На iPhone появилась возможность установить RuStore. В самом App Store российского магазина нет, поэтому для установки понадобится специальное приложение. Такой способ особенно пригодится тем, кто давно ищет пропавшее банковское приложение. Я проверил новый способ на iPhone 17 и рассказываю, как все устроено, какие у него плюсы и с какими ограничениями придется столкнуться.



Все начинается с Andarium в App Store

Установить RuStore на iPhone можно через Andarium. Это эмулятор, в котором запускается отдельная система Android. Сам Andarium скачивается из App Store, а уже внутри него будут жить российский магазин и все программы, которые вы через него поставите. На домашнем экране айфона появится значок Andarium. До банковского приложения потом нужно добираться через него.

Такой способ пригодится, если нужного российского приложения давно нет в магазине Apple. Мы уже рассказывали, почему российских приложений становится меньше. Здесь установка начинается с обычной карточки в App Store. Андроид-смартфон, компьютер и кабель для этого способа не нужны.

Откройте страницу Andarium в App Store на своем айфоне. Нажмите «Загрузить» и подтвердите установку привычным способом. Дождитесь загрузки и нажмите «Открыть».

Скачать Andarium

Для Andarium нужен iPhone с чипом A14 или новее и системой iOS 27.0 или выше. Установить его можно начиная с семейства iPhone 12. В карточке App Store указан размер загрузки в 1,2 ГБ, а для первоначальной настройки разработчик советует иметь хотя бы 10 ГБ свободного места. Виртуальная система будет хранить там свои файлы и приложения, поэтому перед установкой стоит проверить, сколько памяти осталось на телефоне.

При первом запуске Andarium подготовит Android

После установки внутри Andarium пусто. Сначала нужно создать виртуальную машину и выделить ей место во внутренней памяти айфона. Образ Android 17 на базе LineageOS уже есть в приложении. Отдельно искать прошивку или скачивать ее перед запуском не придется.

В Andarium нажмите «Set up virtual machine». На экране New virtual machine выберите объем хранилища. В моем примере на скриншоте выделено 12 ГиБ. Нажмите «Create». На экране параметров нажмите «Start and set up». Здесь же можно управлять доступом Android к камере, микрофону и геопозиции. Дождитесь экрана Welcome to Andarium и нажмите «Start». Завершите начальную настройку Android.

Первый запуск может занять несколько минут. На экране First start видно, на каком этапе находится приложение. Например, строка Storage показывает подготовку хранилища, а Startup относится к запуску системы. На этом этапе лучше оставить Andarium открытым. Когда переключаешься на другое приложение iOS, виртуальная машина встает на паузу.

У Android внутри Andarium свой рабочий стол и свой список программ. Привычного Google Play там нет, и аккаунт Google для запуска системы не требуется. Когда увидите рабочий стол, можно выйти в браузер на айфоне за установочным файлом. Возвращаться к созданию виртуальной машины после этого не придется.

RuStore ставится из файла, а Экспобанк уже из магазина

Для начала понадобится APK с сайта RuStore. Это установочный файл для Android. Скачивайте его в браузере айфона. Главное запомнить, куда браузер положил файл, потому что открывать его для установки предстоит из меню Andarium.

Откройте в браузере страницу загрузки RuStore для Android и нажмите «Скачать RuStore». Дождитесь, пока файл с расширением .apk появится в «Файлах». Папка зависит от браузера и настроек загрузки. В моем случае файл оказался в папке Chrome. Вернитесь в Andarium и откройте боковое меню с кнопками Android. Нажмите на шестеренку. Выберите «Install APK…» и укажите только что скачанный файл в «Файлах».

Пока файл устанавливается, Andarium показывает полоску прогресса. Когда она исчезнет, откройте список приложений Android свайпом вверх с рабочего стола. Там будет значок RuStore. Установщик нужен только для самого магазина. Все остальное можно искать прямо в его каталоге.

В качестве примера я взял «Экспобанк». Приложения банка давно нет в App Store, а в RuStore есть официальный клиент с привычным названием. В выдаче по запросу могут появиться и другие приложения, поэтому смотрите на название и разработчика в карточке. В данном случае в обоих полях указан «Экспобанк».

Откройте RuStore в Android и введите в поиске «Экспобанк». Откройте карточку одноименного приложения и нажмите «Скачать». Если Android попросит разрешить установку приложений из RuStore, выдайте разрешение и подтвердите установку. После установки нажмите «Открыть» в карточке или найдите значок Экспобанка в списке приложений Android.

На моем iPhone 17 банковский клиент запустился. На главном экране открылись разделы с финансами и переводами. Когда приложение понадобится снова, достаточно зайти в Andarium и открыть Экспобанк. Если на одном из шагов у вас другое меню, можно показать скриншот в нашем чате в Telegram или чате в МАКС.

Даже iPhone 17 ощутимо греется

Я проверял Andarium на iPhone 17. Установить магазин и открыть банковское приложение получилось, но в обычном использовании ограничения заметны сразу.

Нагрев и нагрузка . iPhone 17 ощутимо нагрелся, пока виртуальная машина запускалась и ставились приложения. По ощущениям телефон загружен даже тогда, когда ты просто открываешь магазин и ждешь, пока появится нужная страница.

. iPhone 17 ощутимо нагрелся, пока виртуальная машина запускалась и ставились приложения. По ощущениям телефон загружен даже тогда, когда ты просто открываешь магазин и ждешь, пока появится нужная страница. Неспешная работа . Даже после настройки виртуальной машины заметны задержки при переходе между экранами.

. Даже после настройки виртуальной машины заметны задержки при переходе между экранами. Уведомления остаются внутри эмулятора. В центре уведомлений iOS и на экране блокировки айфона таких пушей нет. Когда уходишь из Andarium в другое приложение, Android приостанавливается. Поэтому рассчитывать на банковский пуш в момент списания я бы не стал.

NFC в эмуляторе не работает, а Mir Pay поставить не получилось. Расплатиться через Andarium, поднеся айфон к терминалу, не выйдет.

Для покупок у терминала пригодятся другие способы. Мы уже разбирали, какие варианты оплаты остаются на iPhone.

Я бы оставил Andarium для приложений, которые нужны время от времени. Ради одного захода в банковский клиент можно подождать лишние секунды и открыть его через Android. Когда приложение нужно каждый день и от него ждешь быстрых уведомлений, эти лишние действия уже чувствуются. За новыми способами вернуть нужные приложения на айфон можно следить в наших каналах в Telegram и МАКС, а подборки аксессуаров для айфона выходят в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.