Робот-пылесос давно стал одной из тех вещей, о которых вообще не задумываешься. Настроил расписание, указал комнаты, куда ему нельзя заезжать, и забыл. Но владельцы Roborock в России неожиданно столкнулись с неприятной ситуацией. Пылесос стоит на зарядке, домашний интернет работает, а приложение на iPhone отказывается подключаться к устройству. Причем проблема появилась даже у тех, кто годами пользовался техникой без каких-либо нареканий. Самое неприятное, что обычные способы вроде перезагрузки смартфона здесь могут оказаться бесполезными. Владельцы нашли способ вернуть управление, который не требует сбрасывать настройки пылесоса.



Roborock перестал подключаться к приложению

23 ноября стало известно о массовых жалобах российских пользователей Roborock на работу фирменного приложения. Владельцы роботов-пылесосов сообщают, что программа не может установить соединение с серверами, не отображает устройства или вообще не позволяет нормально войти в учетную запись. При этом сам пылесос может находиться на своей базе, заряжаться и никак не сигнализировать о неисправности.

Сбои затронули только часть пользователей. Доступ к приложению зависит от региона и интернет-провайдера. Особенно много жалоб поступает из Москвы. Судя по отзывам владельцев техники, неполадки начались еще 16 ноября, поэтому речь идет не об одном случайном отключении сервиса.

В результате владельцы Roborock лишаются привычного способа управления уборкой. Через приложение на iPhone обычно можно:

запускать и останавливать уборку из любой точки;

выбирать отдельные комнаты и зоны;

просматривать карту квартиры и историю уборок;

менять мощность всасывания и интенсивность подачи воды;

устанавливать расписание и запретные зоны;

управлять настройками устройства и устанавливать обновления.

Конечно, конкретный набор функций зависит от модели пылесоса. Но в любом случае без доступа к приложению дорогой робот теряет значительную часть возможностей, ради которых его и покупали.

Особенно обидно, если дома установлена одна из современных моделей Roborock с автоматической станцией. Например, мы уже рассказывали про Roborock Qrevo 2 Pro, который самостоятельно снимает моющие насадки перед коврами. Такой техникой удобно управлять со смартфона, а не подходить к ней каждый раз ради запуска уборки.

При этом делать вывод о поломке самого пылесоса пока преждевременно. Судя по характеру жалоб, основная проблема связана с подключением приложения к сервисам Roborock. Точная техническая причина сбоя пока не подтверждена. Поэтому не стоит сразу нести устройство в ремонт или пытаться перепрошить его. О сбоях в приложениях мы рассказываем в наших каналах в Telegram и МАКС.

Новый IP-адрес помогает не всем

Когда какое-нибудь приложение перестает работать в России, первая мысль обычно предсказуема: попробовать другой интернет или включить VPN. Тем более что за последние годы мы привыкли именно таким способом решать проблемы с доступом к зарубежным сервисам. Вот только с Roborock ситуация оказалась несколько сложнее.

Смена IP-адреса помогает не всем владельцам восстановить работу приложения. Поэтому устанавливать первый попавшийся VPN, переключаться между десятком серверов и бесконечно перезапускать программу особого смысла нет. Более того, для этого способа восстановления работы приложения VPN вообще не требуется.

Любопытно, что похожая ситуация уже возникала с другими устройствами умного дома. Ранее мы рассказывали, почему в России перестали работать устройства Xiaomi и как восстановить подключение. Там тоже приходилось разбираться с региональными настройками, хотя домашняя сеть продолжала работать совершенно нормально.

В случае с Roborock особое внимание стоит обратить на регион учетной записи. Именно его предлагают изменить пользователям, столкнувшимся со сбоем. Регион приложения и страна вашего Apple ID задаются отдельно. Менять регион App Store, выходить из Apple ID или создавать новую учетную запись Apple не нужно.

И еще один момент. Не спешите удалять Roborock с iPhone, сбрасывать пылесос до заводских настроек или заново подключать его к Wi-Fi. Пока нет признаков того, что неисправность находится на стороне самого устройства, такие действия могут только добавить работы. Ведь после сброса придется повторно подключать робот и настраивать уборку, а проблема с доступом к сервису при этом никуда не денется.

Вернуть управление можно через настройки аккаунта

Для восстановления работы Roborock пользователи нашли достаточно простой обходной путь. Он заключается в смене региона непосредственно в фирменном приложении. В качестве альтернативы России предлагается выбрать Казахстан или Беларусь. После этого подключение может восстановиться без сброса самого робота.

Если приложение Roborock на вашем iPhone открывается и позволяет перейти к настройкам профиля, попробуйте следующую последовательность действий:

Откройте приложение Roborock на iPhone. Перейдите в раздел «Профиль». Нажмите на свое имя и выберите «Выход», чтобы выйти из учетной записи. На экране авторизации найдите обозначение текущего региона в правом верхнем углу. Нажмите на «Россия» и измените регион на «Казахстан» или «Беларусь». Повторно войдите в приложение, используя данные своей учетной записи. Проверьте, появился ли робот-пылесос и доступно ли управление уборкой.

Обратите внимание: выходить нужно именно из приложения Roborock, а не из Apple ID. Удалять программу, регистрировать новую почту или менять страну в настройках iPhone для этого способа не требуется.

После смены региона карта квартиры и настройки пылесоса могут сохраниться. Это важный момент, особенно если вы долго настраивали расположение комнат, виртуальные стены и расписание уборки. Однако гарантировать сохранность данных абсолютно для всех моделей и учетных записей нельзя.

Есть и ограничение, о котором стоит сказать отдельно. Переключение региона не является официально подтвержденным универсальным исправлением. Кроме того, некоторые пользователи жалуются, что приложение не позволяет добраться даже до экрана авторизации. В такой ситуации выполнить инструкцию попросту не получится.

Если после повторного входа устройство не появилось, не торопитесь сбрасывать его. Проверьте, правильно ли выбран регион, дождитесь загрузки списка устройств и попробуйте снова открыть приложение. Если результата нет, лучше остановиться и дождаться восстановления сервиса либо обратиться в поддержку Roborock.

А вот если пылесос появился, сначала проверьте простую команду, например отображение его состояния или запуск уборки. После этого убедитесь, что сохранились карта помещения, расписания и остальные параметры. Только так можно понять, что подключение действительно восстановилось, а не просто исчезло сообщение об ошибке. Если попробовали сменить регион, напишите в наш чат в Telegram или МАКС, какая у вас модель и появилась ли карта после входа.

Что этот сбой меняет для покупателей Roborock

История с Roborock неприятна прежде всего тем, что проблема возникла не с какой-нибудь малоизвестной техникой. Это один из крупных производителей роботов-пылесосов, устройства которого официально продаются в России. Более того, современные модели стоят немалых денег, а управление со смартфона считается одной из базовых возможностей.

Мы недавно собирали лучшие предложения Roborock к Черной пятнице. И при выборе такой техники обычно обращаешь внимание на мощность всасывания, качество влажной уборки, систему обхода препятствий и возможности станции самоочистки. А вот о зависимости от облачных серверов производителя задумываешься в последнюю очередь. Другие предложения по технике для дома мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

На практике умный пылесос сильно зависит от приложения. Даже если устройство продолжает выполнять локальные команды с кнопок на корпусе, полноценное управление комнатами, зонами и сценариями уборки может оказаться недоступным. И получается странная ситуация: технически исправный робот стоит у себя дома, но воспользоваться всеми его возможностями не получается.

При этом нынешний сбой еще не означает, что Roborock прекращает работать в России или собирается ограничивать российских пользователей. Подтверждений такого решения нет. Более того, сама возможность восстановить подключение с другим регионом показывает, что торопиться с подобными выводами не стоит.

Я бы пока не отказывался от покупки Roborock только из-за этой истории. Но если собираетесь приобретать новый пылесос, лучше заранее проверить поддержку конкретной модели, наличие официальной гарантии и возможность управления без постоянного подключения к облаку. Последний момент особенно важен, если робот должен регулярно убирать квартиру, пока вас нет дома.

А действующим владельцам Roborock рекомендую не экспериментировать со сбросом настроек, если проблема ограничивается приложением. Сначала попробуйте изменить регион учетной записи на Казахстан или Беларусь. Если все заработает, нет никакого смысла заново настраивать карту и подключать устройство к домашней сети.

Ну а если ваш Roborock пока работает как обычно, специально выходить из аккаунта и менять регион не нужно. Сбой затронул не всех, а любое лишнее изменение настроек сейчас может создать проблемы там, где их до этого не было.