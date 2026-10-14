Apple делает металлические AirPods Pro 4 для богатых. Вот они на фото

Если вы присматривались к AirPods Pro 3 и думали подождать следующее поколение, планы Apple на него выглядят интереснее, чем обычное «чуть лучше звук и чуть дольше работа». По свежей утечке, компания хочет поменять в прошках то, что не трогала с самой первой модели 2019 года. Только достанется это не всем покупателям, а с одним моментом в утечке я так и не понял логику Apple. Ниже разберем, что именно показал инсайдер, во сколько может обойтись новинка и есть ли смысл откладывать покупку. А если выбираете наушники прямо сейчас, у нас есть подробное сравнение AirPods 5 и AirPods Pro 3.



Прошек будет две: базовая и премиальная

Слух опубликовал инсайдер Early Apple в X (аккаунт @earlyappleleaks). По его данным, Apple рассматривает для AirPods Pro 4 двухуровневую линейку, как у обычных AirPods. То есть прошек будет две: базовая и премиальная. Сам автор сравнивает это со структурой цен AirPods 4 и AirPods 5, где Apple уже второй год подряд продает две модели с разницей в комплектации.

Вместе с постом инсайдер выложил два изображения. На первом серебристый наушник в привычной форме AirPods Pro, только поверхность у него явно не глянцевый пластик, а матовый металл. На втором крупным планом ножка с той же фактурой. Откуда эти кадры, автор не уточняет: это может быть как рендер из внутренних материалов, так и картинка, собранная по описанию. Apple утечку, как обычно, не комментирует.

К аккаунту стоит относиться осторожно. Это не Марк Гурман из Bloomberg и не Мин-Чи Куо, у которых за плечами годы точных прогнозов. Но сама идея двух версий не выглядит фантастикой, и ниже станет понятно почему.

Металлический корпус, но с пластиком внутри

Главное отличие старшей версии — металлический корпус наушников. Все AirPods Pro до сих пор делались из белого пластика, и для Apple это был бы первый такой шаг в линейке. Похоже, речь именно о самих наушниках, а не только о кейсе: на картинках металлом отливает ножка и корпус капли.

Самое странное в утечке пришло отдельным ответом в той же ветке. По словам инсайдера, сенсорная поверхность на ножке и внутренняя часть корпуса все еще из пластика, причем «по какой-то причине». Причину автор не назвал, так что дальше только моя догадка. Металл плохо пропускает радиосигнал, а в ножке AirPods спрятаны антенны Bluetooth и датчик нажатий. Пластиковая вставка в этом месте позволяет оставить связь и сенсор рабочими. У iPhone с металлической рамкой ровно для этого есть пластиковые полоски по бокам.

Есть и бытовой вопрос: вес. Наушник носят в ухе часами, и лишние доли грамма там ощущаются сильнее, чем в смартфоне. Возможно, пластик внутри нужен и для этого. Насколько металл поцарапается в кейсе за полгода, пока тоже никто не знает.

Почему Apple делит прошки на две модели

Схема уже обкатана на обычных наушниках. Мы недавно разбирали, что Apple изменила в AirPods 5, и там как раз видно, как работает эта лестница. AirPods 5 в США стоят 129 долларов, а версия за 149 долларов добавляет беспроводную зарядку кейса, лишний час работы с шумоподавлением и свайпы для громкости на ножке. Годом раньше у AirPods 4 разница была крупнее: шумодав был только в модели за 179 долларов.

Для прошек это значит простую вещь. Базовые AirPods Pro 4 логично держать около нынешних 249 долларов, по которым стартовали AirPods Pro 3. А металлическая версия, скорее всего, встанет выше. Если вспомнить, сколько Apple берет за титан в iPhone и Apple Watch, дешево не будет. Я ставлю на 299 долларов.

С точки зрения Apple ход понятный. Покупатель, который и так готов отдать 249 долларов за наушники, с высокой вероятностью доплатит еще немного за материал, который заметен со стороны. Хотите разбираться в таких утечках раньше, чем Apple их подтвердит? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, новые подробности про AirPods Pro 4 мы будем выкладывать там по мере появления.

Только в США на старте: что это значит для России

Металлическую версию на старте собираются продавать только в США. Почему так, инсайдер тоже не объясняет. Обычно Apple ограничивает регион, когда производство не успевает за спросом, или когда хочет сначала проверить, как продукт примут. Металлические детали сложнее в обработке, чем литой пластик, так что первый вариант звучит правдоподобно.

Для нас это мало что меняет. Официально Apple в России все равно ничего не продает, и все AirPods приходят сюда через параллельный или серый импорт. Разница в другом: если версия выйдет только в США, первые партии будут ехать к нам из одного источника, а значит, в первые недели наценка у перекупщиков будет заметно выше обычной. Базовые AirPods Pro 4 при этом появятся в магазинах так же быстро, как и все прошлые модели. Выбираете между двумя будущими версиями и сомневаетесь, стоит ли металл переплаты? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там многие уже успели поносить и Pro 3, и AirPods 5.

Стоит ли ждать металл или брать то, что есть

Сроков выхода в утечке нет. При этом есть другие данные. Марк Гурман из Bloomberg писал, что Apple разрабатывает AirPods с камерами под проектами B790 и B798, и в августе подтвердил, что их выход сдвинулся на 2027 год. Камеры там нужны не для фото, а чтобы Siri видела, что происходит вокруг вас. Как металлическая версия связана с этими проектами, пока непонятно.

Поэтому совет простой. Если наушники нужны сейчас, AirPods Pro 3 никуда не денутся и останутся актуальными еще минимум год, а в США их уже регулярно отдают со скидкой до 199 долларов. Если же вам важен внешний вид и материал, а нынешний белый пластик надоел, есть смысл подождать и посмотреть, чем закончится история с металлом. Только учтите, что двух версий может и не случиться: Apple, по словам инсайдера, такой вариант пока только рассматривает.

Кстати, металлический корпус вряд ли отменит главную проблему всех AirPods: потертый кейс в кармане вместе с ключами. Недорогие силиконовые и кожаные чехлы для кейса AirPods Pro иногда попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, и за нынешние прошки я бы переживал больше, чем за будущие металлические.