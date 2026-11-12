Поставщик Apple слил инфу об отменённом продукте компании. Он всё-таки выйдет

Иван Кузнецов

В августе история с AirPods с камерами, казалось, закончилась. Сначала в бете macOS нашли рекламный ролик, где наушники вместе с Siri разглядывают обложку книги, а через пару дней пришла новость, что эту модель Apple в продажу уже не выпустит. Мы тогда тоже написали, что AirPods с камерами отменили, и тема затихла. А те, кто ждал следующие AirPods Pro, переключился на слухи про металлический корпус. Но на этой неделе на отчёте перед инвесторами одна китайская компания сказала вслух то, о чём поставщики Apple обычно молчат.

AirPods Pro и обычные очки на подоконнике

AirPods Pro и обычные очки на подоконнике

👉 Читай AppleInsider.ru в MAX

Поставщик сам назвал проекты Apple на отчёте для инвесторов

Компания называется Quick Intelligent Equipment, а её акции торгуются на Шанхайской бирже, так что это не просто какая-то подвальная сливочная. На брифинге по итогам третьего квартала там заявили, что уже участвуют в проектах Apple, причём сразу по двум направлениям: AI-очков и новых умных наушников. По словам компании, это поможет ей нарастить продажи в двух направлениях, на которых она и зарабатывает.

Сама Quick ни деталей, ни корпусов для Apple не делает. Она выпускает оборудование для заводов электроники: установки для точной пайки и сборки, а ещё системы контроля, которые с помощью камер и машинного зрения ищут брак на готовых изделиях. Именно на эту технику, как рассчитывают в компании, новые устройства Apple и поднимут спрос.

Остальное в заявлении осталось за кадром:

  • сколько оборудования заказано и на какую сумму, не сказали;
  • когда начнётся серийное производство, тоже;
  • слово AirPods не прозвучало, только «новые умные наушники».

Apple, как обычно, ничего не комментирует. Но фразу про наушники за пару дней успели связать с камерами. И если отмотать к августу, становится понятно почему.

⚡ Подписывайся на AppleInsider.ru в Telegram

В августе отменили не наушники, а одну из двух версий

Летом мы поторопились с выводами, и не мы одни. Ролик из релиз-кандидата macOS Tahoe 26.7 показывал модель под кодовым именем B790, то есть AirPods Pro 3 с камерами. Через день Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что эта версия ещё недавно стояла в планах на 2026 год, но выпускать её Apple уже не будет. Отсюда и наш заголовок о том, что Apple отменила AirPods с камерами.

Только у той новости была и вторая часть. Параллельно Apple разрабатывает модель B798, и это уже новое поколение AirPods Pro с камерами. Её Гурман ждёт осенью 2027 года вместе с юбилейным iPhone к 20-летию линейки. А в 2026-й наушники не попали, потому что Apple не успела разобраться с цепочкой поставок и софтом.

Прогнозы выхода камерных AirPods с мая по ноябрь

Прогнозы выхода камерных AirPods с мая по ноябрь

Правда, сроки Гурман за год менял уже три раза: в мае обещал скорое производство, в июне перенёс на конец 2027-го, в начале августа заговорил о сентябре. Поэтому заявление поставщика полезнее очередного слуха. Оборудование для пайки и проверки брака покупают под сборочные линии, а не под чертежи. Значит, похоже, речь уже о подготовке производства, хотя это наш вывод, а не слова компании. И под «новые умные наушники» по срокам лучше всего подходит как раз B798. Остаётся вопрос, зачем Apple столько возится с камерой в ухе, если снимать на неё нельзя.

Камера в ухе нужна не для фото, а для Siri

Снимать фото и видео такие AirPods действительно не будут. По данным Гурмана, камеры там низкого разрешения, и их задача — передавать картинку Siri для функций визуального интеллекта. Это то, что айфон уже умеет делать своей камерой: узнать предмет, прочитать вывеску, подсказать, что перед вами. Только телефон доставать не придётся.

Кадр из ролика Apple: Siri читает обложку книги

Кадр из ролика Apple: Siri читает обложку книги

В коде macOS тогда нашли и цифры. В активном режиме, который, судя по всему, включается запросом к Siri, наушники делают кадр 640 на 640 точек, а в фоновом и вовсе 320 на 320. Это меньше половины мегапикселя, хуже, чем снимал первый iPhone. Все находки мы разбирали, когда выяснили, что будут уметь камеры в AirPods.

Зато в том же коде есть управление индикатором съёмки. Похоже, на наушнике будет огонёк, который покажет окружающим, что камера работает. Деталь мелкая, но она отвечает на главный страх вокруг таких устройств. И с очками этот страх у Apple ещё сильнее.

🔥 Залетай в чат AppleInsider.ru в MAX

Очки Apple будут смотреть на мир, но без экрана

Камера на лице вызывает у прохожих куда больше вопросов, чем в ухе. По словам Гурмана, для команд, которые делают очки, защита данных — приоритет номер один, а сам проект уже не раз сдвигали. Сейчас план такой: первые очки покажут на WWDC в июне 2027 года, а в продажу они поступят ближе к концу 2027-го. То есть примерно тогда же, когда и камерные AirPods.

Сроки и начинка первых умных очков Apple

Сроки и начинка первых умных очков Apple

Экрана в линзах у первой версии не будет, так что это не дополненная реальность и не Vision Pro на носу. В оправе камеры, динамики и микрофоны, а всё остальное делает Siri: отвечает на вопросы о том, что вокруг, переводит с других языков, читает уведомления. По сути, тот же визуальный интеллект, что и в AirPods, только камера смотрит с переносицы, а не из уха.

Почему Apple так осторожничает, мы подробно разбирали, когда писали, почему Apple боится ставить камеры в очки. И если с очками торопиться некуда, то с наушниками вопрос стоит острее, ведь их многие выбирают прямо сейчас.

Ждать AirPods Pro с камерой придётся минимум до осени 2027-го

Запрос «AirPods Pro 4» в Яндексе набирают почти 13 тысяч раз в месяц, и немало людей спрашивают именно дату выхода. Если верить Гурману, камерные AirPods и есть следующее поколение прошек. Выходит, ждать их получается не меньше десяти месяцев, а с учётом того, как часто сдвигались сроки, может, и дольше.

Есть, впрочем, и другие причины подождать:

Но если старые наушники уже разваливаются, год без них ради функции, которую Apple даже не показала официально, — сомнительная сделка.

Получается, AirPods с камерами никто не отменял. Отменили одну из двух версий, а вторая, судя по словам поставщика, уже дошла до заводского оборудования. В 2027-м Apple выпустит сразу два устройства, которые смотрят на мир вместо вас, и оба держатся на Siri. Так что успех камер в ухе и на носу решит не железо, а то, насколько умнее к тому времени станет ассистент. А вы бы стали носить наушники с камерой или это уже перебор? Расскажите в нашем Telegram-чате.

AirPodsТехнологии AppleУтечки Apple
Новости по теме: AirPods
Мы променяли проводные наушники на AirPods, но спустя 10 лет выяснилось, что зря. Фото.
Мы променяли проводные наушники на AirPods, но спустя 10 лет выяснилось, что зря
Apple делает металлические AirPods Pro 4 для богатых. Вот они на фото. Фото.
Apple делает металлические AirPods Pro 4 для богатых. Вот они на фото
Первые AirPods, которые можно починить: что Apple изменила в AirPods 5. Фото.
Первые AirPods, которые можно починить: что Apple изменила в AirPods 5