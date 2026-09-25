Новый POCO X8 уже продают в России. Чем он хорош за 20 тысяч рублей

Если выбирать недорогой смартфон на каждый день, быстро выясняется, что флагманский процессор и пять камер нужны далеко не всем. Гораздо важнее, чтобы телефон спокойно доживал до вечера, не боялся дождя и не требовал бережного обращения. В начале сентября POCO показала F9 Pro и F9 Ultra для тех, кому нужен максимум, а теперь в продажу вышел POCO X8, и задача у него совсем другая. Производитель сделал ставку на одну характеристику, которой в этом классе мало кто может похвастаться, и подтянул под нее все остальное. Ниже разберемся, что это дает в обычной жизни, где новинка идет на компромиссы и сколько она стоит у нас на старте продаж.



8340 мАч и зарядка, которая успевает за батареей

Мы уже рассказывали, чем новый POCO X8 удивил на фоне дорогих флагманов. Теперь, когда смартфон добрался до магазинов, можно спокойно пройтись по цифрам. Внутри стоит кремний-углеродный аккумулятор на 8340 мАч, и это самая большая батарея за всю историю X-серии. У прошлогоднего POCO X7 было 5110 мАч, так что прибавка составила 3230 мАч, или примерно 63%.

Кремний-углеродные батареи при той же толщине вмещают заметно больше энергии, чем привычные литий-ионные. Поэтому X8 не превратился в кирпич: толщина корпуса 8,6 мм, вес 223 грамма. В руке это обычный большой смартфон, а не павербанк с экраном. В POCO обещают больше двух дней работы, но на деле все зависит от того, сколько вы смотрите видео, играете и сидите в навигаторе.

Отдельно производитель говорит о долговечности. Батарею прогнали через 1600 циклов зарядки, то есть думали не только о первых неделях после покупки, но и о том, что будет с телефоном через пару лет. Проверить это заранее никто не сможет, но сам подход мне нравится. Большая емкость мало чего стоит, если через год она заметно просядет.

Заряжается X8 по проводу мощностью 67 Вт. По данным POCO, за 30 минут батарея набирает 45%. Звучит скромно, но если перевести проценты в миллиампер-часы, получится почти 3750 мАч. Это почти целый аккумулятор среднего смартфона за полчаса, пока вы завтракаете и собираетесь на работу.

Есть и обратная проводная зарядка на 22,5 Вт. Через кабель X8 может подзарядить наушники, часы или телефон друга, у которого батарея села в самый неподходящий момент. С таким аккумулятором делиться энергией не страшно, запас у вас все равно останется приличный.

Мы регулярно сравниваем автономность разных смартфонов и рассказываем, как продлить работу от одного заряда. Если вам интересна эта тема, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там такие материалы выходят постоянно.

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Хватит ли Snapdragon 6s Gen 4 на каждый день

За скорость отвечает Snapdragon 6s Gen 4, собранный по 4-нанометровому техпроцессу. В AnTuTu он, по данным самой POCO, набирает около 940 000 баллов. Это уверенный средний уровень. Мессенджерам, соцсетям, картам, банковским приложениям и видео такой мощности хватает с запасом.

С играми картина честная. Популярные онлайн-шутеры и казуальные игры пойдут нормально, а вот от тяжелых проектов на максимальной графике чудес ждать не нужно, для этого у POCO есть серия F9. X8 создан для другого, и процессор здесь подбирали под батарею, а не наоборот. Зато такой чип скромнее расходует заряд, чем топовые решения.

Версий по памяти три: 6/128, 8/256 и 12/256 ГБ. Оперативная память везде LPDDR4X, а вот накопители разные. В моделях на 256 ГБ стоит более быстрый UFS 3.1, в базовой версии на 128 ГБ используется UFS 2.2. Разницу вы почувствуете при установке приложений, копировании файлов и загрузке игр, поэтому версия на 256 ГБ выглядит самым разумным выбором.

Работает смартфон на HyperOS 3. Внутри есть Gemini, Circle to Search и набор ИИ-инструментов для обработки фото, но часть сервисов Google в России работает с ограничениями. В POCO заявляют, что система будет ощущаться как новая на протяжении 60 месяцев. Пять лет для недорогого телефона звучит смело, но даже если обещание сработает наполовину, X8 спокойно прослужит несколько лет. Чтобы не искать характеристики по разным абзацам, я свел главное в одну таблицу.

Параметр POCO X8 Экран 6,83 дюйма, AMOLED, 2772 x 1280, до 120 Гц Яркость 1060 нит типичная, до 3500 нит пиковая Процессор Snapdragon 6s Gen 4, 4 нм Память 6/128 ГБ (UFS 2.2), 8/256 и 12/256 ГБ (UFS 3.1) Аккумулятор 8340 мАч, кремний-углеродный Зарядка 67 Вт, 45% за 30 минут, обратная проводная 22,5 Вт Камеры 50 Мп с OIS + 2 Мп датчик глубины, фронтальная 16 Мп Защита IP66 и IP68 Размеры и вес 163,45 x 78,27 x 8,6 мм, 223 г

Перед заказом обязательно проверьте, какая версия выбрана в карточке товара. От этого зависит объем накопителя и ОЗУ, а в разных магазинах по умолчанию может стоять разная комплектация.

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Экран стал больше и наконец плоским

У POCO X7 был изогнутый экран на 6,67 дюйма, а X8 получил плоскую панель диагональю 6,83 дюйма. Разрешение 1.5K, точнее 2772 на 1280 точек, частота обновления до 120 Гц. Сверху стоит Gorilla Glass Victus 2, так что за царапины от ключей в кармане можно сильно не переживать.

Я считаю плоский экран правильным решением для такого телефона. Изогнутые края красиво выглядят на промо-фото, но дают ложные касания и плохо дружат с защитными стеклами. Здесь стекло клеится без проблем, а на AliExpress его можно сразу добавить в заказ вместе со смартфоном.

Пиковая яркость заявлена на уровне 3500 нит, но тут есть важная оговорка. Это значение измерено при 25% APL, то есть когда светится только четверть экрана. Типичная яркость составляет 1060 нит, и именно от нее зависит, как экран читается на улице. Для этого класса это хороший запас яркости, летом на солнце проблем быть не должно.

Для тех, у кого быстро устают глаза, есть ШИМ-диммирование с частотой 3840 Гц и сертификаты TÜV Rheinland за низкий уровень синего света и отсутствие мерцания. Проще говоря, вечером на низкой яркости экран должен меньше утомлять. Если раньше у вас болела голова от AMOLED-дисплеев, на этот пункт стоит обратить внимание. Не получается найти настройки экрана или разобраться с режимами защиты глаз после покупки? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, что и где включить.

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Новый корпус, защита от воды и камера без лишнего

Внешне X8 заметно отличается от предшественника. Задняя панель разделена на две части с разной фактурой, а сам корпус стал более угловатым. Цветов три: черный, белый и оранжевый. На мой вкус, оранжевый самый интересный, он сразу выделяет телефон среди одинаковых черных смартфонов.

С защитой у X8 все серьезно. Корпус сертифицирован по IP66 и IP68, по данным производителя смартфон выдерживает погружение на 2 метра в течение 72 часов. Кроме того, заявлена устойчивость к падению с высоты 3 метра. Дождь, брызги и случайно пролитый кофе ему не страшны.

Камер на спине две: основная на 50 Мп с оптической стабилизацией и светосилой f/1.8 и вспомогательный датчик глубины на 2 Мп для портретов. Сверхширокоугольной камеры и телевика здесь нет, об этом лучше знать заранее. Стабилизация помогает получить четкий кадр вечером и когда рука немного дрожит, а для селфи есть фронталка на 16 Мп.

Главный компромисс кроется в съемке роликов. Основная камера пишет видео только в 1080p при 30 кадрах в секунду. Для сторис и коротких видео в соцсети этого хватит, но если вам нужно 4K, придется смотреть на другие модели. Зато со звуком все хорошо: стереодинамики с запасом громкости до 300%, поддержка Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Из полезных мелочей есть NFC для бесконтактной оплаты, сканер отпечатков в экране, разблокировка по лицу и Wi-Fi на 5 ГГц.

Где купить POCO X8 выгоднее

POCO X8 подойдет тем, кто устал заряжать телефон каждый вечер, много ездит, пользуется навигатором и не хочет переплачивать за флагманский процессор. Это хороший вариант первого смартфона для школьника или студента, а также понятный подарок родителям. А вот если вы много снимаете видео или без широкоугольной камеры жить не можете, лучше присмотреться к чему-то другому.

Продажи стартовали 23 сентября, и одна из самых выгодных цен на AliExpress. Версия 6/128 ГБ с купоном магазина обходится в 20 500 рублей, заказать POCO X8 на AliExpress можно с бесплатной доставкой в пункт выдачи. Учтите, что в карточке отдельно указана таможенная пошлина около 1150 рублей, а цены во время распродажи могут меняться.

Купить POCO X8 на AliExpress

Если с AliExpress вы не дружите или просто привыкли заказывать технику в одном месте, загляните на Ozon. Там можно купить POCO X8 на Ozon с оплатой картой и доставкой в ближайший пункт выдачи. Цена может отличаться от AliExpress, так что перед заказом сравните итоговые суммы с учетом всех скидок.

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Ну и третий вариант для тех, кто предпочитает Wildberries. Смартфон есть в продаже на Wildberries, и там цена иногда оказывается ниже за счет скидки по кошельку WB и персональных предложений. Только проверьте, что в карточке выбран нужный объем памяти и цвет.

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