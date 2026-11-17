Раньше я воспринимал айфон рядом с телевизором в основном как источник видео для большого экрана. Но с него можно заняться и самим Android TV: разобраться с лишними приложениями и изменить домашний экран. Самая непривычная часть этой настройки оказалась спрятана в меню телевизора, куда при обычном просмотре фильмов вообще не заглядываешь.



Айфон подключается к телевизору через TVCleanzer

Для этой задачи я выбрал TVCleanzer: чистка Android TV. Приложение работает с телевизорами и приставками на Android TV и Google TV. Марка сама по себе ничего не гарантирует: у одного производителя встречаются модели с разными системами. Для телевизоров на Tizen, webOS и VIDAA этот способ не подходит. А если задача ограничивается фильмами и фотографиями, это другой сценарий: у нас есть материал о том, как Apple TV дополняет обычный телевизор.

TVCleanzer использует ADB, инструмент доступа к Android для настройки устройства. Компьютер и root для описанного способа не нужны. Приложение на айфоне связывается с ТВ по домашней сети, но телевизор должен разрешить такое подключение. Начинаем с подготовки айфона:

Скачайте TVCleanzer из App Store и откройте его. Подключите iPhone и телевизор к одной домашней сети Wi-Fi. При запросе «Разрешить приложению „TVCleanzer“ находить устройства в локальных сетях?» нажмите «Разрешить». Откройте вкладку «Очистка». Если появилось сообщение «Телевизоры не найдены», сначала включите отладку на ТВ по инструкции в следующем разделе. После включения отладки нажмите «Искать снова» и выберите свой телевизор в списке. Подтвердите запрос на отладку на экране телевизора штатным пультом.

Доступ к локальной сети здесь нужен по делу: без него программа не сможет нормально искать телевизор рядом с айфоном. Если отказали при первом запуске, исправьте разрешение в настройках iOS:

Откройте «Настройки» на iPhone. Перейдите в «Конфиденциальность и безопасность» — «Локальная сеть». Включите переключатель TVCleanzer и вернитесь в приложение.

На главном экране также есть кнопка «Google TV / Android 11+: подключить по коду». Это альтернативный путь для моделей с беспроводной отладкой и сопряжением. Ориентируйтесь на наличие этой функции в самом телевизоре: надпись Android 11+ в приложении не означает, что она доступна на любой прошивке. В документации Google для штатной беспроводной отладки на ТВ указан Android 13 и новее.

Не нашли телевизор даже после разрешения? Проверьте, что айфон подключен к домашнему Wi-Fi, а не к гостевой сети с изоляцией устройств. Полезные приложения для таких домашних задач обсуждаем в наших каналах в Telegram и в МАКС.

Открываем доступ к настройкам

Без отладки TVCleanzer не получит доступ к настройкам Android TV. На скриншотах приложения приведена инструкция для Android TV с названиями «Настройки устройства», «Об устройстве» и «Сборка». На части моделей первый раздел называется «Система». Это варианты меню разных прошивок, поэтому искать отсутствующий пункт слово в слово не нужно.

Чтобы открыть скрытые настройки, возьмите обычный пульт телевизора:

Откройте «Настройки» на телевизоре. Перейдите в «Настройки устройства». Если такого раздела нет, откройте «Система». Выберите «Об устройстве». Найдите строку «Сборка» и нажмите на ней кнопку OK на пульте семь раз подряд. На Google TV строка может называться «Сборка ОС Android TV». Дождитесь сообщения «Вы стали разработчиком». Вернитесь в предыдущий раздел и откройте появившийся пункт «Для разработчиков». В некоторых прошивках он называется «Параметры разработчика». Включите «Отладка по USB». Если отдельно доступны «Отладка по сети» или «ADB по сети», включите соответствующий переключатель для подключения с айфона.

Отладка по USB и подключение по Wi-Fi связаны, но это не одно и то же. На некоторых телевизорах после включения USB-отладки доступ по сети уже работает. На других нужен отдельный сетевой переключатель либо сопряжение через «Беспроводную отладку». Поэтому сообщение «Телевизоры не найдены» не всегда говорит об ошибке приложения. Кабель между iPhone и телевизором в этой инструкции не используется.

При первом соединении на ТВ появится запрос «Разрешить отладку?». Разрешение нужно подтвердить именно на телевизоре. Пункт «Всегда разрешать» сохранит доверие к этому подключению, если вы собираетесь пользоваться им дальше. Подтверждайте запрос, который появился после вашего действия в TVCleanzer.

Во встроенную справку можно попасть кнопкой «Как включить отладку на моем ТВ?». Она пригодится, если меню вашей модели отличается от описанного. Нужного переключателя все равно нет? Напишите модель телевизора и версию системы в наш чат в Telegram или чат в МАКС, так будет проще разобраться с конкретной прошивкой.

Лишние приложения можно скрыть, а потом вернуть

После подключения TVCleanzer показывает список приложений телевизора. В видео компоненты разделены на «Рекомендуем убрать» и «На ваше усмотрение». Во второй группе могут оказаться функции, которыми вы пользуетесь, например голосовой поиск. Их стоит оставлять, пока не уверены в обратном. В блоке «Рекомендуем убрать» на наших иллюстрациях видны «Рекомендации Google», Samba TV, «Рекламные сервисы Android» и «Агент Qterics». Рядом есть пояснения и переключатели выбора. Список на вашем ТВ будет другим: он зависит от установленных компонентов.

Количество выбранных приложений и оценка освобождаемой памяти зависят от телевизора. Кнопка внизу экрана покажет значения для вашего устройства.

Во вкладке «Очистка» откройте подключенный телевизор. Просмотрите список «Рекомендуем убрать» и прочитайте пояснения к компонентам. Снимите отметки с приложений, которые хотите оставить. Нажмите нижнюю кнопку «Убрать … · освободить ~… МБ». На скриншоте она называется «Убрать 16 · освободить ~204 МБ». На экране «Очистка» еще раз проверьте выбранный список и нажмите «Очистить». Дождитесь результата и нажмите «Готово».

Приложения будут скрыты, что отдельно написано перед подтверждением. TVCleanzer предлагает вернуть их через историю. Мне нравится, что перед действием есть повторная проверка: название системного компонента не всегда объясняет, нужен ли он лично вам. Я бы не отмечал дополнительные пункты только ради более красивой цифры внизу экрана.

Для отмены очистки предусмотрен отдельный путь:

Откройте вкладку «История». Найдите запись с названием своего телевизора. При необходимости раскройте строку «Приложения», чтобы посмотреть список. Нажмите «Вернуть все». Сразу на экране результата также есть кнопка «Восстановить».

В видео очистка закончилась частично: приложение сообщило «18 убрано, 1 не удалось» и показало название оставшегося компонента. Так что проверяйте итоговый экран, а не только ход выполнения. У вас тоже могут остаться элементы, которые прошивка не даст скрыть.

После возврата проверьте нужное приложение на ТВ. Историю лучше сохранить до тех пор, пока не убедитесь, что привычные функции телевизора работают как раньше.

В карточке телевизора есть и блок «Ускорить телевизор» с кнопкой «Пуск». По описанию он меняет скорость анимаций, освобождает память и чистит кеш, показывая показатели до и после. Я разделяю эти действия: скрытие лишних компонентов и ускорение запускаются отдельно. Обещать одинаковый прирост скорости всем моделям нельзя: более короткие анимации делают переходы быстрее, но не добавляют мощности процессору.

Лаунчер меняет главный экран, а айфон заменяет пульт

Во вкладке «Лаунчер» настраивается альтернативный домашний экран телевизора. Здесь можно выбрать оформление и поведение интерфейса. Это отличается от настроек картинки: яркость, HDR и режим для консоли придется менять отдельно. Для второго случая пригодится наш разбор настроек PS5 и самого телевизора.

При первом запуске альтернативную оболочку потребуется установить. В видео для этого используется кнопка с точным названием «Установить на телевизор»:

Откройте вкладку «Лаунчер» при подключенном телевизоре. Нажмите «Установить на телевизор» и дождитесь завершения установки. Выберите оформление и параметры доступного лаунчера.

На скриншоте в блоке «Шкурки» доступны «Полночь», «Аврора» и «Закат». Ниже находится «Тонкая настройка»: у параметра «Анимации» есть варианты «Полные», «Мягкие» и «Выкл.», а у «Размер плиток» доступны «Мелкие», «Обычные» и «Крупные». Предпросмотр сверху показывает, как выбранное оформление сочетается с размером плиток.

В лаунчере я бы в первую очередь открыл настройку анимаций. Отключенные переходы могут субъективно сделать меню отзывчивее. Крупные плитки решают другую задачу: их легче различать с дивана. Подбирать эти параметры лучше под расстояние до экрана, а не под красивую миниатюру на телефоне.

Вкладка «Пульт» пригодится уже после подключения. На экране есть стрелки и OK, кнопки «Назад», «Домой» и «Меню». Ниже расположены «Тише», «Без звука», «Громче» и «Пауза». Поле «Текст на ТВ (латиница)» предназначено для отправки текста, причем ограничение по алфавиту видно прямо в подсказке.

Откройте «Пульт» и проверьте название телевизора в верхней карточке. Нажмите любую кнопку, чтобы подключиться, как предлагает надпись под названием устройства. Перемещайтесь по меню стрелками, подтверждайте выбор кнопкой OK. Для ввода текста выберите поле на телевизоре, наберите латиницу в строке «Текст на ТВ (латиница)» на айфоне и нажмите кнопку отправки справа.

Штатный пульт все равно понадобится для первой настройки и подтверждения доступа. А запасной пульт или компактную клавиатуру для ТВ можно присмотреть в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, если сенсорные кнопки вам неудобны.

Я бы не пытался за один заход отключить все, что предлагает программа. Начать лучше с небольшой очистки, а результат оценивать по привычным действиям: насколько быстро открывается домашний экран, запускается онлайн-кинотеатр и реагирует громкость. Возможность вернуть скрытые компоненты останется под рукой во вкладке «История».