Айфон вместо роутера: что будет с батареей, если постоянно раздавать интернет

Старый айфон в ящике стола или основной смартфон, который все равно весь день лежит на зарядке: многие раздают с него интернет на ноутбук, телевизор и планшеты вместо нормального роутера. Схема выглядит бесплатной и удобной, но у нее есть цена, которую видно не сразу. Аккумулятор, нагрев, выбор между Wi-Fi и кабелем, настройки заряда: в каждом из этих пунктов есть нюанс, о котором обычно вспоминают слишком поздно. Ниже разберем, где айфон справляется с ролью домашнего модема, а где лучше не экономить.



Айфон вместо роутера: где проходит граница

Технически ограничений нет: если режим модема на iPhone уже работает, раздавать интернет можно хоть сутками. Если нужного пункта в настройках нет, начните с инструкции по настройке режима модема. В России он без ручного ввода APN не появляется, и это касается всех моделей, начиная с iPhone 14.

Проблема в другом. Точка доступа в iOS задумана для коротких сессий: подключить ноутбук в кафе, скинуть файл, дать интернет планшету в дороге. Если к ней какое-то время никто не подключен, система перестает ее раздавать ради экономии энергии. Для ноутбука это мелочь, а вот умная колонка, камера или телевизор, которые должны быть в сети постоянно, будут периодически теряться и не всегда сами найдут точку заново.

К тому же у айфона нет того, что есть у самого дешевого роутера. Нет Ethernet-портов, нет гостевой сети, нет нормального родительского контроля, а число одновременных подключений ограничено. Поэтому я бы относился к айфону как к временной замене роутера: дача на лето, съемная квартира на пару месяцев, запасной канал на случай, если отвалился домашний провайдер. Для семьи из четырех человек со Smart TV и парой ноутбуков лучше взять LTE-роутер под SIM-карту, он для этого и сделан.

Что происходит с аккумулятором на постоянной зарядке

Литий-ионную батарею изнашивают три вещи: циклы перезарядки, долгое нахождение на высоком уровне заряда и температура. С циклами как раз все не так страшно, как кажется. Когда айфон зарядился, он прекращает набирать проценты и работает в основном от адаптера, лишь изредка подзаряжаясь. Счетчик циклов при такой схеме растет медленно.

Зато два других фактора работают против вас круглосуточно. Смартфон на проводе почти все время держит 100%, а это самое напряженное состояние для батареи. Добавьте сюда тепло от модема, и получите сочетание, при котором аккумулятор стареет быстрее, даже если циклов на счетчике немного. Именно постоянные 100% и тепло, а не сама зарядка, съедают ресурс.

Для ориентира: батареи iPhone 15 и новее Apple рассчитывает на сохранение 80% емкости после 1000 циклов, у более старых моделей этот порог наступает после 500. Но эти цифры про нормальную эксплуатацию, а не про смартфон, который месяцами лежит горячим на зарядке. Здесь «Состояние аккумулятора» может проседать заметно быстрее.

Отдельно стоит следить за корпусом. Вздувшаяся батарея начинает выдавливать экран: появляется щель по краю, смартфон перестает ровно лежать на столе, чехол не садится до конца. Если заметили что-то подобное, сразу отключайте айфон от зарядки и несите в сервис, продолжать раздачу в таком состоянии нельзя. Хотите разбираться в поведении батареи айфона глубже? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, мы регулярно разбираем такие вещи на реальных примерах.

Нагрев опаснее, чем кажется

В режиме модема айфон греется сразу с трех сторон. Сотовый модуль работает на максимуме, Wi-Fi постоянно раздает сеть, а контроллер питания держит заряд. По отдельности каждый из этих процессов безобиден, вместе они превращают смартфон в теплую плитку. Apple считает комфортной для iPhone температуру окружающей среды от 0 до 35 °C, и летом у окна этот предел легко перешагнуть.

Когда айфону становится жарко, он защищается сам: приостанавливает зарядку на 80% и пишет об этом на экране блокировки, а при сильном перегреве может урезать скорость сети или вообще показать предупреждение о том, что устройству нужно остыть. Раздача интернета в такие моменты становится заметно медленнее.

Несколько простых правил сильно снижают температуру:

Снимите чехол, особенно кожаный или толстый силиконовый.

Не кладите смартфон на диван, подушку или подоконник под прямым солнцем, и держите подальше от батареи отопления.

Заряжайте по кабелю, а не на беспроводной зарядке: индукция и MagSafe греют айфон сильнее. Это актуально при раздаче интернета через Wi-Fi.

Если 5G ловит плохо, переключитесь на LTE. На слабом сигнале модем работает на пределе и греется больше.

Держите экран выключенным, раздача работает и на заблокированном айфоне.

Удобнее всего ставить айфон вертикально на подставку, чтобы задняя панель не упиралась в стол и нормально отдавала тепло. Такие подставки, в том числе с кулером, удобно поискать в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там мы регулярно собираем полезные мелочи для техники.

Wi-Fi или кабель: какой способ раздачи бережнее

Обычно эти варианты сравнивают по скорости, но для круглосуточной работы важнее другое: сколько устройств получится подключить, как сильно греется айфон и откуда он берет питание. Простого «кабель лучше» тут мало, у каждого способа свой сценарий.

Параметр По Wi-Fi По USB Сколько устройств Несколько сразу Одно, к которому подключен кабель Нагрев айфона Выше, работает еще и Wi-Fi-модуль Ниже, Wi-Fi не задействован Питание Нужен отдельный адаптер Айфон питается от того же порта Стабильность Может отключаться, если никто не подключен Держится, пока вставлен кабель Кому подходит Квартира или дача с несколькими гаджетами Один ноутбук или роутер с USB-портом

Если интернет нужен одному компьютеру, кабель выигрывает по всем пунктам: меньше нагрев, стабильнее соединение, не нужен отдельный адаптер. На Mac все работает сразу, на Windows понадобится приложение Apple Devices или iTunes, иначе компьютер просто не увидит айфон как модем.

Самая удобная схема для дома получается, если объединить оба способа. Некоторые модели с USB-портом, например роутеры Keenetic, умеют работать с iPhone как с USB-модемом: айфон отдает интернет по кабелю, а раздачу Wi-Fi на все устройства берет на себя роутер с USB-портом. Смартфон греется меньше, а сеть получается полноценной. Перед покупкой проверьте список совместимых модемов у производителя и учтите, что USB-порт роутера выдает немного тока: под нагрузкой заряд айфона может медленно снижаться.

Стоит ли ограничивать заряд до 80%

В обычной жизни польза от ограничения спорная, мы подробно описывали год экспериментов с ограничением заряда, и выигрыш там получился скромным. Но айфон на постоянной раздаче как раз тот редкий случай, когда ограничение имеет смысл. Смартфон никуда не уносят, и лишние 20% емкости ему просто не нужны.

На iPhone 15 и новее откройте «Настройки» — «Аккумулятор» — «Зарядка» и выберите лимит. Доступны значения от 80 до 100% с шагом в 5%. Айфон заряжается почти до выбранной отметки и перестает набирать проценты, дальше работает от адаптера. Для круглосуточной раздачи я бы ставил ограничение в 80%: батарея держится в спокойной зоне, а запаса хватит, если вдруг отключат свет.

С iPhone 14 и более старыми моделями сложнее. У них есть только «Оптимизированная зарядка», которая изучает ваш распорядок и придерживает заряд на 80%, когда ожидает, что смартфон долго пролежит на проводе. При постоянном питании она часто срабатывает, но гарантий нет. Надежнее связка из умной розетки и автоматизации в «Командах»: при достижении 80% розетка выключается, при падении до 40–50% включается снова.

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Что проверить, прежде чем оставлять айфон на раздаче

Когда смартфон работает модемом неделями, трафик уходит быстрее, чем кажется: телевизор тянет обновления, ноутбук синхронизирует облако. С iOS 26.4 можно посмотреть расход трафика по устройствам прямо в настройках точки доступа, и это первое, что стоит проверить через пару дней такой работы.

Остальной список короткий:

Узнайте условия тарифа. На многих безлимитах раздача ограничена по объему, режется по скорости или стоит отдельных денег.

Смените пароль точки доступа на длинный и нестандартный, особенно в многоквартирном доме.

Включайте «Максимальную совместимость», только если старые устройства не видят сеть. Она переводит раздачу на 2,4 ГГц, а это медленнее.

Раз в неделю заглядывайте в «Состояние аккумулятора» и осматривайте корпус.

В итоге ответ зависит от того, какой айфон вы оставляете на проводе. Старый смартфон, выделенный под модем, с ограничением заряда, без чехла и на подставке спокойно отработает не один месяц, даже если батарея со временем подсядет, потерять его не жалко. А вот основной айфон я бы на постоянную раздачу не ставил: за экономию на роутере придется заплатить емкостью аккумулятора, которая понадобится вам каждый день.