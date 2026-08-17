Бесплатное обучение школьника дома: ресурсы и платформы

Бесплатное образование для школьника дома — не утопия и не компромисс. Это полноценная система ресурсов: от государственных онлайн-школ с аттестатом до интерактивных тренажёров по химии и языковых приложений с миллионной аудиторией. Родители, которые убеждены, что качественное обучение стоит денег, просто ещё не знают, где искать. Ниже — исчерпывающий разбор: что работает, для кого и как это использовать без единого рубля затрат.



Два формата домашней учёбы — и зачем их различать

Прежде чем открывать первую попавшуюся платформу, нужно понять: какую задачу вы решаете? Бесплатное домашнее обучение существует в двух принципиально разных форматах, и путать их — значит терять время.

Формат первый: дополнительные занятия. Ребёнок ходит в обычную школу, но хочет подтянуть математику, углубиться в историю или начать готовиться к ОГЭ. Здесь не нужна никакая бюрократия — достаточно выбрать подходящую платформу и начать заниматься сегодня же.

Формат второй: полная замена школы — семейное или заочное образование. Конституция гарантирует бесплатное образование, но не диктует, где его получать. Федеральный закон «Об образовании» это подтверждает: учиться вне школы — законное право. В этом случае потребуется прикрепление к аккредитованному учреждению для прохождения аттестации.

Какие форматы бесплатных ресурсов существуют:

Государственные онлайн-школы — полноценное обучение с аттестатом, финансируемое из бюджета или субсидий

Видеоуроки — записанные уроки по школьной программе, доступные без регистрации

Образовательные платформы — систематические курсы с тестами, тренажёрами и прогрессом

Интерактивные тренажёры — задачники с автоматической проверкой, идеальны для точных наук

Электронные библиотеки и открытые лекции — для гуманитарных предметов и расширения кругозора

Мобильные приложения — прежде всего для изучения иностранных языков

Ориентир прост: для начальной школы (1–4 классы) нужны короткие видеоуроки с игровыми элементами. Для средней школы (5–8 классы) — систематические платформы с объяснением теории и тестами. Для старших классов (9–11 классы) — тренажёры с форматом ОГЭ/ЕГЭ и открытые лекции университетского уровня.

Аттестат за счёт бюджета: государственные онлайн-школы

Государственные структуры давно перестали быть синонимом бумажной волокиты. Сегодня существуют реальные бесплатные онлайн-школы с государственным аттестатом — и они работают.

Онлайн-школа СПбГУ

Проект «Онлайн-школа СПбГУ» ориентирован на русскоязычных школьников, проживающих за пределами Российской Федерации, и предоставляет возможность получения полноценного общего образования на русском языке из любой точки мира. Обучение осуществляется на безвозмездной основе в дистанционном формате.

Приём документов на обучение по программам основного общего образования (5–9 классы) и среднего общего образования (10 класс) на 2026/2027 учебный год осуществлялся в период с 13 апреля по 29 мая 2026 года. Для участия в конкурсе абитуриентам необходимо подать заявление в Личном кабинете поступающего, загрузить документы и пройти вступительные испытания по русскому языку и математике.

В рамках Онлайн-школы проводятся занятия для учащихся 5–11 классов по предметам школьной программы. На текущий момент занятия проводятся по 11 предметам (в зависимости от класса): биология, география, естествознание, история России, история, литература, математика, обществознание, русский язык, физика, химия.

Занятия проводятся с октября по май по субботам каждую неделю. Все записи прошедших курсов выкладываются в свободный доступ — это позволяет учиться в удобное время даже тем, кто не поступил на очный поток. Выпускники, успешно освоившие программы и прошедшие ГИА, получают документ об образовании государственного образца РФ. Подробная информация — на официальном сайте СПбГУ.

ЦПСО — заочное обучение для московских школьников

Центр поддержки семейного образования (ЦПСО) предлагает заочное обучение, финансируемое за счёт субсидий правительства Москвы. Формат предназначен для детей с московской пропиской.

Ключевые условия и преимущества заочного обучения в ЦПСО:

Ребёнок входит в контингент и является официальным учеником школы

Личное дело ведётся в электронной форме с доступом в любое время на портале mos.ru, успеваемость отмечается в электронном журнале

Бесплатные дистанционные аттестации — их количество зависит от класса и является обязательным

Обучение проводится полностью дистанционно, без домашних заданий и ВПР

Учеников ждёт виртуальный учитель на основе ИИ — Эврика с неограниченным доступом, которая подберёт нужные материалы и ответит на любые вопросы

После успешной сдачи ГИА (ОГЭ или ЕГЭ) выдаётся аттестат государственного образца

Подробности о зачислении и актуальные сроки приёма документов — на официальном сайте ЦПСО.

Онлайн-школа СПбГУ:

Кому подходит: русскоязычные школьники за рубежом

Классы: 4–11

Стоимость: бесплатно

Аттестат гос. образца: да

Вступительные испытания: да, русский язык и математика

Формат занятий: субботы, октябрь–май

ВПР и домашние задания: по программе

ЦПСО (заочное обучение):

Кому подходит: дети с московской пропиской

Классы: 1–11

Стоимость: бесплатно, субсидия Москвы

Аттестат гос. образца: да

Вступительные испытания: нет

Формат занятий: полностью дистанционно

ВПР и домашние задания: нет

Образовательные платформы с полным школьным курсом

Когда государственная онлайн-школа не нужна, а качественный материал — необходим, на помощь приходят образовательные платформы. Часть из них полностью бесплатна, часть предлагает обширные бесплатные разделы.

Российская электронная школа (РЭШ) — государственная платформа, полный курс 1–11 класс: видеоуроки, конспекты, тесты, полностью бесплатно. Сайт: resh.edu.ru

ИнтернетУрок — 4500+ видеоуроков с 1 по 11 класс, часть материалов в открытом доступе, тренажёры и тесты. Сайт: interneturok.ru

Инфоурок — 3260+ видеоуроков по 24 предметам для 1–11 классов, полностью бесплатный просмотр. Сайт: school.infourok.ru

ЯКласс — тренажёры и тесты по всем предметам школьной программы с доступной подачей материала. Сайт: yaklass.ru

Лекториум — 220+ курсов и 6500 лекций, бесплатные курсы для школьников от ведущих вузов России. Сайт: lektorium.tv

РЭШ — это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны. Каждый урок включает не только объяснение темы и конспект, но и упражнения на закрепление знаний и проверочную работу с автоматической проверкой. Платформа создана при поддержке Министерства просвещения РФ и доступна на resh.edu.ru полностью бесплатно.

ИнтернетУрок — более 4500 видеоуроков и 12 тысяч конспектов, тестов и тренажёров, созданных с 2010 года при участии лучших учителей Санкт-Петербурга и Москвы. Все уроки подготовлены профессиональными преподавателями и соответствуют ФГОС. Библиотека видеоуроков частично открыта бесплатно; педагоги могут получить полный доступ, направив справку с места работы. Подробнее — на interneturok.ru.

Инфоурок предлагает бесплатные видеоуроки по всем школьным предметам для учеников 1–11 классов и дошкольников — большую коллекцию из 3260 видеоуроков по 24 предметам.

Как использовать пробные бесплатные периоды онлайн-школ:

Онлайн-школа №1 предлагает попробовать домашнее обучение абсолютно бесплатно — доступна бесплатная неделя занятий с куратором. Информация на onlineschool-1.ru

«Дом Знаний» предлагает бесплатную пробную неделю, где ребёнок знакомится с тьютором, учителями, платформой, интерактивными уроками и тестами

Foxford, Учи.ру и другие крупные платформы регулярно проводят бесплатные открытые уроки — следите за их анонсами

Тактика проста: используйте пробные периоды разных платформ последовательно, чтобы за 1–2 месяца составить объективное представление о качестве обучения до любых финансовых решений. Чтобы не перебирать вслепую, изучите рейтинг онлайн школ и начните с тех, кто открывает пробную неделю без предоплаты.

Марина Соколова, методист по дистанционному образованию

Когда мой сын перешёл в седьмой класс, выяснилось, что у него серьёзные пробелы по алгебре ещё с пятого. Репетитор — это минимум 1500 рублей в час, три раза в неделю. Для нашего бюджета это было нереально. Я начала искать альтернативы и набрела на РЭШ. Первую неделю относилась скептически: ну что там может быть хорошего, государственная платформа, сделали для галочки. Оказалось — нет. Сын сам, без моих уговоров, начал проходить темы по порядку, потому что там есть прогресс и оценки. Через месяц добавила ИнтернетУрок — там объяснения живее, и ему зашло именно видео. К концу первой четверти тройка по алгебре стала уверенной четвёркой. Я не потратила ничего. Просто потратила два вечера на то, чтобы разобраться, что и как работает.

Точные науки держатся на тренажёрах, а не на теории

Математика, физика, химия и информатика — предметы, где без регулярной практики результата нет. Читать теорию недостаточно: нужны тренажёры, разборы задач и симуляторы. Всё это существует в бесплатном доступе.

Математика:

Решу ЕГЭ / Решу ОГЭ — тренажёр с индивидуальными вариантами

Математика.Club — тренажёры для любого класса

«Вся элементарная математика» — теория и практика по программе

А+клик — задачи с 1 по 11 класс

Физика и химия:

Открытый банк ФИПИ — официальные задания ОГЭ и ЕГЭ

onlyege.ru — справочники, учебники, видеоуроки

РЭШ — видеоуроки с лабораторными симуляторами

Информатика:

Лекториум — курс по Python бесплатно

Академия Хана (Khan Academy) — информатика и математика на русском

Решу ОГЭ/ЕГЭ — задания в формате экзамена

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ:

fipi.ru — официальные демоверсии и открытый банк заданий

ctege.ru / 4ege.ru — варианты, разборы, статистика

Telegram-каналы Skysmart — видеоразборы сложных заданий

«Решу ЕГЭ» — тренажёр для решения заданий с возможностью создавать индивидуальные варианты. Аналогичный ресурс существует для ОГЭ. Это один из самых востребованных инструментов среди старшеклассников: здесь можно тренироваться именно на тех типах заданий, которые вызывают затруднения.

Главный официальный ориентир для подготовки к экзаменам — сайт ФИПИ. В разделе «ЕГЭ / Демоверсии, спецификации, кодификаторы» опубликованы проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2026 года. Начать подготовку к любому предмету стоит именно отсюда — ФИПИ занимается разработкой заданий для ЕГЭ и ОГЭ. Ссылка: fipi.ru.

Практические советы по подготовке к экзаменам бесплатно:

Начинайте с демоверсий ФИПИ — они показывают точный формат заданий

Решайте варианты на тренажёрах еженедельно, фиксируйте ошибки

Ресурс ctege.ru включает демоверсии ЕГЭ и ОГЭ, КИМы, материалы экзаменов, видеоуроки и библиотеку книг по подготовке

Skysmart публикует в своих Telegram-каналах видеоразборы сложных заданий, квизы по блокам экзаменов и готовые шпаргалки по разделам — бесплатно

Гуманитарные предметы: читать первоисточники важнее тестов

Гуманитарные предметы требуют другого подхода: здесь важны не только тесты, но и чтение первоисточников, понимание контекста, развитие письменной речи. Именно поэтому набор ресурсов здесь шире и разнообразнее.

Русский язык и грамотность:

ЯКласс — образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей, охватывающий все предметы школьной программы. Удобен для отработки правил орфографии и пунктуации в формате тестов

Грамота.ру — официальный интернет-портал русского языка, справочная служба с ответами на вопросы по правописанию

РЭШ — полный курс русского языка с 1 по 11 класс с видеоуроками и тренажёрами

Литература:

Лекториум — более 220 курсов и 6500 лекций для школьников, учителей, студентов и всех, кто хочет расширить кругозор. Есть курсы по литературе, включая практический курс по развитию письменных навыков школьников. Доступно на lektorium.tv

Национальная электронная библиотека (НЭБ) — крупнейшее собрание книг, диссертаций и учебных материалов. Бесплатный доступ к художественной литературе на rusneb.ru

ЛитРес: Библиотека — школы могут подключиться к электронной библиотеке со специальным каталогом классических произведений, направив заявку. Классика школьной программы доступна через прикреплённые публичные библиотеки бесплатно

История и обществознание:

Лекториум — онлайн-курсы по обществознанию для школьников, абитуриентов и всех, кто интересуется науками об обществе, а также фундаментальные историко-литературные курсы

РЭШ — видеоуроки по истории и обществознанию от проверенных педагогов в полном соответствии с ФГОС

Открытые лекции ведущих вузов — МГУ, СПбГУ и другие университеты размещают лекции в открытом доступе на YouTube и RuTube

Инструменты для развития письма и грамотности:

Практические курсы на Лекториуме по навыкам письма — созданы по авторской методике опытного учителя словесности и помогают школьникам улучшить письменную речь

Ведение читательского дневника — простейший бесплатный инструмент для структурирования прочитанного

Написание эссе с самопроверкой по критериям ФИПИ — бесплатная и эффективная практика для ЕГЭ по русскому и обществознанию

Языки — тот редкий случай, когда бесплатное сильнее

Иностранный язык — один из немногих предметов, где бесплатные ресурсы не просто сопоставимы с платными, но зачастую превосходят их по вовлечённости и охвату. Рынок языковых приложений конкурентен, и это работает в пользу пользователя.

Базовые бесплатные приложения:

Duolingo — приложение разработано экспертами-лингвистами и помогает сотням миллионов пользователей по всему миру. Позволяет подготовиться к реальному общению на более чем 40 языках. Базовая версия полностью бесплатна. Доступно в RuStore

Lingualeo — принцип изучения: прослушивание слов из видео и аудиоподкастов с последующим повторением. В бесплатной версии количество уроков ограничено. Эффективно для расширения словарного запаса

Busuu — имеет бесплатный базовый курс с упором на разговорную практику и обратную связь от носителей языка

Ресурсы с аудированием и видео:

BBC Learning English (bbclearningenglish.com) — подкасты, видео, грамматика от BBC. Полностью бесплатно, уровень от A2 до C1

VOA Learning English — новости на упрощённом английском, идеально для аудирования

YouTube-каналы с уроками английского, немецкого, французского — фильтруйте по уровню

Какой формат языковых занятий выбрать по возрасту:

7–10 лет (1–4 классы): игровые приложения, песни, мультики. Инструменты: Duolingo Kids, YouTube-каналы на английском

11–14 лет (5–8 классы): словарный запас плюс грамматика. Инструменты: Duolingo, Lingualeo, BBC Learning English

15–17 лет (9–11 классы): аудирование, письмо, лексика ЕГЭ. Инструменты: BBC, VOA, Решу ЕГЭ (английский), Busuu

Duolingo научит читать, говорить и слушать, предложит интересные задания и вознаградит призовыми очками за правильные ответы. Создатели утверждают, что 34 часа курса Duolingo сопоставимы с целым семестром обучения в университете. Это не значит, что приложение заменит живое общение — но как ежедневный тренажёр оно работает.

Главный принцип самостоятельного языкового обучения: регулярность важнее интенсивности. Ежедневные 20 минут дадут больше, чем трёхчасовые занятия раз в неделю.

Без расписания даже лучшие ресурсы не работают

Самое слабое место домашнего обучения — не отсутствие ресурсов, а отсутствие структуры. Без расписания даже самые сильные платформы превращаются в хаотичный просмотр видео без результата.

Как структурировать обучение по возрасту:

Начальная школа (1–4 класс): занятия по 20–30 минут с обязательным перерывом. Не более 3–4 предметов в день. Один ресурс на один предмет — не распыляться

Средняя школа (5–8 класс): блоки по 40–45 минут, 4–5 предметов в день. Чередовать точные и гуманитарные предметы. Обязательный итог дня — записанные вопросы и краткое резюме

Старшая школа (9–11 класс): фокус на предметах ОГЭ/ЕГЭ. Ежедневно — минимум один разобранный вариант или тематический блок заданий

Советы по составлению расписания для семейного образования:

Определите «якорные» предметы — те, где пробелы наиболее критичны, и поставьте их на утро

Включайте в расписание физическую активность — это не опция, а условие когнитивной продуктивности

Один день в неделю — повторение и проверочные работы, а не новый материал

Используйте Google Календарь или обычный бумажный еженедельник — оба инструмента бесплатны и одинаково эффективны

Как отслеживать прогресс без затрат:

Встроенная статистика платформ (РЭШ, ЯКласс, ИнтернетУрок) — показывает пройденные темы и процент правильных ответов

Простая таблица в Google Sheets: предмет — тема — дата — результат теста. Обновляется раз в неделю за 10 минут

Ежемесячный контрольный тест по каждому предмету на том же тренажёре — сравнение результатов даёт объективную картину

Портфолио работ: сохранённые эссе, решённые задачи, конспекты — видимый результат мотивирует сильнее, чем любые оценки

Исследование психологической платформы Alter и онлайн-школы Skyeng показывает, что родители выбирают семейное образование из-за частых переездов, необходимости в индивидуальном подходе к обучению и буллинга со стороны одноклассников. Какова бы ни была причина — структура остаётся обязательным условием результата.

Как отличить надёжную платформу от пустышки?

Количество образовательных сайтов в интернете огромно, и не все они одинаково полезны. Хаотичный выбор — прямой путь к потере времени и разочарованию. Вот чёткие критерии надёжности.

Критерии проверки платформы:

Государственная аккредитация или лицензия — платформа должна иметь лицензию Минпросвещения или входить в реестр рекомендованных ресурсов. ИнтернетУрок, например, входит в список онлайн-ресурсов, цифровой образовательный контент которых проверен и рекомендован к использованию в аккредитованных школах и колледжах

Соответствие ФГОС — материалы должны соответствовать актуальным федеральным стандартам

Понятная структура — навигация по классам и предметам, возможность отслеживать прогресс

Прозрачные условия доступа — чётко указано, что бесплатно, а что нет

Дата последнего обновления контента — устаревшие материалы по истории, обществознанию или ИКТ могут содержать неактуальную информацию

Как родителям с ограниченным бюджетом комбинировать бесплатные инструменты:

Основа — РЭШ как базовый курс по всем предметам. Полностью бесплатно, системно, в соответствии с ФГОС

Видеоуроки — ИнтернетУрок или Инфоурок для тем, где нужно объяснение живым языком

Тренировка — ЯКласс или «Решу ЕГЭ/ОГЭ» для регулярной отработки навыков

Углубление — Лекториум для расширения кругозора и гуманитарных дисциплин

Языки — Duolingo ежедневно, BBC Learning English для аудирования

Как сочетать бесплатные ресурсы с пробными периодами онлайн-школ:

Используйте бесплатные ресурсы как постоянную основу — РЭШ, ИнтернетУрок, тренажёры ФИПИ

Подключайте пробные периоды онлайн-школ в начале сложных тем или перед аттестацией — чтобы оценить методику и получить обратную связь от педагога

45% родителей выбирают домашнюю онлайн-школу, чтобы улучшить оценки, качество образования и знаний — пробная неделя позволяет проверить, нужна ли школа именно вашему ребёнку

Фиксируйте, что дала пробная неделя: если прогресс очевиден — рассмотрите оплату. Если нет — возвращайтесь к бесплатным инструментам без потерь

Здравый смысл подсказывает: не нужно задействовать десять платформ одновременно. Два-три ресурса, которые ребёнок использует регулярно, дадут несравнимо лучший результат, чем эклектичный набор из двадцати закладок.

Бесплатное домашнее образование перестало быть временным решением для форс-мажора — это полноценная система с государственными онлайн-школами, аккредитованными платформами и официальными тренажёрами от ФИПИ. По статистике, более 50% родителей, выбравших семейное образование, руководствуются большей эффективностью такой формы обучения, и после пандемии количество таких семей продолжает расти. Итог прост: определите цель — дополнительные занятия или полноценная замена школы. Выберите два-три ресурса под возраст и предмет. Выстройте расписание. Отслеживайте прогресс встроенными инструментами платформ. И не тратьте деньги там, где государство и открытые проекты уже сделали всё за вас.