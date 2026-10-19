Как я сделал фото на паспорт в ChatGPT из обычного селфи

Фотоателье рядом с МФЦ берут за пару снимков 35 на 45 вполне ощутимые деньги, а результат часто выглядит как снимок из полицейской сводки. Неудивительно, что в Telegram сейчас вовсю гуляет гайд, который обещает решить вопрос с документами без фотографа и вообще без выхода из дома. Длинный запрос якобы больше не нужен, хватает одной команды. Звучит слишком просто, поэтому я проверил трюк на собственном селфи. Ниже расскажу, что на самом деле стоит за командой, как выглядит результат и можно ли нести такой снимок в паспортный стол. Кстати, мы уже показывали, как не дать ChatGPT изменить лицо в обычных генерациях.



Никакой секретной команды в ChatGPT нет

Пост, который разошелся по каналам, выглядит как настоящая инструкция: кидаете фото любой популярной модели, вводите /passportsizephoto и через пару секунд получаете снимок на белом фоне с ровным светом. Слеш в начале создает впечатление, что это встроенная функция, вроде команд у ботов в Telegram. Мы недавно собирали секретные коды для ChatGPT, и там ситуация была похожая: работает не магия, а то, как модель понимает текст.

Я поискал /passportsizephoto в документации OpenAI и не нашел. Такой функции у ChatGPT нет. Нейросеть просто читает склеенные английские слова passport size photo, то есть «фото паспортного размера», и сама достраивает остальное: белый фон, лицо по центру, нейтральное выражение. С тем же успехом можно написать «сделай фото на паспорт», разве что на английском вы точно попадете в устоявшийся термин. Так что гайд не врет, он просто красиво упаковывает обычный короткий запрос.

Отправил селфи из офиса и подождал минуту

Для проверки я взял самое неудачное исходное фото, какое только можно придумать. Селфи на фронталку, желтоватая стена кабинета, свет с потолка, на мне синий свитшот. Ни один фотограф такой кадр на документы не принял бы, поэтому тест получился честным. Работал я в приложении ChatGPT на iPhone, на обычном аккаунте.

Порядок действий такой:

Открываем ChatGPT и начинаем новый чат. Нажимаем «+» слева от строки ввода и прикрепляем фото из галереи. Вводим /passportsizephoto и отправляем сообщение. Ждем, пока под запросом пройдет этап «Настройка сцены» и шкала дойдет до 100%. Открываем готовое изображение и сохраняем его кнопкой загрузки в правом верхнем углу.

Никаких уточняющих вопросов нейросеть не задала и сразу ушла рисовать. На все ушло около минуты, а не пару секунд, как обещал пост. Впрочем, скорость зависит от загрузки серверов OpenAI и тарифа, так что у вас может выйти и быстрее, и заметно дольше.

Картинка генерируется в том же чате, отдельное окно открывать не нужно. Пока идет работа, можно свернуть приложение, результат никуда не денется.

Нейросеть переодела меня без спроса

Первое впечатление от результата хорошее. Стена исчезла, фон стал чисто белым, тени под глазами и на шее выровнялись, а голова встала ровно по центру. Главное, что лицо осталось моим: борода, форма носа, прическа с торчащей прядью на месте. После истории, когда ChatGPT превращал людей в собственных дальних родственников, это заметный шаг вперед.

Но есть деталь, о которой гайд молчит. Синий свитшот превратился в черный джемпер с круглым вырезом. Я об этом не просил, нейросеть сама решила, что для документа так солиднее. Заодно кожа стала чуть ровнее, а с нее пропала часть мелких пятнышек. На глаз это незаметно, но формально перед вами уже не фотография, а картинка, нарисованная по мотивам вашего лица.

Если такая самодеятельность не нравится, ее можно ограничить. Допишите после команды что-то вроде «не меняй одежду и черты лица, только фон и свет». Кстати, сама по себе отправка селфи в чат-бот тоже не бесплатна для приватности: мы отдельно разбирали, какие фото лучше не загружать в ChatGPT и Gemini. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, если хотите знать, какие из таких вирусных трюков работают, а какие просто красиво выглядят в ленте.

Размер придется доводить самому

ChatGPT выдал картинку почти квадратной, а не 35 на 45 миллиметров. Для документов в России нужен именно такой формат: лицо анфас, светлый однотонный фон, нейтральное выражение, глаза открыты. Размер головы тоже не произвольный, лицо должно занимать большую часть кадра. Нейросеть все это знает только в общих чертах и под конкретный бланк ничего не подгоняет.

У ChatGPT под готовым изображением есть кнопка «Изменить размер», но надежнее обрезать снимок вручную. На iPhone это делается в приложении «Фото»: нажать значок пропорций вверху справа и выбрать 3:4 в списке внизу, которое ближе всего к 35 на 45. Дальше остается распечатать. В фотосалоне или на принтере просите формат 10 на 15 сантиметров с раскладкой нескольких снимков, так выходит дешевле, чем печатать каждый отдельно.

Не получилось подогнать кадр или ChatGPT упорно рисует не то? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, как довести снимок до ума.

Паспортный стол может и не принять

Вот где начинается самое неприятное. Требования к фото на паспорт прямо запрещают ретушь и любые эффекты. А сгенерированное изображение — это ретушь в квадрате: нейросеть не почистила фон, а нарисовала вас заново, да еще и в чужой одежде. Если инспектор заметит подмену, вас попросят снимок заменить.

Есть и чисто практическое ограничение. Фото для биометрического загранпаспорта делают прямо при подаче документов, принести свое туда не получится. Поэтому честная сфера применения у трюка другая: пропуск в офис или спортзал, анкета, читательский билет, удостоверение, где к снимку относятся без придирок. Для внутреннего паспорта решайте сами, но я бы перед печатью уточнил требования в МФЦ.

Если все-таки решите печатать дома, подумайте о бумаге. Обычная офисная для такого не годится, нужна глянцевая фотобумага и нормальный картридж. Компактные фотопринтеры для смартфона и бумагу к ним мы иногда находим в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, для таких разовых задач они удобнее похода в салон.

Для пропуска сгодится, для паспорта нужен фотограф

Попробовать точно стоит, тем более что это бесплатно и занимает минуту. Для фото на пропуск или в профиль на сайте результат лучше многих снимков из автоматов: ровный свет, чистый фон, вы узнаваемы. Я бы такой снимок спокойно поставил в рабочую анкету.

А вот с госорганами экономия может выйти боком. Если паспорт нужен срочно и второго похода в ведомство вы не планируете, лучше потратиться на фотографа. Другой вариант — снять себя на iPhone у белой стены при дневном свете и только кадрировать, ничего не дорисовывая: такой снимок формально остается фотографией, а не генерацией.