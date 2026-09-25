Сравнил 4 способа переноса данных с айфона на айфон и выбрал самый быстрый

Когда в руках новый айфон, хочется как можно быстрее им пользоваться, но сначала на него нужно перетащить все со старого. Apple предлагает четыре стандартных способа, и хотя я уже показывал, как бесплатно перенести данные без компьютера, вопрос, какой из вариантов на самом деле быстрее, оставался открытым. Поэтому я взял айфон, на котором набралось около 225 ГБ данных, и перенес их всеми четырьмя способами по очереди. Оценки на экране оказались далеки от реальности, пароли в каждом случае вели себя по-своему, а один из вариантов может надолго оставить вас сразу без двух телефонов. Ниже расскажу, что получилось и какой способ я теперь выбираю сам.



Сколько времени занял каждый способ

Когда я недавно сменил iPhone 16 Plus на iPhone 17, данные переносил по старой привычке через iCloud. Этот способ мне всегда казался самым удобным, но я ни разу не сравнивал его с остальными. А вариантов у Apple четыре:

восстановление из резервной копии в iCloud;

прямой перенос с айфона на айфон по воздуху;

прямой перенос через кабель, которым соединяются оба телефона;

резервная копия на компьютере с последующим восстановлением на новый айфон.

Я засекал три вещи: сколько времени занимает перенос, остаются ли приложения авторизованными и как долго я сижу без доступа к обоим айфонам. В замеры не входят обычные шаги настройки вроде входа в Apple ID и Face ID. И даже когда айфон пишет, что все готово, приложения и часть данных еще какое-то время докачиваются в фоне. Поэтому у вас цифры будут другими: многое зависит от объема данных, скорости интернета, помех в Wi-Fi и загрузки серверов Apple.

Сразу покажу итог по времени, а подробности по каждому способу разберу ниже. Во втором столбце указано, сколько занял основной перенос и сколько потом докачивались приложения, в третьем что стало с авторизацией в приложениях.

Способ Время Логины iCloud 4 минуты до входа на главный экран, еще 45 минуты на докачку Слетели почти все По воздуху 24 минуты до входа на главный экран, еще 25 минуты на приложения Большинство сохранились По кабелю USB 3 18 минут до входа на главный экран, еще 25 минут на приложения Большинство сохранились Копия на Mac 22 минуты копия, 25 минут восстановление, 25 минут приложения Большинство сохранились

Разница в минутах не такая большая, как кажется. Гораздо важнее, занят ли в это время старый айфон и сколько приложений потом придется настраивать заново. Именно здесь способы и расходятся сильнее всего.

Теперь про главную ловушку. Разъем USB-C не гарантирует быстрой передачи. Часть айфонов с USB-C, в том числе мой прошлый iPhone 16 Plus, работает на скоростях USB 2.0, как и старые модели с Lightning. Кабель из коробки тоже поддерживает только USB 2.0. Чтобы проводной перенос действительно был быстрым, нужны айфоны с поддержкой USB 3 и подходящий кабель USB 3 или Thunderbolt.

Такой кабель не обязательно брать оригинальный. Нормальные варианты с поддержкой USB 3 есть на AliExpress, а проверенные находки мы собираем в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Только смотрите в характеристиках на скорость передачи данных, а не на одну мощность зарядки.

iCloud и перенос по воздуху: скорость против паролей

Первым делом я восстановил айфон из iCloud. Сразу уточню, что eSIM живет своей жизнью и переносится отдельно, а как правильно перенести eSIM, мы уже подробно разбирали. Так вот, iCloud на старте пообещал 15 минут, а на деле я попал на главный экран нового айфона уже через 4. Правда, дальше еще 45 минут докачивались приложения и остальные данные из копии. В сумме вышло около 50 минут, но пользоваться телефоном я мог почти сразу, а старый айфон при этом вообще не блокировался.

Минус обнаружился быстро. Пароли пришлось вводить заново практически везде: в соцсетях, приложениях для умного дома, почте. Даже в стандартной Почте, где у меня подключен Gmail, айфон попросил снова войти в аккаунт. Мне кажется, раньше восстановление из iCloud сохраняло больше данных для входа, но в этот раз не уцелело почти ничего.

Затем я попробовал прямой перенос по воздуху. Айфон сначала показал оценку около двух часов, но основная часть закончилась за 24 минуты. После этого приложения докачивались еще примерно 25 минут. С логинами здесь все заметно лучше: соцсети остались авторизованными, приложение для солнечных панелей тоже, а в Почте не пришлось вводить пароль от Gmail. Идеально не вышло: YouTube, отдельное приложение Gmail и программы для автомобиля попросили войти заново. Но по сравнению с iCloud разница огромная.

У этого способа есть серьезный риск. В переносе участвуют оба телефона, и все 24 минуты старым айфоном я пользоваться не мог. У меня все прошло гладко, но в сети хватает историй, когда беспроводной перенос зависал на несколько часов, а оценка на экране доходила до суток и больше. Случается такое нечасто, но если что-то пойдет не так, вы останетесь без обоих телефонов сразу. О таких неочевидных мелочах iOS мы регулярно рассказываем в наших каналах в Telegram и МАКС. Подписывайтесь, чтобы не наступать на те же грабли при следующей смене айфона.

Кабель оказался быстрее всех, но есть нюанс

Дальше я соединил айфоны быстрым кабелем. Тут есть полезная подсказка: смотрите на картинку на экране переноса. Если телефоны действительно обмениваются данными по проводу, между ними будет нарисован кабель. Если его нет, перенос идет по воздуху, даже когда провод вставлен.

Проводной перенос сначала тоже пообещал около двух часов, а закончил за 18 минут. Еще 25 минут ушло на загрузку приложений. Это самый быстрый способ из всех, что я проверил. С логинами результат такой же, как при переносе по воздуху: большинство приложений остались авторизованными, но YouTube, программы для машины и еще пара приложений попросили войти снова. Минус тоже прежний: все 18 минут заняты оба айфона.

Поэтому самым интересным для меня оказался способ с компьютером. Я сделал зашифрованную резервную копию старого айфона на Mac. Сама копия заняла 22 минуты, восстановление на новый айфон около 25 минут, и потом еще примерно 25 минут докачивались приложения. Это медленнее прямого переноса по кабелю, зато есть огромный плюс: после создания копии старый айфон в процессе больше не участвует.

Пока новый телефон восстанавливается, старым можно спокойно пользоваться. Если восстановление затянется или что-то сломается, у меня на руках остается полностью рабочий смартфон. С логинами компьютерная копия справилась так же хорошо, как прямой перенос. Уцелело не все, но результат намного лучше, чем с iCloud.

Галочку «Шифровать локальную копию» пропускать не советую. Только в зашифрованную копию попадают сохраненные пароли, данные приложения Здоровье и настройки Wi-Fi. На Mac копия делается через Finder, на Windows через приложение Apple Devices или iTunes. Пароль от копии придумайте такой, который точно не забудете, иначе восстановить ее не получится.

Ограничения у способа тоже есть. На компьютере должно хватать места под копию, а в моем случае это больше 200 ГБ. Скорость USB по-прежнему важна. С другой стороны, копию можно сделать заранее, еще до того, как новый айфон окажется у вас в руках, и тогда время на ее создание уже не так критично. Если перенос завис на одном месте или айфон упорно не видит кабель, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут разобраться.

Какой способ переноса выбрать под себя

Все четыре способа работают только при переезде с айфона на айфон. Если вы переходите на iPhone со смартфона на Android, начать лучше с того, чтобы перенести контакты с Android, там своя логика. Если же вы меняете один айфон на другой, перед выбором проверьте две вещи: поддерживают ли оба телефона USB 3 и хватит ли места на компьютере.

При iCloud и копии на компьютере старый айфон остается в вашем распоряжении, а при прямом переносе нет. С учетом этого я бы выбирал так:

Есть компьютер с запасом памяти и айфон с быстрым USB: зашифрованная копия на компьютере. Быстро, логины сохраняются, а старый телефон не рискует зависнуть посреди переноса.

Компьютера нет, но оба айфона поддерживают USB 3: прямой перенос по кабелю, самый быстрый вариант в моем тесте.

USB медленный, а попасть в новый айфон хочется как можно скорее: iCloud.

USB медленный, а заново входить во все приложения не хочется: перенос по воздуху, но придется подождать, пока оба телефона освободятся.

Самым быстрым в моем тесте оказался прямой перенос через кабель USB 3. Но в следующий раз я, скорее всего, выберу зашифрованную копию на компьютере, потому что она убирает риск остаться без обоих телефонов. А iCloud по-прежнему хорош, когда нужно просто как можно быстрее начать пользоваться новым айфоном.