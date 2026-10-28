iPhone 18e получит мощный процессор, но экран останется позором Apple

Если вы присматриваетесь к самому доступному айфону и думаете, брать iPhone 17e сейчас или дождаться следующего, у меня для вас свежие вводные. До весны еще далеко, а характеристики iPhone 18e частично уже утекли в сеть. Часть из них выглядит как привычная экономия Apple, к которой все давно привыкли. Но одна строчка в списке спорит с тем, что писали аналитики меньше года назад, и если она подтвердится, ради нее многие захотят подождать. Ниже разберем, что Apple поменяет в младшей модели, где снова сэкономит и сколько, судя по всему, попросит за новинку.



Экран остался на 60 Гц, и это не опечатка

Месяц назад мы сводили в одну статью, чем iPhone 18 и iPhone 18e будут отличаться, но тогда по младшей модели было больше догадок, чем фактов. Теперь картина стала точнее. Автор утечки — китайский инсайдер Digital Chat Station, который публикуется в Weibo и обычно сливает характеристики смартфонов задолго до анонса. Его пост первым заметили коллеги из Rozetked, а Apple, как обычно, молчит.

В списке только экран, процессор и две камеры, без батареи и цены. Так что это скелет будущего смартфона, а не полная спецификация. И начинается он с дисплея: 6,1 дюйма, OLED на матрице LTPS и частота 60 Гц. Диагональ та же, что у iPhone 16e и 17e. Технология тоже прежняя.

Если коротко, LTPS — это более простая и дешевая подложка, чем LTPO во флагманах. Именно LTPO умеет плавно менять частоту от 1 до 120 Гц, а без нее нет ни ProMotion, ни Always On Display. Кстати, недавно я замерил, сколько батареи съедает Always On, и разница оказалась не такой страшной, как многие думают. Тем обиднее, что в 18e эту функцию не включить даже при желании.

В 2027 году 60 Гц в смартфоне за 700 долларов смотрятся странно. Android-смартфоны в разы дешевле давно крутят картинку на 120 Гц, и после них прокрутка ленты на айфоне кажется слегка дерганой. Apple, похоже, держит частоту как главный повод доплатить за старшие модели. Тем более что даже базовый iPhone 17 уже получил 120 Гц.

Есть и хорошая сторона. Macworld пишет, что 18e может получить более свежую и яркую панель, чем у 17e. Часть источников ждет и Dynamic Island вместо выреза-челки, но тут единства нет: еще для 17e об этом говорили, а в итоге вырез остался. Я бы на «островок» не рассчитывал, пока его не покажут на схемах корпуса.

Процессор окажется на поколение моложе

Внутри iPhone 18e, по словам инсайдера, будет Apple A20, выполненный по 2-нанометровому техпроцессу. Это та же линейка, что и в базовом iPhone 18, а не A20 Pro из прошек.

Прирост тут ощутимый. В iPhone 17e стоит урезанный A19 с 4-ядерной графикой вместо 5-ядерной, то есть младшей модели традиционно достается отбраковка с чуть меньшим числом ядер. Скорее всего, с A20 будет та же история. Но переход на 2 нм сам по себе дает экономию энергии, а для смартфона без адаптивной частоты экрана это как раз плюс к автономности.

Оперативной памяти, по оценке аналитика Минг-Чи Куо, будет 9 ГБ — столько же, сколько у iPhone 18. Для Apple Intelligence и тяжелых приложений это с запасом. С модемом сложнее. Одни источники ждут новый C2, другие уверены, что 18e оставят нынешний C1X. Мне второй вариант кажется логичнее: Apple всегда спускает новые чипы сверху вниз, и младшая модель получает их последней.

Камера на фронте может удивить

Основная камера, по данным Digital Chat Station, снова будет одна, на 48 Мп. Никакого ультраширика и телевика. В 17e тоже стоит один модуль на 48 Мп, и двукратный зум он делает кропом с матрицы. В 18e, судя по всему, все останется так же.

А вот фронталка интереснее. Инсайдер пишет про 24-мегапиксельную селфи-камеру, тогда как у iPhone 17e она 12 Мп. При этом в ноябре 2025 года аналитики J.P. Morgan утверждали, что 18e сохранит именно 12 Мп, и Macworld до сих пор советует на апгрейд не рассчитывать. Кто прав, узнаем ближе к весне.

В Rozetked предположили, что речь о квадратной матрице Center Stage, как у iPhone 17 и 17 Pro. Сенсор у нее на 24 Мп, но снимки на выходе получаются 18 Мп, потому что часть площади уходит на кадрирование. Если Apple действительно поставит такой модуль в 18e, вы сможете снимать горизонтальные селфи, не поворачивая телефон, а кадр в видеозвонках будет сам подстраиваться под людей. Для бюджетного айфона это была бы самая заметная новинка за последние годы.

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Выход весной и цена уже не 599 долларов

Показать iPhone 18e, судя по прошлым утечкам, должны в марте 2027 года. И не в одиночку, а вместе с базовым iPhone 18. Apple впервые отказалась показывать обычный айфон осенью: 9 сентября на сцене были только iPhone 18 Pro, Pro Max и складной iPhone Duo.

Про цену Digital Chat Station ничего не пишет, но ориентир уже есть. В сентябре Apple подняла цены на старые айфоны, и iPhone 17e подорожал в США с 599 до 699 долларов. Macworld ждет, что 18e стартует как раз с 699, а DigiTimes пишет, что Apple согласилась на более дорогую память от Samsung в начале 2027 года. Так что и эти 699 не гарантированы.

Для России цифра в долларах мало что значит, конечно. Все решат серые поставщики, курс и то, как быстро новинка доедет до магазинов. Но раз подорожали даже прошлые модели, дешевле нынешнего 17e новинка вряд ли окажется. Нужен чехол или стекло для нынешнего 16e или 17e — такие мелочи мы часто находим в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так стоит ли ждать iPhone 18e? Если вам нужен айфон прямо сейчас, а главное в нем — камера, автономность и долгие обновления, 17e никуда не денется и через полгода не устареет. А вот потерпеть до марта имеет смысл тем, кто много общается по видео и снимает селфи: если 24 Мп на фронте подтвердятся, разница будет заметна каждый день. А чтобы понять, сколько служит такой айфон, почитайте, что стало с iPhone 16e через год у обычного пользователя. Сомневаетесь между моделями? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут выбрать без переплаты.