Поставщик Apple слил инфу об отменённом продукте компании. Он всё-таки выйдет

В августе история с AirPods с камерами, казалось, закончилась. Сначала в бете macOS нашли рекламный ролик, где наушники вместе с Siri разглядывают обложку книги, а через пару дней пришла новость, что эту модель Apple в продажу уже не выпустит. Мы тогда тоже написали, что AirPods с камерами отменили, и тема затихла. А те, кто ждал следующие AirPods Pro, переключился на слухи про металлический корпус. Но на этой неделе на отчёте перед инвесторами одна китайская компания сказала вслух то, о чём поставщики Apple обычно молчат.



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Поставщик сам назвал проекты Apple на отчёте для инвесторов

Компания называется Quick Intelligent Equipment, а её акции торгуются на Шанхайской бирже, так что это не просто какая-то подвальная сливочная. На брифинге по итогам третьего квартала там заявили, что уже участвуют в проектах Apple, причём сразу по двум направлениям: AI-очков и новых умных наушников. По словам компании, это поможет ей нарастить продажи в двух направлениях, на которых она и зарабатывает.

Сама Quick ни деталей, ни корпусов для Apple не делает. Она выпускает оборудование для заводов электроники: установки для точной пайки и сборки, а ещё системы контроля, которые с помощью камер и машинного зрения ищут брак на готовых изделиях. Именно на эту технику, как рассчитывают в компании, новые устройства Apple и поднимут спрос.

Остальное в заявлении осталось за кадром:

сколько оборудования заказано и на какую сумму, не сказали;

когда начнётся серийное производство, тоже;

слово AirPods не прозвучало, только «новые умные наушники».

Apple, как обычно, ничего не комментирует. Но фразу про наушники за пару дней успели связать с камерами. И если отмотать к августу, становится понятно почему.

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В августе отменили не наушники, а одну из двух версий

Летом мы поторопились с выводами, и не мы одни. Ролик из релиз-кандидата macOS Tahoe 26.7 показывал модель под кодовым именем B790, то есть AirPods Pro 3 с камерами. Через день Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что эта версия ещё недавно стояла в планах на 2026 год, но выпускать её Apple уже не будет. Отсюда и наш заголовок о том, что Apple отменила AirPods с камерами.

Только у той новости была и вторая часть. Параллельно Apple разрабатывает модель B798, и это уже новое поколение AirPods Pro с камерами. Её Гурман ждёт осенью 2027 года вместе с юбилейным iPhone к 20-летию линейки. А в 2026-й наушники не попали, потому что Apple не успела разобраться с цепочкой поставок и софтом.

Правда, сроки Гурман за год менял уже три раза: в мае обещал скорое производство, в июне перенёс на конец 2027-го, в начале августа заговорил о сентябре. Поэтому заявление поставщика полезнее очередного слуха. Оборудование для пайки и проверки брака покупают под сборочные линии, а не под чертежи. Значит, похоже, речь уже о подготовке производства, хотя это наш вывод, а не слова компании. И под «новые умные наушники» по срокам лучше всего подходит как раз B798. Остаётся вопрос, зачем Apple столько возится с камерой в ухе, если снимать на неё нельзя.

Камера в ухе нужна не для фото, а для Siri

Снимать фото и видео такие AirPods действительно не будут. По данным Гурмана, камеры там низкого разрешения, и их задача — передавать картинку Siri для функций визуального интеллекта. Это то, что айфон уже умеет делать своей камерой: узнать предмет, прочитать вывеску, подсказать, что перед вами. Только телефон доставать не придётся.

В коде macOS тогда нашли и цифры. В активном режиме, который, судя по всему, включается запросом к Siri, наушники делают кадр 640 на 640 точек, а в фоновом и вовсе 320 на 320. Это меньше половины мегапикселя, хуже, чем снимал первый iPhone. Все находки мы разбирали, когда выяснили, что будут уметь камеры в AirPods.

Зато в том же коде есть управление индикатором съёмки. Похоже, на наушнике будет огонёк, который покажет окружающим, что камера работает. Деталь мелкая, но она отвечает на главный страх вокруг таких устройств. И с очками этот страх у Apple ещё сильнее.

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Очки Apple будут смотреть на мир, но без экрана

Камера на лице вызывает у прохожих куда больше вопросов, чем в ухе. По словам Гурмана, для команд, которые делают очки, защита данных — приоритет номер один, а сам проект уже не раз сдвигали. Сейчас план такой: первые очки покажут на WWDC в июне 2027 года, а в продажу они поступят ближе к концу 2027-го. То есть примерно тогда же, когда и камерные AirPods.

Экрана в линзах у первой версии не будет, так что это не дополненная реальность и не Vision Pro на носу. В оправе камеры, динамики и микрофоны, а всё остальное делает Siri: отвечает на вопросы о том, что вокруг, переводит с других языков, читает уведомления. По сути, тот же визуальный интеллект, что и в AirPods, только камера смотрит с переносицы, а не из уха.

Почему Apple так осторожничает, мы подробно разбирали, когда писали, почему Apple боится ставить камеры в очки. И если с очками торопиться некуда, то с наушниками вопрос стоит острее, ведь их многие выбирают прямо сейчас.

Ждать AirPods Pro с камерой придётся минимум до осени 2027-го

Запрос «AirPods Pro 4» в Яндексе набирают почти 13 тысяч раз в месяц, и немало людей спрашивают именно дату выхода. Если верить Гурману, камерные AirPods и есть следующее поколение прошек. Выходит, ждать их получается не меньше десяти месяцев, а с учётом того, как часто сдвигались сроки, может, и дольше.

Есть, впрочем, и другие причины подождать:

по одним слухам, Apple думает о двух версиях AirPods Pro 4, одна из них металлическая;

в 2027 году ждут первые устройства с новым Bluetooth, который пропустит звук без потерь, и мы уже объясняли, почему ради него стоит отложить покупку.

Но если старые наушники уже разваливаются, год без них ради функции, которую Apple даже не показала официально, — сомнительная сделка.

Получается, AirPods с камерами никто не отменял. Отменили одну из двух версий, а вторая, судя по словам поставщика, уже дошла до заводского оборудования. В 2027-м Apple выпустит сразу два устройства, которые смотрят на мир вместо вас, и оба держатся на Siri. Так что успех камер в ухе и на носу решит не железо, а то, насколько умнее к тому времени станет ассистент. А вы бы стали носить наушники с камерой или это уже перебор? Расскажите в нашем Telegram-чате.