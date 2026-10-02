Apple делает камеру для дома, которая не записывает видео. Зачем она нужна

Если вы когда-нибудь выбирали камеру для дома, то наверняка смотрели на одно и то же: разрешение, ночную съемку, сколько дней хранится запись и сколько за это просят в месяц. Apple, судя по свежим слухам, решила зайти в эту категорию с совсем другой стороны. Ее камера будет следить за квартирой, но в одном важном пункте окажется слабее самой дешевой модели с маркетплейса. И это не недоработка, а сознательный выбор компании. Ниже разберем, что известно о новинке, почему Apple пошла на такой шаг и кому подобное устройство вообще может пригодиться.



Что умеет камера Apple без записи видео

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple разрабатывает собственную камеру для умного дома, и рассказал он об этом в своем подкасте Power On. Главная особенность звучит почти как шутка: камера не записывает видео. Вообще. Вместо картинки владелец получает на iPhone текстовые уведомления о том, что происходит в комнате. Технологию Гурман сравнил с той, что Apple готовит для AirPods с камерами. Там тоже никто не собирается снимать ролики, и мы уже объясняли, зачем нужны камеры в AirPods, если снимать они будут хуже первого iPhone.

Работает это так. Камера видит, что кто-то вошел в комнату, анализирует сцену прямо на устройстве и отправляет вам сообщение в духе «человек подошел к двери». Посмотреть, кто именно это был, не получится: ролика, который можно открыть и перемотать, просто не существует.

Что известно о железе на сегодня:

внутреннее кодовое имя устройства J450;

камера работает с очень низкой частотой кадров;

людей и животных различают по лицам и инфракрасным датчикам;

вся обработка идет на самой камере, без отправки картинки на серверы;

корпус цилиндрический, по описанию похож на огромный бальзам для губ.

Сам Гурман называет устройство первой массовой камерой видеонаблюдения, которая не дает пользователю никакой записи. По сути это не камера в привычном смысле, а умный датчик, который смотрит на комнату и пересказывает увиденное словами.

Зачем Apple отказалась от записи

Ответ лежит на поверхности: приватность. Apple годами строит на ней маркетинг, а камера внутри квартиры это самое уязвимое устройство в умном доме. Записи из спальни или детской могут утечь из облака, их может перехватить взломщик, к ним может получить доступ сам производитель. Если записи нет, то и украсть нечего.

Низкая частота кадров работает на ту же идею. Для распознавания силуэта, лица или кошки на диване плавная картинка не нужна, а маленькое число кадров заодно снижает нагрузку на чип и тепловыделение. Обработка прямо на устройстве закрывает еще одну дыру: картинка не уходит в интернет, а наружу передается только короткий текст.

Отдельный момент касается того, что Apple уже умеет. Собственных камер у компании никогда не было, зато в приложении «Дом» давно есть функция HomeKit Secure Video. Она анализирует видео со сторонних камер на домашнем хабе и хранит зашифрованные клипы в iCloud. То есть опыт работы с видеонаблюдением у Apple есть, и от записи она отказывается явно не потому, что не умеет ее делать.

На мой взгляд, тут есть и второй расчет. Камера, которая не снимает, гораздо проще продается людям, которые в принципе не хотят ставить дома объектив. Многим неуютно от мысли, что где-то на сервере лежат часы видео из их гостиной. Устройство, которое по описанию ближе к датчику движения, чем к видеорегистратору, такой барьер снимает. Но это лишь мое предположение, сама Apple планы не комментирует.

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Кому такая камера пригодится, а кому нет

Если смотреть на устройство как на охранную систему, вопросов больше, чем ответов. Мы уже собирали устройства умного дома для iPhone, и обычные камеры там ценят как раз за запись. Представьте, что пришло уведомление «в квартире посторонний». Что дальше? Показать полиции нечего, понять, кто это был, нельзя, проверить, не ложная ли тревога, тоже не выйдет. Для охраны квартиры такая камера подходит плохо, и честно говоря, Apple вряд ли будет продавать ее именно так.

Зато есть сценарии, где запись и не нужна:

узнать, что ребенок вернулся из школы, без ощущения, что вы за ним следите;

понять, что пожилой родственник утром встал и прошел на кухню;

получить сообщение, что собака опять залезла на диван или кот уселся у двери;

запускать сценарии «Дома» по присутствию людей: свет, климат, музыку.

Последний пункт, кажется, самый интересный. Обычный датчик движения не отличает человека от кошки и не понимает, кто именно зашел в комнату. Камера с распознаванием лиц на это способна. Значит, свет может включаться по-разному для разных членов семьи, а сигнализация не будет срабатывать на питомца. Если Apple свяжет камеру с новой Siri, ее можно будет спросить, дома ли кто-то, и получить готовый ответ.

Остается вопрос доверия. Устройство, которое узнает лица, все равно собирает данные о том, кто и когда бывает у вас дома. Пусть даже в виде текста. Как Apple будет хранить эти события и сколько дней, Гурман не уточнил. Как вам идея камеры, которая ничего не показывает? Расскажите в нашем чате в Telegram и МАКС, интересно, кто готов поставить такую у себя.

Когда Apple покажет камеру для дома

Точной даты для камеры пока нет. Зато известно, что 13 октября Apple собирается показать сразу несколько устройств для дома, и мы уже разбирали, что Apple покажет 13 октября. По данным Bloomberg, в списке хаб для умного дома, второе поколение HomePod mini и новая Apple TV 4K. Хаб получит квадратный экран примерно на 6 дюймов, версии для стола и для стены, а настольная модель по дизайну напоминает iMac G4.

Камера логично вписывается в эту линейку. Хаб станет центром, через который вы будете управлять домом, а J450 будет поставлять ему данные о том, кто где находится. Все эти устройства Apple изначально собиралась выпустить еще в 2024 году, но запуск сдвинулся из-за переделки Siri. Попадет ли камера на октябрьскую презентацию или выйдет позже, Гурман не говорит. Цена и характеристики тоже пока неизвестны.

Есть и нюанс для России. Официально Apple свою технику здесь не продает, так что камеру, если она выйдет, придется искать у продавцов параллельного импорта. А главное, неясно, насколько хорошо текстовые описания и новая Siri будут работать на русском языке. Пока ждем подробностей, обычные датчики движения, умные лампы и розетки с поддержкой HomeKit можно собрать заметно дешевле, и проверенные варианты мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так зачем нужна камера, которая не записывает видео? Не для охраны от воров. Это скорее глаза для умного дома: устройство, которое понимает, что происходит в комнате, и не оставляет после себя ни одного кадра. Получится ли у Apple убедить людей, что так лучше, станет понятно уже после презентации. А мы будем следить за новостями.