Я собирался купить AirPods, но теперь лучше подожду следующие

Кирилл Пироженко

Я уже присматривался к новым AirPods и почти собрался их заказать. Смущало одно: сколько качества музыки теряется по дороге от айфона до ушей. Весной в Apple прямо признали, что честный звук без потерь по беспроводу не передать, и мы подробно разбирали, почему AirPods не играют lossless. Казалось, с этим остается только смириться. Но на прошлой неделе появилась новость, после которой я закрыл вкладку магазина. Правда, у новинки есть условие, из-за которого ждать придется дольше, чем хочется. Ниже разберу, что на самом деле поменялось, при чем тут AirPods и Apple Watch и кому стоит отложить покупку вместе со мной.

AirPods Pro в открытом кейсе рядом с iPhone, на экране которого играет трек в Apple Music

AirPods Pro в открытом кейсе рядом с iPhone, на экране которого играет трек в Apple Music

Скорость выросла почти вчетверо, но не для всего подряд

4 ноября Bluetooth SIG, организация, которая отвечает за стандарт, утвердила технологию High Data Throughput, или просто HDT. Она входит в спецификацию Bluetooth Core 7.0. Главная цифра: до 7,5 Мбит/с вместо прежних 2 Мбит/с. Почти в четыре раза больше.

Звучит как революция, но есть мелкий шрифт. Ускорение касается Bluetooth Low Energy, то есть энергоэффективной части стандарта, на которой работают наушники нового поколения, часы и фитнес-браслеты. Фото на соседний айфон по Bluetooth быстрее не полетят. Для этого у Apple давно есть AirDrop через Wi-Fi.

Палец нажимает на включенный переключатель Bluetooth в пункте управления смартфона

Палец нажимает на включенный переключатель Bluetooth в пункте управления смартфона

Скоростей в HDT пять: 2, 3, 4, 6 и 7,5 Мбит/с. Первые три обязательны для любого устройства с поддержкой технологии, а две старшие производитель добавляет по желанию. К тому же 7,5 Мбит/с — это скорость на уровне радиоканала. После служебных данных полезный поток будет заметно меньше, так что цифру на коробке стоит делить в уме.

Сам Bluetooth при этом остался в привычном диапазоне 2,4 ГГц. Выход в 5 и 6 ГГц в организации только планируют, сроков нет. История только начинается, и детали будут появляться весь следующий год. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не пропустить, когда HDT доберется до техники Apple.

Музыка без потерь наконец пролезает в эфир

Чтобы понять, откуда столько шума, хватит простой арифметики. Трек в CD-качестве, 16 бит и 44,1 кГц, без сжатия весит около 1,4 Мбит/с. AirPods получают от айфона поток в AAC на 256 кбит/с, то есть впятеро меньше. Остальное режет кодек.

Даже LDAC, которым гордятся владельцы Android, выдает максимум 990 кбит/с. Мы недавно объясняли, почему из-за этого многие вернулись к проводным наушникам, и аргумент про качество там один из главных.

С HDT канал становится шире, чем нужно для CD-качества, причем с запасом. Именно поэтому первым применением технологии Bluetooth SIG назвала беспроводной звук премиум-класса. В него обещают уложить lossless, hi-res, многоканальный объемный звук и пространственное аудио. Стандарт для этого ждут в 2027 году.

Инфографика: битрейт CD-качества, AAC в AirPods, LDAC и HDT, а также условия, при которых заработает новый стандарт

Инфографика: битрейт CD-качества, AAC в AirPods, LDAC и HDT, а также условия, при которых заработает новый стандарт

Тут важно не перепутать. HDT — это только более широкая труба. Чтобы по ней пошел звук без потерь, нужен еще кодек, который будет этим пользоваться, и его пока не представили. Привычный LC3 из LE Audio никуда не денется, новая технология его не заменяет, а дает место будущим форматам.

Есть и второе условие, куда неприятнее. Технология требует нового радиомодуля с обеих сторон: и в смартфоне, и в наушниках. Прошивкой его не добавить. Соединение сначала поднимается по старому протоколу и переключается на быстрый режим, только если оба устройства его понимают. Если хоть одно не понимает, все работает как раньше.

Apple придется решать, пускать ли стандарт в свои чипы

Самое интересное для владельцев айфонов: Apple в анонсе не упоминается вообще. Свои слова поддержки сказали Samsung и Nordic Semiconductor, а Купертино промолчал. Это не значит, что компания против, она редко комментирует чужие стандарты заранее. Но подсказка в этом есть.

Apple уже несколько лет уводит беспроводную связь под свой контроль. В iPhone 17 появился собственный чип N1 с Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, а в AirPods давно стоят фирменные H-чипы. Значит, HDT появится в технике Apple не раньше, чем компания сама встроит его в следующее поколение этих чипов. А вот ждать, что нынешние айфоны или AirPods получат HDT с обновлением, бессмысленно: нужен новый радиомодуль, программно его не добавить.

Три iPhone 17 Pro в серебристом, оранжевом и темно-синем цветах рядом с логотипом чипа Apple N1

Три iPhone 17 Pro в серебристом, оранжевом и темно-синем цветах рядом с логотипом чипа Apple N1

При этом выгода для Apple не только в музыке. Меньше времени на передачу означает, что радиомодуль раньше уходит в экономичный режим. Для AirPods и Apple Watch, где каждый процент батареи на счету, это прямой плюс к автономности. Часы смогут сбрасывать на айфон тренировки за секунды, а обновления прошивки наушников будут ставиться быстрее, чем сейчас, когда они висят в фоне неизвестно сколько.

Правда, у Apple есть свой козырь против lossless. Вице-президент компании по Apple Music Оливер Шуссер весной говорил, что даже эксперты с трудом отличают звук без потерь от сжатого в слепых тестах, поэтому ставка сделана на пространственное аудио. Если HDT попадет в AirPods, скорее всего, его пустят в первую очередь на многоканальный звук, а lossless будет приятным бонусом. А вы слышите разницу между lossless и обычным AAC? Поделитесь в нашем чате в Telegram или МАКС, интересно собрать честную статистику.

Почему я отложил покупку и кому со мной не по пути

Ждать я решил по простой причине. Покупать наушники на несколько лет, когда у стандарта связи только что сменилось поколение, обидно. Первые устройства с HDT ожидают в 2027 году, и поддержку пока заявляют производители чипов для Android-техники. Когда очередь дойдет до Apple, неизвестно, и это главный риск ожидания. Если ваши AirPods уже разваливаются или вы берете первые наушники, откладывать не нужно: наш разбор AirPods 5 или AirPods Pro 3 поможет выбрать уже сейчас.

Да и покупка сегодня не станет ошибкой. Устройства с Bluetooth 7.0 полностью совместимы с прошлыми версиями, просто без быстрого режима. Нынешние AirPods продолжат работать с любым будущим айфоном так же, как сейчас.

Человек держит в руке открытый кейс с наушниками AirPods 4

Человек держит в руке открытый кейс с наушниками AirPods 4

Пока жду, звук без потерь можно получить старым способом: проводные наушники и ЦАП. AirPods Max тоже умеют играть lossless, но только по кабелю. Для остальных хватит компактного переходника USB-C на 3,5 мм с нормальным преобразователем. Такие недорогие ЦАПы и кабели регулярно попадаются в «Сундук Али-Бабы» в МАКС, можно подобрать вариант под свои наушники.

Так стоит ли откладывать AirPods ради нового Bluetooth? Мне да: я не тороплюсь и готов дотерпеть хотя бы до осени 2027 года, когда станет понятно, что Apple заложила в следующий чип N-серии. А если наушники нужны прямо сейчас, покупайте спокойно. Ничего из того, что у вас уже есть, хуже работать не станет.

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