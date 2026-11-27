В 2027 году исполнится 20 лет с момента выхода первого iPhone, и Apple, похоже, собирается отметить эту дату с особым размахом. Уже несколько месяцев инсайдеры рассказывают о масштабном редизайне смартфонов компании, который должен стать самым заметным со времен iPhone X. Однако теперь появились подробности, которые делают предстоящую презентацию еще интереснее. Оказывается, Apple экспериментирует не только с формой корпуса и конструкцией дисплея, но и с материалами, из которых будет изготовлен юбилейный Айфон.



Выпуск керамического iPhone зависит от испытаний

Китайский инсайдер Fixed Focus Digital, на которого ссылается MacRumors, сообщил, что в его распоряжении оказались керамические компоненты для юбилейного смартфона Apple. По его информации, запланированные объемы производства этих деталей очень небольшие. Это позволяет предположить, что компания готовит лимитированную версию iPhone 20 Pro, которая будет продаваться наряду с обычными моделями.

Судя по всему, окончательное решение о выпуске такого смартфона еще не принято. Проект должен пройти этап инженерной проверки (EVT), в ходе которого специалисты Apple оценят конструкцию устройства и возможность его серийного производства. Только после этого станет понятно, увидим ли мы необычный Айфон на полках магазинов.

При этом инсайдер не уточняет, какую именно часть смартфона Apple собирается изготовить из нового материала. Это может быть задняя панель, отдельные элементы корпуса или даже большая часть внешней оболочки устройства. Последний вариант выглядит особенно интересно на фоне слухов о том, что Apple тестирует сразу несколько вариантов дизайна юбилейных смартфонов. За новостями о том, дойдет ли этот вариант до серии, можно следить в нашем канале в Telegram и канале AppleInsider.ru в МАКС.

У твердой керамики есть слабое место

На первый взгляд может показаться, что Apple уже давно использует керамику в своих смартфонах. Ведь еще начиная с iPhone 12 компания устанавливает защитное стекло Ceramic Shield. Однако между этим материалом и полноценной технической керамикой есть существенная разница. В первом случае речь идет о стекле с внедренными в его структуру керамическими кристаллами, а во втором — о самостоятельном материале с другими физическими свойствами.

У применения керамики в корпусе смартфона есть несколько преимуществ:

Высокая устойчивость к появлению царапин и потертостей.

Гладкая поверхность, способная сохранять первоначальный внешний вид в течение длительного времени.

Устойчивость к коррозии и воздействию бытовых химических веществ.

Возможность беспроводной зарядки и прохождения радиосигналов через корпус при использовании подходящего состава материала.

Необычный внешний вид, заметно отличающийся от привычного окрашенного алюминия.

Однако идеальным этот материал назвать нельзя. Несмотря на высокую твердость, керамика довольно хрупкая. Если металлический корпус при падении смартфона может получить вмятину, то керамический рискует расколоться. Кроме того, производство крупных деталей сложной формы из технической керамики требует дорогостоящей обработки. Вполне возможно, что именно с этим связаны небольшие запланированные объемы производства компонентов юбилейного Айфона.

Керамический корпус Apple уже опробовала на часах

Для компании из Купертино работа с керамикой далеко не в новинку. В 2016 году Apple представила белые Apple Watch Series 2 Edition, которые пришли на смену дорогим золотым часам первого поколения. Позднее керамические корпуса получили Apple Watch Series 3 и Series 5. Причем такие модели продавались значительно дороже своих алюминиевых аналогов.

После довольно продолжительного перерыва Apple вернулась к этому материалу в 2026 году. Как мы уже рассказывали в сравнении Apple Watch Series 11 и Series 12, последнее поколение умных часов доступно в том числе в жемчужно-белом и темно-синем керамических корпусах.

Поэтому появление аналогичного варианта исполнения у iPhone выглядит вполне закономерным. Тем более что Apple необходимо как-то выделить смартфон, посвященный двадцатилетию всей линейки. Выпустить его просто в эксклюзивном цвете было бы слишком предсказуемо, а вот предложить покупателям принципиально новый материал корпуса — совсем другое дело.

Интересно и то, что в таком случае Apple может создать отдельную премиальную категорию смартфонов. Покупателям больше не придется обращаться к сторонним компаниям, которые переделывают корпуса Айфонов и продают их с огромной наценкой, чтобы получить действительно редкое устройство. Обсудить, стоит ли доплачивать за керамический корпус, можно в нашем чате в Telegram или чате AppleInsider.ru в МАКС.

Редкий Айфон может обойтись заметно дороже

Презентация юбилейных смартфонов Apple ожидается осенью 2027 года. При этом компания может пропустить цифру 19 в названии своих флагманов и сразу перейти к iPhone 20, как это было в 2017 году, когда вместо iPhone 9 нам показали iPhone X. Правда, официального подтверждения этой информации пока нет.

Помимо возможного появления керамической версии, от юбилейных смартфонов Apple ожидают и других изменений. В частности, речь идет об экране с изгибами по всем четырем сторонам, возвращении титановой рамки и существенном сокращении видимых границ дисплея. Все это должно заметно изменить восприятие смартфона даже на фоне актуальных Pro-моделей.

Что касается стоимости керамического Айфона, то здесь пока остается только гадать. Учитывая опыт Apple с умными часами, рассчитывать на небольшую доплату за эксклюзивный корпус я бы не стал. К тому же ограниченный тираж способен создать дополнительный ажиотаж, особенно в России, где редкие версии техники Apple наверняка будут продаваться с ощутимой наценкой. Если хочется обновить внешний вид нынешнего Айфона, чехлы и другие аксессуары можно найти в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Не исключено, что керамический iPhone станет одним из самых дорогих смартфонов Apple в истории. Вот только покупка такого устройства будет иметь гораздо больше общего с приобретением коллекционного предмета, чем с обычным обновлением телефона. И даже если внутри окажется ровно то же самое железо, что и в стандартном iPhone 20 Pro, желающих заполучить юбилейную новинку наверняка найдется немало.