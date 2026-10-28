Apple рассказала, как правильно чистить экран iPhone Duo, чтобы не повредить его

Если вы уже держите в руках iPhone Duo, то знаете, что внутренний экран у него совсем не такой, как у остальных айфонов. Мы уже объясняли, почему у iPhone Duo матовый экран, хотя конкуренты остаются на глянце. Только у этой фишки есть бытовая сторона: пыль, отпечатки и крем для рук на такой поверхности заметны сразу. Хочется схватить первую попавшуюся тряпочку и протереть, но с этим покрытием старые привычки могут выйти боком. Apple как раз обновила страницу поддержки и вписала туда складной айфон, а список допустимого оказался короче, чем можно подумать. Ниже разберем, чем чистить экран, когда без жидкости не обойтись и каких ошибок лучше избегать.



Экран iPhone Duo попал в компанию к Mac и iPad Pro

22 октября Apple обновила инструкцию по уходу за нанотекстурными экранами. Раньше в ней были только Studio Display, Pro Display XDR, iMac, MacBook Pro и iPad Pro на M4, то есть техника, которая стоит на столе или лежит в сумке. Теперь в документе отдельной строкой упомянут iPhone Duo: у него нанотекстурный защитный слой нанесен на внутренний дисплей. Ухаживать за ним Apple предлагает так же, как за матовыми экранами Mac и iPad.

Разница в том, что Studio Display никто не носит в кармане. Смартфон вы раскрываете десятки раз в день, кладете на стол в кафе и трогаете руками после еды. Поэтому вопрос ухода у складного айфона встает куда острее. По данным Apple, покрытию вредят не только очевидные вещи вроде чернил и косметики, но и мыло, моющие средства, кислоты, лосьоны, песок и даже обычная пыль. Все это может оставить пятна или повредить слой.

Микрофибра справится почти со всем, а спирт пусть подождет

Подходящих материалов Apple называет три. Это фирменная полировальная салфетка Apple Polishing Cloth, любая микрофибра, сделанная именно для экранов электроники, и ткань из смеси хлопка с эластаном или спандексом. Сторонние салфетки компания прямо разрешает, так что переплачивать за логотип не обязательно. Фирменная тряпочка, кстати, в США стоит 19 долларов, и смешно, что столько же Apple просит за замену самого покрытия по AppleCare+.

Порядок действий такой:

Отключите от iPhone Duo все кабели и выключите смартфон. Аккуратно смахните пыль сухой салфеткой, не нажимая на экран. Протрите поверхность мягкой безворсовой тканью: салфеткой для линз или микрофиброй. Если пыль не уходит, ткань можно чуть увлажнить. Следите, чтобы влага не попала в отверстия корпуса.

Порядок здесь важен. Пыль и песок на матовом слое работают как мелкий абразив, и если сразу начать тереть влажной салфеткой, вы просто повозите их по поверхности. Сначала сухая уборка, потом все остальное. А вот сила нажатия не нужна вообще: внутренний экран складного смартфона мягче обычного стекла, и давить на него ради блеска нет смысла.

Если подходящей салфетки дома нет, ее несложно найти за копейки. Мягкую микрофибру для экранов и другие мелочи для ухода за техникой мы выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Главное, чтобы ткань была без ворса и без пропитки.

Но бывают пятна, которые сухой тканью не берутся: жирный след от пальца, капля соуса, остатки крема. Для них Apple разрешает смочить салфетку 70-процентным раствором изопропилового спирта. Ключевое слово в инструкции — «экономно». Брызгать спиртом на сам экран нельзя, наносить нужно только на ткань, и ткань должна быть влажной, а не мокрой.

Честно говоря, я бы доставал спирт в последнюю очередь, когда сухая салфетка уже не помогла. Apple не уточняет, как часто покрытие переносит такую чистку, и проверять это на смартфоне за несколько сотен тысяч рублей не хочется. Другие средства для экрана, включая популярные спреи «для гаджетов», компания в инструкции вообще не упоминает. Их состав неизвестен, а мыло и моющие вещества в списке врагов покрытия уже есть.

С внешним экраном и корпусом все проще. Для них действуют обычные правила для айфонов: можно использовать салфетки с 70-процентным изопропиловым спиртом, а вот отбеливатели и перекись водорода под запретом. Просто не переносите эти салфетки на внутренний дисплей по привычке.

Сжатый воздух и пленки покрытию враги

Отдельно Apple запрещает продувать iPhone Duo сжатым воздухом, хотя многие так чистят клавиатуры и динамики. Причину компания не объясняет, но догадаться несложно: мощная струя легко загонит пыль в шарнир и под края гибкого экрана. Еще одна ошибка — клеить поверх нанотекстуры защитную пленку. Мы уже писали, зачем Apple предлагает переклеивать покрытие на экране iPhone Duo: верхний слой со временем изнашивается, и его можно заменить. Пленка сверху убивает весь смысл матовой поверхности.

Совсем крайний вариант — содрать матовый слой самому. По данным Gizmodo, в сети уже разошлось видео, где покрытие снимают целиком. Экран после этого становится глянцевым, волнистым и неровным, а сама процедура рискует закончиться поломкой смартфона. Повторять такое не стоит, тем более что у Apple есть официальная замена.

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Салфетку тоже придется стирать

Про этот пункт многие забывают. Грязная микрофибра собирает песок и жир и потом аккуратно размазывает их обратно по экрану. На фоне того, во что обходится ремонт внутреннего экрана iPhone Duo, чистая тряпочка выглядит самой дешевой страховкой. Apple советует стирать полировальную салфетку так:

Постирайте ее руками с жидкостью для мытья посуды и водой. Тщательно прополощите, чтобы не осталось моющего средства. Оставьте сохнуть на воздухе минимум на 24 часа.

Сутки на сушку — это повод держать две салфетки, чтобы одна всегда была под рукой. Если остатки средства не смыть, вы перенесете на экран то самое мыло, которое Apple считает опасным.

Для владельцев в России вопрос ухода еще важнее. AppleCare+ у нас не оформить, а значит, и замена покрытия за 19 долларов недоступна: придется ехать за границу или искать мастера, у которого есть нужные детали. Так что сухая микрофибра, редкий спирт и никакого сжатого воздуха — это не перестраховка, а способ дольше не думать о сервисе. Если матовый слой уже покрылся пятнами, которые не уходят, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся, что с ним делать.

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