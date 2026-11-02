Apple переделает почти все iPad в начале 2027 года. Один планшет изменится до неузнаваемости

Если вы присматриваете себе новенький iPad, то момент для покупки сейчас выбран не самый удачный. Apple только что выпустила iPad mini с OLED-экраном, но на этом обновление планшетов явно не заканчивается. Марк Гурман из Bloomberg уже расписал планы компании на ближайшие месяцы, и под замену попадает почти все, что сейчас стоит на полках. Причем одна из моделей получит то, что раньше было доступно только в дорогих версиях. Ниже разберем, что поменяется в каждом планшете, когда их ждать и в каком случае откладывать покупку нет смысла.



iPad Air догонит по экрану младшего брата

Самым заметным апгрейдом станет экран iPad Air. По данным Гурмана, следующая версия планшета получит экран на OLED и повторит путь iPad mini, который перешел на новую матрицу буквально неделю назад. Ситуация забавная: маленький и более дешевый планшет обогнал Air по экрану. Правда, не без компромиссов. Частота обновления у mini осталась на уровне 60 Гц, и Apple объяснила, почему отказалась от 120 Гц, хотя убедила далеко не всех.

Сейчас iPad Air работает на чипе M4 и использует обычную LCD-панель. Эту версию Apple показала 2 марта 2026 года, в США она стоит от 599 долларов за 11-дюймовую модель. Какой процессор поставят в следующий Air, Гурман не уточняет. В MacRumors предполагают M5, который уже стоит в iPad Pro, и это похоже на правду: Air обычно получает чип прошлого поколения от прошки.

Будет ли у нового Air ProMotion, пока неизвестно. После истории с iPad mini я бы на это не рассчитывал: 120 Гц для Apple остаются одним из главных аргументов в пользу Pro. Зато OLED сам по себе дает настоящий черный цвет и более яркий HDR. Для планшета, на котором в основном смотрят сериалы, это важнее плавной прокрутки.

iPad Pro перестанет сбрасывать частоту под нагрузкой

Внешне iPad Pro, судя по всему, почти не изменится. Главная новинка спрятана внутри: Гурман ожидает, что планшет получит испарительную камеру охлаждения, как у iPhone 17 Pro. Впервые об этом он написал еще осенью 2025 года, а теперь подтвердил, что Apple успевает к первой половине 2027-го.

Зачем это нужно, понятно по корпусу. Нынешний iPad Pro толщиной около 5 мм, и места под вентилятор в нем нет. Пока вы листаете ленту или пишете конспект, чипу хватает и пассивного охлаждения. Но длинный экспорт видео, рендер в 3D или тяжелая игра быстро нагревают корпус, и процессор начинает сбрасывать частоту. Испарительная камера разносит тепло по большей площади, так что планшет дольше держит пиковую производительность.

С чипом тоже почти все ясно. iPad Pro на M5 вышел в октябре 2025 года, а Гурман еще раньше говорил, что Apple обновляет прошки примерно раз в полтора года. Это как раз весна 2027-го. В MacRumors рассчитывают на M6: его Apple уже поставила в MacBook Pro, показанный в конце октября. Подробности обычно всплывают ближе к запуску, поэтому подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, если весеннюю презентацию вдруг сдвинут, вы узнаете об этом сразу.

Базовый iPad наконец получит Apple Intelligence

Про самый доступный планшет известно больше всего, и не от Гурмана. В конце сентября MacRumors нашел упоминания iPad 12 в коде Apple. Судя по нему, планшет получит чип A19 и 8 ГБ оперативной памяти. Этого хватает для Apple Intelligence, которой у нынешнего базового iPad на A16 нет вовсе: ему просто не хватает памяти.

Для России нейросетевые функции Apple пока не главный аргумент, их доступность зависит от языка и региона. Но лишние гигабайты пригодятся и без них. Safari реже перезагружает вкладки, игры не вылетают при переключении, а сам планшет дольше будет получать свежие версии iPadOS. Нынешний iPad на A16 продается с марта 2025 года и уже сейчас выглядит слабым звеном в линейке.

Заодно базовый iPad получит фирменные чипы связи Apple. N1 отвечает за Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, а C1X заменит модем Qualcomm в версиях с сотовой связью. iPad Air на M4 получил ту же связку еще весной, так что младшая модель просто догоняет старшую. Ничего революционного, зато обидных пробелов станет меньше.

Подождать стоит не всем

Сроки у Гурмана звучат уверенно: первая половина 2027 года. Скорее всего, Air и базовый iPad покажут в начале весны, как это было с прошлыми поколениями: в 2025 году новые Air вышли 4 марта, в 2026-м — 2 марта. Но прежде чем откладывать покупку, посмотрите, что получилось с iPad mini. Мы уже сравнили новый iPad mini с прошлым, и оказалось, что свежая модель выигрывает далеко не во всем, а стоит при этом заметно дороже.

Про цены в отчете Bloomberg нет ни слова, и вот это настораживает. iPad mini с OLED стоит в США от 699 долларов, на 100 долларов дороже прошлой модели, причем это уже второе подорожание мини за год. Если Apple так обошлась с самым компактным планшетом, ждать, что Air с новым экраном останется в прежних 599 долларах, довольно наивно. Базовому iPad повезет больше: OLED ему не грозит, а без нового экрана поднимать цену сложнее.

В России к этому добавляется серый рынок. Первые недели после старта новинки продают с заметной наценкой, а прошлое поколение, наоборот, обычно дешевеет: магазины избавляются от остатков. Поэтому весной можно будет выбирать не только между старым и новым, но и между переплатой за свежий чип и скидкой на M4.

Так что начните с вопроса, зачем вам планшет. Новинка нужна тем, кому мешает конкретное ограничение, а остальным хватит и нынешних моделей.

Ваш сценарий Что делать Нужен недорогой планшет для учебы и видео Подождать iPad 12: 8 ГБ памяти продлят ему жизнь Хочется OLED, но не за цену Pro Ждать новый Air или брать iPad mini уже сейчас Монтаж, 3D и долгие нагрузки Есть смысл дождаться Pro с новым охлаждением Рисование, заметки, работа с документами iPad Pro на M5 или Air на M4 справятся без проблем Планшет нужен в подарок к Новому году Брать нынешние модели, весна слишком далеко

Честно говоря, сильнее всего ожидание оправдано для базового iPad. Разница между A16 с 6 ГБ памяти и A19 с восемью почувствуется через пару лет, когда новая iPadOS начнет отрезать функции у старых моделей. А вот с прошкой все не так однозначно. Если вы не держите тяжелый проект на экспорте по полчаса, M5 хватит еще на несколько лет, и разницу в охлаждении вы попросту не заметите.

Если уже взяли планшет и он греется или тормозит в каком-то приложении, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем, в чем дело. А чехлы с подставкой и недорогие стилусы на замену Apple Pencil регулярно попадают в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так что весной Apple обновит почти всю линейку, кроме только что вышедшего мини. До презентации еще несколько месяцев, и за это время Гурман наверняка добавит подробностей, в первую очередь про цены. Именно они в итоге и решат, стоило ли ждать.