iOS 27.1 раскрыла функции iPhone Duo, которые Apple не показала на презентации

Если вы присматриваетесь к iPhone Duo, то наверняка уже прикидываете, как он будет жить на столе рядом с вами, а не только в кармане. На презентации Apple показала для складного айфона обновленный режим ожидания, но, как выяснилось, рассказала далеко не все. В коде iOS 27.1 нашлись циферблаты, о которых компания промолчала, и пара из них явно намекает на большие планы Apple в умном доме. Ниже разберем, что это за режимы, как их можно будет настроить и стоит ли вообще ориентироваться на режим ожидания, когда выбираешь складной смартфон.



Режим ожидания больше не привязан к зарядке

Для складного iPhone Apple не стала просто растягивать привычный интерфейс на большой экран. Компании пришлось сделать отдельную версию iOS 27, и режим ожидания в ней изменился едва ли не сильнее остальных функций.

На обычных айфонах этот режим включается, только когда телефон лежит боком на зарядке. У iPhone Duo такого ограничения нет. Режим ожидания работает и без кабеля, так что смартфон можно просто поставить на стол, и он превратится в маленький информационный экран с часами, погодой или фотографиями.

Сам Duo можно использовать сложенным и разложенным, вертикально и горизонтально. Плюс есть два положения, которые Apple называет «сидячим» и «стоячим». Второе в первую очередь придумано для просмотра видео, но именно в нем открывается большая часть новых возможностей режима ожидания. Внутренний экран на 7,6 дюйма в такой позиции работает как настольные часы или цифровая фоторамка.

Мне кажется, это самое заметное изменение режима с момента его появления. Раньше режим ожидания был функцией для тумбочки, которая жила только ночью на зарядке. Теперь его можно включить где угодно: на рабочем столе, на кухне, в гостях. Правда, если оставить Duo в таком режиме на всю ночь без питания, к утру аккумулятор ощутимо просядет, так что про зарядку все равно не забудешь.

Если планируете держать Duo на тумбочке постоянно, стоит заранее подумать об удобной подставке и хорошем блоке питания. Совсем не обязательно брать фирменные аксессуары, недорогие и толковые варианты с AliExpress мы регулярно собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Пять циферблатов, о которых Apple промолчала

На презентации Apple показала лишь несколько вариантов оформления режима ожидания, и почти все они завязаны на картинку: снимки, воспоминания, погоду. Выглядеть это будет немного иначе, чем на привычных айфонах, ведь у матового экрана есть нюансы, которые стоит учитывать, если вы любите держать на столе фотографии.

Все остальное нашел известный инсайдер pdfu. В симуляторе iOS 27.1 нет приложения Rushmore, которое как раз отвечает за новые циферблаты. Зато в системе остались строки локализации, и по ним видно, какие варианты Apple готовит. Часть циферблатов инсайдеру даже удалось запустить. Вот что он нашел:

Home Camera: изображение с одной камеры видеонаблюдения или сетка сразу до девяти камер;

Home Modular: элементы управления умным домом, которые можно расставить самому;

Flow: судя по всему, анимированная картинка, которая реагирует на действия;

Fade: подробностей пока нет, возможно, что-то похожее на Flow;

Snoopy: циферблат со Снупи в духе заставки на Apple TV.

Самые интересные здесь первые два. Home Camera и Home Modular превращают разложенный iPhone Duo в полноценный пульт от умного дома. Поставил телефон на стол, и видишь, кто стоит у двери, что происходит во дворе и включен ли свет в детской. Apple давно готовит отдельный домашний хаб с экраном около 7 дюймов, и похоже, что часть его идей переедет и в складной айфон.

Flow и Fade пока остаются загадкой. Инсайдер предполагает, что Flow будет показывать живую абстрактную графику, а Fade может оказаться его вариацией. Со Снупи все понятнее: Apple уже использует этого персонажа в заставках на Apple TV, и логично перенести его на большой экран айфона.

Кроме новых, останутся уже известные циферблаты. Среди них аналоговые и цифровые часы, классический календарь, погода, фото, воспоминания, общие альбомы и модульный циферблат с виджетами.

Получается солидный набор, особенно для первого поколения складного iPhone. За утечками вокруг Duo мы следим каждый день, и до старта продаж наверняка всплывет еще что-нибудь интересное. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Циферблат можно собрать под себя

Настраивать режим ожидания на Duo можно будет почти так же, как на обычных айфонах. В редакторе циферблата выбираете стиль и цвет, а быстрые правки делаются свайпами прямо по экрану, без лишних меню и переходов в настройки.

Для циферблатов с поддержкой виджетов предусмотрено пять вариантов раскладки. Apple назвала их StandBy, Stacked, Top, Middle и Bottom. Судя по названиям, первый повторяет привычную схему, Stacked собирает виджеты стопкой, а три последних определяют, где на экране окажется блок с виджетами: сверху, по центру или снизу.

На небольшом внешнем экране такая гибкость действительно нужна. Места здесь заметно меньше, чем на обычном айфоне, и одна жесткая схема быстро надоела бы. Кто-то поставит Duo на рабочий стол и захочет видеть ближайшие встречи. Кому-то на кухне важнее таймер и прогноз погоды. А кто-то оставит только крупные часы, чтобы видеть время с другого конца комнаты.

Больше всего мне интересно, как Home Modular поведет себя в связке с раскладками виджетов. Если Apple позволит собрать на одном экране и камеры, и свет, и погоду, Duo вполне заменит планшет, который у многих давно висит на кухне ради управления домом. Если после покупки не получится разобраться с настройками режима ожидания или что-то пойдет не так, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Стоит ли ждать iPhone Duo

Если вы и так смотрите в сторону iPhone Duo, режим ожидания станет приятным бонусом к весьма неплохому устройству. Смартфон, который сам стоит на столе и без зарядки показывает время, камеры и фотографии, пригодится каждый день. Особенно дома, где он будет проводить заметную часть времени.

Тем не менее у Duo хватает и сильных, и спорных сторон, а у конкурентов есть свои аргументы и зачастую куда более серьезные. Например, причины взять Galaxy Z Fold 8 прямо сейчас выглядят вполне весомо, особенно если не хочется ждать. Как минимум из-за цены и отсутствия у Apple опыта в складных устройствах я бы советовал подождать первых отзывов реальных покупателей.

Предзаказы на iPhone Duo откроются 16 октября, а в продаже смартфон появится 23 октября. Не исключено, что часть найденных циферблатов станет доступна не сразу, а с одним из следующих обновлений iOS 27. Раз приложения Rushmore нет даже в симуляторе, Apple, скорее всего, еще доводит его до ума.

Лично я больше всего жду Home Camera. Если сетка из девяти камер будет работать без задержек, Duo станет отличным центром управления для тех, кто уже обвешал квартиру умными устройствами. А циферблат со Снупи, уверен, разойдется по скриншотам в первый же день после релиза.