Купили новый айфон, перенесли на него все данные и только потом заметили, что МАКС и ВК куда-то пропали? Что ж, вы такой не один. Всё дело в том, что большинства привычных нам приложений в App Store и правда уже нет. Популярные программы для восстановления приложений в последнее время тоже подводят. Одни работают через раз, другие вообще перестали справляться с этой задачей. К тому же для каждой нужен компьютер, а он далеко не всегда под рукой. Мы нашли сервис, с которым вернуть приложения можно прямо на айфоне. Достаточно открыть браузер и выбрать, что именно вам нужно.



Первое приложение Vernuli вернет бесплатно

У сервиса Vernuli есть важное отличие от привычных способов вернуть приложения на iPhone. Вам не придется подключать телефон кабелем, искать файл приложения или включать режим разработчика. Сервис находит программу в истории покупок вашего Apple ID и готовит ссылку для установки. Разработчики указывают Safari, но я проверил и в Chrome на айфоне. Там все тоже работает, включая саму установку.

Первая установка бесплатная для нового аккаунта. Дальше цена зависит от количества установок в пакете. Одна стоит 490 рублей, три обойдутся в 990, пять в 1490, а десять в 2490 рублей. Срока действия у пакетов нет. Можно сегодня вернуть ВКонтакте, а оставшиеся установки потратить через месяц, когда понадобятся другие приложения.

Платите вы за каждую загрузку. Если на новом айфоне не хватает только ВКонтакте, за загрузку платить не придется. Если хотите вернуть еще и МАКС, за оба приложения в сумме выйдет 490 рублей. Пакет на три установки за 990 рублей пригодится, например, если помимо этих двух нужны VK Музыка и приложение банка. Бесплатную установку тоже учитывайте, когда выбираете пакет.

Чаще всего на айфон возвращают МАКС и ВКонтакте

По оценке команды Vernuli, МАКС и ВКонтакте устанавливают около 90% клиентов сервиса. Обе программы вынесены на главную страницу, так что искать их по старым ссылкам из переписок не придется. Это удобно ещё и потому, что у популярных приложений встречаются двойники в App Store с похожими названиями и иконками.

Вот 15 приложений из числа самых популярных в каталоге Vernuli. Первыми идут МАКС, сам ВКонтакте и отдельные приложения ВК для музыки и видео. Банки тоже есть, в том числе Сбер и Т-Банк.

МАКС (MAX)

ВКонтакте (ВК)

VK Музыка

VK Видео

СберБанк Онлайн

Т-Банк

Альфа-Банк

Газпромбанк

Авито

Одноклассники

Почта Mail

Rutube

Дзен

Okko

ChatGPT

В каталоге много других приложений, а если нужное не находится по названию, сервис принимает и обычную ссылку на его страницу в App Store. В обоих случаях действует одно условие. Вы должны были хотя бы раз скачать приложение с того Apple ID, который собираетесь привязать.

После восстановления МАКС в нем можно снова читать наш канал про Apple и «Сундук Али-Бабы» в МАКС с находками с AliExpress.

Для Vernuli и для App Store нужны два разных входа

Сначала заведите аккаунт на самом сайте. В нем будет храниться баланс установок, так что используйте почту, к которой у вас есть доступ. На этом этапе сервис просит придумать отдельный пароль для Vernuli. Пароль от учетной записи Apple в форму регистрации вводить не нужно.

Откройте сайт Vernuli в браузере на айфоне и нажмите «Создать аккаунт» вверху страницы. Введите адрес почты, придумайте пароль и еще раз нажмите «Создать аккаунт». В личном кабинете нажмите «Привязать Apple ID». Понадобится учетная запись, с которой вы раньше скачивали приложение.

Здесь уже речь о доступе к покупкам Apple. Форма запрашивает логин и пароль Apple ID, а при двухфакторной защите понадобится еще и код с доверенного устройства. Это сторонний сервис. По словам разработчиков, пароль и код передаются Apple, а Vernuli сохраняет данные сеанса в зашифрованном виде. Apple рекомендует никому не сообщать пароль и коды подтверждения. Учитывайте это, прежде чем продолжать привязку.

Владельцам нескольких Apple ID пригодится простая проверка. Посмотрите, какая учетная запись указана на айфоне в разделе «Контент и покупки». Именно ее iPhone использует для App Store. Если вы скачивали ВК с другой учетной записи, в покупках нынешней он может так и не появиться, сколько бы установок ни было на балансе.

Пакет установок можно выбрать после привязки

Когда Apple ID подключен, сначала проверьте, есть ли нужная программа в ваших покупках. Если хотите вернуть одно приложение, переходите сразу к установке за счет бесплатной загрузки. Если приложений несколько, пополнить баланс можно в том же кабинете.

В личном кабинете нажмите «Пополнить баланс». Выберите количество установок. Сумма на кнопке оплаты изменится под выбранный пакет. Нажмите «Оплатить» и завершите платеж. При оплате через СБП на айфоне можно открыть приложение банка прямо с платежной страницы. Вернитесь в кабинет Vernuli и проверьте остаток установок.

Из пакета можно восстанавливать любые доступные вам приложения. Выбирать их заранее при оплате не требуется. Например, из пяти купленных установок можно потратить две на МАКС и ВКонтакте, а остальные оставить до переезда на новый айфон. Количество доступных загрузок видно в кабинете еще до того, как вы нажмете кнопку восстановления.

Установку приложения подтверждает сам iPhone

Для МАКС и ВКонтакте порядок одинаковый. Кнопка «Вернуть приложение» в кабинете открывает каталог, в котором нужно выбрать MAX или ВКонтакте. На скриншотах покажу те же шаги на примере Сбера. У него есть особенность, которую легко пропустить при установке. Дальше сервис сам проверяет покупку и показывает имя, под которым приложение появится на телефоне.

Нажмите «Вернуть приложение» и выберите нужную программу из каталога. В нашем примере это СберБанк. Коснитесь «Проверить и вернуть» и дождитесь, когда сервис подготовит файл. На следующем экране появятся название и размер загрузки. Нажмите «Установить» на странице Vernuli, а затем подтвердите установку в системном окне iOS.

Для версии Сбера на скриншоте айфон предлагает установить «Online». Это имя видно и на странице готового приложения, так что его можно сверить еще до подтверждения. Размер файла здесь 511 МБ. Если свободной памяти на телефоне осталось мало, лучше освободить место заранее. Vernuli считает установку использованной, когда файл целиком скачался на iPhone, даже если затем iOS не хватило места.

Ссылка на загрузку действует 30 минут. По условиям Vernuli, если за это время файл так и не скачался целиком, установка вернется на баланс. Если же сайт уже сообщил об успехе, поищите Online в библиотеке приложений. Там его можно открыть, даже если иконка не появилась на привычном рабочем столе.

Когда все нужное уже на айфоне, Apple ID можно отвязать в кабинете Vernuli кнопкой «Отвязать». По словам разработчиков, установленные приложения при этом останутся на телефоне. Удалять МАКС или ВК с телефона для этого не придется. Если при восстановлении возник вопрос, его можно задать в нашем чате в Telegram или чате в МАКС.