец перестал теряться и скатываться со стола. Планшет защищён со всех сторон, вырезы под камеру и кнопки на месте. Пользуюсь им как основным: он и чехол, и подставка, и органайзер сразу. Беру одну вещь, а закрываю сразу три задачи, чего мне и хотелось.

Цена: 1700 ₽

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Ремешок на руку, чтобы держать планшет одной рукой

Завершает подборку неочевидная штука, которую я чуть не прошёл мимо. Это эластичный ремешок для планшета, он надевается поперёк задней крышки. Просовываю кисть под него, и планшет держится на руке сам, без хватки мёртвым зажимом. Особенно выручает стоя: на выставке, в магазине, когда листаю что-то на ходу или показываю собеседнику. Вторая рука при этом свободна, а Айпад не норовит выскользнуть на пол. Клеится на любой корпус или чехол, места занимает ноль, вес вообще не чувствуется. За свои копейки это чуть ли не самая полезная мелочь в списке, а стоит дешевле кофе.

Цена: 312 ₽ (с купоном)

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