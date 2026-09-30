Новые устройства Apple выйдут 13 октября. Вот что готовит компания

Если вы давно собираете умный дом на HomeKit, то наверняка упирались в одно и то же: управлять лампами и датчиками приходится с айфона, а удобного экрана на кухне или в прихожей у Apple просто нет. Приходится либо ставить старый iPad на подставку, либо смотреть в сторону Echo Show. Похоже, ждать осталось совсем недолго. У Apple появилась конкретная дата, дизайн устройства неожиданно отсылает к одному культовому Mac, а сам хаб умеет кое-что, чего нет у конкурентов. Ниже разберем, как он будет выглядеть, что умеет и стоит ли откладывать покупку другого хаба ради него.



Когда Apple покажет свой хаб для умного дома

По данным Bloomberg, Apple представит свои новинки для умного дома во вторник, 13 октября 2026 года. Главным устройством станет хаб с экраном под кодовым названием J490. Вместе с ним покажут обновленный HomePod mini и новую Apple TV. Для компании это второй большой запуск под руководством Джона Тернуса, который стал генеральным директором 1 сентября.

История у этого устройства долгая. Изначально хаб собирались выпустить еще в марте 2025 года, но его пришлось отложить: Apple не успевала с новой Siri. Потом срок сдвинули на весну 2026-го и снова перенесли. Умный ассистент вышел только в этом году под названием Siri AI, и теперь железу наконец есть на чем работать. О том, что октябрьские новинки уже засветились в коде, мы писали, когда Apple случайно раскрыла 3 устройства.

Любопытная деталь: сотрудники ждали, что Тернус покажет хаб еще на сентябрьской презентации. Вместо этого он назвал айфон идеальным устройством для искусственного интеллекта, а домашнюю технику оставил для отдельного события. Хаб уже давно тестируют дома у сотрудников Apple, так что это не прототип, а почти готовый продукт.

Как выглядит хаб Apple

Самое неожиданное здесь дизайн. Настольная версия похожа на iMac G4 2002 года: экран на подвижной ножке над полукруглым основанием. Только вместо лампы-подсолнуха получилась компактная кухонная штука, которая, судя по описанию, будет смотреться дома гораздо уместнее, чем пластиковые колонки конкурентов.

Всего вариантов будет два: настольный и настенный. У настенной модели свой код J491, ее тонкое квадратное основание крепится к стене прямо под экраном. Чтобы было проще сравнить, собрал все известные детали в одну таблицу.

Параметр Что известно Экран квадратный, около 6 дюймов Рамка черная, около 6 мм, как у старых iPad Толщина примерно как у iPhone Корпус серый алюминий, скругленные углы Основание металлическое, круглое, с отверстиями под динамики, прорезиненным низом и возможностью наклона экрана Камера одна фронтальная FaceTime-камера Питание только от сети через USB-C, аккумулятора нет Кнопки нет ни кнопки питания, ни кнопок громкости Версии настольная J490 и настенная J491

Обратите внимание на размер экрана. В августе Bloomberg писал о 7-дюймовом дисплее, теперь речь идет о 6 дюймах. Окончательно все станет ясно только на презентации. Экран можно вручную наклонять вперед и назад, а динамики и микрофоны спрятаны в основании. Раз аккумулятора нет, носить хаб по квартире как планшет не получится: это стационарное устройство для одного места.

Узнает хозяина по лицу и работает на Siri AI

Главная фишка хаба в том, что он понимает, кто стоит перед ним. Фронтальная камера распознает лицо и показывает каждому члену семьи его собственные виджеты, заметки, календарь, новости, музыку и подкасты. Face ID здесь нет, датчиков глубины тоже. Поэтому распознавание по лицу будет менее надежным, чем на айфоне. Для важных действий хаб может попросить подтверждение с iPhone.

Для работы в темноте Apple взяла подсветку Edge Light из Mac: экран сам подсвечивает лицо, чтобы камера его разглядела. Еще есть режим для гостей, который скрывает личную информацию. Если к вам пришли друзья, они не увидят ваши сообщения и напоминания на кухонном экране.

Работает хаб на новой операционной системе, которая собрана из элементов iOS, tvOS и watchOS. Там есть рабочий стол с виджетами как на iPhone, циферблаты в стиле режима ожидания StandBy и слайд-шоу из фотографий. Один из циферблатов похож на лава-лампу с наложенным временем. Из приложений заявлены Календарь, Сообщения, Фото, FaceTime, Заметки, Напоминания, Музыка и Подкасты. Сообщения открываются в несколько панелей, как на iPad.

Siri AI в хабе умеет искать информацию сразу по всем вашим устройствам и аккаунтам. Можно попросить включить подкаст или песню, которую вам когда-то прислали, найти фото для экрана или поискать рецепт голосом прямо у плиты. Хотите первыми узнать, что покажут 13 октября? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Зачем Apple переделывает HomeKit

Хаб не единственная часть плана. HomePod mini и Apple TV, судя по данным Bloomberg, сохранят нынешний внешний вид, но получат более быстрые процессоры, чтобы тянуть Siri AI. Что еще ждать от приставки, мы разбирали в материале про новые функции Apple TV 4K. Для HomePod mini это вообще первое обновление с 2020 года.

Параллельно Apple расширяет HomeKit. Платформа получит поддержку новых категорий подключаемых устройств, а компания уже работает со сторонними производителями над гаджетами, которые изначально рассчитаны на умный дом с Siri AI. Какие именно это будут устройства, пока неизвестно. Apple официально ничего не комментирует.

По сути, Apple наконец собирает экосистему для дома целиком: колонка для музыки, приставка для телевизора и экран как пульт управления для всего остального. Раньше роль центра дома выполняли Apple TV, HomePod или iPad, и ни одно из этих устройств не было для этого создано. Многие пользователи HomeKit справедливо замечают, что для начала стоило бы довести до ума то, что уже есть. Посмотрим, решит ли новая система старые проблемы с зависшими аксессуарами и медленным откликом.

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Стоит ли ждать хаб Apple или брать другой

Все октябрьские новинки мы собрали в подборке 7 новых устройств Apple, а здесь разберемся именно с хабом. Цену Apple пока не называла. В августовском отчете Bloomberg фигурировала сумма около 350 долларов. Конкурировать хаб будет с Яндекс Станцией Дуо Макс, которая сейчас является одним из лидеров среди умных дисплеев в России.

Простого ответа «ждать или нет» тут нет. Все зависит от того, на какой платформе у вас уже собран дом и зачем нужен экран. Вот как я бы решал.

Ваш сценарий Что оценить перед покупкой Дом уже на HomeKit, много техники Apple Лучше дождаться 13 октября: хаб изначально сделан под вашу экосистему Нужен экран на кухне для рецептов и таймеров Сравните размер: 6 дюймов меньше, чем у Яндекс Станции Дуо Макс В семье несколько человек Персональные профили по лицу пока есть только у Apple Нужен хаб в разных комнатах Итоговая цена за несколько устройств и наличие настенной версии Дом собран на Алисе или Google Хаб Apple вряд ли подойдет, переезд экосистемы обойдется дороже

Если вы живете в России, есть еще один важный момент. Siri AI на русском языке голосом не работает, а значит и смысл от такого хаба пропадает. Поэтому покупать его в первый же день я бы не спешил: сначала стоит посмотреть на первые отзывы и на то, насколько надежно работает распознавание лиц.

Если же экран для умного дома нужен прямо сейчас, а экосистема не принципиальна, хорошие варианты с подставками и держателями для планшетов мы регулярно собираем в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Старый iPad на настенном креплении до сих пор неплохо справляется с ролью пульта для HomeKit. А владельцам HomePod и Apple TV точно стоит дождаться 13 октября: даже если хаб не нужен, обновления платформы коснутся всех.

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