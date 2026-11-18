К десятилетию айфона Apple показала iPhone X с Face ID и впервые убрала кнопку «Домой» со смартфона. К двадцатилетию компания, судя по утечкам, снова взялась за ту часть телефона, на которую мы смотрим каждый день. Только на этот раз инженеры, похоже, до сих пор выбирают, как далеко зайти с переделкой. И этот выбор может определить, сколько юбилейных айфонов мы вообще увидим в продаже.



Apple готовит четыре варианта, а на витрину могут попасть два

Инсайдер Ice Universe сообщил в Weibo, что Apple разрабатывает четыре варианта юбилейного iPhone. Два из них используют плоское стекло, еще два получают стекло с изгибами по всем четырем краям. Мы на днях собрали главные новинки Apple 2027 года, и там новый дизайн фигурировал у двух старших айфонов. Теперь появилась версия, откуда взялись еще два аппарата.

Самое логичное объяснение выглядит так. Apple пробует по два оформления для iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max. В каждом размере есть образец с плоским стеклом и образец с изогнутым. Если компания выберет один дизайн для обоих размеров, из четырех разработок получатся два серийных смартфона. Названия здесь условные, а расклад по размерам пока остается догадкой.

Зачем вообще тратить время на плоскую версию, если главное событие юбилея вроде бы новое стекло? На образцах можно сравнить, как телефон лежит в руке, что происходит при падении на угол и насколько стабильно поставщик выпускает детали нужной формы. Для Apple это особенно важно, если одно и то же оформление планируют использовать в двух размерах. Изготовить удачный образец и повторить его в большой партии сложнее, чем кажется по фотографии одной детали.

Есть и другой сценарий. Изогнутое стекло достанется старшим моделям, а плоское будут использовать в более доступных айфонах. Тогда четыре разработки действительно могут превратиться в четыре устройства, причем показать их могут в разное время. Выбирать между этими сценариями пока рано. Для этого нужно знать, к каким моделям относятся образцы и на какие сроки рассчитывает Apple. В утечке такого списка нет.

Изгиб стекла может скрыть рамку экрана

Мы уже показывали ранние подробности об экранах iPhone 20. Теперь Ice Universe говорит о рамке около миллиметра у версии с изогнутым стеклом. Изгиб проходит по бокам, сверху и снизу. Если держать смартфон прямо перед собой, граница экрана будет едва различима, хотя физически рамка останется на месте. Под углом контур корпуса, скорее всего, будет читаться лучше.

У Apple уже был похожий прием в Apple Watch Series 7. Компания сделала край стекла таким, чтобы полноэкранный циферблат визуально перетекал к корпусу. На айфоне этот эффект проще всего представить на фотографии, открытой во весь экран. Тонкий темный контур вокруг снимка будет меньше бросаться в глаза. Насколько изменится полезная площадь дисплея, можно будет сказать по размерам серийной модели.

Меня здесь больше всего интересует, как будут выглядеть углы. На телефоне по краям экрана расположены клавиши, индикаторы и полоска для жестов. Даже небольшой изгиб хорошо заметен, если он ловит свет рядом с текстом. И пока мы знаем о форме стекла больше, чем о том, где закончится активная часть экрана. По одному образцу панели трудно судить и о том, сколько места сверху займут фронтальная камера и датчики Face ID.

Увидеть, насколько удачным получился изгиб, лучше всего будет на обычном белом экране, например в Safari, и при взгляде сбоку. На рендере с темными обоями тонкая рамка и без всяких ухищрений теряется. Свежие утечки о дисплее и вырезе под камеру можно будет поймать в наших каналах в Telegram и МАКС.

За три года изгиб стекла стал заметно скромнее

Один из августовских слухов уже породил разговоры, что Apple отложила стеклянный юбилейный айфон. Тогда речь шла о раннем проекте с еще большим количеством стекла. Теперь Ice Universe говорит, что конструкцию с изгибом по четырем краям перебирают около трех лет. У первых образцов края загибались сильнее. Позже изгиб сделали более плавным, и его форму, по словам инсайдера, все еще уточняют.

Самая спорная деталь в свежей утечке касается задней панели. В одном пересказе плоской называют спинку всех четырех образцов, а изгиб относят к лицевому стеклу. В другом деление на плоское и изогнутое стекло касается именно спинок. Про рамку примерно в миллиметр оба пересказа говорят в связи с видом спереди. Как будет выглядеть задняя панель, по этим данным пока судить сложно.

Уменьшение изгиба само по себе мало говорит о том, какой вариант попадет в магазины. Представьте, что при небольшом скруглении рамка уже теряется из виду, а при более сильном по краям начинают мешать блики. В таком случае даже для самого дорогого айфона логично взять стекло с менее заметным изгибом. Почему Apple изменила форму на самом деле, инсайдер не уточняет.

Еще один вопрос всплывет, как только телефон начнут примерять к привычным чехлам. Высокий бортик может прикрыть часть скругления, которое дизайнеры старались подчеркнуть. А на совместимость защитного стекла повлияет форма углов. Кстати, аксессуары для айфонов, которые уже есть в продаже, можно поискать в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Круглая дата приходится на лето, а презентацию ждут осенью

Первый iPhone показали в январе 2007 года, а в продажу в США он поступил 29 июня. Двадцать лет со старта продаж исполнится летом 2027-го. Саму юбилейную линейку пока ждут осенью 2027 года. У десятилетнего iPhone X тоже был осенний анонс. Apple представила его в сентябре 2017-го вместе с iPhone 8 и 8 Plus, а продажи X начала в ноябре.

Поэтому даже после презентации день, когда новый айфон получится взять в руки, может оказаться отдельной датой. Пока Apple держит при себе и расписание, и имена моделей. В утечках прижилось название iPhone 20, потому что оно красиво ложится на юбилей. В 2017 году компания уже показывала, что готова точно так же привязать имя к круглой дате. Как она назовет устройства в этот раз, узнаем на анонсе.

У меня к юбилейному айфону простой вопрос. Насколько заметной останется разница, когда уберешь эффектные обои с рендера и наденешь обычный чехол? Если вам уже доводилось пользоваться телефоном со скругленным стеклом, поделитесь в нашем чате в Telegram или МАКС, как он вел себя в таком сценарии.

Из этой утечки я бы запомнил прежде всего две формы стекла. Если осенью выйдут две юбилейные прошки, станет ясно, какой вариант Apple выбрала для каждого размера. А если в продаже окажутся обе формы, их можно будет сравнить с одного ракурса. Тогда и выяснится, насколько один миллиметр вокруг экрана меняет ощущение от телефона.